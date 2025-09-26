Lộ kế hoạch Nga huấn luyện, trang bị để TQ tổng xâm lược Đài Loan: nhảy dù trước, đổ bộ sau



Quân đội TQ đang có kế hoạch tổng xâm lược Đài Loan (hoặc các nước lân cận) mở đầu bằng các đơn vị nhảy dù, trong đó chiến binh và xe tăng cùng lúc thả dù vào các sân golf gần cảng và sân bay của Đài Loan, mở đường cho đổ bộ sau từ tàu chiến. Nga đã ký hợp đồng huấn luyện và cung cấp các thiết bị thích nghi để xe tăng, đại bác cùng thả vào theo lính nhảy dù.



Sau đây là bản dịch 2 bản tin ngày Thứ Sáu 26/9/2025 -- "Russia to train and equip China for aerial invasion of Taiwan" (Nga sẽ huấn luyện và trang bị TQ để xâm chiếm Đài Loan từ bầu trời) của báo The Telegraph, và bản tin "Russia is helping China to prepare for a potential invasion of Taiwan, defense institute says" (Học viện Quốc phòng nói: Nga đang giúp TQ để sẽ xâm chiếm Đài Loan) của WSLS.



Báo The Telegraph viết rằng Nga đã đồng ý huấn luyện và trang bị cho lính nhày dù Trung Quốc cho một cuộc tấn công bằng đường không vào Đài Loan, theo các tài liệu bị rò rỉ. Theo hồ sơ điện toán dày 800 trang, TQ sẽ mua hàng chục quân xa và hệ thống dù để thả vật nặng từ trên cao, cũng như huấn luyện binh sĩ vận hành chúng.



Các nhà phân tích tại Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia (RUSI: Royal United Services Institute), đơn vị đã xác minh độc lập các tài liệu này, cho biết thỏa thuận này sẽ mang lại cho Trung Quốc "năng lực cơ động trên không mở rộng" và "các lựa chọn tấn công chống lại Đài Loan, Philippines và các quốc đảo khác trong khu vực".



Các chuyên gia cho biết thỏa thuận này có thể tăng cường năng lực chiếm Đài Loan của Bắc Kinh bằng cách học hỏi từ lực lượng không quân của Nga, vốn vẫn vượt trội hơn so với năng lực của Trung Quốc. Các hợp đồng và thư từ giữa Trung Quốc và Nga cũng là một lời cảnh báo cho phương Tây về những nguy cơ từ mối liên minh ngày càng gia tăng giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình.



Tổng thống Nga, người bị cáo buộc đe dọa NATO trong những tuần gần đây, ngày càng phụ thuộc vào người đồng cấp Trung Quốc về phụ tùng thay thế và công nghệ lưỡng dụng để duy trì cuộc xâm lược Ukraine. Trong khi đó, ông Tập đã sử dụng kinh nghiệm chiến trường của Moscow để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Đài Loan tiềm tàng, mà tình báo phương Tây tin rằng Bắc Kinh có thể sẵn sàng vào năm 2027.



Bắc Kinh hiểu rằng mặc dù quân đội của họ hiện được coi là vượt trội hơn Nga, nhưng họ lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu tương tự. Gần đây, các đại diện Trung Quốc đã được cử đến giám sát cuộc tập trận Zapad 2025 do Nga và Belarus tổ chức trên biên giới NATO. Quân đội TQ đã và đang tìm kiếm nhiều phương pháp khác nhau để chiếm Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình.



Theo viện RUSI, các cuộc đổ bộ đường biển được coi là "rất rủi ro" do độ dốc lớn của các bãi biển. Một chiến thuật khác là chiếm giữ các sân bay để quân đội có thể đổ bộ, nhưng Ukraine đã chứng minh rằng họ có thể chặn và phá hủy đường băng để ngăn chặn lực lượng Nga tiếp cận bằng các phương pháp tương tự. Lựa chọn thứ ba là thả dù xe thiết giáp và quân đội vào Đài Loan như một phần của lực lượng xâm lược rộng lớn hơn.



Sức mạnh chiến đấu 'sẽ tăng đáng kể'

Báo cáo của RUSI, do Tiến sĩ Jack Watling và Oleksandr Danylyuk biên soạn, cho biết "khả năng thả dù xe thiết giáp xuống các sân golf, hoặc các khu vực đất trống và chắc chắn khác gần cảng và sân bay của Đài Loan, sẽ cho phép lực lượng tấn công đường không tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu và đe dọa chiếm giữ các cơ sở này để dọn đường cho lực lượng tiếp theo đổ bộ".



Các hợp đồng, ban đầu do nhóm tin tặc Black Moon có được, cho thấy Nga đã đồng ý vào tháng 10 năm 2023 sẽ trang bị cho toàn bộ một tiểu đoàn lính dù của Trung Quốc. Các tài liệu từ một năm sau đó cho thấy Moscow đã đồng ý bán 37 xe lội nước hạng nhẹ BMD-4M, 11 đại bác chống tăng tự hành Sprut-SDM1, 11 xe bọc thép chở quân đổ bộ đường không BTR-MDM cho PLA.



Các thỏa thuận nêu rõ các quân xa này phải được trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy-điều khiển của Trung Quốc. Nga cũng sẽ huấn luyện một tiểu đoàn lính dù Trung Quốc sử dụng các thiết bị này trên chiến trường theo thỏa thuận. Ban đầu, quân đội Trung Quốc sẽ đến Nga để huấn luyện ban đầu, trước khi một trại huấn luyện rộng hơn được thành lập tại Trung Quốc.

.

Hồ sơ RUSI cho biết: "Tại đây, các huấn luyện viên Nga sẽ chuẩn bị cho tiểu đoàn này về kỹ năng đổ bộ, điều khiển hỏa lực và cơ động như một phần của đơn vị đổ bộ đường không." Moscow cũng sẽ thiết lập một trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng tại Trung Quốc, cũng như bàn giao tất cả các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, cho phép Bắc Kinh hiện đại hóa các phương tiện này trong tương lai.

Hệ thống thả dù Dalnolyot (Dalnolyot parachute systems) do Nga cung cấp sẽ cho phép Trung Quốc thả hàng hóa lên tới 190 kg từ độ cao lên tới 32.000 feet (= 6 miles = 9.75 km), với tầm hoạt động từ 30-80 km.

.

Bản tin WSLS có thêm nhiều chi tiết khác, và ước tính thời gian tổng tấn công. Theo phân tích các tài liệu Nga bị rò rỉ của một diễn đàn quốc phòng và an ninh có trụ sở tại Anh, Nga đang bán thiết bị và công nghệ quân sự cho Trung Quốc, có thể giúp Bắc Kinh chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Đài Loan bằng đường không.



Phân tích của Viện Royal United Services Institute (RUSI) dựa trên khoảng 800 trang tài liệu, bao gồm các hợp đồng và danh sách thiết bị mà Moscow sẽ cung cấp cho Bắc Kinh, từ nhóm tin tặc Black Moon, nhóm này trước đó đã đăng một số tài liệu lên mạng. Nó không xác định các thành viên của mình nhưng trong một tuyên ngôn, nó tự mô tả là đối lập với các chính phủ thực hiện chính sách đối ngoại xâm lược.



Các tác giả của báo cáo RUSI đã chia sẻ một số tài liệu với Hãng thông tấn Associated Press và cho biết chúng có vẻ là thật, mặc dù một số phần của tài liệu có thể đã bị lược bỏ hoặc thay đổi. AP không thể tự mình xác minh tính xác thực của chúng.



Sự kết hợp giữa các tài liệu Nga đã hoàn thành và bản nháp dường như đã hoàn thành đề cập đến các cuộc họp giữa các phái đoàn Trung Quốc và Nga – bao gồm cả các chuyến thăm Moscow – cũng như thời gian thanh toán và giao hàng cho các hệ thống dù độ cao lớn và xe tấn công đổ bộ. Họ cho rằng Nga đã bắt đầu công việc sản xuất các sản phẩm sẽ được giao nhưng không có bằng chứng trực tiếp từ phía Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã trả bất kỳ khoản tiền nào hoặc nhận bất kỳ thiết bị nào.



Các tác giả cho rằng thiết bị này có thể được sử dụng để xâm lược Đài Loan. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã bắt đầu một chương trình hiện đại hóa rộng rãi lực lượng vũ trang với mục tiêu biến lực lượng này thành quân đội "đẳng cấp thế giới" vào năm 2050.

Thiết bị có thể được sử dụng để tấn công Đài Loan. Các quan chức cấp cao của Mỹ đã gợi ý rằng ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội của mình chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Đài Loan có thể xảy ra sớm nhất là vào năm 2027. Bắc Kinh tuyên bố rằng nền dân chủ tự trị này là một phần hợp pháp của Trung Quốc và không loại trừ khả năng chiếm hòn đảo bằng vũ lực.Các tài liệu không đề cập trực tiếp đến Đài Loan, nhưng phân tích của viện nghiên cứu có trụ sở tại London cho thấy thỏa thuận này sẽ giúp Trung Quốc có được khả năng nhảy dù tiên tiến mà họ cần để tiến hành một cuộc xâm lược, có thể đẩy nhanh tiến độ.Không chắc chắn liệu Trung Quốc đã quyết định xâm lược Đài Loan hay chưa, nhưng việc tiếp cận thiết bị của Nga và huấn luyện tại địa phương ở Trung Quốc có nghĩa là Bắc Kinh sẽ được trang bị tốt hơn cho một cuộc xâm lược tiềm năng, theo Danylyuk nói."Lực lượng đổ bộ từ bầu trời của Trung Quốc còn rất non trẻ," ông nói, gợi ý rằng sự hỗ trợ của Moscow có thể giúp tăng tốc chương trình đổ bộ đường không của Trung Quốc khoảng 10 đến 15 năm. Điện Kremlin của Nga, cũng như bộ quốc phòng và ngoại giao của Trung Quốc và Đài Loan, đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận."Giá trị lớn nhất của thỏa thuận" đối với Trung Quốc có lẽ nằm ở việc huấn luyện và quy trình chỉ huy và kiểm soát lực lượng dù, vì Nga có "kinh nghiệm chiến đấu", trong khi Trung Quốc thì không, Oleksandr Danylyuk và Jack Watling viết.Các nhà phân tích cho biết mục tiêu của Nga là phát triển thành nhà cung cấp quân sự cho Trung Quốc và tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng Danylyuk cũng gợi ý rằng Moscow có thể muốn lôi kéo Bắc Kinh vào một cuộc xung đột với Washington về Đài Loan, nhằm làm phân tâm Mỹ khỏi cuộc chiến của Nga với Ukraine.Mặc dù năng lực quân sự của Bắc Kinh vượt trội hơn nhiều so với Moscow, nhưng phân tích cho thấy Trung Quốc có những điểm yếu mà Nga có thể lấp đầy. Nga có lịch sử lâu đời về lực lượng đổ bộ đường không, có từ hàng thập niên trước, và các tác giả cho rằng Trung Quốc cần có bí quyết này. Song Zhongping, một nhà bình luận quân sự ở Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc có trang bị vượt trội, nhưng "Nga có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn".Wen-Ti Sung, một chuyên gia về Trung Quốc và Đài Loan tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết việc thả quân bằng dù có thể hỗ trợ hậu cần cho bất kỳ cuộc xâm lược nào nhưng khó có thể là "sự kiện chính".Thay vào đó, "Trung Quốc đang chơi ván cờ dài" bằng cách mua sắm thiết bị của Nga, Sung nói. Đó là vì Bắc Kinh sẽ tìm cách kỹ thuật đảo ngược thiết bị và công nghệ, sau đó phát triển chúng không chỉ cho chiến đấu trên không mà còn cho tình báo, giám sát và trinh sát tiên tiến, những yếu tố quan trọng đối với chiến tranh hiện đại, ông nói.Nga đồng ý cung cấp đào tạo và thiết bị. Theo một tài liệu đề ngày tháng 9 năm 2024, một thỏa thuận ban đầu vào năm 2021 đã chi tiết về thời gian thanh toán và giao hàng. Theo tài liệu đó, các giai đoạn một và hai — phân tích thông số kỹ thuật, sửa đổi phần mềm và sản xuất thiết bị — đã hoàn thành.Báo cáo cho biết, Nga cũng đồng ý cung cấp huấn luyện tại Trung Quốc và một bộ trang bị hoàn chỉnh cho một tiểu đoàn đổ bộ đường không, bao gồm cả khả năng tiến hành xâm nhập bằng lực lượng đặc biệt. Điều đó bao gồm việc bán 37 xe tấn công đổ bộ hạng nhẹ, 11 pháo tự hành chống tăng đổ bộ và 11 xe bọc thép chở quân đường không, cũng như các xe chỉ huy và quan sát. Tổng chi phí được liệt kê là hơn 210 triệu đô la.Các tài liệu cho thấy Bắc Kinh muốn tất cả các phương tiện phải được trang bị hệ thống thông tin liên lạc của Trung Quốc và sẵn sàng sử dụng đạn dược của Trung Quốc. Bắc Kinh tìm kiếm các hệ thống dù nhảy ở độ cao lớn. Phân tích của RUSI cho biết Nga đã đồng ý bán cho Trung Quốc các hệ thống được thiết kế để nhảy dù từ độ cao cực lớn, lên đến 190 kg (419 pound).Các tài liệu tham khảo biên bản cuộc họp ngày 8 tháng 3 năm 2024 tại Moscow, trong đó Nga đồng ý cung cấp cho Trung Quốc chi tiết về hiệu suất của hệ thống, được gọi là Dalnolyot, trong điều kiện nhiệt độ lạnh xuống đến -60 độ C (-76 độ F) vào cuối năm 2024.Theo tài liệu, Bắc Kinh đã yêu cầu thử nghiệm hệ thống dù cho các lần thả từ độ cao 8.000 mét (26.250 feet). Chiều cao đó sẽ cho phép lực lượng Trung Quốc lướt đi xa tới 80 km (50 dặm), cho phép "các nhóm đặc nhiệm Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ của các nước khác mà không bị phát hiện", báo cáo của RUSI cho biết.Danylyuk gợi ý rằng hệ thống Dalnolyot có thể được sử dụng cho một cuộc đổ bộ "giai đoạn 0" ở Đài Loan, trong đó Bắc Kinh bí mật đưa thiết bị và lực lượng đặc biệt từ máy bay bên ngoài không phận Đài Loan.Lính dù của Nga đã thất bại ở Ukraine. Mặc dù Nga có lịch sử lâu đời về lực lượng dù, nhưng Moscow đã không triển khai thành công lực lượng này ở Ukraine. Vào tháng 2 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh xâm lược toàn diện Ukraine, các binh sĩ lực lượng đặc biệt của ông đã cố gắng chiếm sân bay Hostomel ở ngoại ô Kyiv.Họ dự định thiết lập một căn cứ để đưa thêm quân vào bằng đường hàng không, nhưng một số trực thăng Nga đã bị tên lửa bắn trúng trước khi đến được Hostomel. Một nỗ lực chiếm căn cứ không quân phía nam Kyiv cũng thất bại. Các quan chức phương Tây và chuyên gia quân sự cho rằng việc không thiết lập được cầu hàng không từ Nga đến Ukraine đã biến những gì Moscow dự kiến là một chiến thắng nhanh chóng thành một cuộc chiến kéo dài ba năm và vẫn tiếp diễn.Giờ đây, Moscow đã phải dùng đến kho dự trữ từ thời Liên Xô để thay thế vũ khí trên chiến trường và, giống như Ukraine, đang tăng cường sản xuất vũ khí. Nhưng điều đó không có nghĩa là Moscow không thể bán thiết bị cho Trung Quốc, ông Danylyuk nói. Thiết bị trên không được mô tả trong các tài liệu chỉ cần thiết cho "giai đoạn xâm lược", ông nói. Ông nói rằng Nga không cần thiết bị như vậy cho Ukraine.Bài học từ những thất bại của Nga. Các nhà phân tích viết rằng "thách thức hoạt động" của Trung Quốc ở Đài Loan sẽ là làm những gì Nga đã không làm được: đàn áp hệ thống phòng không của Đài Loan và đưa đủ quân và thiết bị để có thể xây dựng lực lượng đánh bại quân đội Đài Loan trước khi họ huy động.Báo cáo cho rằng Trung Quốc có thể làm điều đó bằng cách thả xe bọc thép từ trên không xuống các sân golf gần cảng và sân bay của Đài Loan, điều này có thể cho phép quân đội đường không dọn đường cho lực lượng đổ bộ.