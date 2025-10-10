Thật sự chúng ta có cần
Dựng lên hình ảnh của một người lính miền Bắc
bị người lính miền Nam thiêu sống
Mới nói lên được nỗi đau
Của cuộc nội chiến 20 năm
Chúng ta chưa đủ đau đớn
Cảnh người một dân tộc cùng màu da cùng tiếng nói
Cùng mang họ Nguyễn,họ Trần
Truy cùng đuổi tận
Căm thù,chém giết nhau
Bằng tất cả chồng chất oán hờn
Để nhân danh một chủ nghĩa nào đó
Miền Nam có cần miền Bắc vào giải phóng không?
Câu trả lời ….người Bắc 1975 biết rõ
ngay ngày đầu đặt chân lên đất miền Nam
Ai cũng nhận ra một miền Nam….không cần giải phóng
Khi hai miền Bắc Nam chém giết lẫn nhau
Thì ngoại bang đứng ngoài trao cho súng đạn
Bên nào bị ngưng nhận súng đạn trước
Thì bên đó sẽ thua
Một điều vô cùng giản dị.
Chẳng cần dựng lên câu chuyện
Thiêu sống lẫn nhau
Ăn gan uống máu nhau
Vì chúng ta
người Việt Nam đích thật
Dù Băc hay Nam
Dù trưởng thành như thế nào
Trong đáy tâm hồn ta
Vẫn một dòng Việt tộc
Không bao giờ làm được một điều phi nhân tính như thế
Chỉ lạ một điều
Dàn diễn viên cả trăm người
Mà không có cái đầu nào nhìn ra
Sự bịa đặt man rợ và vô nhân tính đó
Sao không ai nghĩ ra làm bộ phim
Trận chiến Gạc Ma
Đó mới chính thật là quân thù
Cần nêu tên chỉ mặt
Mà thôi
Sao không làm phim “Mưa Xanh”
Một cơn mưa Hòa Bình
làm một phim
Quân lính hai miền Nam Bắc
Sót thương nhau
Sao không làm phim
trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội Miền Nam
Để xóa nhòa lằn ranh Quốc- Cộng
Hãy làm những điều trung thực
Làm những điều tốt đẹp
Để con cháu chúng ta lớn lên
Biết tình yêu Tổ Quốc thiêng liêng và đẹp đẽ đến thế nào
Ôi những giọt Mưa Xanh
Bao giờ mới thật sự
Rơi trên đất Việt.
Trần Mộng Tú Tháng 10/7/2025