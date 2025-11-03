Bản tin cà phê sáng ngày Thứ Hai 3/11/2025:

- Tòa Mỹ nhận thụ lý hồ sơ kiện chính phủ VN: Đặc vụ CSVN bắt, tra tấn, cố gắng giết người đối với 1 sĩ quan quân pháp Mỹ.

- Trợ cấp thực phẩm SNAP: Chính quyền Trump trưa nay phải ra tòa nói vì sao chưa cấp SNAP cho dân nghèo

- Ngày mai, Thứ Ba, nhớ đi bầu

- Tòa Tối Cao xét đơn hãng Mỹ kiện Trump áp thuế quan làm hại kinh doanh nội địa. Trump: không tham dự phiên tòa.

- Trump làm tiền điện tăng trung bình 11% trong 10 tháng qua, xóa sổ 150.000 việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch

- Thăm dò CNN: 63% nói Trump làm kém, 37% nói Trump làm tốt; 72% nói kinh tế suy giảm, 61% nói chính sách Trump tồi tệ, 61% nói Trump có lỗi đóng cửa chính phủ

- Nga-TQ liên minh chiếm đóng, xây trạm và nhà máy điện mặt trăng

- Bênh Putin, Trump nói sẽ không cấp Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk

- Trump: lính Mỹ có thể đổ bộ Nigeria để cứu tín đồ Ky tô; Nigeria nói không đàn áp tôn giáo gì cả

- Trump: ICE cần bố ráp di dân lậu mạnh hơn

- Mỹ chuẩn bị gửi quân đến Mexico để bố ráp ma túy

- Thủ tướng TQ Lý Cường: TQ-Nga hợp tác, kể cả an ninh

- Bộ trưởng Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth thăm khu phi quân sự (DMZ) tại Nam Hàn

- Ý: Một phần của Torre dei Conti, tòa tháp thế kỷ 13, bị sập

- Trump lại bị tòa chận tạm thời: vụ đưa lính vào Portland.

- Tư thù, quan chức FDA bị ép từ chức sau khi gõ vài dòng lên mạng, làm 1 hãng thuốc bốc hơi 350 triệu USD

- MAGA khó kiếm bạn tình ở thủ đô, nơi 92,5% cử tri thủ đô ủng hộ Kamala Harris năm 2024

..... ...... .......... .....

.

---- Tòa Mỹ nhận thụ lý hồ sơ kiện chính phủ CHXHCNVN và chính phủ Iran: Đặc vụ CSVN bắt, giam phi pháp, tra tấn, cố gắng giết người đối với 1 sĩ quan quân pháp Mỹ. Vụ án có số hồ sơ 1:25-cv-03226-UNA ký tên thụ lý là Thẩm phán James E. Boasberg đề ngày 29/9/2025. Theo hồ sơ kiện đăng trên trang web của Tòa (sẽ ghi dưới bản tin VB), người kiện được ẩn danh với tên John Doe, kiện dân sự theo số 25-3226 (JEB) chống lại nơi bị kiện là Cộng Hòa XHCN Việt Nam và những bị đơn khác.



Nguyên đơn là "Sĩ quan pháp lý quân đội Hoa Kỳ" người cáo buộc rằng ông đã bị bắt cóc và tra tấn tại Việt Nam liên quan đến công việc của ông trong vai trò đó. Xem ECF số 1 (Đơn khiếu nại), đoạn 1–5. Ông đã khởi kiện vụ án này chống lại CHXHCNVN, các đặc vụ của chính phủ VN và các đặc vụ của Cộng hòa Hồi giáo Iran, cáo buộc rằng các Bị cáo đã gây ra cho ông "đau đớn và khổ sở về thể xác và tinh thần nghiêm trọng, bao gồm cả việc đánh đập, đầu độc, giam giữ bất hợp pháp và từ chối chăm sóc y tế" và do đó phải chịu trách nhiệm theo luật 28 U.S.C. § 1350 về tội tra tấn, giam giữ ngoài vòng pháp luật và cố gắng giết người ngoài vòng pháp luật.



Nguyên đơn tiếp tục cáo buộc rằng "Các bị cáo đã cố tình hỗ trợ, tiếp tay và thông đồng với Hezbollah, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các nhóm ủy nhiệm khác của Iran", khiến họ phải chịu trách nhiệm theo 28 U.S.C. § 1605B về "âm mưu thực hiện khủng bố quốc tế chống lại một công dân Hoa Kỳ". Sợ rằng việc tiết lộ danh tính của mình "có thể khiến ông gặp rủi ro mới về sự trả thù, giám sát hoặc bị tổn hại thêm bởi các đặc vụ nhà nước nước ngoài", ông hiện chuyển sang tiến hành dưới bút danh (là John Doe). Tòa án sẽ chấp nhận Đơn yêu cầu này.



Ở giai đoạn sớm này, Nguyên đơn đã đáp ứng được nghĩa vụ của mình để chứng minh rằng lợi ích về quyền riêng tư và an toàn của ông vượt trội hơn lợi ích giả định và đáng kể của công chúng trong việc biết danh tính của ông. Thứ nhất, như Đơn kiện đã nêu rõ, Nguyên đơn không tìm cách tiến hành vụ kiện dưới bút danh "chỉ để tránh sự phiền toái và chỉ trích có thể xảy ra trong bất kỳ vụ kiện nào", mà là để "bảo vệ quyền riêng tư trong một vấn đề có tính chất nhạy cảm và rất cá nhân". Đơn khiếu nại mô tả sự bạo lực nghiêm trọng mà Nguyên đơn đã phải đối mặt và có thể tiếp tục phải đối mặt nếu danh tính của ông bị công khai khi nộp đơn kiện này. Ví dụ, vào ngày 27 tháng 7 năm 2022, các Bị cáo được cho là đã vào nơi cư trú tạm thời của Nguyên đơn, cáo buộc ông là "công dân Mỹ giả mạo" và sau đó đánh ông.



Từ đó, Nguyên đơn được chuyển đến một cơ sở giam giữ, nơi ông "bị giam giữ trong ba ngày hai đêm trong một phòng giam rộng 2x2 mét... [và] bị thẩm vấn, đe dọa, giam giữ và tra tấn thể xác nhiều lần". Một đánh giá y tế sau đó xác định rằng anh đã bị đầu độc và bị "chấn thương đầu, tổn thương cột sống, bầm tím và tổn thương thần kinh". Đã xác định. Do đó, Đơn khiếu nại cho thấy Nguyên đơn "tìm cách tránh những tổn hại nghiêm trọng hơn nhiều so với chỉ là sự phiền toái và chỉ trích". Vì những lý do tương tự, yếu tố thứ hai liên quan đến "nguy cơ gây hại về thể chất hoặc tinh thần trả đũa" cho Nguyên đơn và cho "các bên thứ ba vô tội" cũng ủng hộ việc chấp nhận Đơn.

.

Nguyên đơn giải thích rằng ông bị nhắm mục tiêu "cụ thể vì liên quan đến Quân đội Hoa Kỳ và công việc tư vấn pháp lý của ông". Tiết lộ danh tính của anh "sẽ khiến anh phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn, bao gồm cả việc bị giám sát, quấy rối hoặc thậm chí là bị tổn hại về thể chất một lần nữa." Nguyên đơn mô tả những mối đe dọa trả đũa cụ thể mà anh và các đồng sự của mình đã nhận được. Ví dụ, trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tra và truy tố, ông ta được cho là đã nhận được một cuộc gọi đe dọa từ các Bị cáo, trong đó họ nói: "Đừng điều tra hoặc khiếu nại về chúng tôi, nếu không ông sẽ biến mất."



Khi Nguyên đơn cuối cùng rời Việt Nam, đồng sự của ông đã nhận được một cuộc gọi tương tự nhằm cản trở các cuộc điều tra về vụ bắt cóc và tra tấn, nói rằng Nguyên đơn "đã rời Sài Gòn và Việt Nam và hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ. Bạn không có quyền phàn nàn về hành động của chúng tôi. Nếu bạn có phàn nàn, bạn sẽ biến mất." Mặc dù các mối đe dọa trong Đơn khiếu nại khá thưa thớt và "khám phá có thể khiến những lo ngại của [Nguyên đơn] không được hỗ trợ và không có căn cứ", ở giai đoạn sớm này, Tòa án nhận thấy rằng ông đã chứng minh đầy đủ về yếu tố thứ hai.



Nguyên đơn chỉ kiện các chủ thể chính phủ nước ngoài, và "kiện tụng ẩn danh được chấp nhận hơn khi bị đơn là một cơ quan chính phủ vì các bị đơn chính phủ 'không có những lo ngại về "danh tiếng" như các cá nhân tư nhân khi họ bị công khai cáo buộc có hành vi sai trái'." Mặc dù Nguyên đơn cáo buộc các hành vi sai trái nghiêm trọng từ phía các chủ thể nhà nước Việt Nam và Iran, công chúng sẽ có thể theo dõi trường hợp này bất kể Nguyên đơn có sử dụng bút danh hay không, vì anh đã nộp đơn kiện lên công khai, không phải niêm phong.



Tòa án theo đó RA LỆNH rằng:

1. Đơn [2] của Nguyên đơn về việc được phép sử dụng bút danh được CHẤP THUẬN, tùy thuộc vào bất kỳ xem xét nào thêm của Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ được phân công ngẫu nhiên vụ án này;

2. Tất cả các bên phải sử dụng bút danh được liệt kê trong Đơn kiện trong tất cả các tài liệu nộp trong vụ án này; và

3. Trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày ban hành Lệnh này, Nguyên đơn phải nộp:

i. Bản bút danh của Đơn [2] lên hồ sơ công khai; và

ii. Bản khai có niêm phong ghi tên thật và địa chỉ cư trú của mình.

/s/ James E. Boasberg

JAMES E. BOASBERG

Chánh án

NGUỒN:

https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-dcd-1_25-cv-03226/pdf/USCOURTS-dcd-1_25-cv-03226-0.pdf

.

---- Nga-TQ liên minh chiếm đóng, xây trạm và nhà máy điện mặt trăng: Tổng giám đốc Roscosmos Nga Dmitry Bakanov tuyên bố hôm thứ Hai rằng Nga và Trung Quốc hiện đang hợp tác xây dựng một trạm mặt trăng. "Vào tháng 5/, khi ông [Chủ tịch Trung Quốc] Tập Cận Bình đến thăm Moscow, một thỏa thuận tương ứng về việc triển khai đã được ký kết. [Nga và Trung Quốc] đang cùng nhau triển khai các dự án xây dựng nhà máy điện", ông Bakanov phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Mikhail Mishustin.



Vào tháng 5/2025, Roscosmos và Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ về việc xây dựng một nhà máy điện cho Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế (ILRS). Tập đoàn vũ trụ Nga chia sẻ rằng dự án này sẽ đại diện cho "nghiên cứu cơ bản" trong lĩnh vực thám hiểm không gian và cung cấp thử nghiệm cho công nghệ được sử dụng trong các hoạt động dài hạn ở chế độ không người hiện diện (uncrewed mode).

.

---- Trợ cấp thực phẩm SNAP: Chính quyền Trump đang đối mặt với hạn chót vào trưa hôm nay, thứ Hai, để cập nhật thông tin cho một thẩm phán liên bang, người đã ra phán quyết vào cuối tuần trước rằng Bộ Nông nghiệp phải giải ngân quỹ Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung SNAP. Hạn chót này đến trong bối cảnh hàng chục triệu người Mỹ tiếp tục không được hưởng trợ cấp SNAP tháng 11 do tình trạng đóng cửa chính phủ, vốn chỉ còn vài ngày nữa là trở thành đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.



Trên khắp đất nước, tác động của việc đóng cửa chính phủ đã thể hiện rõ qua những hàng dài người xếp hàng tại các ngân hàng thực phẩm. Cuối tuần này tại Texas và California, các bãi đậu xe của sân vận động đã được chuyển đổi thành các điểm phân phối hàng loạt, nơi các gia đình đến nhận các hộp nông sản, thịt đông lạnh và các mặt hàng thiết yếu khác trong gia đình.



Trong những ngày trước khi nguồn quỹ SNAP tháng 11 dự kiến ​​cạn kiệt, nhiều chính quyền tiểu bang đã cố gắng giúp bù đắp khoản thiếu hụt. Tuần trước, các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ từ 25 tiểu bang cũng đã kiện Bộ Nông nghiệp, cố gắng buộc bộ này phải sử dụng quỹ dự phòng để duy trì hoạt động của chương trình trong khi tình trạng đóng cửa chính phủ vẫn tiếp diễn. Trước đó, Bộ này đã lập luận rằng quỹ dự phòng "không được pháp luật cho phép chi trả các khoản trợ cấp thông thường", mà thay vào đó được cho là dành riêng cho các tình huống như thiên tai.



Hôm thứ Sáu, Thẩm phán Liên bang John McConnell tại Rhode Island đã ra lệnh cho chính quyền Trump phải thanh toán toàn bộ SNAP trước cuối ngày thứ Hai hoặc thanh toán một phần trước thứ Tư. Để thanh toán toàn bộ SNAP, chính quyền sẽ phải huy động thêm các nguồn tài trợ ngoài dự phòng.



“Không còn nghi ngờ gì nữa, các quỹ dự phòng đã được Quốc hội phê duyệt phải được sử dụng ngay bây giờ do tình trạng đóng cửa chính phủ; trên thực tế, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống đã ban hành hướng dẫn cho biết các quỹ dự phòng này sẽ có sẵn nếu quỹ SNAP hết hạn do chính phủ đóng cửa”, McConnell viết trong lệnh của mình, đồng thời chỉ ra một email hỏi đáp năm 2019 do một quản trị viên SNAP viết. Ông đã ra lệnh cho chính quyền báo cáo trước trưa thứ Hai “những gì họ sẽ làm để tuân thủ Lệnh của Tòa án này”.



Phán quyết của McConnell được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang khác nói trong một vụ án khác rằng những người kiện chính quyền “có khả năng sẽ thắng kiện khi cho rằng việc Bị đơn đình chỉ các phúc lợi SNAP là bất hợp pháp”.

Tuần trước, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Indira Talwani tại Massachusetts cho biết bà sẽ "cho phép các Bị đơn xem xét liệu họ có nên cho phép ít nhất là giảm trợ cấp SNAP cho tháng 11 hay không, và báo cáo lại cho tòa án chậm nhất là Thứ Hai, ngày 3 tháng 11 năm 2025".



Hơn 40 triệu người trên khắp đất nước sử dụng trợ cấp SNAP để mua thực phẩm, làm dấy lên lo ngại về việc người thu nhập thấp sẽ kiếm sống thế nào nếu chương trình này bị đình trệ. Khi được liên hệ để xin bình luận, Nhà Trắng đã chuyển sang Văn phòng Quản lý và Ngân sách, nhưng cơ quan này đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Fox & Friends Weekend" vào Chủ nhật rằng quỹ dự phòng "thậm chí sẽ không trang trải được khoảng một nửa chi phí của tháng 11".

.

---- Kinh tế Việt Nam sẽ đỡ hơn, nếu Tòa Tối Cao Hoa Kỳ trong tuần này phán rằng thuế quan của Trump là bất hợp pháp. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự phiên tranh luận của Tòa án Tối cao về tính hợp pháp của các mức thuế quan của ông vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 11/2025, đồng thời lưu ý rằng việc này "không liên quan" đến ông. "Tôi nghĩ đây là một trong những quyết định quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Bởi vì nếu không có thuế quan, chúng ta sẽ phải chịu thiệt hại rất lớn về mặt an ninh quốc gia", ông nói. "Tôi không muốn thu hút sự chú ý quá nhiều vào tôi, đây không phải là chuyện của tôi, mà là của đất nước chúng ta", Trump lưu ý, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không muốn làm bất cứ điều gì "để làm lu mờ tầm quan trọng của quyết định đó".

.

---- Tòa Tối Cao vào ngày mốt, Thứ Tư 5/11/2025 sẽ xét xử đơn các hãng Mỹ kiện Trump áp thuế quan làm hại kinh doanh nội địa. Trump áp thuế quan cao, làm tăng giá các phụ tùng điện từ mà David Levi nhập cảng để làm các bộ dụng cụ STEM mà anh tạo ra để dạy trẻ em cách chế tạo nhạc cụ điện tử. Levi, một kỹ sư điện thành lập MicroKits vào năm 2020, đã phải tăng giá, giảm sản lượng và tạm dừng kế hoạch ra mắt sản phẩm mới - Banan-a-Synth - cho phép trẻ em biến một nải chuối thành một loại bàn phím.

Và nếu mức thuế quan mà Trump áp đặt đối với hầu hết mọi hàng hóa nhập cảng - bao gồm nhiều linh kiện phụ tùng điện tử mà Levi sử dụng để chế tạo bộ dụng cụ của mình tại Charlottesville, Virginia - vẫn ở mức cao trong tương lai gần, Levi cho biết anh có thể phải chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài.

Điều này có thể cần thiết để Levi vừa có thể bán bộ dụng cụ của mình với mức giá cạnh tranh vừa có thể dự đoán được chi phí tốt hơn. Trump đang thiết lập mức thuế bằng cách bỏ qua các luật yêu cầu quy trình chi tiết hơn để áp thuế trong một số trường hợp hạn chế. "Tôi thực sự không thể lên kế hoạch nếu mức thuế có thể thay đổi vào tháng tới", ông nói với USA TODAY.

Việc các doanh nghiệp Mỹ chuyển ra nước ngoài là kết quả trái ngược với những gì Trump đã hứa khi áp thuế đối với hầu hết mọi sản phẩm nhập vào Hoa Kỳ. Trump cho biết thâm hụt thương mại dai dẳng đã trở thành tình trạng khẩn cấp vì chúng đã làm suy yếu cơ sở sản xuất của quốc gia. Ông cũng sử dụng thuế quan như một cách để buộc Trung Quốc, Mexico và Canada phải hành động nhiều hơn để ngăn chặn ma túy bất hợp pháp xâm nhập vào Hoa Kỳ.

Nhưng các doanh nghiệp không ủng hộ chiến lược của ông Trump. Levi là một trong những chủ doanh nghiệp nhỏ đang thách thức mức thuế của Trump, một vấn đề mà Tòa án Tối cao sẽ xem xét vào ngày 5 tháng 11. Các doanh nghiệp khác cho rằng Trump đã vượt quá thẩm quyền bao gồm một công ty ở Vermont sản xuất đồ dùng đạp xe cho phụ nữ, hai doanh nghiệp có trụ sở tại Illinois bán đồ chơi giáo dục và một hãng nhập cảng rượu vang có trụ sở tại Thành phố New York.



“Những mức thuế quan này đã đe dọa đến sự tồn tại của các doanh nghiệp nhỏ như doanh nghiệp của tôi, khiến họ khó tồn tại, chứ đừng nói đến việc phát triển”, Victor Owen Schwartz, người đã thành lập doanh nghiệp nhập cảng rượu vang và rượu mạnh gần 40 năm trước cùng mẹ, chia sẻ về quyết định đối đầu với tổng thống. “Tôi đã bị sốc khi những người có nhiều quyền lực và tiền bạc hơn lại không đứng ra [kiện Trump].”



Mặc dù các công ty trong danh sách Fortune 500 không đệ đơn kiện như Schwartz, nhưng các tổ chức kinh doanh lớn đã lên tiếng phản đối mức thuế quan này. Trong một hồ sơ ủng hộ những thách thức này, Phòng Thương mại Hoa Kỳ (U.S. Chamber of Commerce) và Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng (Consumer Technology Association) đã trình lên Tòa án Tối cao rằng câu hỏi liệu mức thuế quan có hợp pháp hay không là “điều tối quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp”.

Các mức thuế quan của Trump đã gây ra sự bất ổn lớn hơn cho nền kinh tế thương mại so với những gián đoạn do đại dịch COVID gây ra và, trừ khi bị tòa án ngăn chặn, sẽ cho phép các tổng thống tuyên bố “quyền lực chưa từng có để đảo lộn nền kinh tế trong nước thông qua thuế”, các nhóm này viết.

.

---- Nếu bạn chưa bầu qua thư, thì ngày mai, Thứ Ba 4/11/2025, nhớ tới phòng phiếu bầu trực tiếp. Vì Thứ Ba là ngày làm việc, bạn có thể cần xin nghỉ việc vài giờ đồng hồ để tới xếp hàng trước phòng phiếu. Một năm sau khi Donald Trump giành lại Nhà Trắng và khởi động việc mở rộng quyền hành pháp tới mức có thể là vi hiến, vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa này đóng vai trò nổi bật trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương được tổ chức vào thứ Ba.

Kết quả của những cuộc bầu cử đó - cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump - sẽ được những người chiến thắng ca ngợi như một sự bác bỏ mạnh mẽ hoặc một dấu hiệu tán thành vang dội cho chương trình nghị sự nhiệm kỳ thứ hai của ông. Điều này đặc biệt đúng trong các cuộc đua nổi bật cho chức thống đốc Virginia và New Jersey, thị trưởng thành phố New York và cho đề xuất 50 của California về việc vẽ lại ranh giới các khu vực quốc hội. Hơn một nửa số tiểu bang sẽ tổ chức các cuộc bầu cử vào thứ Ba. Dưới đây là một số cuộc đua lớn trên toàn tiểu bang và địa phương trên lá phiếu:

.

Bầu Thống đốc: New Jersey và Virginia. Tại New Jersey, Mikie Sherrill thuộc Đảng Dân chủ và Jack Ciattarelli thuộc Đảng Cộng hòa là những người được đề cử kế nhiệm Thống đốc Phil Murphy thuộc Đảng Dân chủ, người đã hết nhiệm kỳ. Sherrill là dân biểu Hoa Kỳ bốn nhiệm kỳ và là cựu phi công trực thăng của Hải quân. Ciattarelli là cựu Dân biểu Tiểu bang được Trump ủng hộ. Năm 2021, Ciattarelli chỉ còn cách Murphy khoảng 3 điểm phần trăm.



Tại Virginia, Phó Thống đốc Cộng hòa Earle-Sears, người được Trump ủng hộ, và cựu Dân biểu Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân chủ Abigail Spanberger đang tìm cách thay thế Thống đốc Cộng hòa Glenn Youngkin, người đã hết nhiệm kỳ. Mặc dù Spanberger đã nỗ lực tập trung vào các chủ đề khác ngoài Trump trong các bài phát biểu vận động tranh cử, nhưng tổng thống vẫn là chủ đề chính được bàn tán trong suốt chiến dịch tranh cử, từ những bình luận của Earle-Sears về ông vào năm 2022 cho đến một số chính sách gây chia rẽ hơn của ông, chẳng hạn như cái gọi là Dự luật Một Lớn Đẹp đẽ về thuế và cắt giảm chi tiêu, và việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang, nhiều người trong số họ sống ở miền bắc Virginia. Trump dự kiến ​​sẽ tham gia các cuộc vận động tranh cử qua điện thoại cho các ứng cử viên vào tối nay, thứ Hai.

Là cuộc đua giành chức thống đốc duy nhất được tổ chức trong năm sau cuộc bầu cử tổng thống, các cuộc tranh cử này từ lâu đã đóng vai trò là phép thử lớn đầu tiên về tình cảm của cử tri đối với đảng đang nắm giữ Nhà Trắng. Trong mọi cuộc đua giành chức thống đốc kể từ năm 1973, một hoặc cả hai tiểu bang đều bầu ra một thống đốc từ một đảng khác với đảng của tổng thống đương nhiệm.Bầu Thị trưởng Thành phố New York. Cuộc đua giành vị trí lãnh đạo thành phố lớn nhất quốc gia có sự góp mặt của nhà lập pháp bang thuộc Đảng Dân chủ Zohran Mamdani, ứng cử viên độc lập và cựu Thống đốc Đảng Dân chủ Andrew Cuomo, và ứng cử viên Cộng hòa Curtis Sliwa. Chiến thắng dễ dàng của Mamdani trước Cuomo trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6 đã tạo nên động cơ từ phe cấp tiến hơn của đảng và sự lo ngại trong giới lãnh đạo đảng. Các lãnh đạo đảng như Thống đốc Kathy Hochul và lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ Hakeem Jeffries cuối cùng đã ủng hộ ứng cử viên tự nhận là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ này vài tháng sau khi ông giành được đề cử.Người chiến thắng sẽ thay thế Thị trưởng sắp mãn nhiệm Eric Adams, người ban đầu đã tìm cách tái đề cử với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ. Sau khi thua cuộc bầu cử sơ bộ, Adams đã chọn tranh cử với tư cách độc lập, nhưng đã rút lui vào tháng 9 và cuối cùng đã ủng hộ Cuomo. Vào tháng 2, Bộ Tư pháp của Trump đã yêu cầu tòa án hủy bỏ các cáo buộc tham nhũng đối với Adams vì vụ việc này cản trở "mục tiêu nhập cư" của Trump. Trump sau đó nói rằng ông muốn cả Adams và Sliwa rút lui khỏi cuộc đua để đánh bại Mamdani.Ghế Dân Biểu liên bang cho khu vực Houston, địa hạt TEXAS-18: Mười sáu ứng cử viên hy vọng sẽ lấp đầy một ghế trống tại Quốc hội do cố Dân biểu Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân chủ Sylvester Turner nắm giữ trước đây. Với 16 ứng cử viên, cộng đồng gốc Việt ở đây có thể sẽ là sức mạnh quyết định.PROPOSITION 50: Hãy bầu YES cho Đề luật 50 của California. Cử tri California sẽ quyết định một biện pháp bỏ phiếu toàn tiểu bang, theo đó sẽ ban hành một bản đồ quốc hội mới, có thể chuyển đổi tới 5 ghế Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng hòa nắm giữ sang quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ. Đề luật 50, do Thống đốc Đảng Dân chủ Gavin Newsom ủng hộ, là nhằm đáp trả bản đồ Texas mới mà Đảng Cộng hòa các tiểu bang đã ban hành vào tháng 8 như một phần trong nỗ lực của Trump nhằm duy trì quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Kế hoạch của Texas, vốn có thể giúp Đảng Cộng hòa chuyển đổi 5 ghế Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Dân chủ nắm giữ, đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang về phân chia khu vực bầu cử giữa các tiểu bang để thông qua bản đồ mới ngoài lịch trình thông thường mỗi thập niên một lần.Tòa án Tối cao Pennsylvania: Quyền kiểm soát Tòa án Tối cao Pennsylvania sẽ bị đe dọa khi cử tri bỏ phiếu CÓ hoặc KHÔNG về việc có nên giữ lại ba thẩm phán từ đa số 5-2 của Đảng Dân chủ tại tòa án tối cao hay không. Việc đảng phái kiểm soát tòa án có thể có những tác động lớn đến cuộc đua tổng thống năm 2028, vì các thẩm phán có thể được yêu cầu phán quyết về các tranh chấp bầu cử, như họ đã làm vào năm 2020. Chi tiêu cho các cuộc bầu cử hôm thứ Ba đang trên đà vượt quá 15 triệu đô la khi Đảng Cộng hòa vận động để chấm dứt thế đa số và Đảng Dân chủ đã có phản ứng.Nếu cả ba thẩm phán Dân Chủ đều bị bãi nhiệm, tình trạng bế tắc trong quá trình phê chuẩn để thay thế họ có thể dẫn đến một tòa án huề nhau ở tỷ lệ 2-2. Một cuộc bầu cử để lấp đầy bất kỳ ghế trống nào cho nhiệm kỳ 10 năm sẽ được tổ chức vào năm 2027.---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết "có thể" quân đội Hoa Kỳ sẽ đổ bộ hoặc không kích vào Nigeria, viện dẫn cái mà ông gọi là "con số kỷ lục" về số người theo đạo Thiên chúa bị giết ở đó. "Có thể. Ý tôi là, rất nhiều thứ. Tôi hình dung ra rất nhiều thứ. Họ đang giết hại số lượng kỷ lục người theo đạo Thiên chúa ở Nigeria. Họ đang giết những người theo đạo Thiên chúa và giết hại họ với số lượng rất lớn. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra", ông nói khi được hỏi liệu ông có hình dung việc triển khai quân đội hoặc máy bay ở quốc gia Tây Phi này hay không. Đây là lần thứ hai Trump đưa ra khả năng hành động quân sự ở Nigeria, sau khi đe dọa sẽ làm như vậy vào thứ Bảy, khi ông cũng lên tiếng về khả năng cắt viện trợ của Hoa Kỳ.---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết các cuộc đột kích, bố ráp di dân lậu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) "vẫn chưa đủ mạnh" khi được hỏi về một số ví dụ mạnh mẽ hơn về chiến thuật của cơ quan này. "Không, tôi nghĩ họ chưa đi đủ xa vì chúng ta đã bị kìm hãm bởi các thẩm phán cấp tiến do [cựu Tổng thống Joe] Biden và [cựu Tổng thống Barack] Obama đưa vào," Trump nói trong một đoạn trích khác từ cuộc phỏng vấn của CBS, khi được hỏi về các đoạn video cho thấy cảnh các nhân viên di trú vật lộn với một bà mẹ trẻ, sử dụng hơi cay ở Chicago và đập vỡ cửa sổ xe hơi.---- Hóa đơn tiện ích tại Hoa Kỳ đã tăng trung bình 11% trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, bất chấp lời hứa cắt giảm chi phí năng lượng trong chiến dịch tranh cử của ông, theo một phân tích mới được các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ trích dẫn trong một bức thư gửi tổng thống. Dữ liệu do nhóm năng lượng sạch Climate Power tổng hợp và dựa trên số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, cho thấy giá tiện ích tăng cao kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Trump đã cam kết giảm một nửa giá điện vào năm 2026. Bức thư - do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts dẫn đầu và được Jeff Merkley của Oregon cùng Ed Markey của Massachusetts ký - đổ lỗi cho việc tăng giá là do các chính sách năng lượng của Trump, bao gồm cả việc ủng hộ than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác, theo tờ Guardian.Các thượng nghị sĩ lập luận rằng việc chính quyền thúc đẩy mở rộng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cùng với sự phản đối các dự án năng lượng gió và mặt trời, đã kìm hãm sự phát triển của các lựa chọn năng lượng sạch hơn và rẻ hơn. Họ tuyên bố hơn 12 triệu ngôi nhà có thể đã được cung cấp năng lượng từ các dự án năng lượng tái tạo đã bị hủy bỏ hoặc trì hoãn kể từ khi Trump tái đắc cử. "Trên thực tế, các vị đã tạo ra một sự cắt giảm lớn về nguồn cung năng lượng", bức thư viết.Các thượng nghị sĩ cho biết khoảng 150.000 việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch đã bị mất hoặc đình trệ dưới thời Trump, và 150.000 việc làm khác đang gặp nguy cơ. Họ cũng chỉ ra những đề xuất cắt giảm các chương trình liên bang như Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Gia đình Thu nhập Thấp và Energy Star, những chương trình mà họ cho rằng đã giúp người Mỹ tiết kiệm chi phí năng lượng trong quá khứ. Việc chính quyền áp thuế đối với hàng hóa nhập cảng cũng được coi là một yếu tố đẩy giá vật liệu truyền tải điện lên cao.---- Thăm dò CNN: 63% nói Trump làm kém, 37% nói Trump làm tốt; 72% nói kinh tế suy giảm, 61% nói chính sách Trump tồi tệ, 61% nói Trump có lỗi đíng cửa chính phủ, 81% nói đóng cửa là khủng hoảng lớn. Theo một cuộc thăm dò của CNN được công bố hôm nay, thứ Hai 3/11/2025, tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đạt mức cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông. 63% số người được hỏi đã nói Trump làm việc hiệu suất kém, trong khi chỉ có 37% tán thành.Ngoài ra, 72% cho biết nền kinh tế đang trong tình trạng kém, với 61% cảm thấy các chính sách của Trump đã làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. 61% số người được hỏi cũng không thích cách ông xử lý việc đóng cửa chính phủ, mà 81% mô tả là một "cuộc khủng hoảng" hoặc "vấn đề lớn". Tuy nhiên, 58% số người được hỏi không tán thành sự lãnh đạo của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Quốc hội.

So với cuộc thăm dò của CNN hồi tháng 1, tỷ lệ người được hỏi cảm thấy Trump đã đi quá xa trong việc sử dụng quyền lực tổng thống đã tăng 9 điểm phần trăm lên 61%, với 55% cho rằng các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang làm quá nhiều để ủng hộ ông. Trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, 47% số người được hỏi sẽ chọn một ứng cử viên Đảng Dân chủ trong khu vực của họ, và 42% sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 27 đến 30 tháng 10/2025 với 1.245 người trưởng thành, với biên độ sai số 3,1 điểm phần trăm.

.

---- Hoa Kỳ đang chuẩn bị kế hoạch gửi quân đến Mexico để tham gia một chiến dịch chống buôn bán ma túy, NBC News đưa tin hôm thứ Hai. Nhiệm vụ này được cho là vẫn đang trong giai đoạn đầu, bao gồm huấn luyện và phác thảo phạm vi hoạt động.

Theo các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức giấu tên, quân đội sẽ "chủ yếu sử dụng máy bay không người lái để tấn công các phòng thí nghiệm ma túy, các thành viên và thủ lĩnh băng đảng", với sự hỗ trợ của các sĩ quan tình báo, và các hoạt động của họ sẽ không được tiết lộ cho công chúng. Các nguồn tin cho biết thêm rằng nhiệm vụ này sẽ không gây bất lợi cho chính phủ Mexico.

.

---- Bênh vực Putin, Trump nói Trump hiện chưa có ý cấp Ukraine các tên lửa tầm xa Tomahawk, và Trump đồng ý rằng hãy cứ để Putin tác chiến vì lính Nga đã chết quá nhiều. Khi được hỏi liệu chính quyền của ông có đang cân nhắc thỏa thuận cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine hay không, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trả lời: "Không, thực ra là không".

"Điều đó có thể thay đổi, nhưng hiện tại tôi không muốn", Trump nói với các phóng viên trên phi cơ Không lực Một. Bình luận của ông được đưa ra sau khi một bản tin của CNN, trích dẫn các quan chức Mỹ và châu Âu giấu tên, cho biết hôm thứ Sáu rằng Lầu Năm Góc đã cho phép Nhà Trắng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, để lại quyết định cuối cùng cho Trump.

Tổng thống Mỹ cũng nói với các phóng viên hôm Chủ nhật rằng "không có giọt nước tràn ly" nào chứng minh Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa sẵn sàng chấm dứt chiến tranh với Ukraine. "Đôi khi bạn phải để họ chiến đấu và họ đang chiến đấu. Đây là một cuộc chiến khó khăn đối với Putin, ông ấy đã mất rất nhiều binh lính, và điều đó cũng gây khó khăn cho Ukraine", ông nói.

.

---- Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm thứ Hai cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác với Nga để bảo vệ tốt hơn lợi ích của cả hai nước, bao gồm cả trong lĩnh vực an ninh. Gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, người vừa đến Trung Quốc trong chuyến thăm hai ngày, Lý mô tả hai nước là "những người hàng xóm tốt" được xây dựng trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau và bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh rằng động thái này sẽ giúp bảo vệ "lợi ích an ninh" của mỗi bên. Hai bên Nga-TQ cũng xác nhận kế hoạch tiếp tục phát triển các nhà máy điện hạt nhân do Nga thiết kế tại Trung Quốc.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã đến thăm khu phi quân sự (DMZ) tại Nam Hàn vào hôm nay, thứ Hai, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Ahn Gyu-back, ngay sau khi Bắc Hàn bình luận rằng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là "một giấc mơ viển vông". Bên trong DMZ, hai quan chức đã đến Trạm quan sát Ouellette, cơ sở quân sự của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc gần Đường phân định quân sự, và Khu vực An ninh Chung.



Washington là một trong những đồng minh thân cận nhất của Seoul trong nhiều thập niên, và hai nước vẫn đang hợp tác về vấn đề Triều Tiên. Gần đây, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chia sẻ rằng đất nước của ông "sẽ can dự" vào vấn đề Đại Hàn "vào một thời điểm nào đó". Ông tiếp tục khẳng định rằng mối quan hệ của ông với Lãnh đạo Tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un luôn "rất tốt đẹp".

.

---- Một phần của Torre dei Conti, một tòa tháp thế kỷ 13 gần Diễn đàn La Mã, đã bị sập một phần trong quá trình cải tạo, truyền thông Ý đưa tin hôm thứ Hai. Ít nhất một công nhân bị thương nặng, trong khi ba người khác được giải cứu. Hàng trăm du khách đã theo dõi lính cứu hỏa sử dụng thang di động để tiếp cận những người bị mắc kẹt bên trong. Một phần khác của tòa tháp đã sụp đổ trong quá trình giải cứu, tạo ra một đám mây mảnh vỡ lớn nhưng không gây thêm thương tích. Công trình thời Trung cổ này, được Giáo hoàng Innocent III xây dựng cho gia đình mình, đã bị sập nhiều lần trong nhiều thế kỷ, bao gồm cả sau trận động đất lớn năm 1349.

.

---- Trump lại bị tòa chận tạm thời: vụ đưa lính vào Portland. Một thẩm phán liên bang tại Oregon hôm Chủ nhật, đã cấm chính quyền Tổng thống Trump triển khai Vệ binh Quốc gia đến Portland, Oregon, ít nhất cho đến thứ Sáu, với lý do bà "không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy" nào cho thấy các cuộc biểu tình tại thành phố này đã vượt khỏi tầm kiểm soát trước khi tổng thống liên bang hóa quân đội vào đầu mùa thu này, theo hãng tin AP. Thành phố và tiểu bang đã kiện vào tháng 9 để ngăn chặn việc triển khai này. Đây là diễn biến mới nhất trong nhiều tuần tranh cãi pháp lý qua lại tại Portland, Chicago và các thành phố khác của Hoa Kỳ khi chính quyền Trump tiến hành liên bang hóa và triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia trên các đường phố thành phố để dập tắt các cuộc biểu tình.



Phán quyết của Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Karin Immergut, người được Trump bổ nhiệm, được đưa ra sau phiên tòa kéo dài ba ngày, trong đó cả hai bên tranh luận về việc liệu các cuộc biểu tình tại trụ sở Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE của thành phố có đáp ứng các điều kiện sử dụng quân đội trong nước theo luật liên bang hay không. Trong hồ sơ dài 16 trang nộp vào cuối Chủ nhật, bà Immergut cho biết bà sẽ ban hành lệnh cuối cùng vào thứ Sáu tới do lượng bằng chứng khổng lồ được trình bày tại phiên tòa, bao gồm hơn 750 tang vật.



Bà Immergut viết rằng phần lớn bạo lực dường như xảy ra giữa người biểu tình và những người phản đối, và không tìm thấy bằng chứng nào về "thiệt hại đáng kể" đối với cơ sở nhập cư, trung tâm của các cuộc biểu tình. "Dựa trên lời khai tại phiên tòa, Tòa án này không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy trong khoảng hai tháng trước khi Tổng thống ban hành lệnh liên bang hóa, các cuộc biểu tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát hoặc liên quan đến nhiều vụ bạo lực lẻ tẻ và riêng lẻ, không gây ra thương tích nghiêm trọng nào cho nhân viên liên bang", bà viết.

.

---- Tư thù, quan chức FDA gõ vài dòng lên mạng, 1 hãng thuốc bốc hơi 350 triệu USD, bị ép từ chức. Người đứng đầu trung tâm dược phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đột ngột từ chức vào Chủ nhật sau khi các quan chức liên bang bắt đầu xem xét "những lo ngại nghiêm trọng về hành vi cá nhân của ông", theo một phát ngôn viên của chính phủ. Tiến sĩ George Tidmarsh, người được bổ nhiệm vào vị trí tại FDA vào tháng 7, đã bị cho nghỉ phép vào thứ Sáu sau khi các quan chức tại Văn phòng Tổng cố vấn của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh được thông báo về các vấn đề này, theo thư ký báo chí Emily Hilliard của HHS. Theo AP, Tidmarsh sau đó đã từ chức vào sáng Chủ nhật.

Việc ra đi diễn ra cùng ngày mà một nhà sản xuất thuốc có liên hệ với một trong những cộng sự kinh doanh cũ của Tidmarsh đã đệ đơn kiện cáo buộc ông đã đưa ra "những tuyên bố sai sự thật và phỉ báng" trong thời gian làm việc tại FDA. Vụ kiện do hãng thuốc Aurinia Pharmaceuticals đệ đơn kiện, cáo buộc Tidmarsh đã lợi dụng vị trí tại FDA của mình để theo đuổi "mối thù cá nhân lâu dài" chống lại chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, Kevin Tang. Tang trước đây từng là thành viên hội đồng quản trị của một số công ty dược phẩm nơi Tidmarsh giữ chức giám đốc điều hành, bao gồm La Jolla Pharmaceutical, và có liên quan đến việc ông bị loại khỏi các vị trí lãnh đạo đó, theo đơn kiện.

Vào tháng 9, Tidmarsh đã thu hút sự chú ý của công chúng bằng một bài đăng rất bất thường trên LinkedIn, tuyên bố rằng một trong những sản phẩm của Aurinia Pharmaceutical, một loại thuốc điều trị thận, "chưa được chứng minh là mang lại lợi ích lâm sàng trực tiếp cho bệnh nhân". Việc một cơ quan quản lý FDA chỉ trích các công ty và sản phẩm cụ thể trong các bình luận công khai trực tuyến là rất bất thường. Theo đơn kiện của công ty, cổ phiếu của Aurinia đã giảm 20% ngay sau bài đăng, khiến giá trị cổ đông mất hơn 350 triệu đô la. Tidmarsh sau đó đã xóa bài đăng trên LinkedIn và nói rằng ông đã đăng bài với tư cách cá nhân, không phải với tư cách là một quan chức FDA. Đơn kiện của Aurinia cũng cáo buộc, cùng với những cáo buộc khác, rằng Tidmarsh đã lợi dụng chức vụ của mình tại FDA để nhắm vào một loại thuốc tuyến giáp do một công ty khác, American Laboratories, sản xuất, nơi Tang cũng là chủ tịch hội đồng quản trị.

.

---- MAGA khó kiếm bạn tình: Hẹn hò ở thủ đô Washington D.C. luôn là một vấn đề nan giải đối với những người trong giới chính trị, nhưng đối với những người ủng hộ Trump tại thủ đô, việc tìm kiếm tình yêu giờ đây là một cuộc chiến của hệ tư tưởng, kỳ vọng và kiểm tra lý lịch, theo tờ Washington Post đưa tin. Những người độc thân MAGA chuyển đến Washington với hy vọng tìm được người bạn đời cùng chí hướng cho biết thực tế còn ảm đạm hơn dự kiến. Thành phố này nhìn chung là một nơi khó khăn đối với những người ủng hộ Trump độc thân, với 92,5% cử tri thủ đô ủng hộ Kamala Harris trong cuộc bầu cử gần đây nhất.



Hẹn hò khác đảng phái đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khi chính trị giờ đây là yếu tố quyết định đối với nhiều người. "Trước năm 2016, tôi thậm chí còn không có câu hỏi nào về chính trị trong đơnghi danh tìm bạn tình", theo Michelle Jacoby, người sáng lập DC Matchmaking, cho biết. Cô cũng nói thêm rằng một số khách hàng theo chủ nghĩa tự do hiện sẽ không hẹn hò với một người Cộng hòa trong bất kỳ trường hợp nào. Mặt khác, một số người bảo thủ cho biết họ sẵn sàng hẹn hò với người ngoài vòng tròn chính trị của mình, nhưng không phải nếu người kia có vấn đề với chính trị của họ: "Người yêu của tôi không thể nghĩ tôi là một kẻ phát xít. Thật điên khùng", một nữ nhân viên Cộng hòa giấu tên nói.

.