Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Tư 8/10

Donald Trump đăng trên Truth Social hôm Thứ Tư 8/10 đòi bỏ tù Thị Trưởng Chicago Brandon Johnson và Thống Đốc Illinois JB Pritzker. (Ảnh: Việt Báo)



- Trump Đòi Bỏ Tù Thống Đốc Illnois Và Thị Trưởng Chicago

- Cựu Giám Đốc FBI Không Nhận Tội Trong Phiên Tòa Đầu Tiên

- Pope Leo Yêu Cầu Các Giám Mục Lên Tiếng Mạnh Về Chính Sách Nhập Cư Của Trump

- TCPV Xem Xét Vụ Kiện Bỏ Phiếu Qua Thư Ở Illinois

- Chính Phủ Đóng Cửa Sang Tuần Thứ Hai, Vẫn Bế Tắc

- Quỹ Du Lịch Hàng Không Các Vùng Nông Thôn Cạn Kiệt Vào Cuối Tuần Này

- CDC Bỏ Khuyến Cáo Mọi Người Chích Vaccine

- Các Quan Chức Cấp Cao Tham Gia Đàm Phán Israel-Hamas

- Bão Tuyết Lớn Ở Đỉnh Everest, Hàng Trăm Người Leo Núi Được Giải Cứu

- Triều Cường Gây Rối Loạn Giao Thông Ở Sài Gòn

.

Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social hôm Thứ Tư 8/10 rằng Thị Trưởng Chicago Brandon Johnson và Thống Đốc Illinois JB Pritzker “nên bị bỏ tù.” Theo NBC New, đây là một trong những thông điệp gây leo thang sự xung đột giữa ông và hai lãnh đạo Dân Chủ.





“Nên bỏ tù Thị trưởng Chicago vì không bảo vệ được các nhân viên ICE!" Trump viết trong bài đăng. “Cả Thống đốc Pritzker nữa!”

Tin nhắn của tổng thống đăng lên một ngày sau khi lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Texas đến Illinois hôm Thứ Ba 7/10, bất chấp sự phản đối quyết liệt của đảng Dân Chủ. Trong nhiều tuần, Trump đã đe dọa sẽ điều quân đến Chicago như một phần của nỗ lực chống tội phạm và nhập cư, và đảng Dân Chủ đã chỉ trích động thái này của ông là quá đáng và là một chiêu trò chính trị.





Hôm Thứ Hai 6/10, tiểu bang Illinois đã gửi đơn kiện Tòa Bạch Ốc nhằm ngăn chặn chính quyền khai triển quân đội liên bang đến Chicago. Một thẩm phán đã lên lịch phiên điều trần về vụ việc vào Thứ Năm và từ chối ký lệnh tạm thời ngăn cản chính quyền trong quá trình chờ xét xử tại tòa.

Những ngày gần đây, Thống Đốc Pritzker kêu gọi Trump nên bị cách chức. “Có điều gì đó thực sự không ổn với người đàn ông này, và Tu Chính Án Thứ 25 cần được sử dụng.”





Tổng thống Trump đã làm căng thẳng leo thang khi đe dọa sa thải hàng loạt nhân viên liên bang và từ chối khoản tiền lương truy lĩnh thường lệ của họ. Mặc dù tình trạng bế tắc công khai diễn ra—với cả hai đảng đều tin rằng họ đang nắm giữ lợi thế chính trị—nhưng các dấu hiệu của những cuộc đàm phán thầm lặng đang xuất hiện. Một nhóm lưỡng đảng tại Thượng viện được cho là đang thảo luận các giải pháp. Thậm chí một số thành viên Cộng hòa chủ chốt cũng thừa nhận cần phải giải quyết khẩn cấp tình trạng tăng giá chăm sóc sức khỏe sắp tới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Hạ viện đóng cửa phiên họp lập pháp và cả hai đảng đều tập trung sử dụng vụ đóng cửa này như một đòn bẩy cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, khả năng đạt được một giải pháp nhanh chóng vẫn còn bỏ ngỏ.

.

---- Cựu Giám Đốc FBI Không Nhận Tội Trong Phiên Tòa Đầu Tiên





Cựu Giám đốc FBI James Comey không nhận tội đối với cả hai tội danh trong bản cáo trạng, một tội danh khai báo sai sự thật với Quốc hội và một tội danh cản trở thủ tục tố tụng của Quốc hội, theo NBC loan tin.





Sáng Thứ Tư 8/10, ông Comey hầu tòa trước Chánh Án Liên bang Michael Nachmanoff tại tòa án liên bang ở Alexandria, Virginia. Tại đây, không có máy quay hoặc thiết bị điện tử nào được phép mang vào bên trong tòa án. Pat Fitzgerald, luật sư của ông Comey, cho biết thân chủ của ông đã nhận được bản cáo trạng và đã đọc nó. Ông yêu cầu phải qua bồi thẩm đoàn xét xử và từ chối việc đọc bản cáo trạng, theo NBC. Truyền thông cho biết ông Comey phải đối mặt với các cáo buộc tuyên bố sai sự thật với Quốc Hội và cản trở một thủ tục tố tụng của quốc hội. Mỗi trọng tội có mức phạt tối đa là năm năm tù.



Bản cáo trạng hai tội danh chống lại Comey được đưa ra sau chiến dịch gây sức ép của Trump, người liên tục thề sẽ trả thù những kẻ thù của mình và đã công khai thúc giục Bộ Tư Pháp truy tố họ.





Ông Comey bị cáo buộc đưa ra lời khai không đúng sự thật trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng Viện rằng ông không cho phép rò rỉ thông tin cho giới truyền thông về cuộc điều tra của FBI đối với Hillary Clinton và cuộc điều tra Trump – Nga.



Cuộc trao đổi ngắn với Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng Hòa – Texas) tập trung vào lời khai mà ông Comey đã đưa ra trước ủy ban nhiều năm trước đó, vào năm 2017, khi ông nói rằng ông chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai được làm nguồn tin ẩn danh trong các bản tin.

.

---- Pope Leo Yêu Cầu Các Giám Mục Lên Tiếng Mạnh Về Chính Sách Nhập Cư Của Trump





Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với các giám mục Hoa Kỳ đến thăm ngài tại Vatican vào Thứ Tư rằng họ nên mạnh mẽ giải quyết vấn đề người nhập cư đang bị đối xử bởi các chính sách cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, những người tham dự cho biết, theo Reuters.





Pope Leo, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, đã nhận hàng chục lá thư từ những người nhập cư mô tả nỗi lo sợ bị trục xuất theo chính sách của chính quyền Trump trong cuộc họp, bao gồm các giám mục và nhân viên xã hội từ biên giới Hoa Kỳ-Mexico.





"Đức Thánh Cha của chúng ta... rất quan tâm đến những vấn đề này,” Giám Mục El Paso Mark Seitz, người tham dự cuộc họp, nói với Reuters. “Ngài bày tỏ mong muốn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề này.”





“Biết được mong muốn cá nhân của ngài rằng chúng ta tiếp tục lên tiếng có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả chúng ta,” Giám Mục Seitz nói.

Vatican chưa bình luận gì về cuộc họp của Đức Giáo Hoàng.





Hôm 30/9, Pope Leo đã đặt câu hỏi liệu các chính sách chống nhập cư của chính quyền Trump có phù hợp với giáo lý ủng hộ sự sống của Giáo hội Công giáo hay không, trong những bình luận đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ một số người Công giáo bảo thủ nổi tiếng.

.

---- TCPV Xem Xét Vụ Kiện Bỏ Phiếu Qua Thư Ở Illinois





Tối Cao Pháp Viện hôm nay Thứ Tư 8/10 sẽ nghe các lập luận trong một vụ án liên quan đến các quy định cho phép kiểm phiếu qua thư tại Illinois ngay cả khi nhận được sau Ngày Bầu Cử, một thông lệ được phép ở nhiều tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo nhưng đã nhiều lần bị Đảng Cộng hòa phản đối. Theo NY Times loan tin.





Vấn đề trong vụ án này là câu hỏi về việc liệu một quan chức dân cử liên bang có thể khởi kiện để ngăn chặn một tiểu bang kiểm phiếu những lá phiếu như vậy hay không. Theo luật của Illinois, các lá phiếu có dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử sẽ được tính nếu chúng được nhận trong 14 ngày sau đó.





Dân biểu Mike Bost, một đảng viên Cộng Hòa sáu nhiệm kỳ đại diện cho một khu vực bầu cử ở phía nam Illinois, và hai đại cử tri đã đệ đơn kiện vào tháng 5/2022, lập luận rằng quy định bỏ phiếu muộn đã được thay thế bằng luật do Quốc Hội ban hành, quy định thời gian bầu cử liên bang.

Vụ kiện này là một trong số nhiều vụ kiện do các đồng minh của Tổng thống Trump đưa ra nhằm đặt câu hỏi về các hướng dẫn liên quan đến việc bỏ phiếu qua thư, điều mà ông từ lâu đã chỉ trích và đổ lỗi sai lầm cho thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của mình khi ngày càng có nhiều người bỏ phiếu qua thư trong thời kỳ đại dịch.

.

---- Chính Phủ Đóng Cửa Sang Tuần Thứ Hai, Vẫn Bế Tắc Về Đàm Phán





Chính phủ liên bang đóng cửa (shutdown) đã bước sang tuần thứ hai, nhưng Quốc Hội vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết chung về các đàm phán ngân sách mới, theo NBC. Mâu thuẫn cốt lõi xoay quanh yêu cầu của Đảng Dân Chủ về việc phải cấp kinh phí ngay lập tức cho các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế sắp hết hạn theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA/Obamacare). Đảng Cộng Hòa phản đối, cho rằng vấn đề này chỉ giải quyết sau khi chính phủ mở cửa trở lại.





Chính Tổng thống Trump đã tỏ ý sẵn sàng đàm phán với đảng Dân Chủ về yêu cầu của họ nhằm duy trì trợ cấp chăm sóc sức khỏe. Đầu tuần này, tổng thống nói rằng các cuộc đàm phán đã được tiến hành vì ông muốn "chăm sóc sức khỏe tốt" cho người dân, nhưng chỉ vài giờ sau đó lại đổi giọng khi nói rằng chính phủ phải mở cửa trở lại trước.

Hôm qua Thứ Ba 7/10, Tổng thống Trump đã làm căng thẳng leo thang khi đe dọa sa thải hàng loạt nhân viên liên bang và từ chối trả khoản tiền lương truy lĩnh thường lệ của họ. Tin từ NBC cho biết mặc dù tình trạng bế tắc công khai diễn ra, với cả hai đảng đều tin rằng họ đang nắm giữ lợi thế chính trị, nhưng có các dấu hiệu của những cuộc đàm phán nội bộ. Một nhóm lưỡng đảng tại Thượng Viện được cho là đang thảo luận các giải pháp. Thậm chí một số thành viên Cộng Hòa chủ chốt cũng thừa nhận cần phải giải quyết khẩn cấp tình trạng tăng giá chăm sóc sức khỏe sắp tới.

Cuối tuần qua, các thượng nghị sĩ Dân Chủ được thông báo họ đang được cử tri ủng hộ về yêu cầu về chính sách chăm sóc sức khỏe. Bản ghi nhớ từ Ủy ban Hành động Chính trị Đa số Thượng viện đã được gửi đến các dân biểu Dân chủ và các chiến dịch tranh cử trên toàn quốc với một chỉ thị rõ ràng: giữ vững lập trường. “Sẽ là một sai lầm nếu giảm bớt áp lực cho Đảng Cộng hòa,” bản ghi nhớ viết, theo AP.





Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa vẫn giữ chiến lược của đảng. Một bản ghi nhớ từ ban vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện kêu gọi các ứng cử viên tập trung vào tác động kinh tế của việc đóng cửa chính phủ, bao gồm việc phân tích chi tiết ở cấp quận về những người sẽ bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa chính phủ.





Theo AP, trong bối cảnh cả hai đảng đều tập trung sử dụng vụ đóng cửa chính phủ như một đòn bẩy cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, khả năng đạt được một giải pháp nhanh chóng vẫn còn bỏ ngỏ.

.

---- Quỹ Du Lịch Hàng Không Các Vùng Nông Thôn Cạn Kiệt Vào Cuối Tuần Này





Cũng liên quan đến việc chính phủ đóng cửa, nguồn ngân sách liên bang cho du lịch hàng không ở các vùng nông thôn sẽ cạn kiệt vào Chủ Nhật này, nếu tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp diễn. Điều này đe dọa các cộng đồng nông thôn trên khắp đất nước sẽ bị cô lập.





Dịch Vụ Hàng Không Thiết Yếu (EAS) được thành lập năm 1978, cung cấp ngân sách cho các hãng hàng không khai thác các tuyến bay đến các phi trường nông thôn, vốn không mang lại lợi nhuận. Chương trình này là cứu cánh cho các cộng đồng nhỏ vì nó kết nối họ với các thành phố có sân bay lớn hơn, bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ điều trị y tế, cơ hội việc làm và hàng hóa thương mại mà nếu không, sẽ phải mất một chặng đường dài để di chuyển.





NBC dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai: “Chủ nhật này, ngân sách sẽ cạn kiệt. Vì vậy, nhiều cộng đồng nhỏ trên khắp đất nước sẽ không còn đủ nguồn lực để bảo đảm dịch vụ hàng không trong cộng đồng của họ nữa. “Mọi tiểu bang trên khắp đất nước sẽ bị ảnh hưởng do không thể cung cấp trợ cấp cho các hãng hàng không để phục vụ những cộng đồng này.”





Theo Bộ Giao thông Vận tải, EAS cấp tiền cho các hãng hàng không khu vực tại 177 cộng đồng trên khắp 50 tiểu bang, bao gồm cả Puerto Rico. Hiệp hội Hàng Không Khu Vực, một nhóm vận động cho các hãng hàng không nhận được tiền EAS, cho biết “dịch vụ hàng không thương mại tại các sân bay EAS đã mang lại lợi nhuận kinh tế $2,3 tỷ đô la và hỗ trợ hơn 17.000 việc làm tại Hoa Kỳ” trước đại dịch.

.

---- CDC Bỏ Khuyến Cáo Mọi Người Chích Vaccine





Tin từ AP cho hay Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) làm theo lời đề nghị của nhóm cố vấn chích ngừa mới, bỏ khuyến cáo mọi người chích ngừa COVID-19, để bệnh nhân tự quyết định.





Vào hôm Thứ Hai, 6/10 CDC loan báo họ làm theo lời đề nghị hồi tháng trước của nhóm cố vấn chích ngừa mới do ông Robert F. Kennedy Jr., bộ trưởng Y Tế, chọn.





Bộ trưởng Y Tế từ lâu nôi tiếng là người không tin vào vaccine, cụ thể là phản đối các mũi chích vaccine COVID-19 vì cho rằng không an toàn. Hồi Tháng Năm, ông Kennedy tuyên bố bỏ khuyến cáo chích ngừa cho trẻ em khỏe mạnh và phụ nữ mang thai. Ông cũng sa thải toàn bộ thành viên Ủy Ban Cố Vấn Chích Ngừa (ACIP) của CDC rồi đưa người do chính ông chọn vào ủy ban độc lập này.





Trước khi chính quyền Trump tiếp quản chính phủ, các chuyên gia bệnh truyền nhiễm, giới chức y tế Mỹ đã khuyến cáo mọi người ở Mỹ từ 6 tháng tuổi trở lên nên chích ngừa COVID-19 hằng năm để tiếp tục phòng ngừa vì virus này vẫn có những biến đổi.

.

---- Các quan chức cấp cao tham gia đàm phán Israel-Hamas



Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Hamas đã bước sang ngày thứ ba, diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở Ai Cập. Với tham gia của các quan chức cấp cao như Jared Kushner, Steve Witkoff (Mỹ), Ron Dermer (Israel) và thủ tướng Qatar cho thấy các nhà đàm phán đang sẵn sàng giải quyết những vấn đề gai góc nhất trong kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm, vốn đã tàn phá Dải Gaza và khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng.





Kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xướng bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức, thả 48 con tin còn lại, Israel rút quân sau khi Hamas giải giáp, và thành lập một cơ quan quốc tế để điều hành và tái thiết Gaza.





Tuy nhiên, các trở ngại chính vẫn chưa giải quyết. Hamas đang tìm kiếm sự bảo đảm vững chắc từ Tổng Thống Trump và các nhà trung gian rằng Israel sẽ không tiếp tục chiến dịch quân sự sau khi con tin được thả. Nhóm này cũng phản đối việc giải giáp và ý tưởng quản lý quốc tế hậu chiến. Trong khi đó, Israel tỏ ra lạc quan một cách thận trọng và đã chấp nhận kế hoạch, nhưng Thủ Tướng Netanyahu vẫn cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn.



Sự có mặt của các quan chức cao cấp được kỳ vọng sẽ phá vỡ bế tắc về những vấn đề cốt lõi này, vốn là nguyên nhân khiến các vòng đàm phán trước đó thất bại. Dù vậy, các nhà trung gian và lãnh đạo Ai Cập vẫn bày tỏ sự khích lệ đối với tiến trình đàm phán.

.

---- Bão Tuyết Lớn Ở Đỉnh Everest, Hàng Trăm Người Leo Núi Được Giải Cứu





Khoảng 900 người leo núi, hướng dẫn viên và nhân viên khác bị mắc kẹt do bão tuyết cuối tuần ở phía Trung Quốc của đỉnh Everest đã đến nơi an toàn hôm Thứ Ba 7/10.



Theo NPR, một cơn bão tuyết lớn đã tấn công khu vực này vào tối Thứ Bảy, cản trở đường đi của những người leo núi đang dựng lều ở độ cao hơn 4.900 mét (16.000 feet). Tổng cộng, có 580 người leo núi và hơn 300 hướng dẫn viên, người chăn bò và các công nhân khác đã bị mắc kẹt trong bão tuyết. Khoảng 350 người đã có thể xuống núi vào trưa thứ Hai và số còn lại đã đến nơi an toàn vào thứ Ba, theo Tân Hoa Xã trích dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương.





Một số người leo núi bị hạ thân nhiệt, khoảng một chục người trong số họ đã được các đội hỗ trợ thực phẩm, thuốc men, sưởi ấm và oxy đưa đến điểm tập trung. Khu vực trên đỉnh Everest ở khu vực Tây Tạng của Trung Quốc đã tạm thời bị đóng cửa. Đỉnh núi cao 8.850 mét (29.000 feet), đỉnh núi cao nhất thế giới, nằm trên biên giới với Nepal.





Cơn bão ập vào đúng vào kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần. Nhiều người Trung Quốc trong và ngoài nước đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ này, đánh dấu kỷ niệm ngày Đảng Cộng Sản Trung Quốc lên nắm quyền vào ngày 1/10/1949.

.

---- Triều Cường Gây Rối Loạn Giao Thông Ở Sài Gòn





Cơn mưa lớn tối Thứ Tư 8/10, giờ địa phương khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM hỗn loạn. Người dân bất lực trước cảnh mưa và kẹt xe kéo dài, thậm chí phải leo vỉa hè tìm đường thoát. Không riêng gì xe máy, xe hơi, các xe cứu thương ngập nước dẫn tới chết máy phải dừng giữa đường.





Báo trong nước cho hay từ 6 giờ chiều, các vòng xoay quanh các đường chính ở Sài Gòn đều rơi vào cảnh hỗn loạn.Đoạn từ Nhà thờ Đức Bà đến Thảo Cầm Viên chỉ khoảng 1km nhưng người dân mất gần 20 phút để đi. Xe hơi và xe máy chen chúc nhau trên đường. Một số người không đủ kiên nhẫn đã chạy xe lên vỉa hè để né dòng xe đứng yên giữa mưa.





Nước dâng cao qua khỏi bánh xe, dẫn đến tình trạng xe bị chết máy. Người dân phải dắt xe lội nước trong mưa để tìm nơi sửa. Báo chí chụp lại được những hình ảnh người dân vất vả đi qua “con sông trong thành phố.” Tại một số nơi ngập sâu, xe hơi chạy qua lại tạo nhiều đợt sóng mạnh quật ngã người đi xe máy. Có hai mẹ con bị sóng đánh trôi về phía vỉa hè trên đường Đỗ Xuân Hợp, theo ghi nhận của VnExpress.





Tình cảnh tương tự cũng xảy ra ở nhiều tuyến khác như Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ cầu Thủ Thiêm về cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp đoạn giao Nguyễn Hoàng, hay Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ) nối quận 7 cũ đều bị kẹt cục bộ.