Gavin Newsom Huy Động Lực Lượng Quân Sự California Giữa Khủng Hoảng Chính Phủ Liên Bang Đóng Cửa

22/10/202509:15:00(Xem: 208)
Thống đốc Gavin Newsom cho hay tiểu bang California sẽ huy động lực lượng quân sự tiểu bang nhằm giúp các gia đình bị gián đoạn nguồn trợ cấp thực phẩm do chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa.

Trên mạng X, Newsom viết: “California đang triển khai @TheCalGuard để nhanh chóng hỗ trợ các gia đình có trợ cấp lương thực bị ngưng vì việc chính phủ Donald Trump đóng cửa. Chúng tôi sẽ không để sự thờ ơ tàn nhẫn của phía Cộng Hòa khiến hàng triệu người California phải chịu cảnh đói.”

Theo Newsweek, việc Newsom dùng lực lượng quân sự tiểu bang nhằm cứu trợ dân sinh được xem như phản ứng trái ngược với việc Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm đã liên bang hóa lực lượng Vệ binh Quốc gia California để đối phó tình trạng di dân bất hợp pháp và biểu tình tại Los Angeles. Newsom hiện là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất từ phía Dân Chủ chỉ trích các chính sách của Bạch Ốc.

Lời tuyên bố của Newsom được đưa ra giữa lúc chính phủ liên bang bước sang tuần lễ thứ tư của tình trạng đóng cửa, khi Quốc hội vẫn chưa đạt được thỏa thuận để tái mở cửa, đưa công chức trở lại làm việc và khôi phục các dịch vụ thiết yếu.

Tổng thống Trump hôm thứ Ba nói rằng các nhà lập pháp Dân Chủ phải chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài ba tuần này trước khi ông đồng ý bước vào bàn thương lượng. “Tôi muốn gặp cả hai người họ, nhưng với một điều kiện: tôi chỉ gặp nếu họ để đất nước mở cửa lại,” Trump nói, ám chỉ lãnh tụ thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và lãnh tụ thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries.

Khoảng 5,5 triệu người California hiện đang dựa vào chương trình CalFresh – phiên bản tiểu bang của chương trình liên bang Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Con số này tăng từ 4,3 triệu người vào năm 2021. Các khoản trợ cấp giúp gia đình thu nhập thấp mua thực phẩm tại chợ địa phương bằng thẻ EBT.

Newsom cho biết lực lượng Vệ binh Quốc gia California sẽ được triển khai để phụ trách khâu phân phát thực phẩm và điều phối hậu cần, như đã từng làm trong thời kỳ đầu đại dịch COVID-19 năm 2020. Văn phòng Thống đốc xác nhận binh sĩ sẽ không làm nhiệm vụ thi hành luật.

Trong thông cáo báo chí, Newsom lên án: “Chính quyền Trump và phía Cộng Hòa đã quay lưng với người lao động, lấy đi miếng ăn của các gia đình vốn đã chật vật. California đang hành động để bảo vệ dân bằng cách triển khai Vệ binh Quốc gia, phối hợp lực lượng thiện nguyện và đầu tư 80 triệu Mỹ kim nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm cho các ngân hàng lương thực. Tôi hãnh diện khi California dám đứng lên nơi liên bang đã thất bại.”

Thiếu tướng Matthew P. Beevers, chỉ huy trưởng Cal Guard, nói thêm: “Trong đại dịch COVID-19, lực lượng Cal Guard từng đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ phân phối lương thực. Chúng tôi hãnh diện được phục vụ cộng đồng lần nữa. Sứ mệnh này là minh chứng cho trách nhiệm và tình đoàn kết của toàn dân California.”

Giới chức cho hay các nguồn quỹ dự trữ cho SNAP đang dần cạn, khiến Quốc hội chịu áp lực phải thông qua dự luật tài trợ trước khi ngân quỹ cạn kiệt hoàn toàn.


VB biên dịch
(Nguồn: Newsweek, Dan Gooding, 22/10/20

