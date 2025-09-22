

- UNDP: Vì thuế quan của Trump, VN sẽ mất 25 tỷ đô/năm, gần 1/5 tổng kim ngạch xuất cảng/năm.

- VN thắng giải nhất cuộc thi ca khúc Intervision do Nga tổ chức.

- Chuỗi siêu thị tạp hóa Walmart tăng giá 45% trong vòng 30 ngày vì thuế quan

- Fortune Magazine: các CEO hàng đầu của Mỹ họp kín, đồng thuận rằng Trump làm hại kinh tế Mỹ, sẽ hại cho cả an ninh quốc gia

- Nam Hàn do dự vì sẽ khủng hoảng kinh tế nếu làm theo lời Trump, khi bơm 350 tỷ đôla đầu tư vào Mỹ.

- Xuất cảng công nghệ của TQ sang Mỹ đã giảm mạnh, nhưng lại tràn sang thế giới thứ ba. Công nghệ Đài Loan hưởng lợi: tháng 8 xuất cảng tăng 30%

- Anh quốc chơi ngược với Mỹ để thu hút nhân tài: xem xét miễn phí thị thực (visa) cho khoa học gia, học giả

- Quận Cam (California) bất đồng về màu da, di dân: 1 học sinh trung học đội mũ MAGA để tưởng niệm Charlie Kirk, bị 1 nữ sinh ném mũ vào nhà vệ sinh nữ rồi la mắng Trump. Cả 2 em bị tạm ngưng học.

- Michigan: Cậu bé da đen 11 tuổi bị đuổi học vì trộm súng của bạn cùng lớp, gỡ ra để hết xài

- 36% người Cộng hòa nói Mỹ nên rời khỏi LHQ, 79% người Mỹ muốn Mỹ tiếp tục ở lại

- ALPA: Xin Trump đừng nâng tuổi nghỉ hưu của phi công vì sợ dễ rớt phi cơ.

- Trump nghi ngờ vắc xin: tại sao chích cho trẻ em nhiều vắc xin như chích ngựa

- Trump chỉ thị: trường công phải bảo vệ quyền cầu nguyện của học sinh Cơ đốc

- 2 TNS Cộng Hòa nói Trump chơi kiểu mafia khi cấm tự do phát biểu.

- Trump hôm nay sẽ tuyên bố: thuốc Tylenol gây ra chứng tự kỷ. Hãng thuốc nói an toàn.

- Arizona: Cả trăm ngàn người dự lễ tưởng niệm Charlie Kirk. Bà quả phụ Erika Kirk tuyên bố đã tha thứ cho kẻ ám sát và thề sẽ tiếp tục công việc của chồng mình.// Nhiều diễn gia mô tả Kirk là một "người tử vì đạo Cơ đốc//Tỷ phú Elon Musk bắt tay Trump // Trump tuyên bố căm thù phe tả: Charlie Kirk "không hề ghét đối thủ của mình. Nhưng tôi ghét đối thủ của mình

- Phi khoa học: Heritage Foundation kêu gọi FBI liệt kê người chuyển giới là "Chủ nghĩa cực đoan bạo lực"

- FBI: nghi có đồng phạm giúp sát thủ bắn Charlie Kirk.

- Báo động: Nhiều y viện nông thôn đóng cửa vì dự luật "bự và đẹp" của Trump. Vì Medicaid sẽ giảm hơn 900 tỷ đô la trong 10 năm tới, 7,5 triệu người nữa sẽ không có bảo hiểm

- Chính quyền Trump ngưng đưa ra các báo cáo thường niên của liên bang về nạn đói ở Mỹ

- Fox News thăm dò, nói điểm Trump quá thấp, liền bị Trump quy chụp là con số gian lận. Nhưng thăm dò của Đại học Quinnipiac, của American Research Group, của RealClearPolitics đều có con số đó

- Khói cháy rừng làm chết hơn 41.000 người Mỹ mỗi năm.

- Lại nổ súng ở Indiana: Ít nhất 2 người đã chết và 5 người khác bị thương

- Cộng hòa Dominica: thu hồi 377 gói cocaine từ chiếc tàu bị Mỹ bán chì

- Ít nhất 29 người Palestine đã chết sáng nay. Pháp và Saudi Arabia dự kiến ​​sẽ triệu tập hội nghị ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel/Palestine. Úc, Anh, Bồ Đào Nha, Canada công nhận nhà nước Palestine. TQ ủng hộ Palestine.

- Taliban bác bỏ lời Trump đòi quyền kiểm soát Căn cứ Không quân Bagram

---- UNDP: Vì thuế quan của Trump, VN sẽ mất 25 tỷ đô/năm, gần 1/5 tổng kim ngạch xuất cảng/năm. Theo ước tính của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), thuế quan của Hoa Kỳ áp đặt từ tháng 8 có nguy cơ làm giảm tới 1/5 kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ, khiến Việt Nam trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Đông Nam Á về thuế quan. Theo dữ liệu thương mại của Hoa Kỳ, Việt Nam là nước xuất cảng lớn thứ sáu thế giới sang Hoa Kỳ vào năm ngoái với kim ngạch xuất cảng đạt 136,5 tỷ đô la. Những hàng hóa này phần lớn được sản xuất tại các nhà máy do các công ty đa quốc gia Hoa Kỳ và nước ngoài hoặc các nhà cung cấp của họ điều hành.

.

Reuters cũng ghi rằng trong trường hợp xấu nhất là lạm phát ở Hoa Kỳ do thuế quan rất cao, mức thuế 20% áp lên hàng hóa Việt Nam có thể khiến kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm "theo thời gian hơn 25 tỷ đô la, gần 1/5 tổng kim ngạch hàng năm", Philip Schellekens, chuyên gia kinh tế trưởng của UNDP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nói với Reuters. Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp Việt Nam chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

.

Dữ liệu toàn diện đầu tiên của Việt Nam được công bố kể từ khi thuế quan có hiệu lực vào ngày 7 tháng 8 cho thấy xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất của Việt Nam, đã giảm 2% trong tháng 8 so với tháng 7, trong đó giày dép giảm 5,5%, mà Việt Nam là nhà cung cấp lớn thứ hai thế giới, theo Tổng cục Hải quan. Điều này diễn ra sau một đợt tăng vọt xuất cảng trước khi áp thuế.

.

Ngân hàng Thế giới đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay sau khi thuế quan của Hoa Kỳ có hiệu lực. Nike, Adidas và Puma, những công ty sản xuất phần lớn sản lượng giày dép toàn cầu thông qua các nhà cung cấp tại Việt Nam, đã từ chối bình luận.

VN BỊ NẶNG NHẤT. Theo báo cáo của UNDP được công bố tuần trước, mức giảm 19,2% tiềm năng trong xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ sẽ cao gần gấp đôi mức giảm trung bình 9,7% trong xuất cảng từ Đông Nam Á, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại châu lục này và là một trung tâm công nghiệp lớn.

.

"Không quốc gia nào ở Đông Nam Á dễ bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế quan của Hoa Kỳ hơn Việt Nam", Schellekens nói, đồng thời lưu ý rằng chỉ có Trung Quốc ở Đông Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn nếu tính theo đồng đô la. Trong số các quốc gia lớn ở Đông Nam Á, xuất cảng của Thái Lan sang Hoa Kỳ có thể giảm 12,7%, Malaysia 10,4% và Indonesia 6,4%, theo báo cáo của UNDP.

.

Ước tính mức giảm xuất cảng của Hoa Kỳ sẽ làm giảm khoảng 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam, mặc dù tác động của thuế quan có thể mất nhiều năm mới hiện hữu hoàn toàn, và có thể được giảm thiểu nhờ việc các nhà xuất khẩu chịu một số chi phí, Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm sang các khu vực khác và tăng chi tiêu nội địa.

.

Ước tính của UNDP dựa trên kịch bản thuế quan sẽ được chuyển hoàn toàn sang người tiêu dùng Hoa Kỳ, làm giảm nhu cầu, nhưng cho đến nay điều này vẫn chưa xảy ra vì tác động đối với lạm phát của Hoa Kỳ vẫn ở mức vừa phải.

.

UNDP cũng không tính đến tác động tiềm tàng của mức thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển qua Việt Nam, điều này có thể gây ra tác động tàn phá nếu Washington quyết định áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với linh kiện nước ngoài được sử dụng trong các mặt hàng xuất khẩu, do hàng hóa của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào đầu vào từ Trung Quốc.

.

Dữ liệu của UNDP không tính đến các khoản miễn thuế hiện hành đối với hàng điện tử tiêu dùng, chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả khi Washington duy trì các khoản miễn trừ đó, xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ vẫn có thể giảm 18 tỷ đô la, ông Schellekens cho biết.

.

---- Việt Nam đã đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi ca khúc Intervision do Nga tổ chức vào rạng sáng Chủ nhật, một cuộc thi được Tổng thống Vladimir Putin hậu thuẫn và được coi là đối thủ địa chính trị và bảo thủ về mặt xã hội của Eurovision. Vào tháng 2, Putin đã ra lệnh khôi phục Intervision, một cuộc thi âm nhạc khu vực thời Liên Xô dựa trên "các giá trị gia đình truyền thống", sau khi Nga bị loại khỏi Cuộc thi Ca khúc Eurovision năm 2022 sau quyết định của Putin gửi hàng chục nghìn quân vào Ukraine.

.

Chính phủ Ukraine đã mô tả Giải Thi Ca Khúc Intervision tại Nga là "một công cụ tuyên truyền thù địch". Được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Nga và phát sóng trên khắp châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và châu Âu, Intervision được tổ chức tại một sân vận động ngoại ô Moskva với sự tham gia của các ca sĩ đến từ hơn 20 quốc gia, chiếm 4 tỷ người, một nửa dân số thế giới, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

.

Ca nhạc sĩ Đức Phúc của Việt Nam, với bài hát Phù Đổng Thiên Vương, lời dựa vào môt bài thơ của thi sĩ Nguyễn Duy, dựa trên câu chuyện dân gian Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc Ân, đánh đuổi quân thù phương Bắc, đã được ban giám khảo gồm các quốc gia tham gia trao giải tiết mục xuất sắc nhất. Phần thưởng giải nhất, dành cho giọng hát mạnh mẽ và màn trình diễn được dàn dựng công phu với màn pháo bông đẹp mắt là giải thưởng tiền mặt trị giá 30 triệu rúp (360.000 đô la) và một chiếc cúp. Độc giả có thể xem trên YouTube, tìm với từ khóa "Intervision 2025."

.

---- Chuỗi siêu thị tạp hóa Walmart tăng giá 45% trong 30 ngày do "mức độ nghiêm trọng của thuế quan". Tuần này, người mua sắm và nhân viên đang chứng kiến ​​mức tăng giá mạnh đối với đồ chơi, hàng tạp hóa và các mặt hàng thiết yếu hàng ngày. Một số mặt hàng đã tăng giá gần một nửa chỉ trong vòng 30 ngày. Tại khắp các cửa hàng Walmart ở Hoa Kỳ, nhân viên và khách hàng đang nhận thấy những bước nhảy vọt. Các nhãn dán mới đang được dán với số lượng lớn hơn, và người mua sắm đang đăng ảnh các nhãn dán cũ và mới cạnh nhau để cho thấy mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng như thế nào.

.

Một trong những ví dụ rõ ràng nhất đến từ đồ thể thao. Một chiếc máy câu cá tay trái (left-handed fishing reel) đã tăng từ 57,37 đô la vào tháng 4 lên 83,26 đô la vào tháng 5. Đó là mức tăng 45% chỉ trong vài tuần: bằng chứng cho thấy thuế quan có thể đẩy giá lên cao như thế nào.

.

Khu vực đồ chơi cũng cho thấy một câu chuyện tương tự. Một con khủng long bạo chúa T. rex trong phim Jurassic World đã tăng từ 39,92 đô la vào ngày 27 tháng 4 lên 55 đô la vào ngày 21 tháng 5. Một con búp bê Baby Born có giá dưới 35 đô la vào tháng 3 đã tăng gần 50 đô la hai tháng sau đó.

.

Walmart kiếm được khoảng 60% doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ từ hàng tạp hóa. Ngay cả những mức tăng nhỏ ở đây cũng có thể ảnh hưởng đến hàng triệu gia đình. Ví dụ, bột ca cao đã tăng từ 3,44 đô la vào năm 2024 lên 6,18 đô la vào năm 2025, cho thấy chi phí thực phẩm không phải là miễn nhiễm.

.

Nguyên nhân chính là thuế quan. Vào tháng 4, Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế 10% đối với hàng nhập cảng. Các nhà cung cấp đã chuyển những chi phí này cho Walmart, và Walmart cho biết họ không thể hấp thụ tất cả mà không tăng giá cho người mua sắm. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2025, Walmart điều hành 5.206 cửa tiệm tại Hoa Kỳ, bao gồm 4.606 địa điểm Walmart và 600 Câu lạc bộ Sam’s Clubs. Khi giá cả Walmart thay đổi, hàng triệu hộ gia đình sẽ nhận thấy.

.

---- Tạp chí Fortune Magazine: Đằng sau cánh cửa đóng kín, các CEO hàng đầu của Mỹ nói rằng Trump không tốt cho kinh doanh và đã đến lúc phải Đưa nước Mỹ trở lại thành nước Mỹ. Bản tin viết: Chúng tôi vừa tổ chức một cuộc họp mặt lớn với các CEO hàng đầu, chủ yếu là đảng Cộng hòa, và bạn có thể sẽ ngạc nhiên trước những gì chúng tôi nghe được. Mặc dù nhiều người trong số họ sẵn sàng ủng hộ tổng thống vì nghĩa vụ yêu nước - và sự thất vọng về một số chính sách của đảng Dân chủ - nhưng họ ngày càng đặt câu hỏi ai thực sự được hưởng lợi từ vòng xoáy hỗn loạn, sợ hãi và hoang mang mà ông ta cố tình tạo ra.

.

Diễn đàn CEO của Viện Lãnh đạo Giám đốc Điều hành Yale (Yale Chief Executive Leadership Institute’s CEO forum) quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu với các CEO trong danh sách Fortune 500 để thảo luận về quy tắc Chatham House, nơi các trích dẫn trực tiếp được giữ kín. Tại Washington DC tuần này, trong cuộc họp lần thứ 155, khi những đám mây đen bao phủ quanh tòa nhà Quốc hội chỉ cách đó vài bước chân, các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng và một số quan chức cấp cao của chính quyền Trump đã tham gia cùng chúng tôi. Họ đã phải đối mặt với phán quyết gần như nhất trí từ hơn 100 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, đại diện cho một số công ty lớn nhất thế giới và các thương hiệu biểu tượng nhất: Các chính sách của Trump không hiệu quả. Nhân tiện, tất cả những ý kiến ​​này đều liên quan đến kết quả kinh doanh: lý luận này không liên quan đến chính trị cá nhân hay ngành nghề, mà luôn hướng đến lợi ích cốt lõi.

.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại diễn đàn của chúng tôi lo ngại rằng Trump đang làm suy yếu một hệ thống kinh tế đã mất hàng thập niên để xây dựng và từ lâu đã mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, dưới cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ, tất cả đều vì lợi ích ngắn hạn. Họ coi những gì đang diễn ra là sự xói mòn nền tảng và thể chế kinh tế của Hoa Kỳ. Trong môi trường tự do ngôn luận này (một chủ đề nhạy cảm hiện nay), họ cho biết mặc dù họ ủng hộ việc đưa ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ và củng cố an ninh kinh tế và quốc gia, nhưng họ lo ngại cho vị thế quốc tế của Hoa Kỳ trong bối cảnh an ninh quốc gia bị suy yếu tại FBI, CIA và Pentagon.

.

Quan điểm phổ biến này hoàn toàn trái ngược với những lời ca ngợi "Kính gửi Lãnh đạo" được rêu rao rầm rộ của một số ít các ông lớn công nghệ, những người rõ ràng không đại diện cho tầng lớp lãnh đạo.

.

Khảo sát cho thấy: Hai phần ba số CEO được khảo sát tại sự kiện của chúng tôi cho biết thuế quan của Hoa Kỳ đã gây bất lợi cho doanh nghiệp của họ. Họ ước tính 80% thuế quan được chia đều cho các doanh nghiệp trong nước và người tiêu dùng Hoa Kỳ, phần còn lại do các đối tác nước ngoài gánh chịu. Các doanh nghiệp đã cố gắng hạn chế chi phí thuế quan bằng cách định tuyến lại chuỗi cung ứng, sắp xếp lại hoạt động, tạm dừng tuyển dụng hoặc thực hiện sa thải hàng loạt. Tuy nhiên, họ không còn nhiều lựa chọn do lượng hàng tồn kho tích tụ trước khi thuế quan có hiệu lực tiếp tục cạn kiệt.

.

Một CEO của một công ty sản xuất lớn tại Hoa Kỳ đã giải thích với nhóm này: “Nếu chính phủ Hoa Kỳ muốn bảo vệ một số ngành công nghiệp nhất định, họ cần giúp những ngành công nghiệp đó thành công. Vấn đề không chỉ là áp đặt một loạt thuế quan và giả định rằng những ngành công nghiệp đó sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ. Cần phải có những ưu đãi… Người tiêu dùng muốn sản phẩm có giá thành thấp… dụng cụ điện, dụng cụ cầm tay, quần áo, giày thể thao… Liệu việc sản xuất tất cả những thứ đó tại Hoa Kỳ có thực sự hợp lý không? Tôi không tin là có. Tôi tin rằng có một số ngành công nghiệp mà điều đó hợp lý… nhưng sẽ không thực tế nếu kỳ vọng mọi ngành công nghiệp trên thế giới đều sản xuất sản phẩm tại Hoa Kỳ cho Hoa Kỳ.”

.

---- Nam Hàn sẽ khủng hoảng kinh tế nếu làm theo lời Trump, để bơm 350 tỷ đôla đầu tư vào Mỹ. Nền kinh tế Nam Hàn có cơ nguy khủng hoảng tương đương với cuộc khủng hoảng năm 1997 nếu chính phủ Nam Hàn chấp nhận các yêu cầu hiện tại của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán thương mại đang bị đình trệ mà không có các biện pháp bảo vệ, theo Tổng thống Lee Jae Myung nói với Reuters.

.

Seoul và Washington đã đồng ý bằng miệng về một thỏa thuận thương mại vào tháng 7, theo đó Hoa Kỳ sẽ giảm thuế quan của Trump đối với hàng hóa Nam Hàn để đổi lấy 350 tỷ đô la đầu tư từ Nam Hàn, cùng các biện pháp khác. Ông Lee cho biết họ vẫn chưa đưa thỏa thuận này ra văn bản do những tranh chấp về cách thức xử lý các khoản đầu tư.

.

"Nếu không có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, nếu chúng tôi rút 350 tỷ đô la theo cách mà Hoa Kỳ yêu cầu và đầu tư toàn bộ số tiền này bằng tiền mặt tại Hoa Kỳ, Nam Hàn sẽ phải đối mặt với tình huống tương tự như trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997", ông nói thông qua phiên dịch viên.

.

---- Xuất cảng công nghệ của Trung Quốc sang Mỹ đã sụt giảm mạnh, nhưng nhu cầu từ phần còn lại của thế giới đang giúp cỗ máy thương mại TQ tiếp tục vận hành. Theo phân tích của Goldman Sachs được công bố hôm Chủ nhật, trong tháng 8, lượng hàng công nghệ Trung Quốc xuất cảng sang Mỹ đã giảm 70% so với quý IV năm 2024.

.

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump áp dụng mức thuế quan mới, bao gồm "thuế fentanyl" 20% đối với tất cả hàng nhập cảng từ Trung Quốc, có hiệu lực từ tháng 3. Trong khi đó, các nền kinh tế châu Á khác đã bù đắp khoảng trống. Theo Goldman, từ quý IV đến tháng 8, xuất cảng công nghệ sang Mỹ từ các quốc gia như Nam Hàn, Việt Nam và Ấn Độ đã tăng 80%.

.

Ngoài nước Mỹ, xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc không chịu chung số phận. Nhu cầu ở châu Âu, châu Á và các thị trường mới nổi vẫn tiếp tục tăng trưởng. Các nhà phân tích của Goldman viết: "Xuất cảng công nghệ sang các thị trường ngoài Mỹ không có nhiều khác biệt giữa Trung Quốc và các nước châu Á khác, với xuất cảng công nghệ từ cả hai nước đều có kết quả tương đương so với các lĩnh vực khác".

.

Vào tháng 7, xuất cảng công nghệ của Trung Quốc và các nước châu Á khác sang các thị trường ngoài Mỹ đã tăng khoảng 20% ​​so với quý IV năm 2024, "phản ánh sức mạnh của nhu cầu công nghệ toàn cầu", các nhà phân tích của Goldman viết. Các mức thuế quan nhấn mạnh cách thức cuộc chiến thương mại của Washington đang định hình lại chuỗi cung ứng và thúc đẩy sự tách rời công nghệ cao khỏi Trung Quốc.

.

Năm 2017, gần một nửa (1/2) lượng hàng công nghệ quan trọng nhập cảng của Mỹ đến trực tiếp từ Trung Quốc. Đến năm 2025, con số đó đã giảm xuống dưới 20%, theo ước tính của Goldman. Đài Loan, Mexico, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam đã giành được thị phần trong quá trình này.

.

Bùng nổ xuất cảng AI của châu Á. Bất chấp áp lực lên Trung Quốc, châu Á đang phát triển mạnh mẽ trong sự bùng nổ xuất khẩu nhờ AI. Tổng kim ngạch xuất cảng của khu vực đã tăng 7% tính theo đô la trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, Goldman cho biết. Các sản phẩm công nghệ chiếm hơn 60% mức tăng trưởng này.

.

Đài Loan là quốc gia bứt phá, với hơn 70% kim ngạch xuất cảng đến từ công nghệ - tỷ lệ cao nhất châu Á. Trong tháng 8, kim ngạch xuất cảng của Đài Loan đã tăng 30% so với quý IV năm 2024, nhờ vào các chip và máy chủ tiên tiến, vốn rất quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu AI.

.

---- Anh quốc chơi ngược với Mỹ để thu hút nhân tài. Thủ tướng Anh Keir Starmer đang xem xét kế hoạch miễn phí thị thực (visa) cho các nhà khoa học, nhà phát triển phần mềm và học giả hàng đầu nhằm tận dụng chính sách siết chặt nhập cư của Donald Trump tại Hoa Kỳ. Lực lượng đặc nhiệm nhân tài toàn cầu của Thủ tướng được cho là đang xem xét động thái này như một biện pháp tiềm năng thúc đẩy nền kinh tế trước thềm Ngân sách tháng 11.

.

Vấn đề này vẫn chưa được thảo luận với Bộ Nội vụ, nhưng nó đã trở nên cấp bách hơn sau quyết định của ông Trump về việc áp dụng mức phí hàng năm 100.000 đô la (74.112 bảng Anh) đối với thị thực H1-B - loại thị thực được các tập đoàn công nghệ lớn của Thung lũng Silicon và các lĩnh vực chuyên môn như kế toán và chăm sóc sức khỏe sử dụng rộng rãi để thu hút lao động nước ngoài.

.

Một nguồn tin cho biết với tờ Financial Times rằng chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ đã "thổi bùng" ý tưởng này, và Phố Downing (Phủ Thủ Tướng Anh) hiện đang xem xét việc miễn phí thị thực cho các chuyên gia cấp cao. Một quan chức cho biết: “Chúng tôi đang nói về những người đã theo học tại năm trường đại học hàng đầu thế giới hoặc giành được các giải thưởng danh giá. Chúng tôi đang cân nhắc ý tưởng cắt giảm chi phí xuống mức 0%."

.

Một quan chức khác mô tả hệ thống này đối với những người như vậy là một “cơn ác mộng quan liêu”. Họ nói thêm: “Chúng tôi cũng đang xem xét cách chúng tôi có thể giúp mọi người định hướng quy trình cấp thị thực. Điều này không nhằm mục đích làm giảm quyết tâm của chúng tôi trong việc giảm tỷ lệ di cư ròng, mà là để đưa những người xuất sắc nhất và giỏi nhất vào Anh.”

.

Nhóm đặc nhiệm xem xét đề xuất này do Varun Chandra, cố vấn kinh doanh của Ngài Keir, và Ngài Vallance, Bộ trưởng Khoa học và cựu cố vấn khoa học trưởng của Chính phủ, dẫn đầu.

.

---- Độc giả Quận Cam có con em đang đi học hãy chú ý về trang phục có tính chính trị. Một học sinh trung học ở Quận Cam, California, cho biết em đã bị đình chỉ học sau khi chiếc mũ "Make America Great Again" (MAGA) của em bị đánh cắp, gây ra một cuộc tranh cãi chính trị với một học sinh khác.

.

Zach Hornstein, học sinh trường Trung học Laguna Beach, chia sẻ với Fox News Digital rằng em và một số bạn đã đội mũ MAGA vào ngày 11 tháng 9 để tưởng nhớ Charlie Kirk, người đồng sáng lập Turning Point USA, người đã bị bắn chết trong một sự kiện diễn thuyết tại khuôn viên trường đại học Utah một ngày trước đó.

.

"Cái chết của ông ấy thực sự ảnh hưởng đến chúng tôi", Hornstein nói. "Tôi có thể không đồng ý với tất cả những gì ông ấy nói, nhưng tôi rất trân trọng việc ông ấy khuyến khích học sinh suy nghĩ phản biện, cân nhắc cả hai mặt và tham gia vào các cuộc thảo luận thẳng thắn. Mẹ tôi là một người nhập cư, và tôi được nuôi dạy để yêu nước Mỹ. Vào ngày 11 tháng 9, tôi muốn thể hiện lòng yêu nước và thể hiện sự ủng hộ của mình đối với đất nước nói chung."

.

Vào cuối ngày học, Hornstein kể lại, một nữ sinh đã giật mũ của em và ném vào thùng rác nhà vệ sinh nữ. Một cuộc tranh cãi chính trị đã diễn ra sau đó, trong đó học sinh này đã dùng lời lẽ thô tục khi nói về Tổng thống Donald Trump, theo KTTV-TV, Fox 11 Los Angeles.

.

Hornstein cho biết nhóm đã "bỏ qua chuyện đó và tiếp tục", nhưng theo chỉ đạo của một giáo viên, anh đã nộp báo cáo sự việc và yêu cầu một lời xin lỗi bằng văn bản. Sau đó, nhà trường đã đình chỉ cả hai học sinh. Hornstein gọi việc đình chỉ này là "cực kỳ khó chịu" vì nó ảnh hưởng đến lịch học lớp AP (lóp nâng cao) dày đặc của anh.

.

Khu Học chánh Thống nhất Laguna Beach cho biết họ không kỷ luật học sinh vì bày tỏ quan điểm chính trị và đã đưa ra tuyên bố sau: "Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ bí mật các vấn đề kỷ luật học sinh để bảo vệ quyền riêng tư và hạnh phúc của tất cả học sinh. Bảo vệ quyền tự do ngôn luận là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta, và các trường học đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các em học sinh định hướng các quan điểm khác nhau một cách tôn trọng. Trách nhiệm của chúng tôi, với tư cách là nhà giáo dục, là hỗ trợ học sinh tham gia thông qua đối thoại mang tính xây dựng và tranh luận lành mạnh, tôn trọng, đồng cảm và bắt nguồn từ diễn ngôn văn minh. Trung học phổ thông là giai đoạn hình thành nhân cách, và chúng tôi cam kết giúp học sinh trưởng thành thành những công dân chu đáo, hiểu rõ cả quyền lợi và trách nhiệm của mình trong một cộng đồng đa dạng. Khi xảy ra tranh chấp trong khuôn viên trường, các trường phải đánh giá hành vi liên quan. Luật pháp California quy định căn cứ đình chỉ học tập, và chúng tôi đang xem xét các sự kiện trong tình huống này thông qua quy trình đó để đảm bảo mọi việc được xử lý công bằng và nhất quán", tuyên bố tiếp tục.

,

Học khu này có nhiều học sinh gốc Á, gốc Việt. Bản tin Fox News không ghi rõ màu da sắc tộc hai em tranh cãi, nhưng bản tin Instagram cho biết Zach Hornstein gốc Do Thái (Jewish). Không rõ sắc tộc của em nư sinh quăng nón của Hornstein vào nhà vệ sinh nữ và chửi mắng Trump. Nhưng Charlie Kirk là người có nhiều ngôn ngữ kỳ thị da đen và từng nói rằng Kirk chống nhập cư, kể cả nhập cư hợp pháp. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2023, khi thảo luận về người nhập cư không có giấy tờ, Trump đã tuyên bố: "Họ đang đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta".

.

---- Michigan: Cậu bé da đen 11 tuổi bị đuổi học sau khi lấy trộm súng của bạn cùng lớp, bạn bè nói rằng cậu bé "hành động vì lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn". Một trường học ở Michigan đã cáo buộc cậu bé sở hữu vũ khí sau khi tháo rời khẩu súng. Mẹ của một học sinh tiểu học ở Michigan đang lên tiếng sau khi con trai bà bị đuổi học vì lấy trộm súng của bạn cùng lớp.

.

Bà mẹ Savitra McClurkin ở Lansing đã nói với hãng tin địa phương WILX trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 19 tháng 9 rằng con trai 11 tuổi của bà đã bị đuổi khỏi Trường Nghệ thuật Dwight Rich hồi tháng 5 sau khi bạn cùng lớp mang súng vào trường. Theo McClurkin, con trai bà đang bị phạt vì một hành động mà bà coi là anh hùng, vì cậu bé tin rằng mình đã giúp đỡ những học sinh khác xung quanh.

.

Hồi tháng Năm, WLNS và tờ Lansing State Journal đưa tin rằng một khẩu súng đã được tháo rời, không có đạn đã được tìm thấy bên trong trường. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ một cậu bé 12 tuổi, tên chưa được công bố. McLurkin nói với WILX rằng con trai bà được cho là đã phát hiện ra bạn cùng lớp mang theo súng, và cậu đã sử dụng kiến ​​thức săn bắn của mình để tháo súng và tháo rời trước khi vứt đạn đi.

.

"Cậu ấy không muốn liên lụy đến mình, cũng không muốn tiết lộ người thực sự mang súng đến," bà nói với tờ báo. "Bởi vì cậu ấy biết súng không được phép mang vào trường." Trong một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe được thành lập để hỗ trợ chi trả cho việc học tại nhà của cậu bé, một người bạn của gia đình đã viết rằng bản năng đầu tiên của cậu bé 11 tuổi không phải là "bỏ chạy — mà là để bảo vệ các bạn cùng lớp."

.

"Vào một ngày có thể là một ngày bi thảm và đau thương... [cậu ấy] đã hành động vì lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn," thông điệp gây quỹ viết. Khi ban giám hiệu nhà trường cuối cùng phát hiện ra cậu bé 11 tuổi đã cầm vũ khí, họ đã đuổi học cậu vì tội sở hữu súng, buộc cậu phải nghỉ học một năm, mẹ cậu cho biết.

.

"Thay vì được công nhận là anh hùng, [cậu] giờ đây lại bị đối xử như một tên tội phạm", bài đăng trên GoFundMe viết về cậu bé. "Cậu đã bị đuổi học và cấm tham gia tất cả các hoạt động của trường, mặc dù cậu là một học sinh loại A/B, một chàng trai trẻ ngoan ngoãn và là một vận động viên đã chơi thể thao từ năm 6 tuổi."

.

---- Hơn một phần ba (36%) số người Cộng hòa cho rằng Hoa Kỳ nên rời khỏi Liên Hợp Quốc, gần gấp đôi so với hai thập niên trước, một sự gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh ủng hộ chương trình nghị sự Nước Mỹ Trên Hết của Tổng thống Donald Trump. Theo một cuộc thăm dò mới của Gallup được công bố vào tháng 9, có tới 36% người Cộng hòa ủng hộ việc Hoa Kỳ rút khỏi Liên Hợp Quốc, gần gấp đôi so với 19% người có quan điểm này vào năm 2005.

.

Sự gia tăng ủng hộ của Đảng Cộng hòa đối với việc rời khỏi Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục định hình lại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai. Vào tháng 2, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) và cắt giảm ngân sách tương lai của Hoa Kỳ cho Cơ quan Cứu trợ và Công trình Liên Hợp Quốc (UNRWA), cơ quan cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine.

.

Cuộc thăm dò của Gallup vào tháng 9 năm 2025 cho thấy mặc dù 79% người Mỹ nhìn chung muốn Hoa Kỳ tiếp tục ở lại Liên Hợp Quốc, nhưng con số đó che giấu sự chia rẽ đảng phái đáng kể. Chỉ có 32% người Mỹ nói chung tin rằng Liên Hợp Quốc đang làm tốt việc giải quyết các thách thức toàn cầu, so với 63% cho rằng tổ chức này đang hoạt động kém.

.

Trong số những người theo Đảng Cộng hòa, 70% hiện muốn giảm ngân sách của Hoa Kỳ cho Liên Hợp Quốc, so với 46% đã nói như vậy vào năm 2003. Ngược lại, đa số những người theo Đảng Dân chủ (52%) ủng hộ việc tăng ngân sách, tăng từ 19% so với hai thập niên trước.

.

---- ALPA: Xin Trump đừng nâng tuổi nghỉ hưu của phi công vì sợ dễ rớt phi cơ. Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa đã thúc giục Tổng thống Donald Trump ủng hộ các nỗ lực quốc tế của một nhóm thương mại hàng không nhằm nâng độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc của phi công lên 67, một động thái bị Hiệp hội Phi công Hàng không (ALPA: Air Line Pilots Association) phản đối vì cho rằng điều này có thể làm tăng rủi ro khi đi lại. Trong một bức thư được Reuters đưa tin lần đầu hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã yêu cầu Trump ủng hộ các nỗ lực tại buổi khai mạc cuộc họp hàng không của Liên Hợp Quốc tại Montreal vào tuần này.

.

"Nước Mỹ nên dẫn đầu trên trường quốc tế trong việc ủng hộ việc nâng, hoặc thậm chí bãi bỏ, độ tuổi nghỉ hưu của phi công", ông Cruz, người đứng đầu ủy ban Thượng viện giám sát các vấn đề hàng không, phát biểu. Ông nói thêm rằng chính sách hiện tại đang "buộc hàng nghìn phi công có trình độ cao và kinh nghiệm phải nghỉ hưu sớm mỗi năm".

.

Năm 2024, Quốc hội đã bác bỏ đề xuất nâng độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc của phi công hàng không từ 65 lên 67. Các nhà lập pháp đã bác bỏ đề xuất tăng độ tuổi nghỉ hưu sau khi một số người trích dẫn một tuyên bố của Cục Hàng không Liên bang, nơi đã kêu gọi phân tích khoa học và an toàn trước khi đưa ra quyết định. Quy định quốc tế cấm phi công trên 65 tuổi thực hiện các chuyến bay quốc tế, và nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, cũng áp dụng quy định tương tự trong nước. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) sẽ xem xét đề xuất của một nhóm thương mại hàng không về việc nâng tuổi nghỉ hưu của phi công trên toàn cầu lên 67 khi các đại biểu tham dự hội nghị ba năm một lần của tổ chức này bắt đầu vào thứ Ba. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Sean Duffy và Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Bryan Bedford nằm trong số các quan chức Hoa Kỳ tham dự tuần này.Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại diện cho khoảng 350 hãng hàng không, cho biết việc tăng giới hạn thêm hai năm có thể được thực hiện mà không ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Đề xuất của IATA đã nhận được sự ủng hộ từ Canada, Úc, Brazil, Nhật Bản, New Zealand và Vương quốc Anh, nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra lập trường. Vào tháng 7, Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marsha Blackburn và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Kelly cũng đã kêu gọi tăng tuổi nghỉ hưu lên 67.Tổng giám đốc IATA, Willie Walsh, cựu CEO của British Airways, lưu ý rằng tuổi nghỉ hưu của phi công đã thay đổi theo thời gian và từng là 55 tuổi trước khi được nâng lên 60 tuổi và sau đó là 65 tuổi. Jason Ambrosi, chủ tịch Hiệp hội Phi công Hàng không, cho biết nhóm phản đối việc thay đổi tuổi nghỉ hưu của phi công và đã trích dẫn các nghiên cứu cho thấy nguy cơ sức khỏe tăng lên và suy giảm kỹ năng nhận thức khi tuổi tác tăng lên."Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về an toàn hàng không, và chúng ta nên phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm tùy tiện thay đổi khuôn khổ quy định đã giúp chúng ta đạt được thành tích này. Đó là lý do tại sao Quốc hội đã bác bỏ việc thay đổi tuổi nghỉ hưu của phi công vào năm ngoái", nhóm này cho biết trong một tuyên bố.Tổ chức ICAO (International Civil Aviation Organization) có trụ sở tại Montreal đặt ra các tiêu chuẩn về mọi thứ, từ vạch kẻ đường băng đến điều tra tai nạn, mà 193 quốc gia thành viên thường quy định thành các yêu cầu quy định.---- Trump nghi ngờ vắc xin. Trở về Nhà Trắng sau bài phát biểu tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk ở Arizona, Trump đã trả lời các câu hỏi trên phi cơ Không lực Một về kế hoạch công bố về chứng tự kỷ vào thứ Hai. Một nhà báo đã hỏi liệu ông có định liên hệ tình trạng này với vắc-xin hay không, trái với sự đồng thuận của giới khoa học."Vắc-xin rất thú vị", tổng thống trả lời. "Chúng có thể rất tốt, nhưng khi bạn tiêm nhầm chất, bạn biết đấy... Và, bạn biết đấy, trẻ em được tiêm những liều vắc-xin khổng lồ như tiêm cho ngựa... như tiêm cho ngựa vậy. Và tôi đã nói từ lâu rồi, ý tôi là, đây không phải là bí mật - hãy trải đều chúng trong năm năm. Tiêm năm mũi, mỗi mũi nhỏ. Bạn đã bao giờ thấy họ tiêm gì chưa? Ý tôi là, để một đứa trẻ nhỏ được tiêm nhiều chất lỏng như vậy, thậm chí ngoài các thành phần thực tế, đôi khi họ tiêm tới 80 loại vắc-xin khác nhau. Thật điên khùng.""Bạn biết đấy, đó cũng là điều hiển nhiên thôi... Giống như bạn đang tiêm cho một con ngựa vậy. Bạn có một cơ thể nhỏ bé, một đứa trẻ nhỏ, và bạn đang bơm một thứ khổng lồ. Thật kinh khủng. Tôi luôn cảm thấy như vậy. Nhưng ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận lớn về chứng tự kỷ,” ông nói tiếp. Trump từng gây xôn xao dư luận thế giới trong đại dịch COVID-19 năm 2020 khi ông cho rằng thuốc tẩy gia dụng có thể đóng vai trò trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hô hấp này.---- Trump chỉ thị: trường công phải bảo vệ quyền cầu nguyện của học sinh Cơ đốc . Tổng thống Donald Trump đã công bố bản hướng dẫn giáo dục mới được thiết kế để bảo vệ việc cầu nguyện của học sinh và tăng cường tự do tôn giáo trong các trường công lập, làm dấy lên một cuộc tranh luận phân cực trên toàn quốc. Đảng Cộng hòa đã ca ngợi động thái này, cho rằng các chính sách trước đây đã nuôi dưỡng thành kiến ​​chống Cơ đốc giáo, trong khi những người chỉ trích cho rằng nó có nguy cơ làm mờ ranh giới giữa nhà thờ và nhà nước.Lực lượng Đặc nhiệm Xóa bỏ Thành kiến ​​Chống Cơ đốc giáo (Task Force to Eradicate Anti-Christian Bias) của chính quyền gần đây đã công bố những phát hiện ban đầu, xác định các hành vi bị cáo buộc phân biệt đối xử trong các cơ quan liên bang và thành lập Văn phòng Đức tin Nhà Trắng để thúc đẩy sứ mệnh của mình. Một chỉ thị của Bộ Tư pháp, được ban hành vào đầu tháng này, đã yêu cầu các cơ quan liên bang xem xét các chính sách về khả năng có thành kiến ​​tôn giáo, qua đó tăng cường giám sát các hành động hành chính trong quá khứ.Đánh giá sơ bộ của Lực lượng Đặc nhiệm đã nêu bật các trường hợp bị cáo buộc có thành kiến ​​chống Cơ đốc giáo trên nhiều cơ quan liên bang dưới thời chính quyền trước. Đánh giá này chỉ trích Bộ Quốc phòng, Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) và Bộ Lao động vì được cho là đã từ chối hoặc không ưu tiên các yêu cầu miễn trừ tôn giáo liên quan đến COVID-19. Bộ Giáo dục đã bị chỉ trích vì đã áp dụng các khoản tiền phạt đáng kể đối với các trường đại học Cơ đốc giáo, mà lực lượng đặc nhiệm coi là phân biệt đối xử.Báo cáo tuyên bố: “Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tư pháp Bondi, cùng với sự hợp tác của tất cả các thành viên trong Lực lượng Đặc nhiệm này, pháp quyền sẽ được thực thi mạnh mẽ, và mọi tôn giáo sẽ được đối xử bình đẳng trong cả chính sách lẫn hành động.”Báo cáo còn nhấn mạnh thêm: “Thời kỳ thiên vị chống Cơ đốc giáo trong chính phủ liên bang đã qua. Đức tin không phải là một gánh nặng ở Mỹ—mà là một quyền tự do.”---- 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói Trump chơi kiểu mafia khi cấm tự do phát biểu. Việc chính quyền Trump đàn áp ngôn luận chính trị sau vụ nổ súng chết người của Charlie Kirk đã gây ra những rạn nứt trong giới bảo thủ, với một số nhà lập pháp và nhà bình luận nổi tiếng bày tỏ lo ngại về việc kìm hãm quyền tự do ngôn luận.Thông điệp của họ: Chính phủ liên bang đang vượt quá thẩm quyền hiến định của mình, gây tổn hại đến quyền tự do ngôn luận, và áp lực lên các cơ quan truyền thông và các nhóm khác có thể phản tác dụng. "Nếu chính phủ can thiệp vào việc tuyên bố, 'Chúng tôi không thích những gì các anh, giới truyền thông, đã nói, chúng tôi sẽ cấm các anh lên sóng nếu các anh không nói những gì chúng tôi thích,' thì điều đó sẽ gây bất lợi cho phe bảo thủ", Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa, Texas) phát biểu trong chương trình podcast hôm thứ Sáu, "Verdict with Ted Cruz".Trong những ngày sau cái chết của Kirk, Tổng thống Trump đã hoan nghênh việc đài ABC đình chỉ người dẫn chương trình đêm khuya Jimmy Kimmel vì những bình luận về vụ nổ súng và nêu lên lo ngại về việc các cơ quan quản lý sẽ thu hồi giấy phép của các đài truyền hình phát sóng các bài viết và bình luận mang tính chỉ trích.Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Brendan Carr phát biểu trên podcast hôm thứ Tư - phát sóng vài giờ trước khi công bố việc đình chỉ Kimmel - rằng cơ quan của ông có thể trừng phạt, rút giấy phép ABC thuộc sở hữu của Disney vì những bình luận của danh hài Kimmel. "Chúng ta có thể làm điều này theo cách dễ dàng hoặc theo cách khó khăn", Carr nói. "Các công ty này có thể tìm cách thay đổi hành vi để có hành động thẳng thắn đối với Kimmel, nếu không, FCC sẽ phải làm thêm việc."Hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Rand Paul, một đảng viên Cộng hòa đến từ Kentucky, đã gọi những bình luận của Carr là "hoàn toàn không phù hợp", đồng tình với làn sóng ngày càng tăng của những người bảo thủ nổi tiếng lên tiếng bày tỏ sự khó chịu với cách Carr can thiệp vào vấn đề này. "Brendan Carr không có quyền can thiệp vào chuyện này", Paul phát biểu trên chương trình "Meet the Press" của NBC. Đề cập đến Kimmel, ông nói rằng mọi người có quyền đưa ra "những bình luận đáng khinh bỉ", nhưng không có quyền tiếp tục làm việc sau khi đã đưa ra những bình luận đó.Cruz ví việc Carr gây áp lực lên ABC như một động thái của mafia. "Câu đó đúng như trong Goodfellas", ông nói vào thứ sáu, ám chỉ đến bình luận của Carr rằng FCC có thể can thiệp để đáp lại bình luận của Kimmel "theo cách dễ dàng hoặc theo cách khó khăn".---- Thuốc nào gây ra chứng tự kỷ (autism)? Trong bài phát biểu tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump đã hé lộ điều mà ông mô tả là một thông báo mang tính lịch sử sẽ được đưa ra vào hôm nay, thứ Hai về chứng tự kỷ. "Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy điều đó thật tuyệt vời", Tổng thống nói, theo tờ USA Today. "Tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra câu trả lời cho chứng tự kỷ." Dự đoán tốt nhất là nó liên quan đến Tylenol.Tờ Washington Post đưa tin rằng chính quyền Trump sẽ cảnh báo rằng việc phụ nữ mang thai sử dụng Tylenol có thể làm tăng nguy cơ sinh con mắc chứng tự kỷ, và sẽ khuyên họ chỉ nên dùng thuốc này khi bị sốt cao. Điều tương tự cũng áp dụng cho acetaminophen generic, thành phần hoạt chất trong Tylenol.Đồng thời, chính quyền - do Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. (không phải bác sĩ) dẫn đầu - sẽ thúc đẩy việc sử dụng leucovorin, một loại thuốc điều trị ung thư và thiếu máu, như một phương pháp điều trị tiềm năng cho chứng tự kỷ.Sẽ có nhiều tranh cãi. Axios lưu ý rằng một nghiên cứu lớn ở Thụy Điển năm ngoái không tìm thấy mối liên hệ nào giữa thuốc giảm đau và chứng tự kỷ. Tuy nhiên, các nghiên cứu nhỏ hơn lại cho thấy điều ngược lại, đặc biệt là khi thuốc được sử dụng sớm trong thai kỳ.Kenvue, công ty sản xuất Tylenol, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi tin rằng khoa học độc lập và đáng tin cậy đã chứng minh rõ ràng rằng việc sử dụng acetaminophen không gây ra chứng tự kỷ. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ ý kiến ​​nào khác và rất quan ngại về nguy cơ sức khỏe mà điều này gây ra cho các bà mẹ tương lai."---- Cả trăm ngàn người đã đến sân vận động bóng đá chuyên nghiệp gần Phoenix (Arizona) vào hôm Chủ nhật để dự lễ tưởng niệm Charlie Kirk. Một số điểm đáng chú ý trong sự kiện.-- Bà quả phụ Kirk: Sự nổi lên của quả phụ Erika Kirk với tư cách là một nhân vật quốc gia là một trong những khoảnh khắc quan trọng. Bà tuyên bố đã tha thứ cho kẻ ám sát và thề sẽ tiếp tục công việc của chồng mình. "Thế giới cần Turning Point USA. Nó cần một nhóm sẽ chỉ đường cho giới trẻ tránh xa con đường đau khổ và tội lỗi", bà Kirk nói. "Và vì vậy, hôm nay tôi hứa với các bạn, mọi công việc của chúng ta sẽ trở nên vĩ đại hơn." Câu cuối cùng của bà: "Em yêu anh, Charlie bé bỏng, và em sẽ làm anh tự hào."-- Tử vì đạo: Diễn giả này đến diễn giả khác mô tả Kirk, 31 tuổi, là một "người tử vì đạo Cơ đốc giáo thời hiện đại", buổi tang cũng là lễ tưởng niệm là một "sự kết hợp phi thường giữa chính phủ và Cơ đốc giáo". Bình luận có lẽ minh họa rõ nhất cho điều đó đến từ Phó Tổng thống JD Vance: "Tôi đã nói về Chúa Jesus Christ nhiều hơn trong hai tuần qua so với toàn bộ thời gian tôi làm việc tại văn phòng công chúng." Tổng thống Trump khẳng định Kirk là "một vị tử đạo vì tự do của nước Mỹ", đồng thời nói thêm: "Tôi biết tôi nói thay cho tất cả mọi người ở đây hôm nay khi tôi nói rằng không ai trong chúng ta sẽ quên Charlie Kirk, và lịch sử cũng vậy."-- Phong trào bảo thủ dân tộc Cơ Đốc giáo: Các báo cho rằng "phong trào Cơ đốc giáo cánh hữu" mà Kirk là hiện thân dường như đang trỗi dậy, như đã được chứng minh bởi các diễn giả. "Dù điều gì xảy ra tiếp theo ở Mỹ, tôi hy vọng nó sẽ theo hướng này", Tucker Carlson nói. Câu hỏi đặt ra là nó sẽ phát triển đến mức nào. Bài phân tích của tờ Washing Post lưu ý rằng "khó có thể nói phiên bản Đảng Cộng hòa này sẽ ra sao trong đất nước Hoa Kỳ, nơi đang ngày càng ít sùng đạo và đa dạng tôn giáo hơn". Các cuộc thăm dò cho thấy "một bộ phận lớn người Mỹ - đặc biệt là những người trẻ tuổi - đã quay lưng lại với tôn giáo vì họ cho rằng nó quá gắn liền với chính trị đảng phái."-- Đoàn kết: Đài tưởng niệm ít nhất đã tạm thời xoa dịu những chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Ví dụ, tỷ phú Elon Musk đã được nhìn thấy bắt tay Tổng thống Trump trong một phòng riêng. Các diễn giả đã tìm cách nắm bắt cảm giác đoàn kết. "Thời khắc này là bước ngoặt đối với Hoa Kỳ", Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu trước đám đông. "Ngay lúc này."-- Trump tuyên bố căm thù phe tả và nói về thuế qua, và lan man trong lễ tưởng niệm: Charlie Kirk "không hề ghét đối thủ của mình", tổng thống nói với đám đông. "Đó là điểm tôi không đồng ý với Charlie", Trump nói thêm. "Tôi ghét đối thủ của mình, và tôi không muốn điều tốt nhất cho họ. Tôi xin lỗi, Erika." Những người đưa tang, những người đã đứng xếp hàng hoặc ngồi trong sân vận động hàng giờ liền, bắt đầu rời đi khi Trump thảo luận về thuế quan, tội phạm ở thủ đô và các vấn đề khác. "Charles James Kirk đã bị sát hại dã man bởi một con quái vật cực đoan, máu lạnh vì đã nói lên sự thật trong lòng mình", Trump nói. "Anh Kirk bị giết một cách dã man vì anh lên tiếng cho tự do và công lý, cho Chúa và đất nước, cho lý trí và lẽ thường." Trump gọi Kirk là "nhà truyền giáo vĩ đại nhất cho tự do của nước Mỹ". Sau bài phát biểu cuối cùng trong ngày, tổng thống đã gọi bà quả phụ Erika Kirk trở lại sân khấu khi bài hát "Nước Mỹ tươi đẹp" được trình diễn. Thực tế, nghi phạm Tyler Robinson đang bị truy tố không phải phe tả.-- Stephen Miller: Trợ lý của Trump đã có một bài phát biểu u ám hơn, nói với các đối thủ chính trị: "Các người là sự độc ác. Các người là sự đố kỵ, các người là sự đố kỵ, các người là sự thù hận. Các người chẳng là gì cả." Miller cho biết họ đã làm Kirk bất tử, theo AP. "Các người không biết con rồng mà các người đã đánh thức đâu," ông nói. "Các người không biết chúng ta sẽ quyết tâm đến mức nào để cứu nền văn minh này, cứu phương Tây, cứu nền cộng hòa này." Thực tế, nghi phạm Tyler Robinson trưởng thành từ một gia đình ba thế hệ là Cộng Hòa, trong một thành phố và tiểu bang đại đa số Cộng Hòa, và bản thân không liên hệ gì tới phe tả. Chỉ có một dấu hiệu phi bảo thủ: Robinson đang sống chung với bạn tình là chuyển giới.---- Tổ chức Heritage Foundation, đơn vị đứng sau Dự án 2025, đã phát động một bản kiến ​​nghị kêu gọi FBI bổ sung "Chủ nghĩa cực đoan bạo lực lấy cảm hứng từ tư tưởng chuyển giới" hay "TIVE" vào danh sách các nhóm cực đoan trong nước. Bản kiến ​​nghị, được đồng sáng tạo với nhóm The Oversight Project có liên hệ với Heritage Foundation, cho biết động thái này sẽ cho phép chính quyền "phát hiện, phá vỡ và triệt phá các nhóm TIVE". Bản kiến ​​nghị lập luận rằng bạo lực do người chuyển giới và đồng minh của họ gây ra đang gia tăng, theo báo Advocate.Tuy nhiên, đó là sai, vì nhiều nghiên cứu cho thấy người chuyển giới chỉ chịu trách nhiệm cho 0,1% các vụ xả súng hàng loạt trong 10 năm qua, và trên thực tế, họ có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của bạo lực hơn người dị tính. Theo nhà báo độc lập Erin Reed, bản kiến ​​nghị được đưa ra vài giờ sau khi nhà báo độc lập Ken Klippenstein đưa tin rằng hai quan chức an ninh quốc gia nói với ông rằng FBI đang xem xét việc chỉ định người chuyển giới là "những kẻ cực đoan bạo lực", và những nghi phạm chuyển giới được coi là một phần của danh mục mối đe dọa mới tại FBI, được gọi là "Những kẻ cực đoan bạo lực hư vô" (Nihilistic Violent Extremists). Danh mục này được tạo ra để thay thế danh mục mà chính quyền Biden đã sử dụng cho những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1, "Những kẻ cực đoan bạo lực chống chính quyền và chống chính phủ" (Anti-Authority and Anti-Government Violent Extremists).---- FBI: nghi có đồng phạm giúp sát thủ bắn Charlie Kirk. Trong lễ tưởng niệm Charlie Kirk hôm Chủ nhật, Giám đốc FBI Kash Patel đã đăng tải thông tin cập nhật về cuộc điều tra vụ ám sát Kirk, cho biết FBI đang "truy tìm mọi manh mối". Tyler Robinson, 22 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội giết Kirk, nhưng Patel cho biết FBI đang xem xét "khả năng có đồng phạm"."Chúng tôi đang tỉ mỉ điều tra các giả thuyết và câu hỏi, bao gồm địa điểm phát súng được bắn, khả năng có đồng phạm, lời thú tội qua tin nhắn văn bản và các cuộc trò chuyện liên quan, các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội Discord, góc bắn và lực tác động của viên đạn, cách vũ khí được vận chuyển, cử chỉ tay được coi là 'tín hiệu' tiềm ẩn gần Charlie vào thời điểm anh bị ám sát, và những người đến thăm nhà của nghi phạm trong những giờ và ngày trước ngày 10 tháng 9 năm 2025", Patel cho biết trong một bài đăng trên X.Patel đã đưa ra những khẳng định tương tự trong hai ngày điều trần giám sát của Hạ viện và Thượng viện vào tuần trước. Nền tảng nhắn tin trực tuyến Discord xác nhận các báo cáo rằng khoảng hai giờ trước khi Robinson bị bắt giữ, anh ta bị cáo buộc đã đăng tin nhắn cho một nhóm bạn nhỏ trên nền tảng này với nội dung: "Này mọi người, tôi có tin xấu cho tất cả các bạn... Tôi là người ở UVU hôm qua. Tôi xin lỗi vì tất cả những điều này."Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, Patel đã trả lời tin nhắn Discord rằng FBI đang điều tra "bất kỳ ai và tất cả mọi người liên quan đến cuộc trò chuyện Discord đó" với Robinson. Patel cho biết có "nhiều hơn rất nhiều" hơn 20 người có liên quan đến Robinson trên Discord, "và chúng tôi đang truy tìm tất cả bọn họ. ... Từng người một.""Hiện có một số cá nhân đang bị điều tra và thẩm vấn, và một số người vẫn chưa bị điều tra và thẩm vấn, liên quan đến phòng chat đó. Vì vậy, chúng tôi đang trong giai đoạn điều tra đang diễn ra," Patel nói với các thượng nghị sĩ, đồng thời cho biết thêm rằng có thể có những người khác cũng có liên quan.Robinson đã bị buộc tội nhiều tội danh vào hôm thứ Ba, bao gồm cả tội giết người nghiêm trọng, và tuần trước các công tố viên đã tuyên bố ý định đề nghị án tử hình. Robinson đã không nhận tội vào hôm thứ Ba. Thẩm phán cho biết tòa án sẽ chỉ định một luật sư cho anh trước phiên tòa tiếp theo vào ngày 29 tháng 9.---- Báo động: Nhiều y viện nông thôn đóng cửa vì dự luật "bự và đẹp" của Trump. Đúng hai tháng sau khi Tổng thống Donald Trump ký dự luật chính sách khổng lồ của mình trong buổi lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 tại Nhà Trắng, một công ty chăm sóc sức khỏe ở Virginia đã đổ lỗi cho luật này về việc đóng cửa 3 phòng khám nông thôn phục vụ các cộng đồng dọc theo dãy núi Blue Ridge. Tập ​​đoàn Y khoa Augusta Medical Group cho biết như thế khi đóng cửa.Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nông thôn phụ thuộc vào nguồn tài trợ Medicaid đã chịu áp lực trước khi dự luật cắt giảm chi tiêu y tế liên bang hàng trăm tỷ đô la trong thập niên tới. Ứng cử viên thống đốc Virginia thuộc đảng Dân chủ Abigail Spanberger gần đây đã vận động tranh cử tại Buena Vista, một thị trấn 6.600 dân đang mất đi phòng khám của mình, trong nỗ lực cải thiện vị thế của đảng mình với cử tri nông thôn trước cuộc bầu cử mùa thu năm nay.Không chỉ riêng tiểu bang Virginia. Các ứng cử viên thống đốc, những người có khả năng phải đối mặt với nhiệm vụ điều hướng các khoản cắt giảm, nằm trong số những người lên tiếng mạnh mẽ nhất về các mối đe dọa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe nông thôn, bao gồm Keisha Lance Bottoms ở Georgia, Rob Sand ở Iowa, Thống đốc Kathy Hochul của New York và cựu Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland của chính quyền Biden ở New Mexico."Rốt cuộc, các bệnh viện nông thôn đang đóng cửa. Chúng ta đang chứng kiến ​​phần nổi của tảng băng chìm ở Virginia, và đó là dấu hiệu của những gì sắp xảy ra", Marshall Cohen, một chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Dân chủ tại công ty chính trị KMM Strategies, cho biết.Theo dự luật, chi tiêu cho Medicaid sẽ giảm hơn 900 tỷ đô la trong 10 năm tới, theo dự báo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái. Khoảng 7,5 triệu người nữa sẽ không có bảo hiểm vào năm 2034 do những thay đổi chính sách, trong đó 5,3 triệu người bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung các yêu cầu về công việc đối với nhiều người trưởng thành có thu nhập thấp, theo phân tích gần đây nhất của CBO.---- Chính quyền Trump ngưng đưa ra các báo cáo thường niên của chính phủ liên bang về nạn đói ở Mỹ, với lý do báo cáo này đã trở nên "quá chính trị hóa" và "đầy rẫy những thông tin không chính xác". Quyết định này được đưa ra hai tháng rưỡi sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật cắt giảm mạnh trợ cấp lương thực cho người nghèo. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu mà Đảng Cộng hòa đã thông qua tại Quốc hội vào tháng 7 đồng nghĩa với việc 3 triệu người sẽ không đủ điều kiện nhận tem phiếu thực phẩm (food stamps), còn được gọi là trợ cấp SNAP.Quyết định hủy bỏ Báo cáo An ninh Lương thực Hộ gia đình của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ được tờ The Wall Street Journal đưa tin lần đầu tiên. Trong thông cáo báo chí hôm thứ Bảy, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết báo cáo năm 2024, dự kiến công bố vào ngày 22 tháng 10, sẽ là báo cáo cuối cùng.Cục Thống kê Dân số đầu tháng này đã báo cáo rằng tỷ lệ nghèo đói của Hoa Kỳ đã giảm từ 11% vào năm 2023 xuống còn 10,6% vào năm ngoái, trước khi ông Trump nhậm chức. Những người chỉ trích nhanh chóng cáo buộc chính quyền cố tình làm cho việc đo lường nạn đói và đánh giá tác động của việc cắt giảm tem phiếu thực phẩm trở nên khó khăn hơn.---- Fox News thăm dò, nói điểm Trump quá thấp, liền bị Trump quy chụp là con số gian lận. Bản thăm dò Fox News cho thấy điểm ủng hộ Trump quá thấp, thế là Trump quy chụp đó là những con số gian dối. Theo dữ liệu thăm dò gần đây, sự bất mãn của công chúng đối với cách Tổng thống Donald Trump xử lý lạm phát, bất ổn kinh tế, chính sách thuế quan và các biện pháp nhập cư đã gia tăng, làm dấy lên lo ngại về triển vọng của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.Một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac được thực hiện vào tháng trước cho thấy tỷ lệ ủng hộ ròng là -18 điểm (tức là, ủng hộ Trump thấp hơn chống đối Trump tới 18 điểm), nêu bật những thách thức chính trị đáng kể đối với chính quyền. Đầu tháng này, các nhà phân tích lưu ý rằng áp lực kinh tế đang diễn ra và các chính sách gây tranh cãi có thể gây nguy hiểm cho khả năng duy trì thế đa số mong manh của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội, đặc biệt là khi xét đến xu hướng thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của đảng cầm quyền.Dữ liệu thăm dò cho thấy một bức tranh đa dạng. Một cuộc khảo sát của Insider Advantage cho thấy tỷ lệ ủng hộ là 54% so với 44% không ủng hộ, trong khi American Research Group báo cáo tỷ lệ ủng hộ là 38% so với 59% không ủng hộ. Điểm trung bình của RealClearPolitics tiếp tục cho thấy tỷ lệ ủng hộ chung đối với Trump là tiêu cực. Phát biểu về các cuộc thăm dò ý kiến quan trọng, Trump tuyên bố, "Những người này nên bị điều tra về GIAN LẬN BẦU CỬ, và hãy đưa cả FoxNews Pollster vào cuộc điều tra nữa."---- Khói cháy rừng làm chết hơn 41.000 người Mỹ mỗi năm. Mỗi mùa hè, bầu trời mù mịt và mùi gỗ cháy nhắc nhở người Mỹ rằng cháy rừng không chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng nơi chúng bùng phát. Khói của chúng lan xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dặm, làm đen kịt bầu không khí ở các thành phố trên khắp cả nước. Nhưng tác động đến sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc chảy nước mắt và ho. Một nghiên cứu mới cho thấy khói cháy rừng hiện là nguyên nhân gây ra hơn 41.000 ca tử vong tại Hoa Kỳ mỗi năm.Và đến năm 2050? Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng khói có thể trở thành mối đe dọa chết người nhất do biến đổi khí hậu đối với người Mỹ, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người mỗi năm. Hơn nữa, đến giữa thế kỷ, số ca tử vong liên quan đến khói dự kiến sẽ tăng thêm từ 26.500 đến 30.000 người mỗi năm, nghĩa là khoảng 67.500 người chết tới 71.000 người chết mỗi năm vì khói. Nghiên cứu dự đoán số người chết hàng năm liên quan đến khói cháy rừng sẽ tăng từ 64% đến 73% vào năm 2050. ghiên cứu được công bố ngày 18 tháng 9 trên tạp chí Nature.---- Lại nổ súng ở Indiana: Ít nhất 2 người đã chết và 5 người khác bị thương khi tiếng súng nổ ra vào sáng sớm Chủ nhật tại bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm ở phía tây bắc Indianapolis. Vụ xả súng hàng loạt xảy ra ngay sau 2 giờ sáng tại một trung tâm mua sắm trên đường Shore Terrace, theo thông cáo từ Sở Cảnh sát Đô thị Indianapolis. Chưa có vụ bắt giữ nào được công bố.Theo cảnh sát, các sĩ quan đã đến trung tâm mua sắm sau khi nhận được báo cáo về một người bị bắn tại đó. Theo thông cáo của cảnh sát, "Các sĩ quan đã đến và tìm thấy 5 nạn nhân, tất cả đều bị thương phù hợp với vết thương do súng bắn". Có 2 người chết tại hiện trường.---- Chính quyền Cộng hòa Dominica hôm Chủ nhật cho biết họ đã tịch thu một số cocaine (bạch phiến) được vận chuyển bằng một ghe cao tốc vừa bị Hải quân Hoa Kỳ phá hủy, trong chiến dịch mà quốc gia Caribe này gọi là lần đầu tiên thuộc loại này. Trong một cuộc họp báo, Tổng cục Kiểm soát Ma túy Quốc gia Cộng hòa Dominica (DNCD) cho biết họ đã thu hồi 377 gói cocaine từ chiếc tàu được cho là chở 1.000 kg, tương đương hơn 2.200 pound ma túy. Số ma túy này được thu hồi sau "một cuộc không kích của Hoa Kỳ nhằm vào một tàu cao tốc chở những kẻ khủng bố ma túy", DNCD cho biết trong một tuyên bố.Tại cuộc họp báo, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết đây là vụ tấn công đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump công bố vào thứ Sáu mà không nêu rõ địa điểm xảy ra, sau một số vụ tấn công của Hoa Kỳ vào các tàu được cho là chở ma túy ngoài khơi Venezuela. Vào thời điểm đó, Trump cho biết ba "tên khủng bố ma túy nam " đã bị tiêu diệt.---- Ít nhất 29 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp vùng lãnh thổ này kể từ rạng sáng hôm nay, Thứ Hai, bao gồm 25 người ở Thành phố Gaza. Pháp và Saudi Arabia dự kiến ​​sẽ triệu tập hàng chục nhà lãnh đạo thế giới để vận động ủng hộ giải pháp hai nhà nước, với một số nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine - một động thái có thể vấp phải những phản ứng gay gắt từ Israel và Mỹ. Diễn biến này diễn ra một ngày sau khi Canada, Úc và Bồ Đào Nha cùng Vương quốc Anh chính thức công nhận nhà nước Palestine.Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 65.344 người thiệt mạng và 166.795 người bị thương kể từ tháng 10 năm 2023. Hàng nghìn người khác được cho là vẫn đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tổng cộng 1.139 người đã thiệt mạng tại Israel trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, và khoảng 200 người bị bắt giữ.---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết hôm thứ Hai rằng Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ "sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine trong việc khôi phục các quyền dân tộc hợp pháp của họ". Ông nhấn mạnh rằng Dải Gaza "thuộc về nhân dân Palestine và là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Palestine".Ông Guo mô tả tình hình ở Gaza là một "thảm họa nhân đạo" và nhấn mạnh sự cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Israel và Hamas. Ông kêu gọi các quốc gia "có ảnh hưởng đặc biệt đối với Israel" đảm bảo các quyền của người Palestine được bảo vệ. "Giải pháp hai nhà nước phải được kiên định ủng hộ, với sự đồng thuận quốc tế lớn hơn nhằm bác bỏ bất kỳ hành động đơn phương nào làm suy yếu nền tảng của nó", ông Guo nói thêm.---- Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper hôm thứ Hai cho biết bà cảnh báo Israel không được trả đũa Palestine và sáp nhập một phần Bờ Tây trước việc Vương quốc Anh cùng các quốc gia khác công nhận tư cách nhà nước gần đây. Phát biểu với BBC trước thềm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, ông Cooper lưu ý rằng bà "rõ ràng rằng quyết định này là cách tốt nhất để tôn trọng an ninh" cho cả Israel và Palestine. "Cũng như chúng ta công nhận Israel, nhà nước Israel... chúng ta cũng phải công nhận quyền của người Palestine đối với một nhà nước riêng của họ", bà nói.---- Chính quyền Taliban đã bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump đòi quyền kiểm soát Căn cứ Không quân Bagram, nơi mà quân Mỹ đã từ bỏ cho chính phủ Afghanistan trong quá trình rút quân khỏi quốc gia này bốn năm trước. Hoa Kỳ đã rút quân khỏi Afghanistan trong một cuộc rút quân vội vã, được khởi xướng theo hiệp d0i5nh ký với Taliban dưới thời chính quyền Trump đầu tiên và hoàn tất dưới thời chính quyền Biden, khiến Afghanistan rơi trở lại dưới sự kiểm soát của Taliban.Tuần trước, Trump đã công khai yêu cầu Taliban trả lại căn cứ này, trên lãnh thổ Afghanistan, cho Hoa Kỳ kiểm soát nhằm kiềm chế Trung Quốc, nếu không thì sẽ có hậu quả. Hôm Chủ nhật, Taliban cho biết họ đang tìm kiếm "mối quan hệ mang tính xây dựng" với tất cả các quốc gia và đã liên tục truyền đạt với Hoa Kỳ rằng "độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan là vô cùng quan trọng".