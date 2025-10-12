MUÔN LỐI | LE VENT
MUÔN LỐI
Thồ ngựa đi qua lũng mù
Bỗng nghe trời đất giao du cận tình
Con người như một hạt linh
Rơi vãi nơi đâu chút hình hài như
Ý sơ nguyên của niệm từ
Và đi đi mãi phù hư cuộc về
LE VENT
Tôi thoát ra khỏi gió
Tôi lướt đi như gió
Đôi khi tôi gặp gió
Gió và tôi đứng ngó
Cây xanh trên miễu đình
Hưởng bốn mùa cúng vái
Quỳ lạy những hình nhân
Thấm đẫm mùi nhang khói
Ta làm thơ bụng đói
Tình yêu là có thật
Những cơn nồm liêu xiêu
Thổi ta tràn mặt đất
Tan ta trong nắng chiều
Hoang liêu là có thực
Mùa màng đi thất thểu
Những thần hồn rong rêu
Mạnh dạn bước xuống thuyền
Ra khơi ta độc mộc
Một hải trình náo huyên
Gió vẫn bồng trong tóc
Hãy mang núi về theo
Núi và gió độc lập
Ta và người cheo leo
Cuộc đời này cheo leo
h o à n g x u â n s ơ n
2 octobre 2025
Tranh : carée d'artistes