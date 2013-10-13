Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Hai 13/10/

Hình trên: Khỏa thân (bán phần hay toàn phần) đi xe đạp biểu tình ở Portland, Oregon, hôm Chủ Nhật 12/10 để chống quân sự hóa nơi này.

- VN củng cố chế độ: Tứ Trụ (4 lãnh đạo tối cao) chuyển sang Ngũ Trụ (5 lãnh đạo tối cao). Trần Cẩm Tú khuôn mặt sáng tương lai.

- Tất cả 20 con tin còn sống được Hamas thả ra đã trở về nhà, 4 xác con tin trao cho Israel, còn 24 xác con tin giao sau./ Chưa rõ về tương lai của Gaza và vai trò của Hamas tại đây

- Trump phát biểu trước Quốc hội Israel: bình minh của một Trung Đông mới, hòa bình đã tới với Gaza, hứa Mỹ sẽ tái thiết Gaza, ca ngợi Netanyahau rằng Israel đã giành được tất cả những gì có thể bằng vũ lực, Trump kêu gọi Tổng Thống Israel ân xá cho Thủ Tướng Netanyahu

- Trump bị gián đoạn nửa chừng: 2 Dân Biểu Israel đưa cao biểu ngữ đòi công nhận nhà nước Palestine, kêu gọi Israel đừng thống trị Palestine nữa, liền bị an ninh áp giải ra hội trường.

- Giải Nobel Kinh Tế trao cho 3 giáo sư: Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt

- Portland (Oregon): rủ nhau khỏa thân (bán phần và toàn phần), hóa trang đủ thứ biểu tình, đi xe đạp để chống Trump, đòi rút lính ra khỏi thành phố

- DB Cộng Hòa Greene nghiêng về Dân Chủ, lên TV tuyên bố: ICE làm hại kinh tế Mỹ, thiếu lao động, Trump thuế quan làm tăng giá mọi thứ, Trump đòi xóa ObamaCare tăng bảo phí y tế dân nghèo, chống Trump mở cửa cho 600.000 sinh viên TQ vào thay cơ hội SV Mỹ, tố Israel diệt chủng dân Palestine, đòi công bố hồ sơ trùm ấu dâm Epstein.

- Mỹ tìm liên kết lại với Ấn Độ, xin hòa dịu với TQ, nhưng sẽ quyết liệt nếu TQ cứng rắn. Mỹ: Trump sẽ gặp Tập./ TQ vẫn cứng rắn, hù dọa trả đũa / Mặt trận kế tiếp, sau thuế quan, là phí tàu biển

- Đóng cửa qua tuần lễ thứ 3. Nhiều công chức thê thảm, phải tìm việc phụ, hay chuyển nghề mới./ PTT Vance dọa sa thải sẽ ào ạt nữa

- Tài trợ, giáo dục trẻ em gái toàn cầu: Cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama vận động, liên kết với LHQ. UNICEF: 3/4 trong số 119 triệu trẻ em gái không được đến trường đang ở độ tuổi trung học.

- Alaska: lũ lụt, trực thăng giúp di tản dân 2 ngôi làng Kipnuk và Kwigillingok, 11 nhà bị cuốn trôi, nhiều người mất tích.

- Trump đăng lên Truth Social, chụp mũ Biden: "FBI của Biden" đã bố trí "274" đặc vụ vào đám đông bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 (lúc đó, Trump còn là tổng thống).

- Sa thải rồi mời vào làm lại: CDC thuê lại 700 công chức trong nhóm 1.300 người mới đuổi.

- South Carolina: xả súng, ít nhất 4 người chết, 20 người bị thương tại 1 quán bar

- Texas: 1 máy bay nhỏ rơi, 2 người chết.

- Bệnh viện, nhà thờ kiện Trump: Giáo dục và y tế vùng quê sẽ bi đát vì phí mới 100.000 đô cho đơn xin thị thực H-1B.

- Dịch sởi bùng phát Trung Tây, hàng trăm học sinh bị cách ly.

---- Tứ Trụ (4 lãnh đạo tối cao) chuyển sang Ngũ Trụ (5 lãnh đạo tối cao): VN thay đổi cho tình hình mới, theo phóng viên Huynh Tam Sang trên báo The Diplomat sáng hôm Thứ Hai. Sau đây là tóm tắt bài báo. Bài báo ghi rằng với việc bổ nhiệm Ủy viên Thường trực Ban Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo cấp cao nhất của mình trong khi vẫn giữ nguyên nguyên tắc tập thể. Cơ cấu lãnh đạo cấp cao của Việt Nam từ lâu đã tập trung vào “Tứ Trụ” đã được thiết lập từ lâu: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, cơ cấu này hiện đã được mở rộng thành “Ngũ Trụ”, theo quy định mới do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 8 tháng 9.

.

Quyết định số 368-QĐ/TW bổ sung Ủy viên Thường trực Ban Bí thư vào danh sách “lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước”, chính thức công nhận chức danh này là “trụ cột thứ năm”. Quy định mới này thay thế Kết luận số 35 của Bộ Chính trị, ngày 5 tháng 5 năm 2022, trước đây đã chuẩn hóa các vị trí lãnh đạo trong bộ máy chính trị. Như đã đề cập trong khuôn khổ trước, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư được phân loại là “lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước”, nằm ngay dưới “Tứ Trụ”.

.

Trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư là một chức vụ quan trọng, được bổ nhiệm từ những cán bộ cao cấp và tin cậy nhất của Đảng. Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 mô tả người này là “trung tâm thống nhất” trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, có hiểu biết sâu sắc về chính trị - lý luận đối nội và đối ngoại. Đặc biệt, ứng viên phải “có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống” – những phẩm chất làm cho vị trí này trở thành trung tâm của quy hoạch kế nhiệm và duy trì sự lãnh đạo.

.

Ngay cả trước khi có Quy định số 368, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư đã được coi là “trụ cột thứ năm” trên thực tế, giám sát các công việc hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam và có thẩm quyền “kiểm tra, giám sát công tác quản lý cán bộ theo sự ủy quyền của Bộ Chính trị”. Trên thực tế, chức vụ này hoạt động tương tự như “phó tổng bí thư” trong hệ thống lãnh đạo độc đảng của Việt Nam. Chức vụ này cũng đóng vai trò như một bước đệm để thăng tiến lên các chức vụ cao hơn. Một số người từng giữ chức vụ lãnh đạo cấp cao này, bao gồm Trương Tấn Sang, Võ Văn Thưởng và Lương Cường, sau này đã trở thành chủ tịch nước. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chứng kiến ​​sự thay đổi chưa từng có trong vị trí này, lần lượt được thay thế bởi Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai, tiếp theo là Lương Cường và hiện tại là Trần Cẩm Tú.

.

Sự thay đổi này là kết quả của chiến dịch chống tham nhũng “nóng như lửa” của Đảng Cộng sản Việt Nam, do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Cả Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai đều bị cách chức vì “những vi phạm, khuyết điểm” “làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng Cộng sản”. Thưởng từ chức Chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2024 sau hơn một năm tại nhiệm, trong khi bà Mai, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ cao nhất của Ban Bí thư kể từ năm 1976, đã bị cách chức vào tháng 5 năm 2024 vì những hành vi sai trái trước đó liên quan đến nhiệm kỳ 2016-2021. Việc bà bị cách chức là đáng chú ý, vì bà từng được coi là ứng cử viên cho chức Chủ tịch Quốc hội hoặc Chủ tịch nước.

.

Việc Thưởng và bà Mai - hai quan chức cấp cao - bị cách chức đã phủ bóng đen lên tính chính danh của Đảng. Trong nhiều năm qua, các ủy viên thường trực của Ban Bí thư thường xuyên xuất hiện cùng với “Tứ Trụ” tại các cuộc họp quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 3 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì một cuộc họp cấp cao để đánh giá những diễn biến trong nước và quốc tế trong hai tháng đầu năm. Tham dự cùng “Tứ trụ” là Ủy viên Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, người thường xuyên ngồi hàng ghế đầu và được coi là học trò cưng của Trọng. Tương tự, tháng 6 năm 2024, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã cùng các lãnh đạo cấp cao tham dự các cuộc họp của “Tứ trụ”.

.

Với việc ông Trần Cẩm Tú hiện được công nhận là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Việt Nam, giới quan sát đang theo dõi sát sao sự thăng tiến và hoạt động của ông. Sự thăng tiến của ông Tú có thể được quy cho sự phục vụ lâu dài và sự liên kết chính trị của ông với Tổng Bí thư Tô Lâm.

.

Được bổ nhiệm làm Ủy viên thường trực Ban Bí thư vào tháng 10 năm 2024, ông Tú nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của ông Lâm. Tại lễ nhậm chức, ông Lâm tuyên bố rằng Bộ Chính trị "hoàn toàn tin tưởng" ông Tú, với "chuyên môn sâu rộng, kinh nghiệm công tác dày dặn" và kinh nghiệm lãnh đạo sâu rộng ở cả cấp trung ương và địa phương. Sinh tháng 8 năm 1961, ông Tú vẫn đủ điều kiện tái đắc cử vào Bộ Chính trị, vì ông sẽ không quá 65 tuổi vào đầu năm 2026. Là Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1 năm 2011 và Ủy viên Bộ Chính trị từ tháng 1 năm 2021, nhiệm kỳ dài và kinh nghiệm của ông Tú củng cố cơ hội tiến vào nhóm "Tứ Trụ" ban đầu. Nếu điều đó xảy ra, hồ sơ chính trị và sự nghiệp của ông sẽ có một bước tiến lớn, mang lại cho ông uy tín và quyền lực hơn, đồng thời giúp ông nổi bật hơn trong lĩnh vực ngoại giao quốc tế.

Đồng thời, việc ông Tú có thể được thăng chức có thể để lại một khoảng trống trong Ban Bí thư, làm dấy lên lo ngại về khả năng cạnh tranh phe phái. Tuy nhiên, xét đến văn hóa chính trị của Việt Nam về lựa chọn lãnh đạo và chuyển giao thế hệ "ủng hộ sự ổn định và cân bằng giữa các ngành", một cuộc khủng hoảng lớn hoặc một cuộc đấu tranh quyền lực vẫn khó có thể xảy ra.

Bằng cách chính thức hóa cấu trúc "Ngũ Trụ", Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự thích ứng trong khi vẫn giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Bài báo cho biết độc tài độc đảng vẫn sẽ siết chặt, nơi không cần tài năng, mà chỉ cần trung : "Thứ nhất, do kế thừa, ổn định và bền vững vẫn là những ưu tiên hàng đầu của hệ thống chính trị Việt Nam, mô hình lãnh đạo Ngũ Trụ phản ánh nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đổi mới hàng ngũ lãnh đạo mà không làm mất đi quyền lực. Thứ hai, và có lẽ không kém phần quan trọng, sự sắp xếp mới này cũng mang một thông điệp chính trị mạnh mẽ. Nó truyền tải đến các quan chức cấp cao rằng sự nghiệp của họ chỉ có thể thăng tiến khi hiệu suất công tác và lòng trung thành tuyệt đối song hành. Đối với những cán bộ Đảng đầy tham vọng, năng lực có thể mở ra cơ hội, nhưng chính lòng trung thành mới quyết định cuối cùng họ có thể leo cao đến đâu."

.

---- Giải Nobel Kinh Tế trao cho Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt đã giành giải Nobel Kinh tế hôm thứ Hai vì "đã giải thích tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo". Mokyr đến từ Đại học Northwestern, Aghion đến từ College de France và Trường Kinh tế London, còn Howitt đến từ Đại học Brown, theo AP.

. Joel Mokyr sinh năm 1946, sinh ở Hòa Lan, là người Mỹ gốc Do Thái, hiện dạy ở Đại học Northwestern. Đã viết hàng chục sách về kinh tế và sử học, được nhiều giải thưởng.

. Philippe Aghion sinh năm 1956, người Pháp, từ College de France và Trường Kinh tế London cũng dạy ở các đại học Pháp, Anh, Hoa Kỳ khác.

. Peter Howitt sinh 1946 tại Canada, hiện dạy ở Brown University, Hoa Kỳ.

.

Ủy ban Nobel cho biết Mokyr "đã chứng minh rằng nếu các đổi mới muốn tiếp nối nhau trong một quá trình tự phát triển, chúng ta không chỉ cần biết điều gì đó có hiệu quả mà còn cần có những giải thích khoa học về lý do tại sao."

Aghion và Howitt cũng đã nghiên cứu các cơ chế đằng sau tăng trưởng bền vững, bao gồm cả một bài báo năm 1992, trong đó họ xây dựng một mô hình toán học cho cái gọi là sự hủy diệt sáng tạo: Khi một sản phẩm mới và tốt hơn thâm nhập thị trường, các công ty bán các sản phẩm cũ sẽ chịu thiệt hại. "Công trình của những người đoạt giải cho thấy tăng trưởng kinh tế không thể bị coi là điều hiển nhiên. Chúng ta phải duy trì các cơ chế tạo nền tảng cho sự hủy diệt sáng tạo, để chúng ta không rơi vào tình trạng trì trệ", giáo sư John Hassler, chủ tịch ủy ban giải thưởng khoa học kinh tế, cho biết.

Giải thưởng năm ngoái đã được trao cho ba nhà kinh tế học—Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A. Robinson—những người đã nghiên cứu lý do tại sao một số quốc gia giàu có và những quốc gia khác lại nghèo đói, và đã chứng minh rằng các xã hội tự do và cởi mở hơn có nhiều khả năng thịnh vượng hơn. Giải thưởng kinh tế chính thức được gọi là Giải thưởng Khoa học Kinh tế của Ngân hàng Thụy Điển tưởng nhớ Alfred Nobel. Ngân hàng trung ương đã thành lập giải thưởng này vào năm 1968 để tưởng nhớ Nobel, doanh nhân và nhà hóa học người Thụy Điển thế kỷ 19, người đã phát minh ra thuốc nổ và sáng lập ra năm giải Nobel.

.

Aghion và Howitt cũng đã nghiên cứu các cơ chế đằng sau tăng trưởng bền vững, bao gồm cả một bài báo năm 1992, trong đó họ xây dựng một mô hình toán học cho cái gọi là sự hủy diệt sáng tạo: Khi một sản phẩm mới và tốt hơn thâm nhập thị trường, các công ty bán các sản phẩm cũ sẽ chịu thiệt hại. "Công trình của những người đoạt giải cho thấy tăng trưởng kinh tế không thể bị coi là điều hiển nhiên. Chúng ta phải duy trì các cơ chế tạo nền tảng cho sự hủy diệt sáng tạo, để chúng ta không rơi vào tình trạng trì trệ", giáo sư John Hassler, chủ tịch ủy ban giải thưởng khoa học kinh tế, cho biết.

.

Giải thưởng năm ngoái đã được trao cho ba nhà kinh tế học—Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A. Robinson—những người đã nghiên cứu lý do tại sao một số quốc gia giàu có và những quốc gia khác lại nghèo đói, và đã chứng minh rằng các xã hội tự do và cởi mở hơn có nhiều khả năng thịnh vượng hơn. Giải thưởng kinh tế chính thức được gọi là Giải thưởng Khoa học Kinh tế của Ngân hàng Thụy Điển tưởng nhớ Alfred Nobel. Ngân hàng trung ương đã thành lập giải thưởng này vào năm 1968 để tưởng nhớ Nobel, doanh nhân và nhà hóa học người Thụy Điển thế kỷ 19, người đã phát minh ra thuốc nổ và sáng lập ra năm giải Nobel.

.

Kể từ đó, giải thưởng đã được trao 56 lần cho tổng cộng 96 người đoạt giải. Chỉ có ba người trong số những người đoạt giải là phụ nữ. Những người theo chủ nghĩa thuần túy Nobel nhấn mạnh rằng giải thưởng kinh tế về mặt kỹ thuật không phải là giải Nobel, nhưng nó luôn được trao cùng với các giải khác vào ngày 10 tháng 12, ngày mất của Nobel năm 1896. Các danh hiệu Nobel đã được công bố vào tuần trước trong các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học và hòa bình.

.

---- Mỹ tìm liên kết lại với Ấn Độ, xin hòa dịu với TQ, nhưng sẵn sàng quyết liệt nếu TQ cứng rắn. Mỹ: Trump sẽ gặp Tập. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent hôm thứ Hai tuyên bố ông tin rằng Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về thương mại, nhưng nếu không, Washington có "những đòn bẩy đáng kể mà chúng ta có thể sử dụng", và lưu ý rằng Hoa Kỳ có thể "hành động quyết liệt hơn" so với Trung Quốc. "Chúng tôi không muốn tách rời, nhưng Trung Quốc đang gửi đi một thông điệp tách rời", Bessent nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, đồng thời cho biết thêm rằng mặc dù "mọi thứ đều đang được xem xét", ông "tự tin" rằng căng thẳng thương mại có thể được hạ nhiệt.

.

Ông tuyên bố rằng chính quyền Trump đã liên lạc với các đồng minh và mong đợi sự hỗ trợ từ Ấn Độ và các quốc gia khác. Bộ trưởng cũng xác nhận rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn đang trên đường gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, nhưng ông hy vọng sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc của mình trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent hôm thứ Hai cho biết việc áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc "không nhất thiết phải xảy ra". Bessent xác nhận các cuộc họp cấp chuyên viên sẽ diễn ra với đại diện của Bắc Kinh trong tuần này tại Washington bên lề sự kiện thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

.

---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn cứng rắn, tuyên bố Bắc Kinh "chắc chắn sẽ có những biện pháp kiên quyết" nếu Hoa Kỳ "cố tình đi sai đường", ám chỉ đến lời đe dọa áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc của Washington. "Trong một thời gian dài, Hoa Kỳ đã quá lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng kiểm soát xuất cảng, có những hành động phân biệt đối xử với Trung Quốc và áp đặt các biện pháp thẩm quyền đơn phương đối với nhiều sản phẩm, bao gồm thiết bị bán dẫn và chip", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiến (Lin Jian) tuyên bố.

.

"Việc cố tình đe dọa áp thuế cao không phải là cách đúng đắn để hòa hợp với Trung Quốc. Lập trường của Trung Quốc về chiến tranh thương mại là nhất quán: chúng tôi không muốn, nhưng chúng tôi không sợ", ông nhấn mạnh. Lâm cũng nhắc lại rằng "các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Trung Quốc không phải là lệnh cấm xuất cảng", khi trả lời câu hỏi về việc Bắc Kinh áp đặt các hạn chế đối với xuất cảng đất hiếm, đồng thời nói thêm rằng "giấy phép sẽ được cấp cho các đơn đăng ký đủ điều kiện".

.

---- Mặt trận kế tiếp, sau thuế quan, là phí tàu biển: Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã chuyển từ một thỏa thuận đình chiến mong manh sang một cuộc ẩu đả tay đôi. Nó sắp trở nên căng thẳng hơn nữa khi hai nước tăng phí đối với các tàu thương mại của nhau - một động thái mà về phía Hoa Kỳ, có thể dẫn đến việc tăng chi phí tiêu dùng và giảm lượng hàng nhập cảng từ châu Á. Cùng với cuộc tranh cãi mới về việc Trung Quốc nắm quyền kiểm soát toàn cầu đối với nguồn cung khoáng sản quan trọng - điều đã khiến Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 100% và các biện pháp hạn chế mới đối với "tất cả các phần mềm quan trọng" để trả đũa - Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hôm thứ Sáu đã thông báo rằng họ sẽ tăng phí cảng theo kế hoạch của chính quyền Trump đối với các tàu do Trung Quốc sở hữu và vận hành.

.

Những khoản phí mới này sẽ có tác động tương đối nhỏ đến Hoa Kỳ do Hoa Kỳ chỉ xuất cảng một phần nhỏ hàng hóa sang Trung Quốc theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh sẵn sàng áp đặt các khoản phí này cho thấy cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung, bắt đầu bằng việc tăng thuế quan vào tháng Hai, đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế trước đây không bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng đó. Và nó làm gia tăng áp lực lên các cuộc đàm phán đang diễn ra trước thời hạn chót ngày 10 tháng 11 cho một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.



“Điều này chỉ mang tính biểu tượng — chưa đến 1% số tàu Mỹ cập cảng Trung Quốc hàng năm là tàu treo cờ Mỹ, vì vậy thực tế là điều này về cơ bản không có tác động thực sự nào”, Cameron Johnson, đối tác cấp cao tại công ty tư vấn chuỗi cung ứng Tidalwave Solutions có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết. “Nhưng nó báo hiệu rằng Bắc Kinh sẽ đáp trả tương xứng với mọi nỗ lực mà Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc — nếu Hoa Kỳ trừng phạt một công ty Trung Quốc, họ sẽ trừng phạt một công ty Mỹ. Nếu chúng ta áp đặt kiểm soát xuất cảng công nghệ, họ sẽ áp đặt kiểm soát xuất cảng công nghệ. Chúng ta vừa leo thang chiến tranh thương mại lên một cấp độ hoàn toàn mới mà không ai ngờ tới.”



Chính quyền Trump cho biết phí cảng của Hoa Kỳ sẽ giúp khơi dậy sự phục hưng cho ngành đóng tàu Hoa Kỳ và giảm bớt điều mà Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho là sự phụ thuộc đầy rủi ro của Hoa Kỳ vào các hãng tàu Trung Quốc. Các hãng vận tải biển lớn đã ra tín hiệu rằng họ có kế hoạch chịu chi phí mới. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và chuyên gia vận tải biển của Hoa Kỳ cảnh báo rằng điều này có thể sẽ không kéo dài và cuối cùng họ sẽ phải chuyển các khoản phí này sang người tiêu dùng. Chi phí cao hơn sẽ gây thêm áp lực cho ngành vận tải biển, vốn vận chuyển hơn 80% thương mại toàn cầu và đang phải vật lộn với những tác động tiêu cực từ các mức thuế quan sâu rộng của Trump.



Hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ được vận chuyển bởi các tàu do Trung Quốc sở hữu hoặc do các công ty Trung Quốc vận hành sẽ phải đối mặt với phí cảng là 50 đô la một tấn bắt đầu từ tuần tới, và mức phí này sẽ tăng thêm 30 đô la một tấn mỗi năm trong ba năm tới. Theo chính sách mới, các nhà khai thác tàu đóng tại Trung Quốc không phải là người Trung Quốc cũng sẽ phải chịu phí. Phí cảng trả đũa của Trung Quốc cũng sẽ tăng hàng năm lên mức tối đa là 157 đô la vào năm 2028.

.

---- Quân đội Israel cho biết tất cả 20 con tin còn sống được Hamas thả ra sáng thứ Hai đã trở về nhà, khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực với hy vọng chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm. Các con tin đã trở về Israel theo hai nhóm, nhóm đầu tiên gồm bảy người, nhóm tiếp theo gồm 13 người. "Không còn con tin Israel nào còn sống trong tình trạng bị Hamas giam giữ nữa", IDF cho biết trong một tuyên bố. Các con tin đã được quân đội Israel đưa trở về Israel, sau khi tiếp nhận những người này từ Hội Chữ thập đỏ ở Gaza. Hội Chữ thập đỏ đã tiếp nhận các con tin này từ Hamas và các nhóm chiến binh liên kết. Những người này đã được kiểm tra y tế ban đầu và đang trên đường đến bệnh viện, nơi họ sẽ được đoàn tụ với gia đình.

.

Israel dự kiến ​​sẽ tiếp nhận 20 con tin, những người cuối cùng được cho là còn sống, trong số 48 con tin đang bị Hamas giam giữ. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 1.700 người Palestine mà họ đã giam giữ, bao gồm 250 người bị kết án tù chung thân. Việc trao đổi này là bước đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, mà nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã công bố vào cuối tháng trước và Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu tiên thông qua trung gian hòa giải của Ai Cập vào tuần trước.

.

Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hamas tại Palestine, hôm thứ Hai cho biết họ sẽ trao trả thi thể của bốn trong số 28 con tin bị sát hại cho Israel vào hôm nay, Thứ Hai. Nhóm vũ trang này làm rõ rằng thi thể của Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi và Daniel Perez sẽ được trao trả vào hôm nay, nhưng không cung cấp thông tin về thời điểm trao trả thi thể 24 con tin còn lại.

.

---- Trong khi những câu hỏi quan trọng vẫn còn về tương lai của Gaza và vai trò của Hamas tại vùng lãnh thổ này, việc trao đổi tù binh và người bị bắt đã làm dấy lên hy vọng chấm dứt cuộc chiến tàn khốc đã tàn phá vùng đất này, với ít nhất 67.806 người đã chết và 170.066 người bị thương tại vùng đất Palestine này. Lệnh ngừng bắn cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho việc viện trợ nhân đạo tăng cường vào Gaza, nơi nạn đói đã bùng phát do các cuộc ném bom và phong tỏa của Israel đối với vùng đất này. Nhiều người trong số 2,3 triệu người dân Gaza được cho là đang bên bờ vực chết đói.

.

---- Tổng thống Trump đã có bài phát biểu trước Quốc hội Israel hôm thứ Hai để ăn mừng việc trả tự do cho các con tin còn lại bị Hamas bắt giữ, và ông tuyên bố "bình minh của một Trung Đông mới" với các nhà lập pháp. "Sau bao nhiêu năm chiến tranh liên miên và hiểm nguy triền miên, hôm nay bầu trời yên bình, tiếng súng im bặt. Và mặt trời mọc trên vùng đất thánh cuối cùng đã được hòa bình. Đây là bình minh lịch sử của một Trung Đông mới. Nhiều thế hệ sau, khoảnh khắc này sẽ được ghi nhớ như khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu thay đổi."

Trump cam kết sẽ là một trong những đối tác trong công cuộc tái thiết Dải Gaza, với vai trò chủ tịch Hội đồng Hòa bình, một cơ quan chuyển tiếp quốc tế nằm trong kế hoạch hòa bình của Trump dành cho vùng đất này. Ông cho biết hội đồng này là "nhóm giàu có và quyền lực nhất từng được thành lập" và nhiều lãnh đạo của hội đồng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Ai Cập vào cuối ngày hôm nay. Phát biểu trước các nhà lập pháp Israel, Trump cho biết công việc của hội đồng sẽ "tốt cho cả Israel".

.

"Israel đã giành được tất cả những gì có thể bằng vũ lực", tổng thống kết luận, "đã đến lúc tận hưởng thành quả lao động của mình". Trump tuyên bố trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset) hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ không tham chiến, nhưng nếu có, Hoa Kỳ "sẽ chiến thắng cuộc chiến đó" theo cách chưa từng có ai chiến thắng trước đây". Trump nói thêm, sau đó quay sang Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lặp lại khẩu hiệu "hòa bình thông qua sức mạnh". Trump nhắc lại rằng Hoa Kỳ có quân đội mạnh nhất thế giới, cũng như "những vũ khí mà chưa ai từng mơ tới. Tôi chỉ hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng chúng".

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã yêu cầu người đồng cấp Israel Isaac Herzog ân xá cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. "Tôi luôn đứng về phía người dân của cộng đồng này, và tôi sẽ luôn như vậy. Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn. Tôi đoán có thể điều gì đó sẽ xảy ra khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Một kẻ thực sự ngu ngốc lên nắm quyền và muốn làm những điều thực sự tồi tệ, nhưng chỉ có vậy thôi. Và chúng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra", Trump phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset), đồng thời nói thêm rằng Herzog là một "người tốt". "Này, tôi có một ý tưởng. Thưa Tổng thống, tại sao ngài không ân xá cho ông ta?" Trump hỏi Herzog, chỉ vào Netanyahu.

Tổng thống Hoa Kỳ lưu ý rằng Netanyahu là "một trong những tổng thống vĩ đại nhất thời chiến", trước khi nói thêm, "xì gà và sâm panh, ai quan tâm đến điều đó chứ?" Sau đó, Trump nói với Netanyahu rằng ông ấy là một người "rất được lòng dân", bởi vì ông ấy biết "cách chiến thắng".

.

---- Trump bị gián đoạn nửa chừng: Các nhà lập pháp Knesset (Quốc hội Israel) -- Ofer Cassif và Ayman Odeh -- đã bị áp giải, đưa ra khỏi phòng họp sau khi giơ cao các biểu ngữ phản đối khi bài phát biểu của Trump bắt đầu. Odeh giơ cao tấm biển có dòng chữ "Hãy công nhận Palestine" khi bị đuổi khỏi phòng. Sau đó, anh nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng anh kêu gọi công nhận một nhà nước Palestine là "yêu cầu đơn giản nhất, một yêu cầu mà toàn thể cộng đồng quốc tế đều đồng ý... Có hai dân tộc ở đây, và không dân tộc nào sẽ đi đến đâu cả", bài đăng viết bằng tiếng Do Thái, và được Grok dịch trên X.

.

Dân biểu Cassif cũng đăng trên X rằng cuộc biểu tình của họ là "đòi công lý", cáo buộc chính phủ Israel chiếm đóng và phân biệt chủng tộc đối với người Palestine. "Hãy từ chối làm kẻ chiếm đóng! Hãy phản đối chính phủ đổ máu!" cũng được dịch từ tiếng Do Thái. Trong một tuyên bố, Cassif dự đoán bài phát biểu của Trump "chắc chắn sẽ đầy rẫy sự tự đề cao và dối trá", đồng thời nói thêm rằng Trump "không hề quan tâm đến người dân Israel hay Palestine".

---- Portland: rủ nhau khỏa thân đi xe đạp để chống Trump. Những người biểu tình ở Portland, Oregon, đã tổ chức phiên bản "khẩn cấp" của sự kiện Đạp xe khỏa thân thế giới (World Naked Bike Ride) thường niên của thành phố vào hôm qua, Chủ nhật, để phản đối các chính sách thực thi luật nhập cư của chính quyền Trump. Sự kiện này, thường diễn ra vào những tháng mùa hè, được tổ chức vội vàng nhằm đáp trả nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia để giải quyết các cuộc biểu tình đang diễn ra trong thành phố.Những người đạp xe đạp qua các đường phố Portland trong nhiều trạng thái khỏa thân khác nhau, bất chấp mưa liên tục và nhiệt độ khoảng 50 độ, cuối cùng tập trung tại tòa nhà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) của thành phố. Cuộc biểu tình phản ánh căng thẳng leo thang giữa Portland và chính phủ liên bang về việc thực thi luật nhập cư và việc triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia. Chính quyền Trump đã công bố kế hoạch mua thêm các tòa nhà ở Portland để mở rộng hoạt động, với việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tuyên bố tuần trước rằng chính quyền sẽ "tăng cường" các nỗ lực thực thi luật pháp tại các thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo.Thành phố đang chờ đợi phán quyết quan trọng của tòa kháng án về việc liệu Trump có thể triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia liên bang hay không sau khi một thẩm phán liên bang ra lệnh tạm hoãn vào ngày 5 tháng 10. Tòa kháng án Khu vực 9 đã tạm thời hoãn lệnh trước đó, ngăn chặn việc liên bang hóa Vệ binh Quốc gia Oregon nhưng vẫn giữ nguyên lệnh cấm triển khai lực lượng liên bang vào Portland. Cuộc chiến pháp lý này có thể tạo tiền lệ cho thẩm quyền liên bang tại các khu vực pháp lý địa phương.Chuyến đi xe đạp khỏa thân thế giới đã là một hoạt động thường niên của Portland kể từ năm 2004, đôi khi thu hút khoảng 10.000 người tham gia vào những năm cao điểm. Phiên bản khẩn cấp hôm Chủ nhật đã giảm thiểu tình trạng khỏa thân hoàn toàn so với các sự kiện thông thường, có thể là do điều kiện thời tiết mát mẻ, ẩm ướt, mặc dù một số người tham gia vẫn chỉ đội mũ bảo hiểm xe đạp.Những đám đông tụ tập tại cơ sở nhập cư trong những ngày gần đây đã áp dụng các chiến thuật phản đối vô lý, bao gồm việc mặc trang phục bơm hơi mô tả ếch, kỳ lân, kỳ nhông axolotl và chuối khi đối mặt với lực lượng thực thi pháp luật liên bang. Chính quyền đã nhiều lần đáp trả bằng hơi cay và đạn hơi cay.Khi những người tham gia đến tòa nhà ICE, chính quyền đã ra lệnh cho người biểu tình ở lại trên vỉa hè thay vì trên đường phố, cảnh báo về khả năng bị bắt giữ nếu không tuân thủ. Ban tổ chức chuyến đi đã quảng bá sự kiện trên Instagram, nhấn mạnh vào việc người tham gia được tự do lựa chọn trang phục hoặc không trang phục.

Tuyên bố của World Naked Bike Ride trên Instagram: “Chúng tôi sử dụng cuộc biểu tình này để thu hút sự chú ý đến việc Quân sự hóa Portland và những tác hại đang diễn ra và ngày càng gia tăng đối với cộng đồng người nhập cư và bản địa của chúng tôi. Những cập nhật quan trọng sẽ có trong suốt tuần. Chúng tôi đạp xe để phản đối việc quân sự hóa Thành phố của chúng tôi. Đây là một hình thức biểu tình rất ôn hòa. Niềm vui là một hình thức biểu tình. Ở bên nhau với sự tôn trọng và lòng tốt lẫn nhau cũng là một hình thức biểu tình. Sự dễ bị tổn thương của cơ thể không thể rõ ràng hơn việc chứng kiến ​​hàng xóm của chúng tôi bị bắt cóc trên đường phố trong khi những người biểu tình tại Sân băng lại phải đối mặt với việc bị ICE đối xử tàn bạo. Chuyến đi này không yêu cầu mặc trang phục. Bạn có thể tự do lựa chọn trang phục, mặc nhiều hay ít tùy ý.”

.

---- DB Cộng Hòa Greene nghiêng về Dân Chủ: ICE làm hại kinh tế Mỹ, thiếu lao động, Trump thuế quan làm tăng giá mọi thứ, Trump đòi xóa ObamaCare tăng bảo phí y tế dân nghèo, mở cửa cho 600.000 sinh viên TQ vào thay cơ hội SV Mỹ, tố Israel diệt chủng dân Palestine, đòi công bố hồ sơ trùm ấu dâm Epstein. Dân Biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene đã bất đồng quan điểm với Donald Trump về vấn đề nhập cư vì bà tin rằng các cuộc đột kích của ICE đang đi quá xa. Người theo chủ nghĩa MAGA đã nói với chương trình The Tim Dillon Show hôm thứ Bảy rằng "cần phải có một kế hoạch thông minh hơn là chỉ bắt giữ từng người và trục xuất họ". Những bình luận của Greene đánh dấu sự thay đổi mới nhất của bà so với các chính sách của tổng thống, sau khi bà lên tiếng phản đối kế hoạch Trump mở rộng số lượng thị thực cấp cho sinh viên Trung Quốc và bất đồng quan điểm với Đảng Cộng hòa về tình trạng chính phủ đóng cửa đang diễn ra.

.

Trước đó, hồi tháng 8, nữ Dân biểu 51 tuổi của Georgia thậm chí còn nói với tờ Daily Mail trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng có lẽ đã đến lúc bà nên rời khỏi Đảng Cộng hòa. Những bình luận mới nhất của bà về các cuộc đột kích của ICE có thể là sự bất đồng quan điểm táo bạo nhất từ ​​trước đến nay, khi bà công khai chỉ trích việc thực hiện chính sách mà nhiều người cho rằng đã giúp Trump đắc cử - lời hứa bảo vệ biên giới của ông. 'Là một người bảo thủ, một chủ doanh nghiệp trong ngành xây dựng, và là một người thực tế, tôi có thể nói rằng chúng ta phải làm gì đó về vấn đề lao động,' Greene nói với Dillon.

.

'Và cần phải có một kế hoạch thông minh hơn là chỉ tập trung từng người một và trục xuất họ như vậy. 'Tôi sẽ bị phản đối vì điều đó, nhưng tôi chỉ sống trong thực tế từ giờ trở đi. Nếu có ai tức giận với tôi vì đã nói sự thật, thì tôi xin lỗi.' Nhập cư là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử Nhà Trắng năm 2024 của Trump. Ông đã hứa sẽ thực hiện 'chiến dịch trục xuất trong nước lớn nhất' trong lịch sử và khởi động lại việc xây dựng bức tường biên giới. Trump, 79 tuổi, cũng cam kết chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh và thu hồi thị thực của những sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine.

.

Chính quyền của ông đã tích cực theo đuổi các chính sách này thông qua các cuộc đột kích của ICE, khiến hơn hai triệu người bị trục xuất trong vòng chưa đầy 250 ngày trong năm đầu tiên ông làm tổng thống thứ 47. Tuy nhiên, người nhập cư chiếm một tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động ở nhiều ngành công nghiệp tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như xây dựng, như Greene, chủ sở hữu Taylor Commercial, một công ty xây dựng và cải tạo, đã chỉ ra. Greene cũng nói với Dillon rằng thuế quan của Trump cũng sẽ gây hại cho người dân Mỹ một khi tác động của nguồn cung mà chúng gây ra được chuyển sang người tiêu dùng.

.

"Tôi nói chuyện với các công ty sản xuất lớn, họ nói rằng chúng tôi ủng hộ tổng thống, chúng tôi ủng hộ mục tiêu dài hạn của ông Trump, nhưng chúng tôi đang gặp vấn đề với những mức thuế quan này", bà nói. "Và giờ chúng tôi đang gặp vấn đề. Chúng tôi không thể nhận được nguồn cung từ đất nước này, và chúng tôi không thể nhận được nguồn cung cho đất nước này. 'Nhưng liệu tài khoản ngân hàng của người dân thường có bị ảnh hưởng không? Căng thẳng đã giảm bớt chưa? Không, điều đó vẫn chưa xảy ra và đó cần phải là trọng tâm chính", Greene lập luận. "Không nên tập trung vào việc giúp đỡ các nhà tài trợ tiền điện tử, hay các nhà tài trợ AI, hay chào đón những người đã từng ghét bạn và chi tiền để cố gắng đánh bại bạn, nhưng đột nhiên lại hào hứng đến với sân vườn mới của Vườn Hồng. Đó không nên là trọng tâm."

.

'Trọng tâm nên là những người đã xuất hiện tại các cuộc biểu tình, đứng đó suốt 18 tiếng đồng hồ cố gắng chống chọi với mưa, giá lạnh, cái nóng 38 độ C, đối với những người đó, đó là những người tôi quan tâm. 'Đó là những người đã bỏ phiếu cho không chỉ tổng thống, mà còn cho tất cả những người Cộng hòa đã trao cho chúng ta quyền lực. Tôi không nghĩ những người đó đang được phục vụ.' Theo Viện Chính sách Kinh tế, một tổ chức phi lợi nhuận, dựa trên một nghiên cứu tại Washington D.C., việc trục xuất hàng loạt người nhập cư của Trump sẽ gây ra thiệt hại 'tàn khốc' cho nền kinh tế. 'Nếu một lượng lớn công nhân bị trục xuất, khó có thể có đủ số lượng công nhân sinh ra tại Hoa Kỳ để thay thế tất cả số người đó, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào người nhập cư không có giấy tờ như khách sạn và xây dựng', công ty cho biết.

.

'Sự mất mát lớn về lao động này sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung lao động và buộc các doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô. 'Tình trạng thiếu hụt lao động cũng sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, làm tăng chi phí sinh hoạt cho cư dân DC, những người sẽ phải trả nhiều hơn cho hàng tạp hóa, nhà hàng, xây dựng, chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe tại nhà, v.v.'

Nhưng gần đây, bà đã thay đổi quan điểm. DB Greene gần đây đã rời xa Trump trong một số vấn đề quan trọng hơn, bao gồm cả việc bất đồng quan điểm với các đồng nghiệp Cộng hòa về việc chính phủ đóng cửa đang diễn ra. Trong một bài đăng dài trên X được chia sẻ trong tuần này, Greene đã đứng về phía đảng Dân chủ tuyên bố rằng dự luật hiện đang gây bế tắc tại Thượng viện sẽ ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe nếu được thông qua. 'Tôi sẽ phản đối tất cả mọi người về vấn đề này bởi vì khi các khoản tín dụng thuế hết hạn trong năm nay, phí bảo hiểm cho con cái trưởng thành của tôi cho năm 2026 sẽ TĂNG GẤP ĐÔI, cùng với tất cả những gia đình tuyệt vời và những người lao động chăm chỉ trong khu vực của tôi,' Greene viết.

.

'Không, tôi không theo đường lối của đảng trong vấn đề này, hay chơi trò trung thành.' Greene cũng lên tiếng phản đối kế hoạch của Trump nhằm tăng số lượng sinh viên Trung Quốc được nhận vào các trường đại học Hoa Kỳ lên tới 600.000 người mỗi năm. 'Chúng tôi sẽ cho phép sinh viên của họ nhập học. Điều này rất quan trọng - 600.000 sinh viên,' bà nói. Greene cho biết điều này làm suy yếu hoạt động quản lý. DB Greene cho biết điều này làm suy yếu chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền, đồng thời tuyên bố rằng các trường đại học Mỹ "đang được ĐCSTQ chống lưng" thông qua tuyển sinh từ Trung Quốc. DB Greene nói thêm, "Tại sao chúng ta lại cho phép 600.000 sinh viên Trung Quốc thay thế cơ hội của sinh viên Mỹ?"

.

Bà đã chỉ trích cuộc chiến của Israel ở Gaza, gọi đó là "tội diệt chủng" và là một trong số ít đảng viên Cộng hòa yêu cầu công bố các hồ sơ liên quan đến tội ác do Jeffrey Epstein gây ra.

.

---- Đóng cửa qua tuần lễ thứ 3. Nỗi đau ngày càng sâu sắc. Nhưng Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ngày càng trở nên giận dữ và xa cách nhau hơn vì việc chính phủ đóng cửa mà không thấy hồi kết. Bế tắc đang bước sang tuần thứ ba, với hàng trăm ngàn nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời, bảo tàng Smithsonian và Vườn thú Quốc gia đóng cửa, và hệ thống kiểm soát không lưu của quốc gia trở nên quá tải. Một cuộc đấu chính trị vốn đã gay gắt đã trở nên tồi tệ vào tối thứ Sáu khi chính quyền sa thải 4.200 công chức để trừng phạt Đảng Dân chủ, mặc dù một số vụ sa thải tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã được hủy bỏ và thu hồi vội vàng.

.

Hậu quả của việc đóng cửa chính phủ đang trở nên nghiêm trọng hơn khi cuộc khủng hoảng âm ỉ ngày càng trầm trọng. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, cũng như chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào giữa các nhà lập pháp đối thủ tại Đồi Capitol về việc mở cửa lại chính phủ. Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đang từ chối bỏ phiếu cho một dự luật ngắn hạn để cấp vốn cho chính phủ cho đến khi Đảng Cộng hòa gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, dự kiến ​​hết hạn vào cuối năm nay. Dân Chủ nói họ không đồng ý hủy bỏ các khoản cắt giảm Medicaid như ý của Tổng thống Donald Trump đưa .

.

---- Phó Tổng thống Vance đã cảnh báo vào Chủ nhật rằng việc cắt giảm nhân sự liên bang sẽ chỉ "sâu sắc hơn" khi tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News, người dẫn chương trình Maria Bartiromo đã hỏi Phó Tổng thống về việc Tổng thống Trump mô tả thời điểm này là một "cơ hội" và mức độ nghiêm trọng của việc cắt giảm. "Maria, tình hình càng kéo dài, thì mức độ nghiêm trọng càng lớn", Vance nói. “Nếu quý vị còn nhớ, chúng tôi đã chờ chín ngày trước khi công bố bất kỳ đợt sa thải đáng kể nào.

.

Vance cũng cho biết những đợt cắt giảm sắp tới có thể sẽ rất “đau đớn”, nhưng ông đổ lỗi cho Đảng Dân chủ, những người nói rằng họ sẽ không đồng ý với kế hoạch của Đảng Cộng hòa nhằm mở cửa lại chính phủ cho đến khi tìm ra giải pháp cho các khoản trợ cấp của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (ACA: Affordable Care Act, còn gọi là bảo hiểm y tế ObamaCare), dự kiến ​​sẽ hết hạn vào cuối năm nay, khiến phí bảo hiểm tăng lên. “Nói rõ hơn, một số đợt cắt giảm này sẽ rất đau đớn”, Vance nói.

.

Hàng trăm ngàn công chức liên bang đã bị cho nghỉ việc tạm thời kể từ khi chính phủ đóng cửa vào đầu tháng, và chính quyền Trump, trong một hồ sơ gửi tòa án hôm thứ Sáu, cho biết hơn 4.200 nhân viên liên bang đã nhận thông báo sa thải vì tình trạng đóng cửa này.

.

---- Công chức liên bang bị tạm nghỉ phải tìm việc làm phụ, chờ đợi. Công việc chính phủ từng rất ổn định. Giờ đây, mọi chuyện đã khác, và các nhân viên liên bang đang tìm kiếm những công việc phụ để duy trì cuộc sống. Một số người trong số họ đã tìm được việc làm thêm vào đầu năm nay khi chính quyền Trump thực hiện các biện pháp tinh giản lực lượng lao động liên bang bằng cách cắt giảm việc làm và sa thải hàng loạt. Với hàng trăm ngàn người hiện đang phải nghỉ việc tạm thời và Nhà Trắng bắt đầu các đợt sa thải hàng loạt mới vào thứ Sáu, những người khác đang ghi danh làm việc cho các nền tảng trực tuyến hoặc tận dụng các công việc phụ hiện có để củng cố thu nhập gia đình.

.

Một người dùng tại Washington, D.C., trên Rover.com đã viết trong hồ sơ của mình rằng cô đang được nghỉ việc tạm thời và có thể "chăm sóc thú cưng của bạn trong khi chính phủ đóng cửa". Một nhân viên khác cũng đang nghỉ việc tạm thời đã trả lời điện thoại vào tuần trước và yêu cầu gọi lại sau - cô đang lái xe cho Lyft. Một nhân viên của Bộ Năng lượng đã nghỉ việc theo đề nghị hoãn từ chức đã nhận làm thêm tại quầy tiếp tân của một phòng tập thể dục để đổi lấy phí thành viên giảm giá..

Sharon Perrone, một nhà khoa học tại Bộ Nông nghiệp, đã làm thêm bốn công việc khác nhau kể từ khi nhận được lời đề nghị hoãn từ chức vào tháng Tư. Cô đã làm thêm ca tại các chợ nông sản địa phương, nơi cô đã bán pho-mát vào cuối tuần. Người phụ nữ 36 tuổi này cũng bán hàng hóa tại các buổi hòa nhạc, hỗ trợ biên soạn một cuốn cẩm nang về nông nghiệp ở Alaska và bắt đầu thiết kế đồ họa, chủ yếu là cho các nhân viên liên bang khác đang khởi nghiệp kinh doanh riêng.

.

Gu Bo đã ghi danh dẫn đi dạo chó và cho mèo ăn trên Rover một ngày sau khi cô bị sa thải khỏi công việc tại Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hồi tháng 3/2025. Cô kiếm được khoảng 50 đô la vào những ngày thuận lợi từ nền tảng này. "Tôi không thể nào dựa vào thu nhập đó để sống được", cô nói. Tuy nhiên, "điều đó thật tuyệt vì nó buộc tôi phải ra ngoài đi bộ và giao lưu", Bo, người vừa tìm được một công việc toàn thời gian mới, cho biết.

.

---- Tài trợ, giáo dục trẻ em gái toàn cầu: Cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama đang nỗ lực hết mình để đảm bảo trẻ em gái vượt qua rào cản giáo dục tại một số khu vực khó khăn nhất về kinh tế trên thế giới. Liên minh Cơ hội cho Trẻ em gái (Girls Opportunity Alliance) của Quỹ Obama (Obama Foundation) hôm thứ Bảy đã cam kết quyên góp 2,5 triệu đô la cho hàng chục nhóm cơ sở, những tổ chức thúc đẩy giáo dục trẻ em gái vị thành niên bằng cách trang trải chi phí học tập, đấu tranh chống lại các hủ tục gia trưởng như tảo hôn, tư vấn cho những người sống sót sau lạm dụng tình dục và cung cấp các hình thức hỗ trợ khác.

.

“Những nhóm này đang thay đổi cách trẻ em gái nhìn nhận bản thân trong cộng đồng của mình và trên thế giới, góp phần tạo nên những nhà lãnh đạo mà chúng ta cần cho một tương lai tươi sáng hơn mà tất cả chúng ta đều xứng đáng được hưởng”, bà Obama phát biểu trong một video được phát hành vào ngày 11 tháng 10, Ngày Quốc tế Trẻ em gái. “Bởi vì khi các em gái của chúng ta thành công, tất cả chúng ta đều thành công.”

.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, gần 3/4 trong số 119 triệu trẻ em gái không được đến trường trên toàn thế giới đang ở độ tuổi trung học. Liên minh Cơ hội cho Trẻ em gái — một sáng kiến ​​của Nhà Trắng thời Obama, đầu tư 1 tỷ đô la vào các chương trình của chính phủ Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy giáo dục trẻ em gái vị thành niên ở nước ngoài — được ra mắt vào năm 2018, tập trung vào việc giúp nhóm trẻ em này trong độ tuổi từ 10-19 tốt nghiệp.

Tuy nhiên, thông báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh các nhóm viện trợ quốc tế cảnh báo mạnh mẽ rằng việc cắt giảm ngân sách sẽ làm chậm lại những tiến bộ gần đây. UNICEF dự đoán rằng việc giảm 24% ngân sách giáo dục toàn cầu của các nước giàu sẽ đẩy 6 triệu trẻ em gái ra khỏi trường học vào cuối năm tới. Quỹ Liên minh Cơ hội cho Trẻ em gái được thiết kế có chủ đích để cung cấp một loạt các hỗ trợ. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký xin tài trợ lên đến 50.000 đô la. Khoản tài trợ này không hỗ trợ các hoạt động chung mà thay vào đó sẽ được dành cho một dự án cụ thể do người nhận đề ra.

.

Sau khi tham gia mạng lưới, các nhà lãnh đạo cộng đồng có thể tham gia các buổi đào tạo trực tuyến và trực tiếp hàng tháng, nơi họ chia sẻ các chiến lược và học hỏi từ các tổ chức phi chính phủ lớn hơn như UNICEF và Save the Children. Liên minh Cơ hội cho Trẻ em gái sẽ tài trợ một khoản tiền không được tiết lộ và sau đó sử dụng phạm vi hoạt động rộng rãi của mình để giúp các tổ chức gây quỹ phần còn lại trên các trang GoFundMe.

.

---- Alaska: Các đội cứu hộ đã vận chuyển hàng chục người ở phía tây Alaska đến nơi an toàn bằng đường hàng không, khi lũ lụt do tàn dư của cơn bão Halong gây ra đã tàn phá các cộng đồng ven biển xa xôi và phá hủy nhiều ngôi nhà. Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Cảnh sát biển Alaska đã triển khai trực thăng và máy bay C-130 vào Chủ nhật để di tản các ngôi làng Kipnuk và Kwigillingok ở vùng trũng sau khi tình hình lũ lụt trong khu vực được mô tả là "nghiêm trọng". Cơn bão, với sức gió lên tới 80 dặm/giờ và mực nước dâng cao hơn 7 feet (khoảng 2,1 mét), đã tàn phá các ngôi làng bị cô lập và khiến ít nhất 11 ngôi nhà bị cuốn trôi trong thảm họa. Mặc dù không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ngay lập tức, nhưng người dân được cho là đã bị thương do các mảnh vỡ bay ra từ cơn bão, và vẫn còn nhiều người mất tích.

.

---- Vào đúng nửa đêm Chủ nhật, Donald Trump đã đăng lên Truth Social một bài viết dài dòng, trong đó ông ta tuyên bố "FBI của Biden" đã bố trí "274" đặc vụ vào đám đông bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1/2021, thời điểm mà chính Trump vẫn còn là tổng thống.

.

Trump đã dùng mạng xã hội của mình vào lúc nửa đêm để viết, "FBI của Biden đã bố trí 274 đặc vụ vào đám đông vào ngày 6 tháng 1", vào thời điểm mà FBI của Trump lẽ ra phải chịu trách nhiệm vì tổng thống khi đó đang tranh cãi về kết quả bầu cử hợp lệ. Ông ta nói thêm, "Nếu đúng như vậy, và đúng là như vậy, rất nhiều người tốt sẽ phải nhận lời xin lỗi lớn. Thật là một trò lừa đảo - HÃY LÀM GÌ ĐÓ ĐI!!!" rồi ông ta kết luận. "Tổng thống DJT."

.

---- Sa thải rồi mời vào làm lại: CDC thuê lại 700 công chức trong nhóm 1.300 người mới đuổi. Phần lớn nhân viên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) bị sa thải trong "sự hỗn loạn" gần đây của Tổng thống Donald Trump đã trở lại làm việc, theo báo cáo mới. CNN đưa tin 700 trong số 1.300 nhân viên bị sa thải sau khi nhận được thông báo sa thải không chính xác vào thứ Sáu đã được phục hồi chức vụ, trích dẫn số liệu do một công đoàn đại diện cho người lao động liên bang cung cấp. Người phát ngôn của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh nói với CNN rằng các nhân viên đã nhận được thông báo sa thải do lỗi mã hóa trong các tin nhắn.

.

Việc sa thải này đã ảnh hưởng đến các nhóm CDC, đơn vị xuất bản tạp chí hàng đầu của cơ quan này, Báo cáo Hàng tuần về Bệnh tật và Tử vong (Morbidity and Mortality Weekly Report), cũng như các nhân viên tại Trung tâm Quốc gia về Tiêm chủng và Bệnh hô hấp, Trung tâm Y tế Toàn cầu và Trung tâm Cơ sở hạ tầng Y tế Công cộng.



Các tin nhắn bị mã hóa không chính xác được gửi vào thời điểm chính quyền Trump dường như đang lợi dụng việc chính phủ đóng cửa gần đây để thực hiện việc sa thải trên toàn chính phủ. Các báo cáo cho thấy hơn 4.000 nhân viên chính phủ đã nhận được thông báo sa thải vào cuối tuần. Đối với những cựu nhân viên liên bang như Tiến sĩ Nirav Shah, người đã từ chức Phó Giám đốc CDC, tình huống này dường như quá quen thuộc. "Đó hoàn toàn là sự bất tài trong quản lý", bà nói với CNN. "Tôi từng nghĩ rằng sự hỗn loạn là hệ quả tất yếu của sự bất tài trong quản lý này. Giờ tôi bắt đầu tự hỏi liệu sự hỗn loạn có phải là mục đích chính hay không."

.

---- South Carolina: Các quan chức đang điều tra một vụ xả súng khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương tại một quán bar trên đảo St. Helena ở South Carolina. Các nhà chức trách đã nhận được một số báo cáo về một vụ xả súng tại quán bar và nhà hàng Willie vào sáng sớm Chủ Nhật, ngay trước 1 giờ sáng. Hàng trăm người đã có mặt tại địa điểm này khi vụ xả súng xảy ra. Văn phòng cảnh sát trưởng cũng chia sẻ rằng các nạn nhân đã chạy đến các doanh nghiệp và nhà dân địa phương để tìm nơi trú ẩn. Có 4 người đã được tuyên bố là đã chết tại hiện trường và 20 người khác bị thương; bốn người trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện khu vực, không tiết lộ bất kỳ tên nào của các nạn nhân.

.

---- Texas: Một chiếc máy bay nhỏ đã rơi gần một sân bay ở Fort Worth, Texas vào chiều Chủ nhật, khiến hai người chết. Video giám sát do WFAA thu thập được cho thấy chiếc máy bay, một chiếc Beech King Air C90, đã lao đầu xuống bãi đậu xe và bốc cháy sau khi va chạm. Fox 4 News đưa tin nhiều xe đầu kéo đã bốc cháy. Người phát ngôn Sở Cứu hỏa Fort Worth, Craig Trojacek, nói với tờ New York Times rằng lực lượng ứng cứu đầu tiên đã tập trung tại hiện trường gần sân bay Hicks, nơi họ tìm thấy thi thể của hai người. Trojacek cho biết một tòa nhà thương mại cũng bốc cháy.

.

---- Bệnh viện, nhà thờ kiện Trump: Giáo dục và y tế vùng quê sẽ bi đát vì phí mới 100.000 đô cho đơn xin thị thực H-1B. Khi Rob Coverdale bắt đầu công việc vào năm 2023 với tư cách là giám đốc Học khu Crow Creek Tribal ở South Dakota, có 15 vị trí giảng dạy còn trống. Trong vòng chín tháng, ông đã lấp đầy những vị trí trống đó bằng giáo viên người Philippines, phần lớn trong số họ đến theo diện thị thực H-1B, một loại thị thực dành cho lao động có tay nghề trong các ngành nghề đặc biệt. "Chúng tôi tuyển dụng giáo viên H-1B vì đơn giản là chúng tôi không có ứng viên nào khác cho những vị trí đó", Coverdale nói, theo AP. "Vì vậy, họ chắc chắn không lấy mất việc làm của người Mỹ. Họ đang lấp đầy những vị trí mà nếu không thì chúng tôi sẽ không có người lấp đầy." Giờ đây, mức phí mới 100.000 đô la cho đơn xin thị thực H-1B gây rắc rối cho những người như Coverdale ở các vùng nông thôn của đất nước, những người phụ thuộc vào người nhập cư để lấp đầy các vị trí trống trong các ngành nghề có tay nghề như giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

.

Trong thập niên qua, Hoa Kỳ đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và y tế. Cứ tám vị trí tại trường công thì có một vị trí bị bỏ trống hoặc do giáo viên không có chứng chỉ đảm nhiệm, và Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ dự báo sẽ thiếu hụt 87.000 bác sĩ trong thập niên tới. Tình trạng thiếu hụt này thường trầm trọng hơn ở các cộng đồng nhỏ, nông thôn, nơi khó tuyển dụng lao động do mức lương thấp và thường thiếu các nhu cầu thiết yếu như mua sắm và thuê nhà.

.

Thị thực H-1B và J-1 cung cấp cho các cộng đồng lựa chọn tuyển dụng những người nhập cư có trình độ đào tạo và chứng chỉ nâng cao. Thị thực J-1 là thị thực ngắn hạn cho các chương trình trao đổi văn hóa không phải chịu mức phí mới, nhưng không giống như H-1B, chúng không cung cấp con đường dẫn đến thường trú nhân. Một liên minh gồm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các nhóm tôn giáo và các nhà giáo dục đã đệ đơn kiện vào hôm thứ sáu để ngăn chặn phí H-1B, cho rằng lệ phí này sẽ gây hại cho các bệnh viện, nhà thờ, trường học và các ngành công nghiệp phụ thuộc vào thị thực visa .

.

---- Dịch sởi bùng phát, hàng trăm học sinh bị cách ly. Hàng trăm học sinh trên khắp nước Mỹ đã bị cách ly do dịch sởi (measles) bùng phát buộc các trường học phải ứng phó với tỷ lệ tiêm chủng giảm. Chỉ riêng tại South Carolina, 153 trẻ em chưa tiêm chủng đã được lệnh ở nhà ít nhất 21 ngày sau khi có khả năng tiếp xúc với vi khuẩn, theo NBC News. Trong khi đó, 118 học sinh ở khu vực Minneapolis-St. Paul cũng đang chịu những hạn chế tương tự khi tiểu bang Minnesota đang phải đối phó với dịch bệnh. Việc cách ly đồng nghĩa với việc học sinh bị ảnh hưởng sẽ phải học từ xa gần một tháng, trong khi phụ huynh được yêu cầu theo dõi các triệu chứng như sốt và phát ban.

.

Kể từ cuối tháng 8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết trung bình mỗi tuần có 27 ca mới được báo cáo. Theo CNN, đợt bùng phát gần đây nhất là ở Ohio. Cho đến năm nay, cả nước chỉ ghi nhận 10 đợt bùng phát sởi lớn kể từ khi đạt được trạng thái loại trừ vào năm 2000; CDC định nghĩa một đợt bùng phát lớn là hơn 50 trường hợp liên quan. South Carolina đã báo cáo về sự lây truyền cộng đồng đang hoạt động, chưa được phát hiện, với các trường hợp gần đây xuất hiện tại hai trường học ở các quận Greenville và Spartanburg. Tỷ lệ tiêm chủng ở những khu vực này dao động quanh mức 90%, dưới ngưỡng 95% được coi là cần thiết để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát.

.