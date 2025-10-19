Nhà sư Gelong Thubten trong cuộc phỏng vấn do “mentl.space” thực hiện.

Gelong Thubten: sống chánh niệm, vô úy



Nguyên Giác



Cực kỳ gian nan khi hoằng pháp tại các quốc độ có rất ít Phật tử. Tuy nhiên, nhà sư Gelong Thubten lại có rất nhiều may mắn, như dường được tiền định để tin Phật và rồi hoằng pháp tại Anh: sinh trưởng tại Anh, có mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng người Anh gốc Ấn Độ, có thân phụ là lập trình viên điện toán người Anh nguyên là một vị sư từng tu học một thời gian ngắn tại Thái Lan, bản thân vào học ở Oxford rồi theo đuổi sự nghiệp điện ảnh ở New York rồi kiệt sức, bệnh ngặt nghèo, và trở về Anh để trở thành một nhà sư theo một chương trình nhiều năm nhập thất độc cư trước khi viết sách và thuyết giảng.

Các thống kê tại Vương quốc Anh cho thấy Phật tử nơi đây chỉ là thiểu số. Theo Wikipedia, Vương quốc Anh (theo Điều tra dân số năm 2021) có tổng số 289,551 Phật tử, tức là tỷ lệ 0,4% dân số. Trong hoàn cảnh như thế, khi một nhà sư được lên đài truyền hình và đài phát thanh để phỏng vấn hiển nhiên là chuyện lạ. Và khi cuốn sách của một nhà sư trở thành bán chạy nhất hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Nhà sư Gelong Thubten đã vượt qua những gian nan khi hoằng pháp như thế, khi trở thành tâm điểm chú ý của giới văn nghệ sĩ Anh quốc..



Theo báo The Independent ấn bản ngày 9 tháng 10/2025, trong bản tin tựa đề "Emily Beecham on Buddhism, boundaries and embracing change: ‘Pain and happiness are both temporary” (Emily Beecham nói về Phật giáo, ranh giới và chấp nhận thay đổi: 'Nỗi đau và hạnh phúc đều chỉ là tạm thời') viết rằng nữ diễn viên Emily Beecham đã tâm sự rằng cô đã thay đổi nhờ cuốn sách của nhà sư Gelong Thubten.



Trong một cuộc trò chuyện trên làn sóng phát thanh podcast “Like This, Love That” (Thích Cái Này, Yêu Thương Cái Kia), nữ diễn viên Emily Beecham – từng đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes – đã chia sẻ về hành trình nội tâm của bản thân cô, trong đó có ảnh hưởng sâu sắc từ cuốn sách “A Monk’s Guide to Happiness” (Lời Hướng Dẫn của Một Nhà Sư Về Hạnh Phúc) của thiền sư Gelong Thubten. Nữ diễn viên Beecham sinh năm 1984, có song tịch Anh và Hoa Kỳ, thành công ở cả TV và phim.

Beecham kể rằng cô đã đọc cuốn sách này trong một giai đoạn đầy thử thách của cuộc sống, khi cô cảm thấy bị cuốn vào những lo âu và áp lực của công việc diễn xuất. Cô mô tả tác phẩm của Thubten như một “liều thuốc an thần cho tâm trí”, giúp cô học cách quay về với hiện tại và nuôi dưỡng lòng từ bi với chính mình.

Nữ diễn viên đặc biệt ấn tượng với cách thiền sư Thubten diễn giải về hạnh phúc – không phải là thứ gì đó phải theo đuổi, mà là trạng thái có thể được nuôi dưỡng từ bên trong, thông qua sự hiện diện với cái bây giờ và lòng biết ơn. Cô nhận định: “Tôi từng nghĩ Thiền là điều gì đó xa vời, nhưng cuốn sách này khiến tôi nhận ra rằng chỉ cần vài phút mỗi ngày cũng có thể thay đổi cách mình cảm nhận thế giới.”



Cuộc trò chuyện cũng hé lộ những suy tư của Beecham về sự nghiệp, sự cô đơn trong ngành phim ảnh giải trí, và cách cô tìm thấy sự bình an trong những khoảnh khắc tĩnh lặng. Cô cho biết việc đọc sách của các nhà sư như Gelong Thubten đã giúp cô thiết lập một mối quan hệ mới với chính mình – dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, và ít bị cuốn theo những kỳ vọng bên ngoài.

Báo The Independent ghi nhận: "Cuốn sách của Gelong Thubten, một nhà sư Phật giáo Tây Tạng người Anh, đã trở thành hiện tượng xuất bản khi ra mắt, nhờ vào cách tiếp cận gần gũi, thực tế và đầy cảm hứng về thiền định và hạnh phúc. Với những chia sẻ của Emily Beecham, độc giả có thể cảm nhận được sức lan tỏa của trí tuệ Phật giáo trong đời sống hiện đại – không chỉ dành cho người tu hành, mà còn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự an lạc giữa thế giới đầy biến động."



Trong khi đó, Tạp chí Country & Town House qua bài viết của phóng viên Lucy Cleland ngày 11 tháng 11 năm 2019 đã kể về cuộc đời của Gelong Thubten: Hành trình từ một diễn viên ưa vui chơi tiệc tùng đến một nhà sư đi khắp thế giới của Gelong Thubten là một câu chuyện phi thường về sự khám phá bản thân, như nhà sư kể với Lucy Cleland.

Nếu có một nhóm người mà nhà sư Phật giáo người Anh Gelong Thubten muốn truyền đạt một phần trong 26 năm thuyết pháp, giảng dạy của mình, thì đó sẽ là các chính trị gia của chúng ta. "Nào, các nghị sĩ trong Hạ viện," nhà sư sẽ nói. "Hãy thử thực hành chánh niệm xem."

Thiền định – hay chánh niệm (Thubten nói hai từ này có thể dùng thay thế cho nhau) – gần đây đã thâm nhập vào ý thức phương Tây nhờ những nghệ sĩ nổi tiếng – trong đó có Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow và Nicole Kidman – và những người có ảnh hưởng như Richard Branson và Arianna Huffington, những người đã ca ngợi những lợi ích của chánh niệm trong việc làm dịu lo lắng và giảm căng thẳng. Thiền chánh niệm đã trở nên phổ biến đến mức thâm nhập cả trường học, bệnh viện, nhà tù, các tập đoàn kinh doanh và trường đại học, và Gelong Thubten là một trong những giảng sư nổi tiếng nhất của môn chánh niệm.



Câu chuyện quá khứ của Thubten là một trong những đợt trầm cảm nghiêm trọng, hoảng loạn và kiệt sức đến mức tồi tệ, do tiệc tùng quá đà và thiếu tự chăm sóc, khiến anh phải nằm liệt giường trong hai tháng. "Tôi là một người cực đoan," nhà sư nói giọng ấm áp, rõ ràng với nụ cười khi trả lời phóng viên Lucy Clelan.

Gelong Thubten sinh năm 1971 tại Cambridge, Anh. Thubten lớn lên ở Cambridge, Oxford và London trong một gia đình Anglo-Ấn theo chủ nghĩa tự do về tôn giáo và văn hóa. Mẹ của sư là nữ diễn viên nổi tiếng Indira Joshi (hiện đang đóng vai dì của Masood, Mariam Ahmed, trong phim Eastenders) và cha của sư là một lập trình viên phần mềm máy tính. Và mặc dù Phật giáo chắc chắn đã có mặt trong cuộc đời nhà sư từ rất sớm (cha mẹ của Gelong Thubten gặp nhau khi cha đang trở về từ Thái Lan sau khi là nhà sư ngắn hạn), nhưng sư mô tả sự nuôi dưỡng của mình là rất cởi mở về mặt tâm linh đối với tất cả các tôn giáo.

Khi Thubten 17 tuổi, vừa đậu vào Oxford để học văn chương Anh, thì ba mẹ của sư ly hôn. Anh không thể, hoặc không muốn nói điều này đã ảnh hưởng đến anh về mặt tình cảm như thế nào, nhưng chỉ có thể suy đoán rằng nó có những hậu quả to lớn đối với trẻ em, bất kể điều đó xảy ra ở độ tuổi nào. Sau khi học ở Oxford, Thubten theo đuổi sự nghiệp diễn xuất ở London, cuối cùng đưa anh đến New York. Chính tại đó, anh "bắt đầu quay cuồng với căng thẳng, bất hạnh và lo lắng".



Năm 21 tuổi, Thubten đang trong vòng xoáy đi xuống của việc uống quá nhiều, ăn uống vô độ và không chăm sóc bản thân. Anh chạm đáy khi một buổi sáng thức dậy với cảm giác như đang lên cơn đau tim, những cơn đau ngực dữ dội đến mức đó. Các bác sĩ cho biết anh bị nhịp tim bất thường, có nguy cơ đột quỵ cao gấp năm lần người thường, và được cảnh báo phải thay đổi lối sống để tránh những hậu quả nghiêm trọng. Sau vài tháng nằm liệt giường, được mẹ chăm sóc, trong đó anh tìm đến những cuốn sách Phật giáo trong căn hộ của mẹ (bà cũng đang sống ở Mỹ vào thời điểm đó), cuối cùng anh đã đưa ra quyết định đầy kịch tính và thay đổi cuộc đời là đến Scotland, đến Tu viện Kagyu Samye Ling, trung tâm Phật giáo Tây Tạng đầu tiên được thành lập ở phương Tây vào những năm 1960s.

Bốn ngày sau khi đến, Thubten trở thành một nhà sư, như một phần của hệ thống thụ giới một năm mới được thành lập của tu viện. Trong buổi lễ, sư trụ trì nói: "Giờ đây cuộc đời cũ của con đã chết, và con được tái sinh thành một người mới".



Bốn năm hoàn toàn bị cô lập. Sau một năm thiền và cầu nguyện hàng ngày vài giờ mỗi ngày, cộng với công việc dọn giường trong nhà khách của tu viện (khách đến liên tục), Thubten nhận ra rằng anh chỉ mới chạm vào bề mặt, vì vậy anh quyết định vào thiền định độc cư, một mình, lần đầu tiên trong chín tháng. Thubten kể: "Chính trong những tháng ngày thiền định chuyên sâu đó mà tôi bắt đầu thực sự đặt câu hỏi về những gì tôi sẽ làm với cuộc đời mình. Đây chỉ là một kỳ nghỉ hay tôi sẽ làm điều gì đó có ý nghĩa? Tôi muốn phát triển lòng trắc ẩn và làm điều gì đó để phục vụ người khác. Lúc đầu đó là một quyết định đau đớn, nhưng nó đã dẫn đến việc tôi thọ giới tu sĩ suốt đời. Tôi đã được đào tạo bởi một người tuyệt vời nhất – bậc thầy Tây Tạng nổi tiếng Choje Akong Tulku Rinpoche. Thầy khuyến khích tôi tham gia các khóa tu và cũng dạy các khóa học – để giúp đỡ mọi người."

Nếu ý nghĩ về chín tháng ẩn tu một mình có vẻ quá mức, thì vào năm 2005, sau 12 năm làm tu sĩ, Thubten đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất của mình: một khóa thiền kéo dài bốn năm trên Đảo Arran với 20 tu sĩ khác, trong thời gian đó ông hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. "Đó là giai đoạn căng thẳng nhất trong cuộc đời tôi," nhà sư Gelong Thubten nói. "Lịch trình của chúng tôi là khoảng 12 giờ thiền mỗi ngày, và chẳng bao lâu sau, tôi thực sự bị sốc khi thấy mình mang trong người quá nhiều đau khổ và buồn bã. Tôi sẽ trải qua những ngày chìm trong trầm cảm và lo lắng sâu sắc, muốn vứt bỏ áo choàng và chạy về cuộc sống cũ của mình. Hai năm đầu là một cuộc đấu tranh lớn nhưng với sự giúp đỡ của trụ trì, tôi bắt đầu nắm bắt được thiền định và học cách tha thứ cho bản thân. Tôi bắt đầu chấp nhận nỗi buồn và không còn đẩy nó ra xa nữa. Nửa sau của thời gian thiền đó đã hoàn toàn khác, như thể từ đêm chuyển sang ngày vậy."

Khi bước trở lại thế giới, nhà sư Gelong Thubten nhận thấy cuộc cách mạng điện thoại thông minh đã thực sự bùng nổ – mọi người cắm mặt vào thiết bị của họ và vội vã xung quanh trong trạng thái căng thẳng cao độ, luôn tìm kiếm liều an thần tiếp theo.



Hướng tới một tương lai tỉnh thức hơn. "Một sự thay đổi rất sâu sắc phải diễn ra," nhà sư Gelong Thubten nói. "Là một nền văn hóa, chúng ta cần nhận ra rằng lòng tham không làm cho chúng ta hạnh phúc. Công việc của tôi với chánh niệm là cố gắng giúp mọi người nhận ra rằng hạnh phúc đến từ bên trong chứ không phải là một cảm giác nhanh chóng hay một sự phấn khích nhất thời mà chúng ta có được từ những thứ bên ngoài, và thứ này liên tục phải được nuôi dưỡng. Chánh niệm có thể giải phóng chúng ta."

Thubten hiện đang được săn đón vì khả năng giảng dạy của mình. Không chỉ làm việc với các công ty như Google và LinkedIn, ông còn thiết kế các chương trình chánh niệm cho sinh viên y khoa năm thứ tư tại Đại học Quốc gia Ireland và đi nhiều nơi khắp thế giới để thuyết trình và giảng bài. Nhà sư thậm chí còn được mời huấn luyện hai diễn viên Benedict Cumberbatch và Tilda Swinton về kỹ thuật thiền định cho bộ phim Doctor Strange.



Đoạn cuối bài phỏng vấn của Lucy Cleland viết: "Thành thật mà nói, cuộc sống của ông nghe có vẻ trái ngược với những gì một nhà sư nên có. Liệu ông có bao giờ với tay lấy một thanh sô cô la và một tách cà phê, hay chỉ toàn gạo lứt và đậu lăng (lentils)? "Ồ, tôi chắc chắn có thể với tay lấy sô cô la," nhà sư Gelong Thubten cười, "nhưng tôi cũng thích cơm và đậu lăng. Và tôi phải tự mình thực hành chánh niệm mỗi ngày, ngay cả trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt - chẳng hạn như khi pha một tách trà." Ông có nhớ điều gì về cuộc sống cũ của mình không? "Không, không gì cả. Tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi thực sự đang tận hưởng cuộc sống của mình." Và với điều đó, nhà sư chu du khắp thế giới của chúng ta lên sân khấu cùng Ruby Wax. Đôi khi sự thật còn kỳ lạ hơn cả hư cấu."

Cần ghi chú về những dòng cuối đoạn văn trên: Ruby Wax là nhà văn và là diễn viên hài, cũng là người đã hợp tác với nhà sư Gelong Thubten trong nhiều dự án khác nhau, đáng chú ý nhất là đồng tác giả cuốn sách và sách nói "How to Be Human: The Manual" (Cẩm Nang Để Làm Người) với nhà khoa học thần kinh Ash Ranpura. Công việc chung của nhóm 3 người này tập trung vào việc kết hợp khoa học tâm lý với giáo lý Phật giáo về chánh niệm, hạnh phúc và khả năng phục hồi, thường được thực hiện dưới các hình thức như diễn thuyết trước công chúng, khóa tu và xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Và đó là sách nói đầu tay của Gelong Thubten.

-- "How to Be Human: The Manual" (Cách để thành người: Sổ tay). NXB Penguin Books, Limited, 2018. Viết chung, như đã nói trên.

-- "A Monk's Guide to Happiness: Meditation in the 21st Century" (Cẩm nang hạnh phúc của một nhà sư: Thiền trong thế kỷ 21). Sách bán chạy nhất của Sunday Times. Sách được xuất bản bởi Yellow Kite (Hodder & Stoughton) tại Anh năm 2019 và St. Martin's Essentials (Macmillan) tại Hoa Kỳ năm 2020.

-- "Handbook for Hard Times: A monk's guide to fearless living" (Cẩm nang cho thời kỳ gian nan: Hướng dẫn của một nhà sư về sống không sợ hãi). Lần đầu xuất bản là năm 2023. NXB Yellow Kite (Hodder & Stoughton)



Gelong Thubten hiện là Giám đốc trung tâm Kagyu Samye Dzong Scarborough – một trung tâm Phật giáo do sư sáng lập tại Yorkshire. Thầy cũng là thành viên Hội đồng Quản trị của ROKPA International – tổ chức nhân đạo quốc tế chuyên cung cấp các chương trình y tế, giáo dục và văn hóa tại những vùng nghèo khó trên thế giới. Ngoài ra, sư còn là Giám đốc của Samye Foundation Wales – một tổ chức từ thiện về chánh niệm và sức khỏe tinh thần.

Với hơn 25 năm giảng dạy, Thubten là một trong những người tiên phong đưa thiền định và chánh niệm vào các môi trường đa dạng trên toàn cầu. Thubten là một trong những giáo thọ đầu tiên tại châu Âu giảng dạy thiền định ở cấp đại học, từng huấn luyện sinh viên y khoa năm thứ tư tại Đại học Quốc gia Ireland trong nhiều năm.

Thubten nổi tiếng với khả năng trình bày triết lý và thực hành Phật giáo một cách dễ hiểu, không mang tính tôn giáo. Từng diễn thuyết tại Liên Hiệp Quốc và các trường đại học như Oxford, Cardiff và Helsinki, cũng như tại nhiều sự kiện lớn như Hay Literary Festival, WOMAD, Wisdom 2.0 Europe, Tech Open Air (Berlin), Me-Convention (Mercedes Benz), Talent Connect của LinkedIn (Los Angeles), và Fifteen Seconds Festival (Áo và Mỹ). Từng làm việc với nhiều công ty hàng đầu như Google, Accenture, Deloitte… để đưa lợi ích của thiền định vào môi trường làm việc.



Tóm lược về sống chánh niệm, theo cách của Gelong Thubten: Gelong tin rằng chánh niệm không phải là ép buộc tâm trí bạn trở nên trống rỗng. Nó là "học cách sống với những suy nghĩ, không xua đuổi chúng... và mang đến một thái độ nhẹ nhàng cho tâm trí."

- Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Vài phút thực hành thiền chánh niệm mỗi ngày là đủ. Đừng chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Hãy bắt đầu ngay tại nơi bạn đang ở: ngay khi bạn thức dậy, trên đường đi làm, hoặc khi đi dạo buổi tối.

- Hãy dùng hơi thở làm điểm tựa. Mỗi hơi thở là một nơi để trở về, đặc biệt là khi tâm trí lang thang. Bất kỳ kỹ thuật thở chánh niệm nào cũng có thể hiệu quả.

- Đừng rượt theo sự tĩnh lặng. Chánh niệm không phải là một trạng thái "phê" [như chơi ma túy], mà là khả năng bình tâm trước bất kỳ sự khó chịu, buồn chán hay cảm xúc nào.

- Hãy thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Đang xếp hàng? Khi bị kẹt xe? Đây là những nền tảng hàng ngày để bạn rèn luyện tâm trí trở về với khoảnh khắc hiện tại.

- Đừng trình diễn, hãy buông bỏ mọi thứ hào nhoáng bên ngoài. Hãy quên đi việc mặc quần áo phù hợp khi tập yoga chánh niệm. Bạn chỉ cần ngó lại, kết nối lại với cơ thể [niệm thân]… và chính mình ngay đây và bây giờ.

- Hãy giữ tâm từ bi. Trong Phật giáo, đó chính là nội dung của Kinh Từ Bi (Meta Sutta). Gelong nói rằng, khoảnh khắc chúng ta dành sự quan tâm yêu thương cho điều gì đó và chọn sự nồng ấm thay vì phán xét, “chúng ta đã thay đổi toàn bộ môi trường bên trong.”

- Hãy lắng nghe người khác một cách chăm chú. Trí tuệ được tìm thấy trong những tương tác ít ai ngờ tới nhất.

- Gelong Thubten nói một cách ngắn gọn, “Tất cả là về việc giữ tâm bạn để quay trở lại khoảnh khắc hiện tại hết lần này đến lần khác. Đó là nơi sự chuyển hóa diễn ra.”

Gelong Thubten cũng đưa ra những bài tập thiền đơn giản, rút ngắn, thích nghi cho tất cả mọi người, bất kể tôn giáo hay tín ngưỡng. Thí dụ, bài tập chánh niệm 3 phút, hay Thiền tập nhìn bầu trời.

Hướng dẫn Thiền chánh niệm 3 phút, chủ yếu là niệm thân:

-- Hãy quan sát căn phòng xung quanh bạn. Nhận ra ánh sáng, bóng tối và bất kỳ âm thanh nào.

-- Cảm nhận mặt đất dưới chân bạn. Sau đó, hãy tập trung vào sự tiếp xúc giữa cơ thể bạn và ghế.

-- Chuyển sự chú ý của bạn sang kết cấu của quần áo dưới ngón tay, khi lòng bàn tay bạn đặt trên đầu gối hoặc mặt trên của đùi.

-- Để ý đến vai của bạn. Hãy cảm nhận phần trước cơ thể bạn.

-- Cảm nhận hơi thở di chuyển cơ thể bạn như thế nào. Hít thở tự nhiên, không cần cố gắng.

-- Bất cứ khi nào tâm trí bạn lang thang, hãy nhẹ nhàng quay trở lại khoảnh khắc hiện tại, sử dụng cơ thể làm tiêu điểm.

Hướng dẫn về Thiền bầu trời:

-- Nhìn lên bầu trời: có thể nó trong xanh, hoặc có thể có mây.

-- Tâm của bạn giống như bầu trời: vô hạn và rộng lớn.

-- Hãy cảm nhận rằng tâm bạn đang từ từ hòa vào bầu trời.

-- Hãy cứ nhìn vào bầu trời.

-- Khi bạn cảm thấy phân tâm, hãy nhớ rằng niệm cũng như mây, và bầu trời xanh thẳm luôn ở đó nơi phía sau chúng.

-- Tâm của bạn thì lớn hơn các niệm của bạn.

-- Hãy hình dung bạn đang nhìn vượt hơn những đám mây đó.

-- Cuối cùng, hãy nhắm mắt lại và tập trung vào thân (cơ thể) bạn trong vài khoảnh khắc.

Phỏng vấn một nhà sư về sống không sợ hãi: Bài viết nhan đề "A monk’s guide to fearless living" (Hướng dẫn của một nhà sư về sống không sợ hãi) ngày 13/3/2024 trên trang

https://mentl.space/posts/gelong-thubten-a-monks-guide-to-fearless-living

ghi nhận cơ duyên chương trình podcast "The mentl space" (Không gian tinh thần) phỏng vấn nhà sư Gelong Thubten tóm lược như sau.

"Chúng tôi đã ngồi xuống tại Liên hoan Văn học Emirates với giảng sư thiền định, người từng hướng dẫn những người như Tilda Swinton và Benedict Cumberbatch trong bộ phim Doctor Strange, để có được góc nhìn độc đáo của ông về cách đối phó với khó khăn và tìm thấy sự kiên cường trong những thời điểm thử thách. Hành trình trở thành tu sĩ của Thubten bắt nguồn từ giai đoạn kiệt sức sâu sắc sau khi sống một lối sống bận rộn và không lành mạnh với tư cách là một diễn viên, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Khoảnh khắc then chốt này đã thúc đẩy ông tìm đến thiền định như một phương tiện đối phó, cuối cùng dẫn ông đến một tu viện Phật giáo ở Scotland, nơi ông tìm thấy sự an ủi và mục đích trong cuộc sống tu hành... Bài diễn thuyết của Thubten tại Liên hoan Văn học Emirates đã làm sáng tỏ cuộc tìm kiếm phổ quát về khả năng phục hồi và hạnh phúc trong thời kỳ đầy biến động."



Bạn có thể nghe trực tiếp cuộc phỏng vấn ở YouTube dài khoảng 34 phút rưỡi.

https://youtu.be/x41NhaWBuGc

Bạn có thể xem phụ đề tiếng Anh khi nhấp chuột vào cc: dưới khung hình.

Nếu bạn muốn xem phụ đề tiếng Việt, xin làm các trình tự sau:

. nhấp chuột vào: hình răng cưa dưới khung hình

. nhấp chuột vào: "cc: Subtitles"

. nhấp chuột vào: "auto-translate" rồi chọn "Vietnamese".



Gelong Thubten đã may mắn trưởng thành trong gia dình tin Phật để rồi sau đó hoằng pháp tại Anh quốc. Ra đời tại Anh, có mẹ là nữ diễn viên gốc Ấn nổi tiếng và ba là một người Anh từng làm nhà sư tu một thời gian ngắn ở Thái Lan, học nghệ thuật ở London và trở thành diễn viên điện ảnh ở New York, rồi suy sụp tới mức chỉ còn thấy Phật giáo là chiếc bè cứu khổ, nhà sư Gelong Thubten đã có nhiều thuận lợi khi hoằng pháp nhờ đã tắm gội trong thế giới TV, điện ảnh từ thơ ấu. Hy hữu là như thế.