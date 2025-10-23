Massachusetts sẽ bầu giữa kỳ 2026: Dân Biểu tiểu bang Tram Nguyen (Dân Chủ) tranh cử chức Dân Biểu Liên Bang Khu vực 6



ANDOVER, MA (VB) — Theo tin Andover News và tin NBC Boston, Dân biểu Tiểu bang Tram Nguyen (Đảng Dân chủ-Andover) đã chính thức tuyên bố hôm thứ Năm rằng bà sẽ tranh cử vào Quốc hội Liên bang tại Khu vực 6 của Massachusetts, gia nhập vào nhóm ứng cử viên đang ngày càng đông tìm kiếm người kế nhiệm Dân biểu Hoa Kỳ Seth Moulton.



Nguyen, Dân biểu tiểu bang cho Khu vực 18 Essex kể từ năm 2019, cho biết bà dự định tập trung chiến dịch tranh cử của mình vào các vấn đề bao gồm chi phí sinh hoạt, nhà ở giá rẻ và bảo vệ quyền công dân.



Chiếc ghế Dân biểu Liên bang của Khu vực 6 đã mở cửa vào đầu tháng này khi DB Moulton tuyên bố sẽ không tái tranh cử và thay vào đó sẽ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ. Báo Andover News trước đây đã đưa tin rằng Nguyen đang cân nhắc tham gia tranh cử sau quyết định của Moulton.



Là người tị nạn từ Việt Nam, bà Nguyen đến Hoa Kỳ từ nhỏ và sau đó lấy bằng tại Đại học Tufts, Trường Luật Đại học Northeastern và Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard. Trước khi tham gia chính trường, bà từng là luật sư hỗ trợ pháp lý đại diện cho những người sống sót sau bạo lực gia đình, cựu chiến binh, người nhập cư và cư dân có thu nhập thấp tại Dịch vụ Pháp lý Greater Boston.



Bà Nguyen lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện tiểu bang Massachusetts vào năm 2018 khi bà đánh bại đương kim lúc đó là Dân biểu tiểu bang Đảng Cộng hòa Jim Lyons. Bà đã tái đắc cử ba lần và hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ tư.



Việc bà gia nhập tranh cử vào Hạ viện Liên bang đã thêm một liên hệ nữa đến Andover trong cuộc đua vào Khu vực 6. Cựu thành viên Hội đồng Chọn lọc Dan Koh đã tuyên bố ứng cử vào tuần trước. Các ứng cử viên đã tuyên bố hoặc tiềm năng khác bao gồm cựu Dân biểu tiểu bang Jamie Belsito của Beverly, Bethany Andres-Beck của Salem, và các dân cử Cộng hòa John Paul Moran và John DeCiccio.



Nếu bà Nguyen giành chiến thắng trong cuộc đua vào Quốc hội, việc bà rời đi sẽ tạo ra một chỗ trống cho ghế Dân biểu tiểu bang tại Khu vực Essex số 18, bao gồm một phần Andover, Boxford, North Andover và Tewksbury.



Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ cho Khu vực Quốc hội Liên bang số 6 dự kiến ​​diễn ra vào tháng 9/2026.



NBC ghi thêm một số chi tiết: Dân biểu tiểu bang đương nhiệm Tram Nguyen muốn đổi ghế của mình tại Hạ viện Massachusetts sang một ghế tại Quốc hội Liên bang. Bà Nguyen đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn khi mới 5 tuổi, cùng gia đình chạy trốn khỏi chế độ độc tài Việt Nam và đến đây "chỉ với 100 đô la và một giấc mơ", theo chiến dịch tranh cử của bà cho biết.



"Tôi tranh cử vào Quốc hội để khôi phục niềm tin vào nền dân chủ của chúng ta và đương đầu với những thách thức khiến các gia đình mất ngủ: chi phí sinh hoạt tăng cao, nhu cầu cấp thiết về nhà ở giá rẻ, và những cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào Hiến pháp và quyền công dân của phong trào MAGA", bà Nguyen phát biểu trong bài phát biểu khai mạc chiến dịch. "Cộng đồng của chúng ta xứng đáng có một chiến binh đã được chứng minh, người biết cách đứng lên chống lại chủ nghĩa cực đoan và mang lại kết quả thực sự, và tôi sẵn sàng tham gia cuộc chiến ở cấp độ quốc gia để cứu vãn nền dân chủ của chúng ta."



Năm 2019, bà Nguyen đã đánh bại Dân biểu Cộng hòa Jim Lyons, người sau này trở thành chủ tịch Đảng Cộng hòa của tiểu bang, và bà đã đại diện cho người dân Andover, Boxford, North Andover và Tewksbury tại Beacon Hill kể từ năm 2019.



Chiến dịch tranh cử của bà Nguyen gọi bà là "một trong những người gây quỹ hiệu quả nhất của cơ quan lập pháp tiểu bang" và ca ngợi mạng lưới bạn bè và những người ủng hộ bà gắn liền với việc học tập tại Đại học Tufts, Trường Luật Đại học Northeastern và Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard. Là luật sư tại Dịch vụ Pháp lý Greater Boston, bà đại diện cho những người sống sót sau bạo lực gia đình và tấn công tình dục, cựu chiến binh, người nhập cư, người lao động thu nhập thấp và người khuyết tật.