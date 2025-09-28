Hôm nay,  

Niềm Tri Ân Vô Biên

NIỀM TRI ÂN VÔ BIÊN

PT. Nguyễn Mạnh San
 

Nếu Đức Tổng Giám Mục Oklahoma City Eusebius Joseph Beltran không chỉ định tôi làm Tuyên Uý Trại Tù Oklahoma City County Jail liên tục 21 năm qua, thì tôi vẫn còn phục vụ cho Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc cho đến ngày nay và rất tiếc vì NHU cầu CÔNG TÁC MỚI đòi hỏi phải mất nhiều thì giờ PHỤC VỤ cho các anh chị em tù nhân trong trại giam, không phân biệt sắc tộc, mầu da, tôn giáo vào những ngày nghỉ cuối tuần.
 

Mà ngoài vấn đề rao giảng Lời Chúa cho anh chị em tù nhân ra, tôi còn phải có nhiệm vụ cố vấn cho tù nhân về vấn đề pháp luật Hoa Kỳ thực dụng, mà trong đó tôi đã trực tiếp cố vấn cho 3 vụ án tử hình: 2 vụ Mỹ, 1 VN và 1 vụ án nữ chung thân Lê Vân VN. Còn vào những ngày thường lệ từ Thứ Hai cho đến Thứ Sáu, tôi phải làm việc tại Toà Án Liên Bang Hoa Kỳ. Do đó tôi không thể nào có thì giờ đủ để phục vụ 2 nơi được nên Đức Tổng Giám Mục chỉ định tôi phục vụ trại tù vì Ngài thấy tôi có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn làm việc tại toà án.
 

Để thực thi đúng như câu nói: Đức vâng lời tốt hơn của lễ. Tôi phải từ giã Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc sau nhiều năm phục vụ tại đây, từ khì giáo xứ mới thành lập nên tôi đem theo trong lòng niềm luyến tiếc và tri ân vô biên đối với các vị Linh Mục tiền nhiệm, Hội Đồng Mục Vụ, và Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành cùng tất cả các giáo dân trong giáo xứ cho đến nay, đã quý mến tôi đặc biệt, coi tôi như là một tu sĩ thuân tuý làm Phụ Tá Linh Mục Chánh Xứ, trong khi tôi chỉ là một Thầy Sáu ngoài đời người Việt Nam đầu tiên có gia đình vợ con (Permanent Deacon) trong Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ. Phải thành thật mà nói rất khó nghĩ cho tôi phải quyết định thực hành đức vâng lời Đức Tổng Giám Mục, để từ giã Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc, lên đường lãnh nhiệm vụ Tuyên Uý trại tù Oklhoma County Jail.
 

Mặc dầu trước kia tôi đã từng phục vụ 2 giáo xứ Mỹ: The Cathedral of Our Lady of Perpetual Help Church rất nhiều năm và giáo xứ Mỹ da mầu Corpus Christi Church 3 năm. Nhưng riêng giáo xứ Thánh Anrê Dũng Lạc tôi phục vũ đã nhiều năm liên tục và tôi rất quý mến giáo xứ là vì 90% giáo dân thuộc giáo xứ nhập tịch trở thành công dân Hoa Kỳ, là do tôi trực tiếp tiến hành thụ tục pháp lý cho họ tại Toà Án Liên Bang Hoa Kỳ do tôi đặc trách nhập tịch từ năm 1980 đến 2012.
 

Rồi việc giúp đỡ trực tiếp vấn đề thủ tục bảo trợ và tài chánh cho một sĩ quan QLVNCH tỵ nạn cộng sản thuộc giáo dân của giáo sứ này, bảo trợ cho vợ vá các con từ VN sang Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình với ông khi tôi còn đang đặc trách Chương Trình Tái Định Cư Tỵ Nạn Đông Nam Á (Southeast Refugees Resettlement Program) cho Cơ Quan Thiện Nguyện Công Giáo Hoa Kỳ USCC tại tiểu bang Oklahoma từ năm 1975 đến năm 1980.
 

Đặc biệt hơn thế nữa, tôi là người trực tiếp đầu tiên giúp mấy Sơ thuộc Dòng Nũ Tu Đa Minh Lạng Sơn, nay là Dòng Nũ Tu Da Minh Sài Gòn về tình nguyện phục vụ giáo xứ Thánh Anrê Dũng Lạc, Oklahoma City, Oklahoma trong nhiều năm qua và tôi đã cố vấn pháp luật cho Mẹ Bề Trên thành lập Phụ Tỉnh Dòng tại Tổng Giáo Phận Oklahoma City và đã được Tổng Giáo Phận chấp thuận.
 

Mới đây Sơ Giám Đốc Phụ Tỉnh Dòng tại Oklahoma City có tổ chức hai buổi gây quỹ tài chánh để mua đất và xây cất cơ sở, để có chỗ đào tạo thêm các Sơ phục vụ cho Cộng Đoàn Công Giáo Oklahoma City nói riêng và cho Cộng Đoàn Công Giáo trên toàn quốc nói chung. Nhưng hai buổi gây quỹ tài chánh này chỉ mang tính cách địa phương nên chưa đáp ứng được nhu cầu mục tiêu đề ra. Vậy nếu có ai có lòng hảo tâm muốn đóng góp cho chương trình này thì xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Sơ Bề Trên Mai Đệ ở số 405-476-7366 để biết thêm chi tiết cần thiết.

Phó Tế Nguyễn Mạnh San
Tuyên Uý Trại Tù Liên Bang Hoa Kỳ





J211. Somadatta Jātaka -- Người đàn ông nhút nhát và con trâu làm quà tặng Tóm tắt: Một vị sư khó có thể nói trước mặt hai hoặc ba người khác vì quá lo lắng. Đức Phật kể câu chuyện về một Bà-la-môn thời xưa đã dành cả năm trời để học thuộc một bài kệ nhưng lại quá lo lắng đến nỗi khi đọc cho vua nghe, ông đã đảo ngược ý nghĩa của bài kệ.

Hôm Chủ Nhật 28/9, Việt Nam cho di tản hàng chục ngàn dân cư tại những vùng bị đe dọa, đồng thời đóng cửa phi trường, khi cơn bão Bualoi đang tăng cường sức mạnh lao tới miền Trung. Trận bão này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi gây ít nhất 10 người chết và lũ lụt trên diện rộng ở Philippines. Theo báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ GMT, gió bão đã lên tới 133 km/giờ (83 dặm/giờ) và dự báo sẽ đổ bộ vào miền Trung Việt Nam khoảng 1 giờ sáng thứ Hai, với vận tốc di chuyển nhanh gấp đôi mức trung bình. Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia cảnh báo đây là “cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng” và có thể gây ra nhiều tai ương cùng lúc: gió lớn, mưa dồn dập, lũ quét, sạt lở đất, ngập mặn ven biển.

Ukraine hứng chịu một trong những trận oanh tạc nặng nề nhất trong nhiều tháng: gần 600 drones cùng hàng chục hỏa tiễn đã trút xuống bảy vùng trong suốt 12 giờ, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và 70 người bị thương, theo BBC ngày 28 tháng 9. Tất cả nạn nhân tử nạn đều ở Kyiv, trong đó có một bé gái 12 tuổi. Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là “cuộc tấn công hèn hạ” và khẳng định Nga “muốn tiếp tục giết chóc”, đồng thời cam kết Ukraine sẽ đánh trả để “buộc Nga phải ngồi vào bàn ngoại giao”. Ông kêu gọi Âu Châu và Hoa Kỳ có phản ứng quyết liệt, nhấn mạnh hành động này phơi bày lập trường thật của Moscow ngay sau tuần lễ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Đến chiều Chủ Nhật 28/9, số nạn nhân trong vụ nổ súng ở nhà thờ Mormon, Michigan đã tăng lên bốn người chết, tám người bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. Nhà thờ cũng bị nghi phạm đốt cháy. Sự việc xảy ra tại Nhà Thờ Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Giêsu Kito, cách Detroit khoảng 80 km về phía Bắc, cảnh sát địa phương cho biết.

Lý do khiến ông ta lọt vào tầm ngắm của tổng thống, ngoài sự phục tùng của một công tố viên liên bang mới được bổ nhiệm ở Virginia không có kinh nghiệm về luật hình sự, và một Bộ trưởng Tư pháp thậm chí không thể gọi Comey bằng tên vào ngày ông ta bị truy tố, có thể bắt nguồn từ chính hệ thống tư pháp liên bang.

Bài viết sau đây là của Ian Millhiser trên báo VOX ngày Thứ Sáu 26/9/2025 nhan đề "Comey’s indictment is a warning to the Supreme Court justices" (Bản cáo trạng của Comey là lời cảnh báo cho các thẩm phán Tòa án Tối cao).

FBI đã sa thải một nhóm nhân viên từng bị chụp hình quỳ gối cùng người biểu tình ở Washington trong cao trào phản đối sau cái chết của George Floyd năm 2020. Số lượng chính xác chưa được công bố, nhưng những người am tường cho hay có thể lên đến 20 người, gồm cả những nhân viên giữ chức vụ cao. Hiệp hội Nhân viên FBI lên án việc sa thải là “bất hợp pháp”, vi phạm quyền bảo vệ công chức, nhấn mạnh nhiều người trong số bị mất việc là cựu quân nhân. Họ cho rằng hành động quỳ gối khi đó chỉ nhằm giảm căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng công quyền, không phải biểu lộ lập trường chính trị.

Nhiều độc giả thắc mắc vì sao giá hàng chợ liên tục nhiều tháng qua tăng. Sau đây VB sẽ dịch 2 bản tin để giải thích về hoàn cảnh nông dân Mỹ

- “The Wall That Heals” Trở Lại Quận Cam: Tưởng Niệm 58,000 Tử Sĩ Chiến Tranh Việt Nam. -Trump Ra Lệnh Gửi Quân Đến Portland Bảo Vệ Các Cơ Sở ICE. - Hegseth Triệu Tập Tướng Lãnh Về Quantico Để Quay Diễn Văn. - Cơ Quan Khí Tượng Hoa Kỳ Cạn Sức Giữa Mùa Bão. - Noem Bị Tố Can Thiệp Gấp Quỹ Tái Thiết Cầu Tàu Ở Florida. - Trump Nói Vì Công Lý, Không Phải Báo Thù – Nhưng Lời Lẽ Lại Khác. - Bộ Tư Pháp Liên Bang Yêu Cầu Hồ Sơ Về Công Tố Viên Georgia Fani Willis. - Trump Nói “Đã Có Thỏa Thuận” Về Gaza, Nhưng Còn Nhiều Trở Ngại. - Chính Quyền Trump Điều Tra Cáo Buộc Bài Do Thái Trong Hệ Thống CSU. - Bộ Giao Thông của Trump Thu Hồi Tài Trợ Đường Mòn Và Làn Xe Đạp. - Westminster Lên Án VietRISE Bóp Méo Lịch Sử Việt Nam.

Các trường học ở tiểu bang Oklahoma đang phát Kinh Thánh ấn bản "God Bless the USA" (Chúa phù hộ nước Mỹ), nhưng 17 Tu chính án quan trọng của Hiến pháp lại bị thiếu.

Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện nhận được tài liệu mới nhất từ nhà quản lý tài sản của Jeffrey Epstein, trong đó cho thấy vào những năm cuối đời, tội phạm t-ình d*c Epstein có liên hệ với Elon Musk, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump. Theo Politico, các thành viên Đảng Dân Chủ của Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố tài liệu vào Thứ Sáu 26/9, là một phản hồi cho cuộc điều tra của ủy ban về vụ án Epstein. Trong một bản sao có vẻ như là sổ ghi lại lịch trình của Epstein, Musk đã đến hòn đảo của Epstein vào ngày 6/12/2014. Một ghi chú được đính kèm vào kế hoạch đó có nội dung: "Chuyện này vẫn đang diễn ra chứ?”

Quân đội TQ đang có kế hoạch tổng xâm lược Đài Loan (hoặc các nước lân cận) mở đầu bằng các đơn vị nhảy dù, trong đó chiến binh và xe tăng cùng lúc thả dù vào các sân golf gần cảng và sân bay của Đài Loan, mở đường cho đổ bộ sau từ tàu chiến. Nga đã ký hợp đồng huấn luyện và cung cấp các thiết bị thích nghi để xe tăng, đại bác cùng thả vào theo lính nhảy dù.

- Bộ Trưởng Quốc Phòng Hegseth Triệu Tập Hàng Trăm Tướng Lãnh Về Virginia. - Trump Và Bộ Tư Pháp Dồn Dập Công Kích Cựu Giám Đốc FBI James Comey. - Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Ra Lệnh Điều Tra Tổ Chức Của George Soros. - Trump Kêu Gọi Siết Chặt Quy Định Tị Nạn Tại Liên Hiệp Quốc. - Ngân Sách Giáo Dục Liên Bang 2026: Nguy Cơ Cắt Giảm Sâu Với Trường Nghèo. - Trump Mở Đường Cho TikTok Bản Mỹ Trị Giá 14 Tỉ Mỹ Kim. - Trung Quốc Ngưng Mua Đậu Nành Mỹ Sau Khi Đặt Thuế Trả Đũa. - Amazon Chấp Nhận Hoàn Trả 1,5 Tỉ Mỹ Kim Cho Khách Hàng Prime Trong Thỏa Thuận 2,5 Tỉ Với FTC: Cách Nhận Tiền Hoàn Lại Từ Thỏa Thuận Amazon Prime. - Trump Áp Thuế Nặng Lên Thuốc Nhập, Xe Tải Và Đồ Nội Thất. - Bạch Ốc Bị Chỉ Trích Vì Khoe Số Thăm Dò Sai Về Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump - Tòa Cho Giáo Sư Đại Học South Dakota Trở Lại Giảng Dạy Sau Khi Bị Đình Chỉ Vì Bài Đăng Về Charlie Kirk. - Dân Chủ Không Nhượng Bộ Đối Đầu Nguy Cơ Đóng Cơ Đóng Cửa..

J201. Bandhanagara Jātaka -- Những Xiềng Xích Mạnh Nhất Tóm tắt: Một số nhà sư quan sát tù nhân bị trói chặt trong tù và hỏi Đức Phật về xiềng xích. Đức Phật giải thích rằng đây không phải là những xiềng xích mạnh nhất; sự luyến ái gia đình và dục vọng còn mạnh hơn. Ngài kể thêm rằng, trong quá khứ, một số người đã thành công trong việc phá vỡ những xiềng xích này và chia sẻ một câu chuyện về một kiếp trước của Ngài.

Clever Care, một chương trình Medicare Advantage nhạy bén và am hiểu về văn hóa, vừa khai trương một địa điểm mới, là một trong những trung tâm cộng đồng trụ cột của công ty. Trung tâm cộng đồng này tọa lạc tại Rowland Heights và dự kiến khai trương vào ngày 12 tháng 9. Trung tâm sẽ cung cấp cho hội viên quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc và kết nối cộng đồng với trọng tâm là tôn trọng truyền thống văn hóa của họ. Bằng sự kết hợp hai nền y học Đông-Tây, trung tâm cộng đồng mới sẽ cung cấp các lớp học, hướng dẫn các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống và tổ chức các sự kiện khác để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mỗi hội viên.
