Kính Tiễn Cụ Doãn
KÍNH TIỄN CỤ DOÃN
Quốc Sỹ. Cây trăm tuổi
Rễ cắm chặt nhân văn
Cây sum sê bóng mát
Đại thụ
Đại cổ thụ Đại Cồ Việt
Ta ngồi dưới gốc tứ ân
Nghe mạch thấm đời mình nhân hậu
Ta biết nuôi dưỡng sự tử tế
Nhưng vẫn lòng còn tham sân
Quốc Sỹ. Cụ nói thẳng vào mặt cái ác
Tôi chống hung tàn
Cụ mong điều lành cho tất cả kẻ ác
Không- bao- giờ- oán- hận
)(
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
🙏🙏🙏
Gia đình Hoàng Xuân Sơn
ở Gia Nã Đại
*
ĐỌC ĐI QUA KHU RỪNG LAU CỦA ĐINH CƯỜNG, NHỚ THÊM
Qua khu rừng lau nhớ ông Doãn [*]
rất xưa. ôm cả chiến khu về
cọng gió lum khum đồi kẻ bạc
trời buồn mây lão dưới chân đê
Qua khu rừng lau tóc mình thấy
pha sương pha nắng những phiên đời
từng giọt ngủ đàn quên thiên thể
khúc phả lặng vào khuôn chơi vơi
Qua khu rừng lau chiều rất ốm
cọng dài ôm cọng ngắn hấp hiu
làm sao ngắt được lùm hoa sóng
níu ngọn thương thân bãi dập dìu
•
h o à n g x u â n s ơ n
15 nov. 2014
[*] Doãn Quốc Sỹ, tác giả trường thiên tiểu thuyết
Khu Rừng Lau
