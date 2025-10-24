Cựu CEO hãng xe Stellantis: Hãng Tesla có thể bị xóa sổ trong ngành xe hơi trong 10 năm tới vì thị phần ngày càng co cụm. Báo động: không thể trả nợ mua xe, tăng vọt tịch biên xe, mức cao nhất kể từ 2 cuộc Đại suy thoái năm 2008 và 2009.



Tạp chí Fortune cho biết Tesla có thể rời khỏi ngành công nghiệp xe hơi và có thể không còn tồn tại trong 10 năm nữa: Giá trị thị trường của Tesla sẽ sụt giảm rất lớn.



Các giám đốc điều hành các hãng xe từng coi Tesla là kẻ phá vỡ lớn nhất trong ngành của họ. Nhưng bây giờ, ít nhất một cựu CEO ngành sản xuất xe cho biết công ty Tesla có thể rút khỏi mảng kinh doanh xe hơi, và thậm chí có thể ngừng hoạt động trong vòng 10 năm tới.

Carlos Tavares, người đã từ chức vị trí lãnh đạo cao nhất tại nhà sản xuất xe Jeep Stellantis vào cuối năm ngoái, cho biết Tesla của Elon Musk đang bị đối thủ Trung Quốc BYD đánh bại, BYD đã vượt qua Tesla về doanh số xe điện toàn cầu vào đầu năm nay.



Vì áp lực này, và với nhiều dự án đã trong tay, có thể CEO Elon Musk cuối cùng sẽ chuyển sự chú ý sang nơi khác, Tavares nói.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng vào một thời điểm nào đó, ông ấy sẽ quyết định rời khỏi ngành công nghiệp xe để tập trung lại vào robot hình người, SpaceX hoặc trí tuệ nhân tạo," Tavares nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Les Echos.



Tavares tiếp tục nói rằng BYD đang "ăn trưa" của Tesla với những chiếc xe hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. Ông nói: "Giá trị thị trường chứng khoán của Tesla sẽ sụt giảm rất lớn vì định giá này đơn giản là quá cao". Tôi không chắc Tesla sẽ còn tồn tại trong 10 năm nữa. Đây là một nhóm sáng tạo, nhưng họ sẽ bị đánh bại bởi hiệu quả của BYD.

Người phát ngôn của Tesla đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.



Công tyTesla đã vượt qua kỳ vọng của thị trường Wall Street vào thứ Tư với doanh thu 28 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, và lượng giao hàng tăng 33% tại Trung Quốc, thị trường lớn thứ hai của công ty.

Nhưng trong 5 năm qua, thị phần của Tesla tại Trung Quốc đã giảm xuống còn khoảng 5% so với 16% vào năm 2020, một phần là do sự cạnh tranh từ BYD. Bản thân Musk năm ngoái đã nói: "Các công ty xe Trung Quốc là những công ty xe có sức cạnh tranh nhất trên thế giới."



Cổ phiếu của Tesla đã giảm khoảng 2,5% vào chiều thứ Sáu và đã biến động mạnh trong suốt cả năm. Đến tháng 3, cổ phiếu của công ty đã giảm tới 39%. Tính đến thứ Sáu, cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 8,6% so với đầu năm.

Những bình luận của Tavares được đưa ra trong bối cảnh nhà sản xuất xe điện này đang cố gắng giữ chân vị CEO ngôi sao của mình. Musk đã dành phần lớn thời gian trong năm qua để hỗ trợ Tổng thống Donald Trump với tư cách là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ. Vào thời điểm đó, ông nói với Fox News rằng ông đang cân bằng trách nhiệm của mình "với rất nhiều khó khăn".



Trong khi đó, Tesla đã phải đối mặt với những trở ngại trong chuỗi cung ứng, một phần là do thuế quan của Trump, và áp lực lên doanh số do việc loại bỏ khoản tín dụng thuế xe điện ở Mỹ.

Công ty Tesla đã nhiều lần khẳng định rằng họ cần giữ lại và khuyến khích Musk để đạt được các mục tiêu dài hạn của mình. Gói lương 10 năm trị giá 1 nghìn tỷ đô la cho CEO, dự kiến sẽ được cổ đông bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 11, nhằm mục đích đó—đồng thời đặt ra những mục tiêu cao cả như tăng vốn hóa thị trường của công ty lên 500% thành 8,5 nghìn tỷ đô la.

Hai công ty tư vấn ủy quyền hồi đầu tháng này đã khuyến nghị cổ đông bỏ phiếu chống lại gói lương, một phần vì họ cho rằng ban quản trị có quá nhiều quyền tự do trong việc quyết định khi nào và như thế nào Musk đã đạt được các mục tiêu đã định. Ban giám đốc của Tesla phủ nhận tuyên bố này.

Gói tiền thưởng này nhằm giúp Tesla phát triển lớn hơn bất kỳ công ty nào trong lịch sử. "Mọi cột mốc hoạt động, bao gồm cả mục tiêu sản phẩm, đều phải được xác nhận bằng sự tăng trưởng đặc biệt tham vọng và bền vững về vốn hóa thị trường," Chủ tịch hội đồng quản trị Tesla, Robyn Denholm, cho biết trong một tuyên bố.

.

Trong khi đó, lại thêm tin xấu cho Trump: Nhiều người Mỹ không thể trả nợ mua xe. Tỷ lệ nợ quá hạn vay mua xe của những người vay dưới chuẩn đã đạt đến mức đáng lo ngại và việc tịch thu tài sản đang ở mức cao nhất kể từ cuộc Đại suy thoái. Tin AS và Guardian cho biết.

Mặc dù nền kinh tế Mỹ bề ngoài có vẻ đang trong tình trạng tốt; người tiêu dùng vẫn chi tiêu, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng và các công ty tiếp tục đầu tư, nhưng một số dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy bất ổn đang bắt đầu xuất hiện. Một điều khiến các chuyên gia thực sự lo ngại là tỷ lệ nợ quá hạn vay mua xe đang gia tăng, đặc biệt là ở những người vay dưới chuẩn.



Theo Fitch Ratings, tỷ lệ nợ quá hạn vay mua xe dưới chuẩn bị quá hạn từ 60 ngày trở lên hiện ở mức 6,43%, cao hơn so với ba cuộc suy thoái trước đây. Thông thường, người Mỹ sẽ ngừng trả các nghĩa vụ tài chính khác trước khi từ bỏ các khoản vay mua xe vì xe là một nhu cầu thiết yếu ở Hoa Kỳ, đó là lý do tại sao tỷ lệ nợ quá hạn cao đang gây báo động.



Tình trạng tịch biên tài sản, đặc biệt là tịch biên xe, cũng đang ở mức cao nhất kể từ cuộc Đại suy thoái năm 2008 và 2009. George Badeen, người điều hành Midwest Recovery and Adjustment tại Detroit, chia sẻ với tờ Guardian rằng tình trạng tịch thu tài sản đang gia tăng, đặc biệt là trên thị trường xe.

Nợ quá hạn vay mua xe có thể là điềm xấu cho nền kinh tế Mỹ. "Tình trạng khó khăn trong lĩnh vực cho vay mua xe nói chung thường được coi là dấu hiệu báo trước những thay đổi trong nền kinh tế Mỹ", Brett House, giáo sư kinh tế tại Trường Kinh doanh Columbia, chia sẻ với tờ Guardian. "Người Mỹ, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, có xu hướng ưu tiên hàng đầu cho việc trả góp mua xe".



"Vì vậy, khi chúng ta thấy thị trường tài chính xe gặp khó khăn, chúng ta thường coi đó là dấu hiệu cho thấy tài chính hộ gia đình đang trở nên eo hẹp hơn", ông nói thêm. Có những lo ngại nghiêm trọng rằng thị trường việc làm có thể suy yếu hơn nữa và tình trạng sa thải nhân viên trở nên phổ biến hơn. Điều này sẽ gây thêm áp lực cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, vốn là nền tảng của nền kinh tế Mỹ.



Mặc dù hiện tại người tiêu dùng đang chi tiêu, gần 50% trong số đó đến từ những người Mỹ có thu nhập nằm trong top 10%. Giá trị tài sản ròng ngày càng tăng của họ, nhờ thị trường chứng khoán tăng trưởng, chính là yếu tố thúc đẩy chi tiêu. Nguồn vốn này có thể cạn kiệt nếu thị trường điều chỉnh.

Dự kiến ​​Cục Dự trữ Liên bang sẽ hạ lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách họp vào cuối tháng này, sau khi Chủ tịch Jerome Powell phát tín hiệu rằng việc hỗ trợ thị trường lao động quan trọng hơn việc giảm lạm phát.