Thẩm phán Diane Goodstein sau khi bị hăm dọa: nhà phát nổ rồi cháy rụi, 3 người thân bị thương



Stephen Miller có 'nhắm mục tiêu' vào Diane Goodstein không? Bài đăng của viên chức phụ tá Tổng Thống Trump xuất hiện sau vụ hỏa hoạn tại nhà thẩm phán Tòa án Tối cao. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà của thẩm phán Diane Goodstein ở Quận Colleton, South Carolina, và đang được chính quyền điều tra.

Bài đăng trên X của viên chức phụ tá Tổng thống Donald Trump, Stephen Miller, vào ngày 4 tháng 10 đã xuất hiện trở lại sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà của thẩm phán Diane Goodstein ở Quận Colleton, South Carolina.



Vụ nổ rồi phựt cháy thiêu rụi căn nhà của thẩm phán Diane Goodstein xảy ra vào thứ Bảy, đang được chính quyền điều tra, và có thông tin cho rằng một vụ phóng hỏa cũng đang được điều tra. Tuy nhiên, chính quyền chưa rõ ràng quy trách nhiệm cho hành vi phạm tội gây ra vụ hỏa hoạn. Vụ cháy được cho là đã buộc chồng bà, cựu Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Arnold Goodstein, phải nhảy từ cửa sổ xuống đất. Ba người, bao gồm cả chồng bà, đã bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cựu Thượng nghị sĩ Arnold Goodstein, chồng của Thẩm phán Diane Goodstein là người của Đảng Dân Chủ, nhưng bà không chính thức theo đảng nào. Bà Diane S. Goodstein từng là thẩm phán tại Tòa án Tối cao South Carolina và được biết đến qua một số vụ án liên quan đến hôn nhân đồng giới. Mặc dù thẩm phán thường giữ vai trò phi đảng phái trong công việc xét xử, bà Goodstein đã được bổ nhiệm và ủng hộ bởi các thành viên Đảng Dân Chủ trong tiểu bang South Carolina.

Trong khi đó, bài đăng của Miller một ngày trước đã nêu rõ: "Vấn đề trước đây và bây giờ rất đơn giản và rõ ràng. Có một phong trào khủng bố cánh tả lớn mạnh và đang phát triển ở đất nước này."

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng đã nói thêm: "Nó được tổ chức và tài trợ bài bản. Và nó được che chở bởi các thẩm phán, công tố viên và Bộ trưởng Tư pháp cực tả của Đảng Dân chủ. Biện pháp khắc phục duy nhất là sử dụng quyền lực nhà nước hợp pháp để triệt phá khủng bố và các mạng lưới khủng bố."

Ngôi nhà xinh đẹp bên bờ biển của một thẩm phán ở South Carolina đã bị thiêu rụi vào sáng thứ Bảy, khiến ba thành viên gia đình bà phải nhập viện. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi nhà của Thẩm phán Tòa án Quận Diane Goodstein, 69 tuổi, bốc cháy dữ dội trên bãi biển Edisto khi gia đình bà, bao gồm cả chồng bà, cựu thượng nghị sĩ Arnold Goodstein, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngôi nhà bốn phòng ngủ, bốn phòng tắm, trị giá 1.155.200 đô la của Goodstein, trải dài trên ba tầng, đã bốc khói vào khoảng 11 giờ 30 sáng hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 10/2025. Lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn kinh hoàng này.

Cư dân địa phương, Robby Borden, đã quay được cảnh đám cháy lớn bằng máy bay không người lái của mình. Trong video, khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà, trong khi ngọn lửa lan rộng khắp cả ba tầng của ngôi nhà.

Mặc dù Thẩm phán Goodstein không có nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các nguồn tin cho biết với FITSNews, nhiều thành viên trong gia đình bà đã có mặt tại nhà.

Chánh án Tòa án Tối cao South Carolina John Kittredge cho biết trong một thông điệp gửi đến hãng tin rằng vụ hỏa hoạn là do một "vụ nổ rõ ràng".

"Thẩm phán Goodstein đang đi dạo trên bãi biển khi đám cháy bùng phát. Chồng bà, Arnie, đang ở trong nhà cùng các con và có lẽ cả các cháu. Gia đình phải nhảy từ cửa sổ hoặc ban công để thoát thân. Tôi được biết có một số thương tích do cú ngã, chẳng hạn như gãy chân", ông nói.

Trong số ba thành viên gia đình được đưa đến bệnh viện, một người là chồng của Goodstein, ông Arnold - người được cho là đã nhảy khỏi tòa nhà đang cháy sau khi giúp các thành viên khác trong gia đình thoát ra ngoài.

"Thương tích của Arnie có thể là nghiêm trọng nhất, vì anh ấy đã được đưa đến bệnh viện bằng máy bay", Kittredge nói thêm.

Chồng của Thẩm phán Goodstein bị gãy nhiều xương ở hông, chân và bàn chân sau cú ngã, hãng tin đưa tin. Một người khác trong số những người nhập viện được cho là con trai của Thẩm phán Goodstein, Arnold Goodstein II. Tình trạng hiện tại của họ vẫn chưa rõ ràng.



Một phát ngôn viên đã xác nhận với hãng tin rằng Sở Thực thi Pháp luật South Carolina hiện đang điều tra vụ hỏa hoạn.

Kittredge cho biết Giám đốc SLED Mark Keel 'nói rằng ông sẽ giữ liên lạc và cho chúng tôi biết nếu có bất kỳ bằng chứng nào về hành vi đốt phá.'

'Hiện tại, chúng tôi chưa biết vụ cháy là do tai nạn hay do cố ý đốt phá. Cho đến khi có kết luận chính thức, Giám đốc Keel đã cảnh báo cơ quan thực thi pháp luật địa phương tăng cường tuần tra và an ninh', ông nói thêm.

Các nguồn tin cho biết với FITSNews rằng Thẩm phán Goodstein được cho là đã nhận được nhiều lời đe dọa giết người trong vài tuần qua.

'Bà ấy đã nhận được nhiều lời đe dọa giết người trong những năm qua', một thẩm phán thân cận với Goodstein nói với hãng tin này.

Chỉ mới tháng trước, bà đã tham gia vào một vụ kiện gây tranh cãi liên quan đến việc xác định liệu thông tin cá nhân của cử tri ở South Carolina có thể được chuyển giao cho chính phủ Trump hay không.

Tờ The Gazette đưa tin, Thẩm phán Goodstein đã ban hành lệnh cấm tạm thời vào đầu tháng 9, xuất phát từ một vụ kiện thách thức việc Ủy ban Bầu cử South Carolina có thể cung cấp dữ liệu của cử tri cho Bộ Tư pháp hay không.

Tuy nhiên, lệnh này sau đó đã bị đảo ngược sau khi một bản ý kiến ​​dài sáu trang từ Tòa án Tối cao nêu vấn đề với quy trình của Thẩm phán Goodstein trong việc ngăn cản tiểu bang tuân thủ.



Lệnh của Tòa án Tối cao, được cả năm thẩm phán ký, đã chỉ trích Thẩm phán Goodstein vì không nêu chi tiết loại thiệt hại nào sẽ xảy ra khi công bố thông tin cá nhân của cử tri.

Cụ thể là thông tin của cử tri Quận Calhoun, Anne Crook, người đã đệ đơn kiện để phản đối việc công bố thông tin của mình cho chính phủ liên bang.

Theo lệnh mà tờ Gazette có được, Thẩm phán Goodstein cũng bị cho là đã không giải thích liệu bà có tin rằng vụ kiện có khả năng thành công hay không, điều này là bắt buộc để tòa án can thiệp.

Thẩm phán tòa án quận cũng yêu cầu Ủy ban Bầu cử không tuân thủ yêu cầu cung cấp thông tin cử tri trước khi họ nhận được thông báo về vụ kiện, mà tòa án cho là một hành vi vi phạm.