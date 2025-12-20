Hôm nay,  

Trump đã phá hỏng lễ Giáng sinh, giá mọi thứ tăng vọt, 4/10 dân Mỹ cắt giảm chi tiêu, 6/10 dân Mỹ cắt giảm mua quà tặng mùa lễ

Trump đã phá hỏng lễ Giáng sinh, giá mọi thứ tăng vọt, 4/10 dân Mỹ cắt giảm chi tiêu, 6/10 dân Mỹ cắt giảm mua quà tặng mùa lễ
 

Đài Fox cũng than trời vì giá cả mọi thứ ở siêu thị tăng vọt, tỷ lệ ủng hộ Trump thấp chưa từng có. Bài sau đây là của John Mac Ghlionn trên báo the Hill, nhan đề "How President Trump ruined Christmas" (Cách Tổng thống Trump đã phá hỏng mùa lễ Giáng sinh).

Tổng thống Trump đã vượt qua các xì căng đan bê bối, các cuộc luận tội, các cuộc điều tra, những thất bại trong bầu cử và đủ các vụ kiện tụng khiến một công ty luật cỡ trung phải khóc ròng. Nhưng mùa đông này, Trump đang phải đối mặt với điều mà Trump không thể dùng lời lẽ hoa mỹ hay quát tháo để giải quyết: giá cả. Giá cả thực tế. Giá cả ở siêu thị. Loại giá cả khiến bạn cảm thấy như bị xúc phạm cá nhân khi nhìn vào hóa đơn. Và người Mỹ đã quá mệt mỏi với việc bị xúc phạm.

Tỷ lệ ủng hộ Trump đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ khi Nixon bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa trong bộ vest của mình. Ngay cả những người Cộng hòa cũng bắt đầu thừa nhận có điều gì đó không ổn. Các chiến lược gia đang hoảng loạn. Cử tri đang cau mày. Không có gì cảm thấy ổn định nữa, ngoại trừ giá cả hàng hóa, mà giờ đây dường như đã gắn liền với giá của các khoáng sản quý hiếm.

Khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ xảy ra vào ngày 7 tháng 12/2025, khi Trump bật băng tần “Fox & Friends”, người bạn đồng hành tinh thần lâu năm của Trump, và thấy Peter Schiff bình tĩnh chỉ ra rằng người Mỹ hiện không đủ khả năng mua nhiều thứ. Schiff không la hét hay chỉ trích tổng thống. Ông chỉ đơn giản nói ra điều hiển nhiên: giá cả đang tăng, tiền lương không tăng và thuế quan của Trump đang làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Phản ứng của Trump rất nhanh chóng và dữ dội. Trump chụp mũ, buộc tội Schiff là một "kẻ thất bại ghét Trump", yêu cầu điều tra các nhà sản xuất đài TV này và cho rằng một thế lực nào đó đang xâm nhập vào mạng lưới truyền hình này.

Nhưng bất kể Trump tạo ra bao nhiêu kẻ thù, cử tri đều biết khi nào họ đang bị bóp nghẹt. Một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ có 26% người Mỹ nghĩ rằng Trump đang xử lý tốt vấn đề chi phí sinh hoạt.

Ngay cả cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich (Đảng Cộng hòa, Georgia), người đã bảo vệ mọi tổng thống Cộng hòa kể từ thời kỳ đồ đồng, cuối cùng cũng đã giương cờ đỏ. Ông cảnh báo rằng việc bỏ qua vấn đề giá cả không phải là một chiến lược mà là tự gây hại chính trị. Bạn có thể hét lên "Tin giả" với một phóng viên. Bạn không thể hét lên điều đó với kệ hàng siêu thị. Như Gingrich đã nói, bất kỳ người Cộng hòa nào phủ nhận vấn đề này "đều không lắng nghe người dân Mỹ".


Giá cả cảm thấy thực tế bởi vì mọi người cảm nhận được chúng, và ở một quốc gia tự do, nhận thức nhanh chóng trở thành hiện thực. Khi cử tri của bạn quyết định rằng hàng hóa không thể mua nổi, không có lời biện hộ hay lời lẽ hùng hồn nào có thể khiến họ tin ngược lại. Và nỗi đau từ giá cả tăng cao giờ đây lại đi kèm với một điều thậm chí còn khó bỏ qua hơn: hành vi ngày càng thất thường của Trump.

Khi không so sánh các nữ phóng viên với động vật nuôi trong trang trại, Trump lại lên Truth Social đăng tải những dòng suy nghĩ hỗn loạn như một cuốn nhật ký mà chẳng ai muốn đọc. Tất nhiên, Trump luôn là người hay la lối, nhưng những cơn bộc phát gần đây không chỉ đơn thuần là những cơn giận dữ nhất thời. Nó diễn ra ở một cấp độ hoàn toàn khác. Hàng trăm bài đăng mỗi giờ. Hình ảnh do AI tạo ra.

Những thuyết âm mưu lan truyền như chuột trong kho thóc. Trump vu khống, cáo buộc bà Michelle Obama điều khiển bút ký tự động của Tổng thống Biden. Trump ám chỉ Canada đang can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Trump tuyên bố đảng Dân chủ đã làm giả số liệu về khả năng chi trả. Trump cảnh báo về những kẻ thù bí ẩn và những âm mưu tưởng tượng. Đó là một bức tranh hỗn loạn của sự giận dữ, hoang tưởng và những chữ viết hoa.

Và Trump làm điều đó vào tháng Mười Hai, tháng mà người Mỹ khao khát được nghỉ ngơi. Họ muốn đèn trang trí. Những bài hát Giáng sinh. Sôcôla nóng. Họ muốn quên đi những khoản nợ quá hạn và giả vờ rằng nền kinh tế không đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Họ muốn hòa bình trên trái đất, hoặc ít nhất là sự im lặng từ tổng thống của họ vào lúc 3 giờ sáng.

Nhưng thay vào đó, họ lại nhận được một người đàn ông đăng bài liên tục như một thiếu niên nghiện cà phê bị nhốt trong tầng hầm với ba bộ định tuyến và một mối thù hận.

Giáng sinh không có cơ hội nào cả.

Các gia đình đã phải thắt chặt chi tiêu. Bốn trong mười (4/10) người nói rằng họ đang cắt giảm chi tiêu. Sáu trong mười (6/10) người nói rằng quà tặng cho người khác đang bị cắt giảm. Năm nay, những chiếc vớ Giáng sinh trên khắp nước Mỹ sẽ không được lấp đầy bằng đồ điện tử hay đồ chơi mà bằng món quà mà mọi chính trị gia đều tặng miễn phí: sự thất vọng.

Thuế quan đã biến việc mua sắm Giáng sinh thành một hình thức mạo hiểm tài chính. Các doanh nghiệp nhỏ đang bị siết chặt đến mức giờ đây họ đo lường thành công bằng việc liệu họ có thể vượt qua một chu kỳ nhập cảng nữa mà không phải rơi nước mắt hay không.

Hãy lấy một nền kinh tế mong manh. Thêm vào đó là một tổng thống đang truyền bá sự bất ổn tinh thần của mình cho hàng triệu người. Kết hợp với một tháng đòi hỏi sự ổn định cảm xúc hơn bất kỳ tháng nào khác. Kết quả rất đơn giản: Trump đã giẫm đạp lên Giáng sinh, bằng chân trần, và làm tan nát nó.




Bản tin sau đây của nhà báo Layna Hong trên báo Medill Reports Chicago, nhan đề "Historically Republican Vietnamese American community shifting left, according to AAPI Data" (Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn theo đảng Cộng hòa đang chuyển hướng sang cánh tả, theo dữ liệu của AAPI Data). Bản tin dịch như sau.

-- Venezuela nhượng bộ: Thả tù chính trị, Trump nói hủy oanh kích đợt II. -- Hoa kỳ chặn tàu dầu thứ năm – nắm toàn quyền phân phối dầu Venezuela. -- Iran: Dân Xuống Đường Biểu Tình rầm rộ dù nhà nước cắt Internet. -- Thượng Viện muốn giữ tay Trump ở Venezuela. -- Trump: sẽ gặp Machado và sẽ “vinh dự” nhận Giải Hòa Bình từ bà. -- Nga dùng hỏa tiễn siêu thanh mới, Kyiv thiệt hại nặng. -- Hạ Viện thông qua gia hạn trợ cấp y tế, dẫu khó thành luật. -- Hạ Viện phê chuẩn gói chi tiêu...

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Một phúc trình mới công bố của Quỹ Marshall Đức tại Hoa Kỳ (German Marshall Fund of the United States - GMF) cho rằng bất cứ hành động quân sự nào của Trung Cộng nhằm xâm chiếm Đài Loan đều sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho chính lục địa, từ kinh tế, quân sự đến xã hội và ngoại giao.

Sau đúng bốn thế kỷ gắn bó với đời sống dân chúng, dịch vụ bưu chính quốc doanh Đan Mạch sẽ chính thức ngưng phát thư tay. Vào ngày cuối năm, 30 tháng 12, lá thư cuối cùng đã được phát đi, khép lại một chương dài trong lịch sử liên lạc của xứ sở Bắc Âu này. Cơ quan đảm trách việc ấy là PostNord, công ty do nhà nước Đan Mạch và Thụy Điển cùng sở hữu, thành lập năm 2009 sau khi hai hệ thống bưu chính quốc gia sáp nhập. Từ sau mốc 30 tháng 12, PostNord vẫn tiếp tục phát bưu kiện tại Đan Mạch, trong khi dịch vụ phát thư tay tại Thụy Điển vẫn được duy trì.

Một tòa án tại thủ đô Paris hôm nay đã tuyên mười bị cáo phạm tội “tấn công mạng và vu khống” đối với bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Emmanuel Macron, vì loan truyền trên mạng xã hội lời đồn thất thiệt cho rằng bà vốn “sinh ra là đàn ông”. Theo phán quyết, tám nam và hai nữ, tuổi từ 41 đến 65, đều bị tòa kết án với các mức hình phạt khác nhau — từ tham dự khóa huấn luyện về tấn công mạng cho tới án tù treo tám tháng. Một số bị cáo là giáo viên, viên chức dân cử và chuyên viên điện toán.

Dịch cúm mùa đông năm nay đang lan mạnh khắp nơi ở Hoa Kỳ, đẩy số người đi khám bác sĩ vì triệu chứng giống cúm lên mức cao nhất trong gần ba mươi năm. Theo số liệu của CDC, từ đầu mùa đến nay đã có khoảng 5.000 người chết vì cúm, trong đó có chín trẻ em. Trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 12, gần 1 trong 10 lượt khám ngoại trú trên toàn quốc — tương đương 8,2% — vì các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt rã rời và đau nhức mình mẩy. Đây là mức cao nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1997. Tính đến nay, cúm đã gây hơn 11 triệu ca bệnh và khoảng 120.000 ca phải nhập viện.

Công ty Boston Dynamics, thuộc quyền kiểm soát của Hyundai, vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển tại CES 2026. Đây là lần đầu tiên Atlas được trình diễn công khai trước đông đảo công chúng, và cũng là dấu mốc cho thấy robot hình người đã rời phòng thí nghiệm để bước vào môi trường sản xuất thực tế. Trên sân khấu một khách sạn ở Las Vegas, Robot Atlas — cao ngang người thật, có hai tay hai chân — tự đứng dậy từ mặt sàn, đi lại nhẹ nhàng, vẫy tay chào khán giả và xoay đầu quan sát xung quanh. Trong buổi trình diễn, robot được một kỹ sư điều khiển từ xa, nhưng Boston Dynamics cho biết phiên bản thực tế sẽ có khả năng tự vận hành độc lập.

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Trong Thiền Tổ Sư, thường nói rằng hễ thấy bản tâm xong mới biết tu, còn chưa thấy được thì chỉ là đi mù mờ trong đêm, cứ như chặp sáng chặp tối, không biết gì để tu. Bởi vì, chưa thấy gốc của tâm thì mọi chuyện tu chỉ là tu nơi ngọn của tâm, chỉ mất thêm thì giờ, cho dù là có phước đức. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng thân và tâm đều là rỗng không, vậy thì lấy gì mà gọi là gốc của tâm, hay ngọn của tâm.

-- Minnesota: Bà Mẹ Ba Con 37 Tuổi Bị ICE Bắn Chết; Video Cho Thấy Viên Đặc Vụ ICE Không trong lộ trình xe. -- Hạ Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Y Tế, Phớt Lờ Lãnh Đạo Cộng Hòa Ra Sức Cản. -- Trump Rút Mỹ Khỏi Công Ước Khí Hậu LHQ; Dư Luận Quốc Tế Phẫn Nộ. -- Bộ Nội An Hối Thúc Người Venezuela Về Nước, Nhưng Nỗi Sợ Chế Độ Maduro Chưa Tan. -- Thăm Dò Mới: Cử Tri Đảng Cộng Hòa Quay Sang Ủng Hộ Mạnh Chiến Dịch Venezuela Của Trump. -- Châu Âu Vạch Lằn Ranh Đỏ Vụ Greenland, Sau Một Năm Cố Xoa Dịu Trump. -- Trump Đòi Nâng Ngân Sách Quốc Phòng 2027 Lên 1.500 Tỷ, Kêu “Thời Thế Hiểm Hóc”. -- Trump Chặn Giới Đầu Tư Thâu Tóm Nhà Ở, Nói Để Hạ Sốt Giá Nhà. -- Tháp Dinh Dưỡng RFK Jr.: Thịt, Phô Mai, Rau Quả Lên Đầu Bảng. -- Hai Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Bãi Đậu Xe Nhà Thờ Salt Lake City. -- Chính Quyền Trump Tính Cắt Hàng Tỷ Đô Ngân Khoản Giữ Trẻ California. -- Mỹ Giữ Quyền Kiểm Soát Dầu Venezuela “Vô Thời Hạn”. -- Giáo Sư Sa Thải Vì Bài Về Charlie Kirk Được Phục Chức, Lãnh 500.00

Sáng Thứ Tư, tại khu Nam Minneapolis, một nhân viên thuộc Cơ quan Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ (ICE) đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong lúc lực lượng liên bang thi hành chiến dịch truy quét di dân. Vụ nổ súng ngay lập tức làm dấy lên biểu tình và phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương.

-- Trump Duy Trì Quyền Kiểm Soát Dầu Mỏ Của Venezuela ‘Vô Thời Hạn’. -- Mỹ Phát Động Chiến Dịch Thu Giữ Tàu Chở Dầu Venezuela Treo Cờ Nga. -- Giá Dầu Toàn Cầu Giảm Sau Khi Trump Nói Venezuela Nộp 50 Triệu Thùng Dầu Cho Mỹ. -- Thì Ra Đây Là Lý Do Chính Trump Bắt Cóc Maduro. -- Dân Chủ Thắng Đậm Ở Thượng Viện Tiểu Bang Virginia. -- Trump Cảnh Báo Cộng Hòa: ‘Nếu Không Thắng Giữa Kỳ, Tôi Sẽ Bị Luận Tội’. -- Warner Bros. Discovery Chính Thức Chọn Netflix. -- Trump Và Đồng Minh: ‘Cuba Sẽ Bị Tiêu Diệt Năm Nay Hoặc Năm Sau’. -- Vợ Chồng Nicole Kidman Ly Dị Sau 19 Năm Chung Sống. -- Các Quốc Gia Châu Âu Cam Kết Đưa Quân Đội Vào Ukraine.

-- Năm năm ngày bạo loạn Quốc Hội 6/1/2021 – 6/1/2026. -- Làn sóng đòi luận tội Trump gia tăng sau chiến dịch quân sự tại Venezuela. -- Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng bỏ phiếu giải thể sau khi mất ngân sách liên bang. -- Dân Biểu Cộng Hòa Doug LaMalfa, California, đột ngột qua đời ở tuổi 65. -- Bộ Nội An Mỹ buộc tội Hilton Hotels hủy đặt phòng của nhân viên ICE tại Minnesota. -- Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ chiếm Greenland, NATO có thể tan rã. -- Cộng Hòa lo Trump sa lầy vào chiến lược “xây dựng quốc gia” tại Venezuela. -- TNS Rand Paul chỉ mặt Lindsey Graham là người “giựt dây” Trump trong vụ Maduro. -- Vẫn còn hơn 2 triệu hồ sơ Jeffrey Epstein chưa được công bố. -- Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado muốn trao Nobel Hòa Bình cho Trump. -- Cô giáo mẫu giáo bị bắt ngay trên sóng truyền hình sau khi chỉ trích Trump và chiến dịch Venezuela. -- Chính quyền Trump ngưng gần 10 tỉ Mỹ kim trợ cấp xã hội tại 5 tiểu bang Dân chủ....

FORT HOOD, Pennsylvania - Thiếu tá Prasert Ammartek đã sống một cuộc đời được định hình bởi kỷ luật và sự phục vụ. Thiếu tá đã trải qua 19 năm làm nhà sư Phật giáo trong rừng và 14 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ. Ngày nay, Thầy kết hợp cả hai con đường đó trong vai trò là một tuyên úy và là người cố vấn cho các binh sĩ.
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

