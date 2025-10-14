Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ (1923-2025)

Minh họa Đinh Trường Chinh





KÍNH TIỄN CỤ DOÃN





Quốc Sỹ. Cây trăm tuổi

Rễ cắm chặt nhân văn

Cây sum sê bóng mát

Đại thụ

Đại cổ thụ Đại Cồ Việt

Ta ngồi dưới gốc tứ ân

Nghe mạch thấm đời mình nhân hậu

Ta biết nuôi dưỡng sự tử tế

Nhưng vẫn lòng còn tham sân



Quốc Sỹ. Cụ nói thẳng vào mặt cái ác

Tôi chống hung tàn

Cụ mong điều lành cho tất cả kẻ ác

Không- bao- giờ- oán- hận



)(

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

🙏🙏🙏

Gia đình Hoàng Xuân Sơn

ở Gia Nã Đại

ĐỌC ĐI QUA KHU RỪNG LAU CỦA ĐINH CƯỜNG, NHỚ THÊM

Qua khu rừng lau nhớ ông Doãn [*]rất xưa. ôm cả chiến khu vềcọng gió lum khum đồi kẻ bạctrời buồn mây lão dưới chân đêQua khu rừng lau tóc mình thấypha sương pha nắng những phiên đờitừng giọt ngủ đàn quên thiên thểkhúc phả lặng vào khuôn chơi vơiQua khu rừng lau chiều rất ốmcọng dài ôm cọng ngắn hấp hiulàm sao ngắt được lùm hoa sóngníu ngọn thương thân bãi dập dìuh o à n g x u â n s ơ n15 nov. 2014[*] Doãn Quốc Sỹ, tác giả trường thiên tiểu thuyếtKhu Rừng Lau