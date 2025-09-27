thu khúc | sinh hoạt

Tranh Lê Thiết Cương





thu khúc



Thu đến. mênh mang buồn. thả lỏng

Thiu thỉu sợi dây chùng quán chiều

Không có ai bên ngoài cổng nắng

Đậm vàng. nâu gỗ. thớ liêu xiêu



Một hai người bạn văn im ỉm

Dán lên một cáo thị âm lời

Thanh lặng. thì xưa nay vẫn thế

Âm thầm trên luống chữ mù khơi



Bạn vẽ lên một khấc lòng đạm bạc

Nhược thu chưa rộ hết sắc màu

Đêm qua rượu hết mời trống hoác

Khó ngủ. người đợi ta rất lâu



Lạnh rồi. ừ. se se tâm cảnh

Mới đây. hạnh ngộ. vang bóng cười

Vậy thôi. xa nỗi người lui tới

Thức mình. nghe thấm tạng buông lơi



•

h o à n g x u â n s ơ n

25.septembre.25

sinh hoạt



Hôm qua quên bận quần dài

Sáng gây gây

Lạnh

Thấm. hai vai

Người

Gọi là ống quyển chơi vơi

Dò xem khí tượng

Tới rồi mùa thu

Vẫn còn nắng. chưa thấy mù

Sẽ bưng mấy chậu phù du vô nhà

Cây của đời

Phúc của ta

Ớt đỏ mấy quả

Cà rà sớm hôm

Tại sao không

Vườn là vườn

Đất vài ba chậu ươn(g) ươn(g) xóm giềng

Thu lá phong

Tuyết đặc quyền

Mùa đông ấm áp

Ngó hiền như ta



)(

h o à n g x u â n s ơ n

lập thu ất tỵ 2025