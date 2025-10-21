Trump đòi Bộ tư pháp Mỹ nộp Trump 230 triệu đô tiền bồi thường quá khứ điều tra. Thứ Trưởng Tư Pháp Blanche (cựu luật sư của Trump) sẽ quyết định.



WASHINGTON (VB) -- Trump yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trả cho ông 230 triệu đô la để bồi thường cho các vụ kiện chống lại ông. Luật sư cũ Todd Blanche của ông (bây giờ là Thứ Trưởng Tư Pháp) có thể quyết định yêu cầu bồi thường này.



Báo The Independent loan tin này hôm Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2025. Tổng thống Donald Trump được cho là đang yêu cầu Bộ Tư pháp trả ông 230 triệu đô la tiền bồi thường cho các cuộc điều tra liên bang nhắm vào ông - một thỏa thuận cuối cùng có thể được một trong những luật sư cũ của ông, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche, chấp thuận.





Những yêu cầu của Trump, được tờ New York Times đưa tin đầu tiên hôm thứ Ba, liên quan đến hai khiếu nại, được thực hiện thông qua "quy trình khiếu nại hành chính" mà ông đã đệ trình liên quan đến các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.



Một đơn, được đệ trình vào năm 2023, yêu cầu bồi thường thiệt hại do các vi phạm quyền của ông liên quan đến công tố viên đặc biệt và cuộc điều tra của FBI về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này cho tờ Times biết.

Đơn còn lại, được đệ trình vào năm 2024, nêu ra những khiếu nại rằng FBI đã vi phạm quyền riêng tư của tổng thống khi khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông vào năm 2022 vì cáo buộc xử lý sai tài liệu mật.



Việc phê duyệt thỏa thuận có thể được trình lên một quan chức chủ chốt của Bộ Tư pháp mà Trump đã quen biết nhiều năm. Trước khi gia nhập chính quyền, Thứ trưởng Blanche đã bào chữa cho Trump trong phiên tòa hình sự ở New York, nơi ông bị kết tội làm giả hồ sơ kinh doanh. Ông cũng bào chữa cho Trump trong vụ án tài liệu mật liên bang và vụ án can thiệp bầu cử.



Tờ Independent đã yêu cầu Bộ Tư pháp bình luận. Trong nhiều năm, Trump đã chỉ trích chính quyền tiền nhiệm và đảng Dân chủ vì đã "vũ khí hóa" Bộ Tư pháp để theo đuổi các vụ án hình sự chống lại ông vì lý do chính trị. "Những gì họ đã làm là phạm pháp", Trump nói với các phóng viên tuần trước. "Họ đã đột kích nhà tôi ở Florida, đó là một cuộc đột kích bất hợp pháp."



Tổng thống dường như đã đề cập đến những khiếu nại của mình với Bộ Tư pháp trong cuộc họp báo đó, nơi Blanche, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Giám đốc FBI Kash Patel có mặt.



“Tôi có một vụ kiện đang diễn ra rất tốt. Khi tôi trở thành tổng thống, tôi đã nói, kiểu như tôi đang tự kiện chính mình, tôi không biết làm thế nào - làm thế nào để giải quyết vụ kiện? Tôi sẽ nói đưa cho tôi X đô la và tôi không biết phải làm gì với vụ kiện, đó là một vụ kiện tuyệt vời”, Trump nói.



Mặc dù các khiếu nại của tổng thống, được gửi qua Mẫu đơn Tiêu Chuẩn 95 (Standard Form 95), về mặt kỹ thuật không phải là vụ kiện, nhưng chúng có thể được đưa ra trước các vụ kiện nếu không đạt được thỏa thuận. Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bất kỳ khoản giải quyết nào đối với các khiếu nại vượt quá 4 triệu đô la đều phải được Thứ Trưởng Tư Pháp phê duyệt.





