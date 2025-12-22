

New York: George Conway (cựu Cộng Hòa) ghi danh Đảng Dân Chủ ứng cử chức Dân Biểu



NEW YORK -- Mối tình và cuộc hôn nhân của hai nhà hoạt động Cộng Hòa nổi tiếng George Conway và vợ là Kellyanne Conway y hệt như phim bộ: nàng Kellyanne trở thành cố vấn cao cấp cho Trump trong chính quyền Trump 1, và chàng George Conway chống Trump kịch liệt. Họ ly dị năm 2023 vì liên tục cãi nhau về Trump. Đặc biệt, cô con gái Claudia của họ từ năm 15 tuổi đã đứng về phe chống Trump, lên mạng minh danh chống Trump. Bây giờ, George Conway tranh cử như một người Dân Chủ năm 2026.





George Conway, cựu luật sư bảo thủ nay trở thành người chỉ trích Tổng thống Donald Trump gay gắt, đã nộp hồ sơ tranh cử vào Quốc hội tại thành phố New York với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân chủ, theo một nguồn tin thân cận với Conway xác nhận.





Mặc dù anh chưa chính thức tuyên bố tranh cử hoặc bình luận công khai về vấn đề này, nhưng hồ sơ mới được nộp hôm thứ Hai cho Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy Conway dự định tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ đầy cạnh tranh tại khu vực bầu cử số 12. Dân Biểu Jerry Nadler của Đảng Dân chủ, người hiện đang đại diện cho khu vực này, không tái tranh cử.



“George là một người đấu tranh dày dạn kinh nghiệm chống lại Trump và chủ nghĩa Trump, và ông ấy đang cân nhắc đưa cuộc chiến đó vào Quốc hội. Hôm nay, ông ấy đã nộp hồ sơ cần thiết để tranh cử. Ông ấy sẽ có thêm thông tin chi tiết sau kỳ nghỉ lễ năm mới,” nguồn tin thân cận với Conway cho biết.

Số lượng ứng cử viên đông đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại một trong những khu vực bầu cử có tỷ lệ cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ cao nhất cả nước bao gồm: cựu giám đốc điều hành của Merrill Lynch, Alan Pardee, hậu duệ gia đình Kennedy và nhà bình luận trực tuyến tự do Jack Schlossberg, các dân biểu tiểu bang Micah Lasher và Alex Bores, nhà hoạt động an toàn súng Cameron Kasky và Jami Floyd, một nhà báo và cựu cộng tác viên Nhà Trắng dưới thời chính quyền Clinton.

Các ứng cử viên tiềm năng phải nộp hồ sơ cho FEC nếu họ đáp ứng một số tiêu chí nhất định về gây quỹ hoặc tổ chức chiến dịch, mặc dù họ không nhất thiết phải tiếp tục tranh cử.

Tuần trước, trong một tập podcast của Conway trên The Bulwark, Conway thông báo ông sẽ rời chương trình để làm “một việc ngu ngốc nhất mà tôi từng làm, hoặc là việc tốt nhất”.





Quyết định tranh cử vào Quốc hội với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân chủ của Conway nhấn mạnh sự xa rời của ông khỏi Đảng Cộng hòa. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Conway đã tham gia vào các vụ án pháp lý nổi bật của phe bảo thủ, bao gồm vụ kiện của Paula Jones chống lại Tổng thống Bill Clinton khi đó. Ông được cho là đã được cân nhắc cho một vị trí trong chính quyền đầu tiên của Trump. Vợ ông lúc đó, Kellyanne Conway, là người quản lý chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016 và sau đó là cố vấn cấp cao của Nhà Trắng.





Nhưng ông bắt đầu bất đồng với Trump nhanh chóng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, tranh cãi với tổng thống trên mạng xã hội, tạo ra những tiêu đề khó xử do vai trò của vợ ông trong chính quyền Trump đầu tiên. Conway và các đảng viên Cộng hòa chống Trump khác đã thành lập Dự án Lincoln chống Trump, mà ông đã rời khỏi nhưng vẫn là một tiếng nói chống Trump nổi bật trên truyền thông. Ông và Kellyanne Conway đã ly hôn vào năm 2023 sau 22 năm hôn nhân.



Hai người có bốn người con: cặp song sinh Claudia và George IV, Charlotte và Vanessa. Con gái của Conway, cô Claudia, là một người có ảnh hưởng trên TikTok, nổi tiếng vào năm 2020, khi mới 15 tuổi, nhờ những thông điệp chống Trump.

Cô Claudia tự nhận mình là người cánh tả và tự do, kịch liệt chống Trump. Cô Claudia cực tả và bà mẹ Kellyanne cực hữu từng có thời gian xa cách nhưng hai mẹ con đã hòa giải vào năm 2024.