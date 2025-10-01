Bạn hiền hôm nao còn thư tín. Gợi một thời đồng học năm xưa.



Hơn nửa thế kỷ không có cơ hội tương phùng. Hỏi thăm nhau, hãy còn mơ hồ nhân dạng. Chỉ nhớ tên nhau, những tiểu đồng tham học phương xa. Kinh luật hãy còn ê a tụng đọc thuộc lòng. Cơm hẩm nhà thiền không lấp nổi vị tương mặn. Áo vải vá hoài, gãy kim đứt chỉ. Tâm ban đầu chí thú đường Như Lai.



Vài năm sau đã phải chia tay tan tác. Cổng chào học viện còn đó mười năm sau, mà tăng sinh đã lưu lạc đông tây. Bão thời cuộc cuốn phăng những ước vọng. Dòng thời gian phủ bao lớp bụi vô tình. Ai còn ai mất năm mươi năm sau. Đầu bạc thiền sư như mây trắng. Tóc dài thi nhân tợ khói sương. Gặp nhau chốn ảo, lòng vẫn chân chất thuở đồng niên.



Sáng nay nghe tin người quá vãng. Tưởng tin ảo dệt thêu từ nguồn ảo. Nào ngờ ảo cũng thật, dù thật có là ảo.





“Cười với nắng một ngày sao chóng thế

Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng” (1)





Thiền sư đã từng tặng thơ thi sĩ (2). Thi sĩ cạn nguồn thơ, chỉ gửi lại một nụ cười, vô ngôn.



Tiễn người, một ngày mùa thu vàng úa.



Nẻo đạo thênh thang, thời gian vô hạn, mai kia mốt nọ hẳn sẽ gặp lại nhau cười sảng khoái.

___________

(1) Thơ Tuệ Sỹ, bài Khung Trời Cũ.

(2) Thầy Thích Như Hiền (1952 – 2025), vào năm 1973 đã xin ghi danh nhập học tại Phật Học Viện Quảng Nam, nhưng sau đó thấy chương trình ở đây không thích hợp, Thầy đã vào nhập học tại một Phật Học Viện khác ở miền Nam. Thầy viên tịch vào ngày 25 tháng 9 năm 2025 tại Tịnh Thất Quán Âm, Biên Hòa, Việt Nam.





Hình bìa: Gabriele Corno



CHÁNH PHÁP Số 167, tháng 10.2025

NỘI DUNG SỐ NÀY:

· THƯ TÒA SOẠN, trang 2

· TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

· NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC CHO NỀN PHẬT GIÁO ÂU-MỸ, t.t. (HT. Thích Trí Chơn), trang 7

· MANG KINH VỀ RUỘNG (thơ Thy An), trang 8

· LỜI PHẬT DẠY QUA KINH THẮNG TƯ DUY PHẠM THIÊN SỞ VẤN (HT. Thích Như Điển), trang 9

· NHỚ MẸ (thơ Ngọa Long Trí Phong), trang 12

· GIÁO DỤC CÀY RUỘNG TRONG THÁNH PHÁP LUẬT (Nguyên Siêu), trang 13

· THÔNG BÁO AN CƯ KIẾT ĐÔNG (GHPGVNTNHK), trang 16

· TỨ CÚ LỤC BÁT “RÊU” (thơ Vĩnh Hữu Tâm Không), trang 17

· ĐI TÌM THẨM MỸ TRONG BÀI THI KỆ CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ CỦA TRẦN NHÂN TÔNG (Thích Chúc Hiền), trang 18

· HUYỄN TƯỢNG (thơ Thụy Âm), trang 19

· PHẬT THEO QUAN ĐIỂM HỌC THUẬT PGVN (HT. Thích Thái Hòa), trang 20

· SỐNG NHƯ THỂ NGÀY MAI CHẾT (Tuệ Uyển Nhi), trang 23

· THẤT GIÁC CHI TRONG PHẬT PHÁP LÀ GÌ? (TN Hằng Như), trang 24

· TRỌ ĐỜI (thơ Mộc Yên Tử), trang 25

· ĐỌC NGÔ THÌ NHẬM: THẦN THÔNG VÀ TU TÂM (Nguyên Giác), trang 27

· HẠI NGƯỜI THÀNH HẠI MÌNH (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 29

· THÁNH HẠNH (Nhóm Áo Lam), trang 30

· TỪ THẤT NIỆM ĐẾN CHÁNH NIỆM – Ý NGHĨA SÁM HỐI TẬP THỂ (Tâm Thường Định), trang 31

· HIỂU (thơ Quy Hồng), trang 32

· MỘT KHÚC MẮC VỀ KINH KIM CANG (Thiện Quả - Đào Văn Bình), trang 33

· THÁNG TÁM TRUNG THU (thơ Minh Đạo), trang 34

· KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (Hạnh Thuần), trang 35

· BUỔI CHIỀU MÙA THU, SƯƠNG TRẮNG BAY (thơ Tịnh Bình), trang 39

· NÓI CHUYỆN VỚI RẶNG BẦN (Trần Hoàng Vy), trang 40

· CHỈ HỌA HOẰN, HỒI TƯỞNG (thơ Diệu Viên), trang 42

· BẢN SANH: TRUYỆN 1 – JATAKA TALES: STORY 1 (Nguyên Giác), trang 43

· BẢN ÁN CỦA TÌNH THƯƠNG (Tâm Đinh), trang 46

· TÂM SEN (thơ TN Huệ Trân), trang 47

· TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49

· CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG... (thơ Nguyễn An Bình), trang 51

· HAI MẸ CON NÓ VÀ TÔI (Phúc Châu – TN Diệu Phúc), trang 52

· CHẲNG SUY CHẲNG BIẾN (Tiểu Lục Thần Phong), trang 54

· NƠI BÌNH YÊN GIÓ LỘNG (Tôn Nữ Thanh Yên), trang 56

· TỪ CÁCH MẠNG NHÂN QUYỀN CỦA ĐỨC PHẬT ĐẾN DÂN CHỦ ÁO LAM (Lôi Am), trang 57

· TRÁI TIM THI CA – TRÁI TIM KHOA HỌC (BS. Nguyễn Ý Đức), trang 61

· MÊ HOẶC BỊ TAI NẠN (Truyện cổ Phật Giáo), trang 64

· CỞI TRÓI tập 2 – chương 18, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), tr. 66



