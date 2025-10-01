Hôm nay,  

Bị Trump áp thuế quan bầm dập, các hãng đồ gỗ nội thất từ chối dọn hãng từ VN sang Mỹ, tin rằng dân Mỹ vẫn sẽ mua bất kể thuế quan

Hàng gỗ nội thất từ Việt Nam bị chính phủ Trump áp thuế quan bầm dập, nhưng các công ty VN vẫn tin rằng người tiêu thụ tại Mỹ sẵn sàng gánh chịu. Bản tin sau đây là của báo Business World hôm Thứ Tư, ngày 1 tháng 10/2025, dựa vào tin Reuters, nhan đề "Staying put in Vietnam, furniture exporters bet US consumers will absorb tariff blow" viết từ Hà Nội.
 

Tập đoàn Trayton Group đã ký thỏa thuận chuyển phần lớn hoạt động sản xuất đồ nội thất từ ​​Trung Quốc sang Việt Nam một ngày sau khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Người đứng đầu tập đoàn này cho biết mức thuế quan mới của Mỹ sẽ không thay đổi chiến lược.

Hãng sản xuất quy mô vừa này, từ chối tiết lộ doanh thu, hiện vận chuyển 70% đồ nội thất sang Mỹ, nơi ghế sofa và ghế bành của họ được bán dưới tên của các nhà bán lẻ hàng đầu hoặc với thương hiệu Simon Li của riêng họ tại các chuỗi cửa hàng lớn, bao gồm cả CostcoUS.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump đã ký một văn bản áp thuế 25% đối với đồ nội thất gỗ từ ngày 14 tháng 10, mức thuế này có thể tăng lên 50% vào năm tới đối với bàn trang điểm và tủ bếp và lên 30% đối với đồ bọc lớp nệm uphol (upholstery). Trước đó, ông Trump đã nói rằng mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10.

Nhà sáng lập kiêm CEO của Trayton, Simon Lichtenberg, cho biết Trayton sẽ phải chịu mức thuế đối với mặt hàng bọc nệm, đồng thời lưu ý rằng điều này có thể thu hẹp biên lợi nhuận nhưng phần lớn sẽ được người tiêu dùng Mỹ chấp nhận, những người sẽ phải trả nhiều tiền hơn.

Việc chuyển nhà máy sang Việt Nam, nơi Trayton hiện đang gửi 50 container sang Mỹ mỗi tuần, "vẫn là một chiến lược đúng đắn", ông nói với Reuters, đồng thời lưu ý rằng thuế của Mỹ đối với hàng xuất cảng từ Trung Quốc, nơi công ty vẫn có phần lớn lực lượng lao động quốc tế hơn 1.000 người, cao hơn.

Trung Quốc vẫn là trung tâm nghiên cứu và phát triển của công ty, và công suất dự phòng tại đó có thể cho phép công ty tiếp tục sản xuất nếu Bắc Kinh giảm được thuế quan đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, Lichtenberg cho biết.

VIỆC DI DỜI SANG MỸ LÀ "GẦN NHƯ KHÔNG THỂ"


Trong một bài đăng hôm thứ Hai trên Truth Social, Trump cho biết: "Tôi sẽ áp đặt mức thuế quan đáng kể đối với bất kỳ quốc gia nào không sản xuất đồ nội thất tại Hoa Kỳ."

"Việc sản xuất tại Hoa Kỳ gần như là bất khả thi" vì chi phí quá cao và khó tìm được công nhân lành nghề, Lichtenberg nói, đồng thời lưu ý rằng điều đó là không thể.

Jonathan Sowter, người đứng đầu Jonathan Charles Fine Furniture, một nhà sản xuất đồ nội thất gỗ chất lượng cao, sử dụng 2.500 nhân viên lành nghề tại Việt Nam và vận chuyển khoảng 60 container mỗi tháng sang Hoa Kỳ, cho biết ông sẽ tìm cách xuất cảng nhiều hơn sang các thị trường thay thế. Ông cho biết thuế quan của Hoa Kỳ có khả năng thu hẹp biên lợi nhuận và giá cả tăng cao là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, "chúng tôi không có ý định sản xuất tại Hoa Kỳ", Sowter nói thêm, đồng thời lưu ý rằng lực lượng lao động của công ty ông có tay nghề không thể sao chép được ở Mỹ.

VIỆT NAM SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG NHẸ NHÀNG
Việc Trayton chuyển một phần lớn sản lượng xuất cảng sang Việt Nam diễn ra sau những động thái tương tự của các đối thủ cạnh tranh chính tại Trung Quốc, bao gồm Man Wah Furniture và KUKA Home, những công ty đã chuyển công suất từ ​​Trung Quốc sang nước láng giềng phía Nam trong những năm gần đây để tránh thuế quan của Hoa Kỳ.

Do đó, Việt Nam có thể đang trên đà vượt qua Trung Quốc để trở thành nơi cung cấp đồ nội thất chính cho Hoa Kỳ trong năm nay, theo dữ liệu của Hoa Kỳ.

Trong bảy tháng đầu năm nay, quốc gia Đông Nam Á này đã xuất cảng đồ nội thất trị giá gần 8,2 tỷ đô la sang Hoa Kỳ, tăng tốc từ năm 2024, trong khi xuất cảng của Trung Quốc giảm xuống còn 8,4 tỷ đô la trong cùng kỳ.

Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất cho đồ nội thất và đồ gỗ do Việt Nam sản xuất, và đây cũng là ngành xuất cảng lớn thứ năm của Việt Nam sang nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà xuất cảng tại Việt Nam đã bị sốc khi mức thuế quan đầu tiên được công bố, nhưng Lichtenberg tỏ ra ít bi quan hơn, vì ông hy vọng các sản phẩm chất lượng cao hơn của công ty sẽ vẫn hấp dẫn đối với những người mua ít quan tâm đến chi phí.

"Người tiêu dùng không quá nhạy cảm với giá đồ nội thất vì họ chỉ mua chúng vài năm một lần", ông nói.





Cuối tuần qua tại bãi biển Ocean Beach, tôi đã chứng kiến ​​một điều đáng kinh ngạc: hơn 350 người dân San Francisco ở mọi lứa tuổi, từ học sinh đến các gia đình, hàng xóm và doanh nghiệp địa phương, đã cùng nhau xắn tay áo lên và bắt tay vào hành động, thu gom hơn 3.000 pound rác chỉ trong 90 phút. Sự kiện dọn dẹp quy mô lớn này là một phần của Ngày Dọn Dẹp Bờ Biển California thường niên lần thứ 41, một nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm loại bỏ hàng ngàn pound rác thải khỏi các bãi biển và sông ngòi của California trước khi chúng gây ô nhiễm nguồn nước.

Hơn nửa thế kỷ không có cơ hội tương phùng. Hỏi thăm nhau, hãy còn mơ hồ nhân dạng. Chỉ nhớ tên nhau, những tiểu đồng tham học phương xa. Kinh luật hãy còn ê a tụng đọc thuộc lòng. Cơm hẩm nhà thiền không lấp nổi vị tương mặn. Áo vải vá hoài, gãy kim đứt chỉ. Tâm ban đầu chí thú đường Như Lai.

J221. Kasava Jātaka -- Chiếc Y và Con Voi Tóm tắt: Cư sĩ tụ tập và dâng y cho Đề Bà Đạt Đa. Nghe vậy, Đức Phật kể câu chuyện về một người thợ săn cải trang thành một vị Độc Giác Phật để săn voi, và Bồ Tát đã khiển trách anh ta vì đã làm mất phẩm giá y.

- Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ Chính Thức Đóng Cửa. - Cổ Phiếu Giảm Ngay Ngày Đầu Tiên Chính Phủ Đóng Cửa - TCPV Phán Quyết Bà Lisa Cook Tiếp Tục Ở Lại Fed. Một Phần Tòa Chung Cư Ở Bronx, New York Bị Sập - Đức Giáo Hoàng Leo Chỉ Trích Trump Đối Xử ‘Vô Nhân Đạo’ Với Người Nhập Cư. - Cuộc ‘Đại Đào Thoát’ Lớn Nhất Lịch Sử Mỹ. - Hoa Kỳ Mất 32.000 Việc Làm Trong Tháng 9. - Hàng Trăm Nhân Viên Công Lực Được Khai Triển Đến Memphis. - Trump Công Bố Trang Web Bán Thuốc Tên TrumpPx Và Sự Thật Về Tuyên Bố Giảm Giá Thuốc. - Phim ‘Mưa Đỏ’ Tranh Giải Oscar. - Lễ Hội Bia Oktoberfest Ở Đức Đóng Cửa Vì Bị Dọa Đánh Bom.

Ngay trước thời điểm chính phủ liên bang có nguy cơ ngưng hoạt động vì hết ngân sách, Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hôm thứ Ba đã gây chú ý khi treo biểu ngữ lớn trên trang chủ. với thông điệp cáo buộc “phe cực tả” muốn đóng cửa chính phủ để đòi “wish list” trị giá 1,5 ngàn tỉ Mỹ kim, đồng thời khẳng định “chính quyền Trump muốn giữ chính phủ mở cửa phục vụ người dân.” Tổ chức vận động công ích Public Citizen ngay lập tức gửi đơn khiếu nại lên Văn phòng Cố Vấn Đặc Biệt (OSC), cho rằng đây là một “vi phạm trắng trợn” luật Hatch Act. Luật này, ban hành từ năm 1939, cấm công chức liên bang lợi dụng cơ quan nhà nước cho hoạt động đảng phái, nhằm bảo đảm các chương trình liên bang được quản lý theo cách phi chính trị.

Thống Đốc Kathy Hochul của New York hôm Thứ Ba 30/9 đăng trên trang X cá nhân của của bà hình ảnh các nhân viên ICE đeo mặt nạ xô đẩy và làm bị thương một ký giả đưa tin tại văn phòng Di Trú Liên bang Federal Plaza. Tờ amNewYork sau đó loan tin người bị hành hung là Dean Moses, nhân viên của amNewYork. Tờ báo địa phương này cũng cáo buộc đặc vụ ICE cũng đã tấn công một nhà báo khác. Sự việc xảy ra vào sáng thứ Ba khi các phóng viên đang ghi lại cảnh ICE bắt giữ những người tham dự phiên tòa di trú tại 26 Federal Plaza ở Lower Manhattan.

Bài viết nhan đề "Mindfulness won't burn calories, but it might help you stick with your health goals" (Chánh niệm sẽ không đốt cháy calories, nhưng nó có thể giúp bạn bám sát các mục tiêu sức khỏe của mình) hôm 28/9/2025 trên tạp chí y khoa A Healthier Philly là của Masha Remskar -- nhà tâm lý và Nghiên cứu hậu tiến sĩ về Khoa học hành vi, Đại học Arizona State University -- ghi lại nghiên cứu cho thấy Chánh niệm không chỉ giúp sức khỏe tinh thần, mà cả thể chất, ngừa bệnh và giảm đau

Hơn 800 tướng và đô đốc Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới đã được triệu tập về căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Quantico, Virginia, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Cuộc họp quy mô lớn, chưa từng có tiền lệ, được trông đợi như một biến cố quan trọng. Nhưng thay vì thông báo quân sự hay chính sách an ninh, sự kiện biến thành một buổi trình diễn chính trị với giọng điệu vận động tranh cử, theo tờ New York Times. Trong bài diễn văn dài, đôi khi rời rạc, Trump ca ngợi chính sách thuế quan của mình, công kích cựu tổng thống Joseph R. Biden Jr., và tiết lộ rằng ông đã chỉ thị cho Hegseth dùng các thành phố Hoa Kỳ làm “bãi tập trận” cho quân đội. Ông nhấn mạnh rằng những thành phố do phía Dân Chủ quản trị như San Francisco, Chicago, New York và Los Angeles là “nguy hiểm” và cần được “chỉnh đốn từng nơi một.” Trump gọi đó là “một cuộc chiến từ bên trong.”

Nguy Cơ Chính Phủ Đóng Cửa Gần Kề, Lưỡng Đảng Đổ Lỗi Nhau, Trump Công Kích Bằng Video AI Trump, Hegseth Chủ Trì Cuộc Họp Bất Thường Của Giới Chức Quân Đội Cấp Cao: Pete Hegseth Thề Không Để DEI Tồn Tại Trong Quân Đội, Dù Thêm Một Ngày- Trump Lên Án “Kẻ Thù Bên Trong” và Gọi Các Thành Phố Mỹ Là “Bãi Tập Quân Sự” Trước Hàng Trăm Tướng Lĩnh YouTube Trả $24 Triệu Dàn Xếp Vụ Trump Kiện Bị Khóa Trương Mục Sau Jan 06 Thống đốc Illinois: ‘Hãy Lấy Điện Thoại Ra, Ghi Lại Tất Cả Hành Động Của ICE’ TNS Chris Murphy Góp $1 Triệu Cho Những Tổ Chức Chống Trump Người Thứ Hai Tử Vong Trong Vụ Bắn Vào Trại Giam Giữ Di Dân Dallas Trump Hạ Giá Bán Thẻ Thành Công Dân Mỹ Trump Cho Hamas Thời Hạn Ba Ngày Để Chấp Nhận Kế Hoạch Hòa Bình Cựu Tổng Giám Đốc SJC Lãnh 25 Năm Tù Sau Bão Bualoi, Giao Thông Hỗn Loạn Ở Hà Nội, Bắc Ninh Có Nguy Cơ Sạt Lở

Chùa Bảo Quang tổ chức Ngày Về Nguồn lần thứ 14 và kỷ niệm 35 năm thành lập vào 3 ngày, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 26, 27 và 28/9/2025.

Ngày mai, Thứ Ba, Trump và Hegseth họp toàn bộ 800 tướng, đô đốc để diễn văn về "đạo đức chiến binh" - Trump: sẽ áp thuế 100% đối với phim nước ngoài - Trump vu khống Mamdani là Cộng sản, nói sẽ không cấp tiền nếu Mamdani thắng chức Thị trưởng New York, vì Mamdani hứa giao thông, nhà ở và hàng chợ giá rẻ theo tiêu chuẩn dân chủ xã hội (không phải kiểu CS như VN, TQ, Cuba)

J211. Somadatta Jātaka -- Người đàn ông nhút nhát và con trâu làm quà tặng Tóm tắt: Một vị sư khó có thể nói trước mặt hai hoặc ba người khác vì quá lo lắng. Đức Phật kể câu chuyện về một Bà-la-môn thời xưa đã dành cả năm trời để học thuộc một bài kệ nhưng lại quá lo lắng đến nỗi khi đọc cho vua nghe, ông đã đảo ngược ý nghĩa của bài kệ.

Nếu Đức Tổng Giám Mục Oklahoma City Eusebius Joseph Beltran không chỉ định tôi làm Tuyên Uý Trại Tù Oklahoma City County Jail liên tục 21 năm qua, thì tôi vẫn còn phục vụ cho Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc cho đến ngày nay và rất tiếc vì NHU cầu CÔNG TÁC MỚI đòi hỏi phải mất nhiều thì giờ PHỤC VỤ cho các anh chị em tù nhân trong trại giam, không phân biệt sắc tộc, mầu da, tôn giáo vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Hôm Chủ Nhật 28/9, Việt Nam cho di tản hàng chục ngàn dân cư tại những vùng bị đe dọa, đồng thời đóng cửa phi trường, khi cơn bão Bualoi đang tăng cường sức mạnh lao tới miền Trung. Trận bão này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi gây ít nhất 10 người chết và lũ lụt trên diện rộng ở Philippines. Theo báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ GMT, gió bão đã lên tới 133 km/giờ (83 dặm/giờ) và dự báo sẽ đổ bộ vào miền Trung Việt Nam khoảng 1 giờ sáng thứ Hai, với vận tốc di chuyển nhanh gấp đôi mức trung bình. Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia cảnh báo đây là “cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng” và có thể gây ra nhiều tai ương cùng lúc: gió lớn, mưa dồn dập, lũ quét, sạt lở đất, ngập mặn ven biển.

Ukraine hứng chịu một trong những trận oanh tạc nặng nề nhất trong nhiều tháng: gần 600 drones cùng hàng chục hỏa tiễn đã trút xuống bảy vùng trong suốt 12 giờ, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và 70 người bị thương, theo BBC ngày 28 tháng 9. Tất cả nạn nhân tử nạn đều ở Kyiv, trong đó có một bé gái 12 tuổi. Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là “cuộc tấn công hèn hạ” và khẳng định Nga “muốn tiếp tục giết chóc”, đồng thời cam kết Ukraine sẽ đánh trả để “buộc Nga phải ngồi vào bàn ngoại giao”. Ông kêu gọi Âu Châu và Hoa Kỳ có phản ứng quyết liệt, nhấn mạnh hành động này phơi bày lập trường thật của Moscow ngay sau tuần lễ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
