Cùng Nguyện Cầu

Binh sĩ của TĐ 1 TQLC cầu nguyên trước khi lên trực thăng đưa họ tới tham chiến tại Triệu Phong.

(Hình- BS Đạng Vũ Vương sưu tầm)

Họ là những người lính

Nhưng có ai nhớ rằng

Trước khi là lính

Họ là những người Con

Họ là những người Chồng

Họ là những người Cha

hay có khi Họ mới là Người Yêu của một Người Yêu

Họ còn rất trẻ

Những cánh tay rắn chắc

Những nét mặt đăm chiêu

Mắt nhắm lại

Cùng dâng lời cầu nguyện

Bộ quân phục trên người

Chiếc nón sắt nhà binh trên đầu

Mặt cúi xuống

Hàng mi hạ thấp

Mẹ già có trong mắt

Người tình có trong tim

Hình ảnh vợ

Tiếng khóc con thơ

Tất cả có mất trong tiếng súng

Trong tấm hình này

Có ai trở về không?

Có ai trở về nguyên vẹn hình hài

Có ai chết trong trận đầu tiên

Có ai trở về tay chân để lại chiến trường

Có ai chết trong Tù Cải Tạo

Những người sống sót

Bây giờ ở đâu

Có ai lật dùm pho Sử Việt

50 năm máu vẫn thấm từng trang

Có ai cầm khăn thấm hộ

50 năm sao lệ vẫn chứa chan.



tmt Tháng 10/2025