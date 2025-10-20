Bộ Quốc Phòng Nam Hàn tố cáo: Tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ Trưởng Quốc Phòng VN, thăm Seoul, sờ mó tình dục 1 nữ công chức Nam Hàn



SEOUL/HANOI (VB) -- Theo tin Yonhap ngày 20 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nam Hàn đã triệu tập một tùy viên quốc phòng Việt Nam đang công tác tại Nam Hàn liên quan đến cáo buộc Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam có hành vi quấy rối tình dục 1 nữ công chức Nam Hàn trong chuyến thăm Seoul tháng trước, theo lời các quan chức quân sự cho biết hôm thứ Hai.



Theo các quan chức, Thượng tướng CSVN Hoàng Xuân Chiến đã có hành vi sờ mó tình dục đối với một nữ công chức Nam Hàn trong buổi tiệc chiêu đãi với các quan chức quân sự cấp cao vào ngày 11 tháng 9. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam lúc đó đang có chuyến thăm Seoul nhân dịp tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul từ ngày 8 đến 10 tháng 9.



Do tính chất nghiêm trọng, Bộ Quốc phòng Nam Hàn đã triệu tập tùy viên quốc phòng Việt Nam tám ngày sau đó để phản đối hành vi của Thứ trưởng CSVN. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cũng kêu gọi các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn, trong khi phía Việt Nam được cho là đã bày tỏ cam kết đảm bảo sự việc tương tự sẽ không xảy ra nữa.



"Bộ đã thực hiện các biện pháp phù hợp theo các nguyên tắc đã được thiết lập liên quan đến vụ việc", một quan chức Bộ Quốc phòng Nam cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng ông không thể tiết lộ chi tiết vì tôn trọng nguyện vọng của nạn nhân.



Theo Wikipedia: Hoàng Xuân Chiến (sinh ngày 12 tháng 4 năm 1961 tại xã Nghĩa Dân tỉnh Hưng Yên) là một tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách công tác đối ngoại, biên giới. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung Ương...



Ngày 16 tháng 10 năm 2020 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trao quyết định thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Hoàng Xuân Chiến cùng với Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN.

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Chiến được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 12 năm 2024, Chiến tham gia Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung Ương theo đề nghị của Tổng bí thư Tô Lâm.