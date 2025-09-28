NIỀM TRI ÂN VÔ BIÊN



PT. Nguyễn Mạnh San



Nếu Đức Tổng Giám Mục Oklahoma City Eusebius Joseph Beltran không chỉ định tôi làm Tuyên Uý Trại Tù Oklahoma City County Jail liên tục 21 năm qua, thì tôi vẫn còn phục vụ cho Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc cho đến ngày nay và rất tiếc vì NHU cầu CÔNG TÁC MỚI đòi hỏi phải mất nhiều thì giờ PHỤC VỤ cho các anh chị em tù nhân trong trại giam, không phân biệt sắc tộc, mầu da, tôn giáo vào những ngày nghỉ cuối tuần.



Mà ngoài vấn đề rao giảng Lời Chúa cho anh chị em tù nhân ra, tôi còn phải có nhiệm vụ cố vấn cho tù nhân về vấn đề pháp luật Hoa Kỳ thực dụng, mà trong đó tôi đã trực tiếp cố vấn cho 3 vụ án tử hình: 2 vụ Mỹ, 1 VN và 1 vụ án nữ chung thân Lê Vân VN. Còn vào những ngày thường lệ từ Thứ Hai cho đến Thứ Sáu, tôi phải làm việc tại Toà Án Liên Bang Hoa Kỳ. Do đó tôi không thể nào có thì giờ đủ để phục vụ 2 nơi được nên Đức Tổng Giám Mục chỉ định tôi phục vụ trại tù vì Ngài thấy tôi có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn làm việc tại toà án.



Để thực thi đúng như câu nói: Đức vâng lời tốt hơn của lễ. Tôi phải từ giã Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc sau nhiều năm phục vụ tại đây, từ khì giáo xứ mới thành lập nên tôi đem theo trong lòng niềm luyến tiếc và tri ân vô biên đối với các vị Linh Mục tiền nhiệm, Hội Đồng Mục Vụ, và Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành cùng tất cả các giáo dân trong giáo xứ cho đến nay, đã quý mến tôi đặc biệt, coi tôi như là một tu sĩ thuân tuý làm Phụ Tá Linh Mục Chánh Xứ, trong khi tôi chỉ là một Thầy Sáu ngoài đời người Việt Nam đầu tiên có gia đình vợ con (Permanent Deacon) trong Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ. Phải thành thật mà nói rất khó nghĩ cho tôi phải quyết định thực hành đức vâng lời Đức Tổng Giám Mục, để từ giã Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc, lên đường lãnh nhiệm vụ Tuyên Uý trại tù Oklhoma County Jail.



Mặc dầu trước kia tôi đã từng phục vụ 2 giáo xứ Mỹ: The Cathedral of Our Lady of Perpetual Help Church rất nhiều năm và giáo xứ Mỹ da mầu Corpus Christi Church 3 năm. Nhưng riêng giáo xứ Thánh Anrê Dũng Lạc tôi phục vũ đã nhiều năm liên tục và tôi rất quý mến giáo xứ là vì 90% giáo dân thuộc giáo xứ nhập tịch trở thành công dân Hoa Kỳ, là do tôi trực tiếp tiến hành thụ tục pháp lý cho họ tại Toà Án Liên Bang Hoa Kỳ do tôi đặc trách nhập tịch từ năm 1980 đến 2012.



Rồi việc giúp đỡ trực tiếp vấn đề thủ tục bảo trợ và tài chánh cho một sĩ quan QLVNCH tỵ nạn cộng sản thuộc giáo dân của giáo sứ này, bảo trợ cho vợ vá các con từ VN sang Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình với ông khi tôi còn đang đặc trách Chương Trình Tái Định Cư Tỵ Nạn Đông Nam Á (Southeast Refugees Resettlement Program) cho Cơ Quan Thiện Nguyện Công Giáo Hoa Kỳ USCC tại tiểu bang Oklahoma từ năm 1975 đến năm 1980.



Đặc biệt hơn thế nữa, tôi là người trực tiếp đầu tiên giúp mấy Sơ thuộc Dòng Nũ Tu Đa Minh Lạng Sơn, nay là Dòng Nũ Tu Da Minh Sài Gòn về tình nguyện phục vụ giáo xứ Thánh Anrê Dũng Lạc, Oklahoma City, Oklahoma trong nhiều năm qua và tôi đã cố vấn pháp luật cho Mẹ Bề Trên thành lập Phụ Tỉnh Dòng tại Tổng Giáo Phận Oklahoma City và đã được Tổng Giáo Phận chấp thuận.



Mới đây Sơ Giám Đốc Phụ Tỉnh Dòng tại Oklahoma City có tổ chức hai buổi gây quỹ tài chánh để mua đất và xây cất cơ sở, để có chỗ đào tạo thêm các Sơ phục vụ cho Cộng Đoàn Công Giáo Oklahoma City nói riêng và cho Cộng Đoàn Công Giáo trên toàn quốc nói chung. Nhưng hai buổi gây quỹ tài chánh này chỉ mang tính cách địa phương nên chưa đáp ứng được nhu cầu mục tiêu đề ra. Vậy nếu có ai có lòng hảo tâm muốn đóng góp cho chương trình này thì xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Sơ Bề Trên Mai Đệ ở số 405-476-7366 để biết thêm chi tiết cần thiết.

Phó Tế Nguyễn Mạnh San

Tuyên Uý Trại Tù Liên Bang Hoa Kỳ