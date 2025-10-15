PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Ông Alphonso NGUYỄN THIỆN CƠ Sinh năm 1947 tại Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam Tạ thế ngày 7 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, CA

Phân Ưu: Nhận được tin buồn Ông NGUYỄN NGỌC TUYỀN, Pháp Danh QUANG MINH, sinh ngày 02 tháng 02, năm1932 tại Làng Hoành Lộ, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Bắc phần Việt Nam đã mệnh chung ngày 17 tháng 6, năm 2025, tai Santa Ana, California. Hưởng thọ 94 tuổi.
Anh Chị Em Việt Bút Phân Ưu: Nhận được tin buồn thân mẫu của Anh Lê Xuân Mỹ
Bà quả phụ LÊ XUÂN ĐIỀM, Nhũ danh NGUYỄN THỊ LỘC, Pháp danh NHẬT PHƯỚC
sinh ngày 8 tháng 4, năm 1930 - Canh Ngọ tại Triệu Phong, Quảng Trị, Việt Nam đã mệnh chung ngày 2 tháng 5, năm 2025, tại San Jose, California Hưởng thọ 96 tuổi
Nhận được tin buồn thân mẫu của Anh Lê Xuân Mỹ tác giả VVNM
Trong niềm tin vào Chúa Ky-tô Phục sinh, gia đình chúng tôi báo tin: Ông Giu-se Phạm Văn Đại (Nhà báo Phạm Trần) sinh ngày 13 tháng 1 năm 1940 tại làng Thủy Nhai, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Việt Nam, đã yên nghỉ trong Chúa vào lúc 12:25 AM sáng ngày 21 tháng 3 năm 2025 tại Faifax Hospital, Virginia, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 85 tuổi.
PHÂN ƯU Được tin buồn Ông PHAN PHÙNG Pháp danh Quảng Huệ, nguyên Trưởng Phòng Vật Lý Hải học viện Nha Trang sinh ngày 23 tháng 1 năm 1938 tại Phú Yên, vãng sanh ngày 30 tháng 7 năm 2024 tại thành phố Fountain Valley, California, Hoa Kỳ, Hưởng thọ 87 tuổi.
PHÂN ƯU Nhận được tin ông Theodore NGUYỄN HUY HIỀN Cựu Sinh viên Sĩ quan Khóa 10 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức Cựu Thiếu Tá tùng sự tại Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị /QLVNCH đã được Chúa gọi về ngày 6 tháng 8 năm 2024 tại Orange County, California, USA Hưởng thọ 92 tuổi
PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn
Người bạn đời của nhà văn Võ Phiến
Bà Võ Thị Viễn Phố
Pháp danh Nhật Trân
Đã mệnh chung ngày 24 tháng 7 năm 2024
(nhằm ngày 19 tháng 6 năm Giáp Thìn)
Hưởng thọ 94 tuổi.
Chúng tôi xin chân thành phân ưu với tang quyến.
Thành kính nguyện cầu Chư Phật mười phương
sớm đưa hương linh Phật tử Nhật Trân Võ Thị Viễn Phố
đoàn tụ cùng Phật tử Nhật Trí Đoàn Thế Nhơn
trên non Tiên cảnh Phật.