Phân Ưu Nhận Được Tin Buồn Cụ Ông Doãn Quốc Sỹ Pháp Danh Hạnh Tuệ Sinh Ngày 17 Tháng 2 Năm 1923

PHÂN ƯU
Được tin
Thân phụ của bạn Doãn Quốc Hưng là:
Nhà văn, nhà giáo DOĂN QUỐC Sỹ Pháp danh Hạnh Tuệ
Đã qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, California Hưởng thọ 103 tuổi
Tang lễ được tổ chức tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, California vào ngày 01 tháng 11 năm 2025.
Các bạn học lớp C3 niên khóa 73-80 trường Trung Học Petrus Ký -Lê Hồng Phong Sài Gòn xin được thành kính phân ưu cùng bạn Doãn Quốc Hưng và gia quyến.
Nguyện hương linh của bác trai sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn
Thân phụ bạn Doãn Kim Khánh là:
Cụ Ông DOĂN QUỐC SỸ
Pháp Danh HẠNH TUỆ
Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1923
tại Hạ Yên Quyết, Hà Đông, Hà Nội.
Đã qua đời vào lúc 10:05 am ngày 14 tháng 10 năm 2025
tại Anaheim CA
Hưởng thọ 103 tuổi
Xin thành thật chia buồn cùng bạn Doãn Kim Khánh và toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu hương linh
Cụ Ông DOÃN QUỐC SỸ pháp danh HẠNH TUỆ sớm tiêu diêu miền tiện cảnh.
Dương Ngọc Hưng và con trai Hayden Dương
Phân Ưu: Nhận được tin buồn Ông NGUYỄN NGỌC TUYỀN, Pháp Danh QUANG MINH, sinh ngày 02 tháng 02, năm1932 tại Làng Hoành Lộ, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Bắc phần Việt Nam đã mệnh chung ngày 17 tháng 6, năm 2025, tai Santa Ana, California. Hưởng thọ 94 tuổi.
Anh Chị Em Việt Bút Phân Ưu: Nhận được tin buồn thân mẫu của Anh Lê Xuân Mỹ
Bà quả phụ LÊ XUÂN ĐIỀM, Nhũ danh NGUYỄN THỊ LỘC, Pháp danh NHẬT PHƯỚC
sinh ngày 8 tháng 4, năm 1930 - Canh Ngọ tại Triệu Phong, Quảng Trị, Việt Nam đã mệnh chung ngày 2 tháng 5, năm 2025, tại San Jose, California Hưởng thọ 96 tuổi
