Minh họa Tranh Ann Phong



Cho mẹ và phan kim yên và ba con!



Tháng tư nắng quái trên tàng lá

Ngày nóng rang, khô khốc tiếng người

Nước mắt ướt đầm trên mắt mẹ

Nghìn đêm ai khóc nỗi đầy vơi?



Tháng tư em dắt con ra biển

Hướng về nam theo sóng nổi trôi

Thôi cũng đành, xuôi triều nước lớn

Làm sao biết được, trôi về đâu?



Tháng tư lửa rực, về ngang phố

Anh quýnh tìm em khắp vũng tàu

Thây chất chồng thây, thây chồng chất...

Trời ơi! thãm quá! ngùi thương đau!



Tháng tư, đạn pháo rơi cùng khắp

Người chết giăng đầy mọi nẽo quê

Trải qua mấy đận, anh mong ngóng

Gặp em rồi, được khóc thỏa thuê

Thì thôi, trở về nơi qui ẩn

Giữa am đời nhặt nhạnh tình riêng

Thành, bại, cũng đành theo thế cuộc

Công danh như ngọn khói, đời thiền.



Tháng tư tay vỗ... càn khôn hát

Khúc thương ca hề, cho mẹ và em.

4.1975 - 4.20124

Trần Yên Hòa



