Cuốn Kinh Thánh ấn bản Trump đưa vào trường học Oklahoma trong phần Hiến Pháp đã bỏ sót, không in các Tu chính án từ 11 đến 27 -- trong đó có Tu chính án bãi bỏ chế độ nô lệ và Tu chính án trao quyền bầu cử cho phụ nữ.



Bản tin sau đây của báo Daily Beast hôm Thứ Sáu 26/9/2025, nhan đề "Trump Bibles in Some Schools Omit Key Constitutional Amendments" của phóng viên Wiktoria Gucia ghi nhận chuyện lạ này.



Các trường học ở tiểu bang Oklahoma đang phát Kinh Thánh ấn bản "God Bless the USA" (Chúa phù hộ nước Mỹ), nhưng 17 Tu chính án quan trọng của Hiến pháp lại bị thiếu.



Các giáo viên trên toàn tiểu bang đã bày tỏ lo ngại rằng những cuốn Kinh Thánh trị giá 60 đô la do Trump ủng hộ lại thiếu Tu chính án từ 11 đến 27—bao gồm cả Tu chính án bãi bỏ chế độ nô lệ và Tu chính án trao quyền bầu cử cho phụ nữ.



Việc thúc đẩy đặt Kinh Thánh vào trong các lớp học ở Oklahoma bắt nguồn từ Giám đốc Sở Giáo dục Tiểu bang Ryan Walters, người đã hợp tác với Lee Greenwood để quyên góp Kinh Thánh sau khi Cơ quan Lập pháp Oklahoma từ chối phân bổ 3 triệu đô la cho việc mua Kinh Thánh.



Những cuốn Kinh Thánh "God Bless the USA" được quyên góp được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Lee Greenwood. Một ấn bản có chữ ký của Tổng thống Donald Trump được bán với giá 1.000 đô la.



“Học sinh cần hiểu nền tảng của lịch sử Hoa Kỳ”, Walters phát biểu trong một tuyên bố thông báo rằng Kinh Thánh sẽ được phân phát cho tất cả các lớp học Chính phủ Hoa Kỳ AP trong tiểu bang. “Đó là Kinh Thánh, Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập.”



Tuy nhiên, khi giáo viên khoa học xã hội Aaron Baker ở Oklahoma mở Kinh Thánh ra, ông phát hiện ra rằng không có toàn bộ Hiến pháp.



“Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, đây là một bản Hiến pháp không đầy đủ, nếu có thì cũng chỉ là một bản Hiến pháp không hoàn chỉnh, và đó là một bản Hiến pháp không trung thực, và đó không phải là bản Hiến pháp tôi dạy trong lớp học của mình”, Baker phát biểu trong một video TikTok được hơn 600.000 lượt thích.Nhà xuất bản Kinh Thánh nói với KFOR rằng “Quyết định được đưa ra là chỉ bao gồm các tài liệu gốc của những người sáng lập, vì các Tu chính án 11-27 đã được bổ sung sau đó.”Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (National Constitution Center) tuyên bố rằng “Hiến pháp Hoa Kỳ bao gồm Lời nói đầu, bảy điều khoản và 27 tu chính án.”Trang web chính thức của cuốn Kinh Thánh nêu rõ nội dung: đoạn điệp khúc viết tay bài "God Bless The USA" của Lee Greenwood, Hiến pháp Hoa Kỳ, Tuyên ngôn Nhân quyền, Tuyên ngôn Độc lập và Lời Tuyên thệ Trung thành."Chắc chắn sẽ gây hiểu lầm cho học sinh nếu các em được tặng cuốn Kinh Thánh này", Alex Luchenitser, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Pháp lý của tổ chức Americans United for Separation of Church and State, trả lời KFOR sau bình luận của nhà xuất bản."Điều khoản gốc của Hiến pháp không sử dụng từ nô lệ, Tu chính án thứ 13 có đề cập trực tiếp đến vấn đề này, và nếu bạn đang cố gắng viết lại lịch sử, việc loại bỏ những tu chính án đó sẽ giúp làm rõ điều đó", Baker nhấn mạnh trong video của mình.Hôm thứ Năm, Ryan Walters đã từ chức giám đốc trường học để nhận chức lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ Teacher Freedom Alliance (TFA), một tổ chức phi lợi nhuận, nhằm mục đích giúp giáo viên rèn luyện học sinh trở thành "những công dân Mỹ tự do, đạo đức và ngay thẳng".Vào tháng 7, Oklahoma được xếp hạng 50 trên toàn quốc về chất lượng giáo dục, nghĩa là hạng bét.