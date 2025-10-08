Chicago: Video lính ICE bắn đạn hơi cay từ mái nhà vào đầu một mục sư biểu tình. Mục sư, phóng viên và người dân nộp đơn kiện chính phủ Trump



Vị mục sư cho biết ông đang cầu nguyện, kêu gọi các đặc vụ sám hối, ăn năn. Nhiều bản tin chiều Thứ Tư 8/10/2025 cho biết Một đoạn video mới được công bố gần đây cho thấy một mục sư ở khu vực Chicago bị bắn vào đầu bằng một viên đạn khi ông đang biểu tình bên ngoài một cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), một lần nữa dấy lên làn sóng lên án mạnh mẽ các cuộc đột kích bạo lực của Tổng thống Donald Trump vào các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ.



Bản tin Truthout ghi rằng David Black, một mục sư Tin Lành Trưởng lão (Presbyterian), đã cầu nguyện giữa một cuộc biểu tình vào tháng trước tại Broadview, một khu phố ở Chicago, nơi có một cơ sở xử lý của ICE. Ông đã phát biểu trước một nhóm đặc vụ ICE đeo mặt nạ, có vũ trang đang nhìn xuống những người biểu tình từ trên mái nhà.

"Tôi đã kêu gọi họ sám hối, ăn năn", Mục sư Black nói với Religion News Service.



Đoạn video ngắn cho thấy cảnh một đặc vụ bắn một viên đạn vào đầu Black, dường như không báo trước. Viên đạn hơi cay — một chất hóa học gây ra hiệu ứng tương tự như bình xịt hơi cay khi va chạm — tạo ra một luồng khói. Black khuỵu gối, ho sặc sụa và ôm chặt đầu, chỗ bị bắn.

Những người biểu tình khác vội vã chạy đến giúp mục sư, và các đặc vụ dường như vẫn tiếp tục bắn, theo Religion News Service.

"Chúng tôi có thể nghe thấy họ cười," vị mục sư nói. Ông cho biết mình vẫn đang gặp vấn đề về hô hấp, mặc dù vụ việc đã xảy ra vài tuần trước.



Bây giờ mục sư kiện chínhq uyền Trump. MS Black được liệt kê là nguyên đơn cùng với các nhà báo và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác trong một vụ kiện được đệ trình tuần này chống lại chính quyền Trump. Vụ kiện cho rằng chính quyền đã vi phạm quyền hiến định của người biểu tình và nhà báo trong cách đối xử với những người biểu tình và tìm cách ghi lại các cuộc biểu tình.



Đoạn video đã lan truyền trên mạng xã hội tuần này. Mục Sư Black là một trong số rất nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, bao gồm cả các nhân vật Cơ đốc giáo và Do Thái giáo, đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình của ICE. Bộ An ninh Nội địa (DHS) cũng đã truy quét các nhà lãnh đạo Hồi giáo, như nhà lãnh đạo cộng đồng Dallas Marwan Marouf và Ayman Soliman, cáo buộc họ về tội khủng bố, thường với rất ít hoặc không có bằng chứng.

Điều này diễn ra bất chấp việc DHS đã tạo ra nhiều bài đăng trên mạng xã hội sử dụng Kitô giáo và Kinh Thánh để biện minh và quảng bá cho các cuộc đột kích bạo lực của họ vào các cộng đồng ở Hoa Kỳ.



Cuộc đột kích của các đặc vụ ICE vào Chicago thật kinh hoàng. Tháng trước, hàng trăm đặc vụ ICE đã ập vào một căn hộ năm tầng ở South Shore trong một cuộc đột kích ban đêm. Một nhân chứng cho biết cô đã thấy các đặc vụ bắt giữ và trói trẻ em bằng dây rút nhựa trong cuộc đột kích.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục kích động chống lại đảng Dân chủ và cử tri của họ. Hôm thứ Tư, Trump đã kêu gọi bỏ tù Thị trưởng Chicago Brandon Johnson và Thống đốc Illinois JB Pritzker vì những lời chỉ trích của họ đối với các cuộc đột kích của ICE.

DHS tuyên bố rằng các cuộc đột kích đã dẫn đến việc bắt giữ hàng trăm người nhập cư không có giấy tờ, mặc dù chính quyền Trump đã bị phát hiện khai man và thổi phồng số liệu - có thể là để xoa dịu tổng thống.

Trong khi đó, báo The Independent ghi rằng một mục sư Trưởng Lão tại Chicago đang kiện chính quyền Donald Trump sau khi các nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan bị ghi lại trong đoạn video lan truyền cảnh bắn hơi cay vào đầu ông trong các cuộc biểu tình phản đối chương trình nghị sự chống nhập cư của tổng thống.

Mục sư David Black đã tham gia vụ kiện cùng với các phóng viên và người biểu tình ở Chicago, cáo buộc chính quyền đe dọa vi hiến đối với quyền Tu chính án thứ nhất và quyền tự do tôn giáo của họ bằng "một kiểu hành xử cực kỳ tàn bạo" nhằm "bịt miệng báo chí và người dân".



Tháng trước, mục sư Black - mặc đồ đen và đeo cổ áo giáo sĩ khi đứng cùng những người biểu tình - đã bị tấn công bằng chất hóa học khi đang cầu nguyện trước một cơ sở của ICE ở Broadview, một vùng ngoại ô của Chicago, nơi đã trở thành điểm nóng của các cuộc biểu tình chống lại chính quyền khi tổng thống triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia đến Illinois.

"Tôi đã mời họ ăn năn", mục sư Black nói với Religion News Service. "Về cơ bản, tôi đã đưa ra lời kêu gọi. Tôi mời họ đến và tiếp nhận sự cứu rỗi đó, và trở thành một phần của vương quốc sắp đến."



Theo đơn kiện, mục sư Black không phải là người duy nhất. Các đặc vụ "mặc đầy đủ trang bị chiến đấu" đã "vô tư" ném lựu đạn gây choáng, hơi cay và bắn súng chứa chất kích ứng hóa học và đạn cao su vào người biểu tình ở khu vực Chicago, theo đơn khiếu nại.



Theo đơn khiếu nại, người biểu tình và phóng viên đã phải đối mặt với "những thương tích nghiêm trọng" và "một số người bị chọn ngẫu nhiên để bắt giữ" và bị giam giữ bên trong cơ sở ICE, nơi họ "bị giam giữ biệt lập trong nhiều giờ".

Đơn kiện cũng cáo buộc chính quyền Trump vi phạm Đạo luật Khôi phục Tự do Tôn giáo, trong đó quy định rằng chính phủ "không được gây áp lực đáng kể lên việc thực hành tôn giáo của một người, ngay cả khi áp lực đó xuất phát từ một quy tắc áp dụng chung".

Theo đơn kiện, việc các sĩ quan nhắm mục tiêu vào người da đen và các giáo sĩ khác "gây áp lực đáng kể lên việc thực hành tôn giáo của họ".



Đơn kiện cũng trích dẫn một vụ việc liên quan đến Mục sư Beth Johnson, một mục sư được phong chức trong Giáo hội Unitarian, người đã "bị bắn mà không báo trước hay biện minh khi bà cùng những người biểu tình và giáo sĩ khác đứng trên vỉa hè hát bài 'We Shall Overcome' và các bài hát phản đối truyền thống khác", hồ sơ cho biết.



Nữ mục sư Hannah Kardon, một mục sư thuộc Giáo hội Giám lý Thống nhất (United Methodist), người đứng đầu Giáo hội United Church of Rogers Park ở Chicago, nói với Religion News Service rằng các đặc vụ ICE đã bắn nhiều phát đạn hơi cay vào bà, kể cả khi bà đang cầu nguyện với mắt nhắm nghiền và tay giơ lên.



"Chúng tôi là một tôn giáo của người nhập cư — Chúa Jesus cũng là một người nhập cư", bà nói với hãng tin này. "Nhưng đối với tôi, đây là điều cơ bản của tạo vật. Khi bạn chứng kiến ​​những gì đang xảy ra ở đây, toàn bộ cơ thể và trái tim bạn sẽ phản đối nó vì về cơ bản nó sai trái."

Ngày càng nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng phản đối chiến dịch trục xuất hàng loạt của chính quyền Trump và phản ứng mạnh mẽ của lực lượng thực thi pháp luật đối với các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch này, bao gồm cả Đức Giáo hoàng Leo XIV và các nhà lãnh đạo Công giáo nổi tiếng trên khắp Hoa Kỳ.



Các luật sư của chính quyền Trump đã cáo buộc các nguyên đơn cố gắng "áp đặt chính sách kiểm soát đám đông theo cách trói buộc các nhân viên thực thi pháp luật liên bang... ngay cả trong những trường hợp nguy hiểm cận kề và có nguy cơ khiến tòa án này sa lầy vào việc quản lý vi mô các quyết định kiểm soát đám đông."



Các luật sư của Bộ An ninh Nội địa đã viết hôm thứ Tư rằng "Những hạn chế cứng nhắc và mơ hồ này rõ ràng là không thể chấp nhận được".

Theo các luật sư của chính phủ, hơn 30 đặc vụ đã bị thương trong các cuộc biểu tình, "bao gồm nhiều trường hợp nhập viện", và hơn 50 người đã bị bắt.



Xin xem video dài 1:48 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=pFGmf-biUL8



và video ngắn chưa tới 1 phút:

https://www.youtube.com/shorts/S2JlVwbh5fY

