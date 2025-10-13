Hôm nay,  

Roger Stone (phụ tá cấp cao của Trump) yêu cầu bà Machado, người đoạt giải Nobel Hòa Bình 2025, hãy tới Nhà Trắng trao lại giải thưởng cho Trump. Bi hài: Giải Nobel Hòa Bình có thể dẫn tới chiến tranh ở Venezuela

Roger Stone (phụ tá cấp cao của Trump) yêu cầu bà Machado, người đoạt giải Nobel Hòa Bình 2025, hãy tới Nhà Trắng trao lại giải thưởng cho Trump. Bi hài: Giải Nobel Hòa Bình có thể dẫn tới chiến tranh ở Venezuela.
 

Roger Stone, cố vấn lâu năm của Donald Trump, đã kêu gọi người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado trao lại giải thưởng cho Tổng thống.

Sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Gaza, Stone nói với người dẫn chương trình Jack Posobiec của chương trình Real America's Voice rằng ông "không hài lòng khi Ủy ban Giải Nobel Hòa bình có trụ sở tại Na Uy quyết định trao giải thưởng cho Maria Corina Machado."
 

"Điều đúng đắn nên làm là bà Machado nên hỏi hoặc có thể nhờ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hỏi xem Tổng thống Trump có thể trao giải thưởng cho bà Machado hay không," ông nhấn mạnh. "Và sau đó bà Machado nên trao giải này lại cho Tổng thống." (Ghi chú: ý của Stone nói trên đài rằng Trump nên trao giải này cho bà Machado và rồi bà Machado trao lại cho Trump.)

"Ông ấy xứng đáng với giải thưởng này, mặc dù tôi nghĩ những kẻ cuồng tín toàn cầu hóa ở Ủy ban Giải Nobel Hòa bình có thể sẽ không trao nó cho ông ấy."
 

Bản tin Rawstory ghi lời Stone cho rằng cựu Tổng thống Barack Obama không nên nhận giải thưởng này. "Tôi thực sự nghĩ rằng tổng thống Trump xứng đáng với giải thưởng này," ông nhận xét. "Và tôi hy vọng Maria Corina Machado sẽ cân nhắc việc nhận giải và trao lại cho tổng thống Trump, trao lại cho tổng thống."

"Phải, Roger, đó là một ý tưởng tuyệt vời," Posobiec đồng tình. "Vậy nên bà ấy sẽ mang giải thưởng đến đó, và tôi đoán là ông sẽ phải mang nó đến, có lẽ ngài ấy có thể mời bà ấy đến Nhà Trắng và tổ chức lễ trao giải ở đó, đồng thời mời cả Ủy ban Nobel nữa."

Tạp chí The Nation lại phân tích qua bài viết "The Nobel Peace Prize Just Surrendered to Trump" (Giải Nobel Hòa bình vừa đầu hàng, trao cho Trump) ghi rằng: Chủ nghĩa tự luyến của Donald Trump thực sự là một lực lượng tự nhiên – một hố đen nuốt chửng mọi thứ xung quanh và không bao giờ có thể lấp đầy. Sự cần thiết của ông ta là không thể thỏa mãn: Dù có bao nhiêu lời khen ngợi nịnh bợ cũng không đủ nhiệt tình, dù có đánh bại kẻ thù chính trị đến đâu cũng không đủ hoàn toàn, và dù có đạt được thành tựu thế tục nào cũng không cho phép ông ta có một khoảnh khắc hài lòng. Giờ đây, sau hai lần đắc cử tổng thống, Trump hướng đến một giải thưởng mới, một giải thưởng càng đáng khao khát hơn vì, giống như chức danh tổng tư lệnh, nó cũng từng thuộc về Barack Obama: Giải Nobel Hòa bình.

Vào thứ Năm, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng Trump đã "bị ám ảnh bởi giải thưởng" và công khai vận động cho nó trong nhiều tháng, sự khao khát của ông lộ liễu đến mức "những người ủng hộ trong nước và các nhà lãnh đạo quốc tế tìm kiếm sự ưu ái của ông đã cùng ông tham gia vào một chiến dịch ồn ào." Trump tuyên bố ông xứng đáng nhận giải thưởng vì đã "giải quyết tám cuộc chiến trong vòng chín tháng". (Trong một tình tiết không ai ngạc nhiên, hóa ra điều này không đúng.) Và có tin đồn rộng rãi rằng một phần lý do Trump dàn xếp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas là để hoàn tất thỏa thuận kịp thời cho một giải thưởng vào phút cuối trong giải Nobel năm nay.

Nhưng vào thứ Sáu, Trump nhận được tin đáng thất vọng rằng ông đã bị phớt lờ. Thay vào đó, giải thưởng đã thuộc về María Corina Machado, một chính trị gia người Venezuela, người đã thách thức chế độ độc tài của tổng thống nước này, Nicolás Maduro. Một số người trong Nhà Trắng không thể giấu được sự cay đắng của họ. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Sheung lầm bầm: "Ủy ban Nobel đã chứng minh rằng họ đặt chính trị lên trên hòa bình." Richard Grenell, đặc phái viên của Trump tại Venezuela, chế nhạo: "Giải Nobel đã chết từ nhiều năm trước rồi."
 

Những lời chế nhạo này thật thiển cận một cách đặc biệt. Mặc dù việc Trump giành giải Nobel Hòa bình sẽ là kết quả tốt nhất cho Nhà Trắng, nhưng Machado là kết quả tốt thứ hai có thể xảy ra. Đó cũng không phải là một giải thưởng an ủi nhỏ.

Trong hai tháng qua, chính quyền Trump ngày càng hung hăng hơn đối với Venezuela, liên tục tấn công các tàu của Venezuela với cáo buộc chưa được chứng minh (và không liên quan về mặt pháp lý) rằng chúng đang buôn lậu ma túy. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thay đổi chế độ. Giải Nobel Hòa bình của Machado, trớ trêu thay, lại khiến cuộc chiến đang diễn ra này có khả năng xảy ra cao hơn.

Một tiêu đề của tờ New York Times đã nắm bắt được sự mỉa mai: "Người đoạt giải Nobel Hòa bình đã ủng hộ các hành động quân sự của Trump ở Caribbean." Thêm vào khẩu hiệu nổi tiếng của Orwell "Chiến tranh là hòa bình", giờ đây chúng ta có thể thêm một biến thể mới: "Giải thưởng Hòa bình biện minh cho chiến tranh."
 

Giải thưởng Nobel của Machado có thể được coi là cả sản phẩm của ngoại giao chính quyền Trump và là tín hiệu bật đèn xanh cho chiến tranh. Mùa thu năm ngoái, Ngoại trưởng của Trump, Marco Rubio, khi đó là thượng nghị sĩ, đã ký một bức thư đề cử Machado cho Giải Nobel Hòa bình. Bức thư được ký bởi bảy nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, bao gồm Michael Waltz, người hiện là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc sau một nhiệm kỳ ngắn ngủi và đầy tranh cãi làm cố vấn an ninh quốc gia cho Trump. Những người Cộng hòa này ủng hộ Machado vì bà về cơ bản chia sẻ tầm nhìn của họ về phản cách mạng và khôi phục chủ nghĩa tự do mới ở Venezuela. Trong số các chính sách khác, bà Machado cam kết tư nhân hóa trữ lượng dầu khổng lồ của quốc gia.
 

Sau khi giành giải thưởng, Machado đã khéo léo đăng lên mạng xã hội X rằng bà muốn "dành giải thưởng này cho người dân Venezuela đang chịu khổ và cho Tổng thống Trump vì sự ủng hộ quyết định của ông đối với sự nghiệp của chúng tôi!" Phát biểu trên Fox News hôm thứ Sáu, Machado cho biết Trump "xứng đáng" nhận giải thưởng này vì những nỗ lực tự nhận của ông trong việc chấm dứt tám cuộc chiến và bảo vệ nền dân chủ ở Venezuela.
 

Cách thúc đẩy dân chủ của Machado, vốn phụ thuộc vào sự can thiệp quân sự của Mỹ, đáng bị hoài nghi. Phát biểu trên Democracy Now! vào thứ Sáu, nhà sử học Yale Greg Grandin mô tả việc bà giành giải Nobel là "một lựa chọn thực sự gây sốc". Grandin lưu ý rằng Machado đã ủng hộ cuộc đảo chính chống lại Tổng thống Hugo Chávez được bầu cử dân chủ vào năm 2002. Quan điểm cứng rắn của bà về các vấn đề kinh tế đã vừa cản trở vừa chia rẽ liên minh chống Maduro. Và việc bà ca ngợi cả vụ đánh bom các tàu Venezuela lẫn hoan nghênh sự can thiệp thêm của Mỹ vào Venezuela có khả năng sẽ củng cố quyền lực của Maduro, vì điều đó chứng minh cho tuyên bố của ông Maduro rằng phe đối lập toàn là tay sai của Mỹ. Grandin cũng chỉ ra rằng nếu ủy ban Nobel muốn hợp pháp hóa phe đối lập chống Maduro, họ có thể trao giải cho các nhà lãnh đạo nữ quyền vừa chỉ trích chế độ vừa phản đối sự can thiệp của Mỹ.

Ngoài việc tìm kiếm sự ủng hộ của Trump, bà Machado còn nhiều lần tìm kiếm liên minh với các nhà lãnh đạo độc tài như El Nayib Bukele của El Salvador, Jair Bolsonaro của Brazil và Benjamin Netanyahu của Israel. Vào tháng 2, bà đã tham gia trực tuyến một hội nghị ở Madrid có tên là "Những người yêu nước châu Âu", một cuộc họp của các nhóm cực hữu mang đậm tính phân biệt chủng tộc.
 

Nguy cơ từ chiến thắng của Machado là giờ đây bà có thể dùng uy tín của mình với tư cách người đoạt giải Nobel Hòa bình để tổ chức sự ủng hộ của dư luận cho một cuộc chiến thay đổi chế độ. Đáng chú ý, việc trao giải đã nhận được lời khen ngợi từ Barack Obama và trên các trang của The Washington Post. Những người tự do trung dung, vốn đã miễn cưỡng chỉ trích chiến dịch ném bom của Trump nhằm vào các ghe tàu Venezuela, có khả năng sẽ còn e dè hơn nữa vào lúc này. Giống như cuộc xâm lược Iraq của George W. Bush, một sự đồng thuận lưỡng đảng có thể ủng hộ việc thay đổi chế độ ở Venezuela. Sự chấp thuận của Giải Nobel Hòa bình sẽ khiến một cuộc chiến như vậy có khả năng xảy ra hơn.
 

Giải Nobel Hòa bình của Machado nằm trong một xu hướng lớn hơn là giới tinh hoa châu Âu liên kết với chính sách đối ngoại của Trump. Bài hùng biện "Nước Mỹ trên hết" của Trump và các mối đe dọa chiến tranh thương mại dường như đã khiến các đồng minh NATO sợ hãi. Về lý thuyết, nỗi sợ này có thể đã khiến giai cấp thống trị châu Âu hướng tới một chính sách đối ngoại độc lập hơn, hậu Mỹ. Trên thực tế, người châu Âu đã chọn thay vào đó là nịnh bợ hết mức có thể với hy vọng giành được sự ưu ái của Trump.

Như Martin Sandu đã lưu ý trên tờ Financial Times vào tháng 8, khi Trump trở lại Nhà Trắng, các nhà lãnh đạo châu Âu dường như không chắc chắn về cách đối phó với ông ta. Đến lúc này, lựa chọn chiến lược của họ đã rõ ràng. Đó là sự hòa giải hơn là đối đầu, đi kèm với những lời hùng biện nịnh bợ, ồn ào ca ngợi khả năng kiến tạo hòa bình và đàm phán của Trump. Câu hỏi là liệu sự mất đi lòng tự trọng có đáng giá hay không. Hãy nói chuyện với những người thân cận với quá trình ra quyết định, và câu trả lời chung là "không ai ở đây ngây thơ cả". Thay vào đó, lời kêu gọi là chủ nghĩa thực dụng.
 

Về hết vấn đề này đến vấn đề khác, dù là thương mại hay chi tiêu quân sự, các nhà lãnh đạo châu Âu đều nhượng bộ trước Trump. Chính sách phục tùng này đã không có tác dụng mong muốn là điều tiết Trump. Thay vào đó, nó chỉ khiến hắn thêm táo bạo, bởi vì khát khao thể hiện sự thống trị của Trump là vô hạn. Nếu Trump vội vã lao vào một cuộc chiến khác, các đồng minh châu Âu sẽ là những đồng phạm sẵn sàng của ông ta.

Trump thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng ông cần phải giành giải Nobel Hòa bình. Trump có tất cả quyền lực và vinh quang mà Trump muốn, bởi vì những người về mặt lý thuyết có thể ngăn cản Trump đều đã quyết định đầu hàng.



