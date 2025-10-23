Hôm nay,  

Massachusetts sẽ bầu giữa kỳ 2026: Dân Biểu tiểu bang Tram Nguyen (Dân Chủ) tranh cử chức Dân Biểu Liên Bang Khu vực 6

ANDOVER, MA (VB) — Theo tin Andover News và tin NBC Boston, Dân biểu Tiểu bang Tram Nguyen (Đảng Dân chủ-Andover) đã chính thức tuyên bố hôm thứ Năm rằng bà sẽ tranh cử vào Quốc hội Liên bang tại Khu vực 6 của Massachusetts, gia nhập vào nhóm ứng cử viên đang ngày càng đông tìm kiếm người kế nhiệm Dân biểu Hoa Kỳ Seth Moulton.
 

Nguyen, Dân biểu tiểu bang cho Khu vực 18 Essex kể từ năm 2019, cho biết bà dự định tập trung chiến dịch tranh cử của mình vào các vấn đề bao gồm chi phí sinh hoạt, nhà ở giá rẻ và bảo vệ quyền công dân.
 

Chiếc ghế Dân biểu Liên bang của Khu vực 6 đã mở cửa vào đầu tháng này khi DB Moulton tuyên bố sẽ không tái tranh cử và thay vào đó sẽ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ. Báo Andover News trước đây đã đưa tin rằng Nguyen đang cân nhắc tham gia tranh cử sau quyết định của Moulton.
 

Là người tị nạn từ Việt Nam, bà Nguyen đến Hoa Kỳ từ nhỏ và sau đó lấy bằng tại Đại học Tufts, Trường Luật Đại học Northeastern và Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard. Trước khi tham gia chính trường, bà từng là luật sư hỗ trợ pháp lý đại diện cho những người sống sót sau bạo lực gia đình, cựu chiến binh, người nhập cư và cư dân có thu nhập thấp tại Dịch vụ Pháp lý Greater Boston.
 

Bà Nguyen lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện tiểu bang Massachusetts vào năm 2018 khi bà đánh bại đương kim lúc đó là Dân biểu tiểu bang Đảng Cộng hòa Jim Lyons. Bà đã tái đắc cử ba lần và hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ tư.
 

Việc bà gia nhập tranh cử vào Hạ viện Liên bang đã thêm một liên hệ nữa đến Andover trong cuộc đua vào Khu vực 6. Cựu thành viên Hội đồng Chọn lọc Dan Koh đã tuyên bố ứng cử vào tuần trước. Các ứng cử viên đã tuyên bố hoặc tiềm năng khác bao gồm cựu Dân biểu tiểu bang Jamie Belsito của Beverly, Bethany Andres-Beck của Salem, và các dân cử Cộng hòa John Paul Moran và John DeCiccio.
 

Nếu bà Nguyen giành chiến thắng trong cuộc đua vào Quốc hội, việc bà rời đi sẽ tạo ra một chỗ trống cho ghế Dân biểu tiểu bang tại Khu vực Essex số 18, bao gồm một phần Andover, Boxford, North Andover và Tewksbury.
 

Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ cho Khu vực Quốc hội Liên bang số 6 dự kiến ​​diễn ra vào tháng 9/2026.
 

NBC ghi thêm một số chi tiết: Dân biểu tiểu bang đương nhiệm Tram Nguyen muốn đổi ghế của mình tại Hạ viện Massachusetts sang một ghế tại Quốc hội Liên bang. Bà Nguyen đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn khi mới 5 tuổi, cùng gia đình chạy trốn khỏi chế độ độc tài Việt Nam và đến đây "chỉ với 100 đô la và một giấc mơ", theo chiến dịch tranh cử của bà cho biết.
 

"Tôi tranh cử vào Quốc hội để khôi phục niềm tin vào nền dân chủ của chúng ta và đương đầu với những thách thức khiến các gia đình mất ngủ: chi phí sinh hoạt tăng cao, nhu cầu cấp thiết về nhà ở giá rẻ, và những cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào Hiến pháp và quyền công dân của phong trào MAGA", bà Nguyen phát biểu trong bài phát biểu khai mạc chiến dịch. "Cộng đồng của chúng ta xứng đáng có một chiến binh đã được chứng minh, người biết cách đứng lên chống lại chủ nghĩa cực đoan và mang lại kết quả thực sự, và tôi sẵn sàng tham gia cuộc chiến ở cấp độ quốc gia để cứu vãn nền dân chủ của chúng ta."
 

Năm 2019, bà Nguyen đã đánh bại Dân biểu Cộng hòa Jim Lyons, người sau này trở thành chủ tịch Đảng Cộng hòa của tiểu bang, và bà đã đại diện cho người dân Andover, Boxford, North Andover và Tewksbury tại Beacon Hill kể từ năm 2019.
 

Chiến dịch tranh cử của bà Nguyen gọi bà là "một trong những người gây quỹ hiệu quả nhất của cơ quan lập pháp tiểu bang" và ca ngợi mạng lưới bạn bè và những người ủng hộ bà gắn liền với việc học tập tại Đại học Tufts, Trường Luật Đại học Northeastern và Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard. Là luật sư tại Dịch vụ Pháp lý Greater Boston, bà đại diện cho những người sống sót sau bạo lực gia đình và tấn công tình dục, cựu chiến binh, người nhập cư, người lao động thu nhập thấp và người khuyết tật.




PHÂN ƯU Được tin Thân phụ của bạn Doãn Quốc Hưng là: Nhà văn, nhà giáo DOĂN QUỐC Sỹ Pháp danh Hạnh Tuệ Đã qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, California Hưởng thọ 103 tuổi Tang lễ được tổ chức tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, California vào ngày 01 tháng 11 năm 2025. Các bạn học lớp C3 niên khóa 73-80 trường Trung Học Petrus Ký -Lê Hồng Phong Sài Gòn xin được thành kính phân ưu cùng bạn Doãn Quốc Hưng và gia quyến. Nguyện hương linh của bác trai sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Thân phụ bạn Doãn Kim Khánh là: Cụ Ông DOĂN QUỐC SỸ Pháp Danh HẠNH TUỆ Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1923 tại Hạ Yên Quyết, Hà Đông, Hà Nội. Đã qua đời vào lúc 10:05 am ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim CA Hưởng thọ 103 tuổi Xin thành thật chia buồn cùng bạn Doãn Kim Khánh và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông DOÃN QUỐC SỸ pháp danh HẠNH TUỆ sớm tiêu diêu miền tiện cảnh. Dương Ngọc Hưng và con trai Hayden Dương THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CHIA BUỒN Nhận tin buồn Ông DOÃN QUỐC SỸ Pháp Danh HẠNH TUỆ Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1923 tại Hạ Yên Quyết, Hà Đông, Hà Nội - Việt Nam Đã mất ngày 14 tháng 10 năm 2025 *Tại Anaheim, California - Hoa Kỳ Hưởng thọ 103 tuổi Chúng tôi: Bà quả phụ Thanh Tâm Tuyền cùng gia đình các con Dzư minh Trí, Dzư quang Tuệ, Dzư trinh Thảo & Dzư trung Từ Xín thành tâm chia buồn cùng tang quyền Và nguyện cầu hương linh Bác siêu sinh tịnh độ

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Cụ Ông DOÃN QUỐC SỸ Pháp Danh HẠNH TUỆ Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1923 tại Hạ Yên Quyết, Hà Đông, Hà Nội Đã qua đời vào lúc 10:05 am ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim CA Hưởng thọ 103 tuổi Xin thành thật chia buồn cùng toàn thể tang quyền. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Doãn Quốc Sý Pháp Danh HẠNH TUỆ sớm tiêu diều miền tiên cành.

J291. Bhadra-Ghata Jātaka -- Câu chuyện về cái tách ước nguyện Tóm tắt: Một người cháu trai của Anāthapiṇḍika mất hết tiền bạc được cho và chết trong cảnh khốn khổ. Đức Phật kể lại một câu chuyện từ tiền kiếp, trong đó người cháu này được Sakka tặng một cái tách may mắn nhưng lại bất cẩn làm vỡ nó, và sau đó chết trong cảnh nghèo khó.

- Nợ Quốc Gia Hoa Kỳ Vượt 38 Ngàn Tỷ Đô La – Tốc Độ Tăng Nhanh Nhất Ngoài Thời Kỳ Đại Dịch. - Thay Mẹ Đã Chết Bỏ Phiếu Cho Trump, Phụ Nữ Minnesota Bị Buộc Viết Bài Luận Về Quy Trình Dân Chủ.. - Michael Wolff Kiện Melania Trump: 'Vỏ Quýt Dày Móng Tay Nhọn'. - Kremlin Tố Trump Thực Hiện “Hành Vi Chiến Tranh” Nhắm Vào Nga. - Trump Siết Nga, Âu Châu Theo Bước Mở Làn Sóng Trừng Phạt Mới. - Tòa Liên Bang Gia Hạn Lệnh Cấm Triển Khai Vệ Binh Ở Chicago Vô Thời Hạn, Trong Khi Tối Cao Pháp Viện Chưa Quyết Định. - Nhóm Dân Biểu Lưỡng Đảng Kêu Gọi Trump Hủy Bỏ Phí 100.000 Đô La Cho Đơn Xin Visa H-1B. - New York Phản Đòn ICE: Mở Cổng Thu Thập Chứng Cứ Sau Cuộc Đột Kích Chinatown Bắt Nhầm 4 Công Dân Mỹ. - Nhóm Bảo Vệ Quyền Di Dân Kêu Gọi Ngưng Giam Giữ Phụ Nữ Mang Thai. - Westminster Mall Sẽ Đóng Cửa Vĩnh Viễn Sau Nhiều Thập Niên Gắn Bó Với Cộng Đồng.

(PARIS, ngày 22 tháng 10, Reuters) – Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu thụ án tại nhà tù La Sante ở Paris, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị một phạm nhân dọa giết. Văn phòng Công tố Paris hôm Thứ Tư cho biết đã mở cuộc điều tra về sự việc này.

(NEW YORK, ngày 22 tháng 10, Reuters) – Cơ quan lập pháp tại North Carolina (do Đảng Cộng Hòa kiểm soát) hôm Thứ Tư đã thông qua bản đồ bầu cử mới, nhằm bảo đảm có thêm một ghế tại Hạ Viện Hoa Kỳ cho Cộng Hòa trong các kỳ bầu cử tới.

Trong một hành động cực kỳ giống Trump, một số cơ quan của các tiểu bang xanh đã bắt đầu đăng tải những thông báo mang tính đảng phái, cáo buộc Đảng Cộng hòa gây ra tình trạng thiếu hụt ngân sách liên bang, vốn đã bước sang ngày thứ 22 vào thứ Tư và chưa thấy hồi kết.

Để tưởng niệm một bậc Thạch Trụ Tòng Lâm đã có nhiều cống hiến to lớn đối với Dân Tộc và Phật Giáo Việt Nam, Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN sẽ tổ chức Lễ Đại Tường của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2025 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844.

Gavin Newsom Huy Động Lực Lượng Quân Sự California Giữa Khủng Hoảng Chính Phủ Liên Bang Đóng Cửa

- Trump Cài Người Phủ Nhận Bầu Cử Vào Chính Quyền, Dọn Đường Kiểm Soát Hệ Thống Bỏ Phiếu. - Khẩu Hiệu Biểu Tình “No Kings” Bị Đảng Cộng Hòa Chế Giễu, Nhưng Dân Mỹ Không Cười. - Tòa Án Liên Hiệp Quốc Khiển Trách Israel, Gọi Việc Phong Tỏa Gaza Là Trái Luật Quốc Tế. - Bạch Ốc Phá Cánh Đông Để Xây Đại Sảnh Khiêu Vũ, Gây Làn Sóng Phản Đối. - Xe Đâm Vào Cổng An Ninh Bạch Ốc, Một Người Bị Bắt Giữ. - Tổng Thư Ký NATO Gặp Trump Bàn Về Viện Trợ Ukraine. - Nga Không Kích Nhà Trẻ Và Nhà Máy Điện Sau Khi Trump Hoãn Gặp Putin. - Bạch Ốc Sắp Đạt Thỏa Thuận Với Đại Học Virginia Sau Nhiều Tháng Đối Đầu. - Nhân Viên ICE Nổ Súng Ở Los Angeles, Làm Bị Thương Một Tài Xế Và Một Nhân Viên Liên Bang. - Nữ Du Khách Trung Hoa Bị Bắt Vì Ăn Cắp Vàng Ở Bảo Tàng Paris. - Chính Phủ Liên Bang Đóng Cửa Tuần Thứ Tư. - Ngư Dân Colombia Thiệt Mạng Trong Cuộc Không Kích Của Mỹ. - Bảo Hiểm Y Tế Tiếp Tục Tăng Giá: Người Lao Động Trả Nhiều Hơn, Hưởng Ít Hơn. - Vụ Tù Nhân Bị Đánh Chết Tại New York...

70% người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò của tổ chức KFF mới đây cho biết không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ y tế.

kể từ khi chúng ta di tản sang Hoa Kỳ, chúng ta đã phải hội nhập vào một xã hội như vừa mới nói ở trên đây nên đã tạo ra một số thảm cảnh hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, nâng tỷ lệ ly thân hay ly dị tới một mức độ khá cao, rất đáng lo ngại đối với người Việt Nam của chúng ta tại đây nói riêng.

Báo The Independent loan tin này hôm Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2025. Tổng thống Donald Trump được cho là đang yêu cầu Bộ Tư pháp trả ông 230 triệu đô la tiền bồi thường cho các cuộc điều tra liên bang nhắm vào ông - một thỏa thuận cuối cùng có thể được một trong những luật sư cũ của ông, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche, chấp thuận.
