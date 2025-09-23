Đức Hồng Y làm giáo dân Công giáo xấu hổ với những phát biểu về Charlie Kirk







Sau đây là bản dịch bài viết đăng ngày Thứ Ba 23/9/2025 trên báo Palm Beach Post, nhan đề "Cardinal embarrasses Catholics with Charlie Kirk remarks" (Đức Hồng Y làm người Công giáo xấu hổ với những phát biểu về Charlie Kirk) của Linh mục Leo F. Armbrust, thành viên sáng lập của tổ chức GRACE in the USA, một hội đoàn các lãnh đạo cộng đồng phi đảng phái. Bản Việt dịch như sau.



Tôi đã được thụ phong linh mục Công giáo hơn 48 năm sau khi trả qua 12 năm đào tạo tại chủng viện. Trong 60 năm đó, tôi chưa bao giờ xấu hổ trước lời nói của một vị giám mục nào như khi nghe Đức Hồng Y Timothy Dolan nói về Charlie Kirk. Ngài gọi ông Kirk là một Thánh Phaolô thời hiện đại, một "nhà truyền giáo, người truyền bá Phúc âm, và là một anh hùng". Hơn nữa, ngài nói, "Tôi nghĩ ông ấy [Charlie Kirk] là người hiểu ý Chúa Jesus khi Ngài nói rằng chân lý sẽ giải thoát bạn."



Chắc chắn, Đức Hồng Y rất cảm kích khi những tuyên bố công khai của Hồng Y được phổ biến rộng rãi và được xem là phản ánh lập trường của Giáo hội Công giáo. Một người ở vị trí lãnh đạo được kính trọng như ông [Hồng Y], khi phát biểu về một vấn đề có tầm ảnh hưởng quốc gia, hẳn phải lựa chọn ngôn từ cẩn thận và cân nhắc những hậu quả nghiêm trọng của thông điệp. Nhưng nếu những giả định đó là chính xác, thì việc một hồng y của Giáo hội Công giáo ủng hộ Charlie Kirk đã tiếp tay cho định kiến phi lý, sự chế giễu và bôi nhọ những người bên lề xã hội.



Ông Kirk ủng hộ việc hành quyết, xử tử người công khai và Kirk muốn mời trẻ em làm khán giả các màn xử tử; ông Kirk tuyên bố rằng những phụ nữ da đen như Michele Obama, Ketanji Brown Jackson, Joy Reid và Sheila Jackson "thiếu năng lực xử lý não bộ để được coi trọng", đồng thời nói thêm rằng họ đang "cướp mất vị trí của người da trắng". Hơn nữa, ông Kirk nói: "Tôi không thể chịu nổi từ "đồng cảm" (empathy), thực ra, tôi nghĩ "đồng cảm" là một thuật ngữ bịa đặt của thời đại mới, gây ra rất nhiều tổn hại." Câu hỏi của tôi, thưa Đức Hồng y, liệu Đức Hồng y có biết ông Kirk đã nói những điều này không? Những suy nghĩ nào khác mà Charlie Kirk bày tỏ còn quan trọng hơn sự báng bổ này và đủ điều kiện để ông Kirk nên được phong chân phước mà Đức Hồng y đã ủng hộ?Rõ ràng, Đức Hồng Y chưa bao giờ đọc một số bình luận kỳ quặc mà ông Kirk đưa ra, hoặc tệ hơn, nếu có đọc, ngài [Hồng Y] cũng đã bác bỏ tính nghiêm trọng của việc chúng xâm phạm đến phẩm giá của người khác. Vào thời điểm Giáo hội Công giáo cần trở thành ngọn hải đăng của đạo đức, thật không may, những phát biểu của Đức Hồng Y chỉ càng củng cố thêm quan niệm rằng Giáo hội mang tính chính trị nhiều hơn là đạo đức. Tôi đề nghị trong tương lai, Đức Hồng Y nên nghiên cứu kỹ trước khi phong thánh cho bất kỳ ai từng đưa ra những tuyên bố rõ ràng không đáp ứng được bài kiểm tra về lòng bác ái và sự đồng cảm.

