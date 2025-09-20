Hôm nay,  

Trump thúc giục Bondi truy tố hình sự đối thủ: Không thể trì hoãn nữa... đặc biệt đòi truy tố hình sự TNS Adam Schiff (Dem-CA), cựu Giám đốc FBI James Comey và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James

20/09/202519:08:00(Xem: 86)
blank

Trump thúc giục Bondi truy tố hình sự đối thủ: Không thể trì hoãn nữa... đặc biệt đòi truy tố hình sự TNS Adam Schiff (Dem-CA), cựu Giám đốc FBI James Comey và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James
 

Sau đây là bản dịch bản tin "‘We can’t delay any longer’: Trump urges Bondi to prosecute his rivals" của phóng viên Kyle Cheney trên báo POLITICO hôm Thứ Bảy 29/9/2025.
.
Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào hôm thứ Bảy, nói rằng việc thiếu các cáo buộc hình sự đối với những đối thủ hàng đầu đang “hủy hoại danh tiếng và uy tín của chúng ta”.

“Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa”, Trump đăng trên Truth Social trong một thông điệp gửi đến “Pam”. “CÔNG LÝ PHẢI ĐƯỢC THỰC THI, NGAY BÂY GIỜ!!!” Ông đặc biệt than thở về việc thiếu các cáo buộc hình sự đối với Thượng nghị sĩ Adam Schiff (Dân chủ-California), cựu Giám đốc FBI James Comey và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, ba trong số những đối thủ chính trị nổi bật nhất của ông.

Trump đã dành phần lớn bài đăng để chỉ trích Erik Siebert, cựu công tố viên liên bang từ Khu Vực Đông Virginia, người mà ông đã buộc phải từ chức hôm thứ Sáu giữa những báo cáo cho rằng Siebert không tin rằng có đủ bằng chứng để truy tố James về tội gian lận thế chấp [khi mua nhà].

Trump dường như đã xác nhận những bản tin đó, cáo buộc Siebert nói rằng “chúng ta không có bằng chứng [để truy tố James]”.

"Đây là một VỤ ÁN TUYỆT VỜI", Trump nói.

Trump dường như cũng đề cử Lindsey Halligan, cựu luật sư riêng của mình - hiện là trợ lý Nhà Trắng, người đã xem xét các tài liệu trong bảo tàng Smithsonian để đảm bảo chúng phù hợp với chương trình nghị sự của Trump - đảm nhận một vai trò trong cuộc điều tra các đối thủ của mình.

"Lindsey Halligan là một luật sư thực sự giỏi, và rất quý mến cô [Pam Bondi]", Trump viết. Sau đó, ông đăng bài rằng ông dự định đề cử Halligan vào vị trí này, mặc dù vẫn chưa rõ liệu ông có muốn Bondi ngay lập tức bổ nhiệm bà Halligan vào vị trí này trên cơ sở tạm thời hay không.

Đó là một thông điệp công khai đáng chú ý gửi đến quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của quốc gia, liên kết những bất bình cá nhân của ông về các vụ truy tố hình sự của chính mình và các vụ luận tội của Quốc hội với một quyết định tiềm tàng của các công tố viên liên bang về việc đưa ra các cáo buộc hình sự đối với các đối thủ của ông. Ông cho biết sự thất vọng của Trump một phần xuất phát từ "30 tuyên bố và bài đăng" từ các đồng minh phàn nàn rằng "không có gì được thực hiện" để trừng phạt các đối thủ lâu năm của ông.



Trump đã nhấn mạnh bài đăng của mình trong một cuộc trò chuyện ngắn với các phóng viên vào tối thứ Bảy, nói rằng bài đăng không nhằm mục đích chỉ trích Bondi mà là "chúng ta phải hành động nhanh chóng".

"Dù thế nào đi nữa. Họ có tội, họ không có tội. Chúng ta phải hành động nhanh chóng", Trump nói. "Nếu họ không có tội, thì cũng không sao. Nếu họ có tội, hoặc nếu họ cần bị xét xử, thì họ nên bị xét xử. Và chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ."

Trump từ lâu đã cáo buộc Comey, Schiff và James về hành vi phạm tội mà không có bằng chứng. Trump đã sa thải Comey khỏi vị trí giám đốc FBI vào năm 2017 trong bối cảnh bất bình về cuộc điều tra về các liên hệ của chiến dịch tranh cử của ông với Nga. Schiff đã dẫn dắt phiên tòa luận tội đầu tiên của Trump về quyết định cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine do yêu cầu chính phủ Ukraine điều tra các đối thủ chính trị của ông. Và Trump đã chỉ trích James về vụ kiện tụng phức tạp của bà chống lại đế chế kinh doanh của ông, dẫn đến một phán quyết dân sự lớn chống lại ông.

Bộ Tư pháp đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận [từ báo Politico].

Thông điệp này được đưa ra sau khi tờ POLITICO đưa tin rằng Bondi đã đề bạt công tố viên ít tên tuổi Mary “Maggie” Cleary lên kế nhiệm Siebert, đảm nhận vị trí quyền công tố viên liên bang trong bối cảnh có nhiều nghi vấn về cuộc điều tra James.

Trump khép lại thông điệp của mình với Bondi bằng cách cáo buộc đảng Dân chủ luận tội ông hai lần và truy tố ông năm lần “vì những lý do không đâu”. Năm 2023, Trump bị buộc tội trong các vụ án hình sự cáo buộc ông tìm cách phá hoại cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, làm sai lệch quy trình bầu cử của tiểu bang Georgia, tích trữ thông tin mật tại Mar-a-Lago sau nhiệm kỳ đầu tiên và che đậy một kế hoạch chi trả tiền bịt miệng [nữ nhân].

Chỉ có vụ án tiền bịt miệng, do các công tố viên Manhattan khởi kiện, được đưa ra bồi thẩm đoàn, và kết luận Trump phạm 34 tội danh trọng tội. Hai trong số các vụ án, do công tố viên đặc biệt Jack Smith khởi kiện, đã bị hủy bỏ sau khi Trump thắng cử năm 2024. Và vụ án ở Georgia vẫn đang sa lầy trong tình trạng rối loạn chức năng trước khi xét xử, với công tố viên chính Fani Willis gần đây bị loại vì xung đột lợi ích.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Trong một chiến dịch bí mật năm ngoái, FBI đã ghi lại cảnh Tom Homan, hiện là "Tư lệnh biên giới" của Nhà Trắng, nhận 50.000 đô la tiền mặt sau khi cho biết ông có thể giúp các đặc vụ - những người đóng giả là giám đốc điều hành doanh nghiệp - giành được các hợp đồng chính phủ trong chính quyền Trump thứ hai, theo nhiều người quen thuộc với cuộc điều tra và các tài liệu nội bộ do MSNBC xem xét.

-- Ly cà-phê Starbuck không có quyền bày tỏ thái độ từ chối ủng hộ. -- Giá Thực Phẩm Leo Thang, Người Dân Mỹ Lo Lắng Không Có Lối Ra. -- Trump Đặt Phí 100,000 Đô Cho Visa Lao Động Trí Thức, Ra Mắt “Thẻ Vàng”. -- Trump Và Tập Cận Bình Chuẩn Thuận Thỏa Thuận Thành Lập TikTok Mỹ. -- Tòa Bác Chính Sách Về “Ý Thức Hệ Giới Tính” Của Quỹ Nghệ Thuật Quốc Gia. -- Ủy Ban Vaccine Của Kennedy Hạn Chế Quyền Tiếp Cận Mũi Chích Covid. -- Công Tố Viên Điều Tra James Và Comey Phải Từ Chức Vì Áp Lực. -- Thẩm Phán Bác Đơn Kiện 15 Tỉ Đô Của Trump Nhắm Vào New York Times. -- Ted Cruz Cảnh Báo Nguy Cơ Khi FCC Đe Doạ ABC Về Jimmy Kimmel. -- Bạch Ốc Bắt Phóng Viên Ký Cam Kết Không Thu Thập Bất Kỳ Thông Tin Tài Liệu Nào Chưa Được Cấp Phép. -- Nga Mở Cuộc Tấn Công Quy Mô Lớn Trên Khắp Ukraina. -- Tin Tặc Tấn Công Hệ Thống Check-In Ở Phi Trường Âu Châu.

J171. Kalyana-Dhamma Jātaka -- Sự Hiểu Lầm Dẫn Đến Giác Ngộ Tóm tắt: Khi một gia chủ đến nghe Đức Phật thuyết pháp, thân quyến của ông hiểu lầm và nghĩ rằng ông đã xuất gia. Họ bắt đầu bàn tán về chuyện này. Trên đường về, ông nghe được cuộc trò chuyện của họ và quyết định sống theo lời đồn. Ông quay lại và xin xuất gia. Đức Phật sau đó kể lại một câu chuyện tương tự trong một kiếp trước.

Nếu bạn là người tỵ nạn chính trị Việt Nam đã may mắn nhập tịch Hoa Kỳ, hay ít nhất đã có thẻ xanh, hãy tin đó là may mắn khó gặp trong thời kỳ này. Bài viết sau đây dịch từ bản tin của Maria Danilova in trên báo The Japan Times ngày 18/9/2025, nhan đề "'I don't cry anymore': In U.S. jail, Russian dissidents fear deportation" ('Tôi không khóc nữa': Trong nhà tù Hoa Kỳ, những người bất đồng chính kiến ​​Nga lo sợ bị trục xuất). Sau đây là bản dịch.

Giáo Hoàng Leo khẳng định rõ ràng ngài không phải là người ủng hộ Trump, đồng thời cho hay Giáo Hoàng và người anh trai Luis Prevost – một người tự nhận “theo kiểu MAGA” và từng gặp Tổng Thống Trump – có quan điểm rất khác nhau.

Lời Dịch Giả: Các học giả Phật giáo đều biết rằng Thiền, cũng như tất cả các phương thuốc trong cõi này, cũng có thể có tác dụng phụ bất lợi, nếu học nhân không biết cách đối trị. Thí dụ, nhà sư Đề Bà Đạt Đa đã tu tới mức Tứ Thiền, nhưng rồi lại phạm lỗi báng Phật và phá hòa hợp tăng. Thí dụ, Kinh kể rằng một số vị sư tu thiền với pháp quán bất tịnh, nhưng rồi thân tâm suy sụp, nên Đức Phật yêu cầu nhóm sư này chuyển sang pháp niệm hơi thở. Trong thời này, vì hoàn cảnh xa cách và bận rộn ở hải ngoại, một số Thầy khi dạy Thiền đã cho thực tập liền, bỏ qua các bước chuẩn bị quan trọng, trong đó các bước quan trọng nhất là phải giữ giới, tin sâu nhân quả, tạo nhân lành phước đức.

-- Hạ Viện Thông Qua Dự Luật Ngân Sách Tạm Thời Của Cộng Hòa, Mở Đường Cho Cuộc Đối Đầu Ở Thượng Viện. -- Trump Đòi Thu Hồi Giấy Phép Phát Sóng Đài Nào Chỉ Trích Ông. -- Thăm dò mới: Người Mỹ bi quan hơn về hướng đi của đất nước. -- Dân cử Dân Chủ bị bắt tại cơ sở ICE ở New York. -- Nga và Việt Nam dùng lợi nhuận năng lượng để né trừng phạt Mỹ trong các hợp đồng vũ khí. -- Trump Bác Viện Trợ Quân Sự Cho Đài Loan, Chuyển Hướng Bán Vũ Khí. -- Ủy ban do RFK Jr. bổ nhiệm thay đổi khuyến nghị tiêm chủng trẻ em. -- Chính Quyền Trump Yêu Cầu Tối Cao Pháp Viện Bãi Nhiệm Thống Đốc Fed Lisa Cook. -- Trump đòi sa thải công tố liên bang vì không truy tố Letitia James. -- Luật Sư Bộ Tư Pháp Đưa Sai Sự Thật Để Tòa Đuổi Trẻ Em Guatemala. -- California Tiếp Tục Đầu Tư Điện Gió Ngoài Khơi Bất Chấp Trump Cắt Ngân Quỹ. -- Công Đoàn Pháp Đình Công Chống ‘Thắt Lưng Buộc Bụng’, Tạo Áp Lực Lên Macron. -- Nghị Quyết Do Phía Dân Chủ Lãnh Đạo Tại Thượng Viện Kêu Gọi Công Nhận Nhà Nước Palestin

Chính quyền TT Trump đang khôi phục lại các cuộc “kiểm tra cộng đồng xung quanh” nhằm giám sát tất cả những người có thẻ xanh muốn nộp đơn xin quốc tịch Hoa kỳ. Trong các cuộc kiểm tra này, nhân viên Sở di trú có thể phỏng vấn hàng xóm và đồng nghiệp của đương đơn. Những cuộc điều tra này nhằm xác định xem đương đơn có đáp ứng các điều kiện để trở thành công dân Hoa kỳ hay không, bao gồm: có tư cách đạo đức tốt, tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ và ủng hộ trật tự cũng như hạnh phúc của Hoa kỳ.

Nhiều ký ức về nhiệm kỳ trước của Trump vẫn còn nguyên vẹn: những luận điệu chống di dân gay gắt, hứa hẹn sẽ trục xuất hàng loạt, mở rộng chiến dịch bố ráp trên toàn quốc và huy động cả lực lượng cảnh sát địa phương vào cuộc. Di dân và các công ty, xí nghiệp không thể quên những gì đã xảy ra: Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) liên tục bố ráp, bắt bớ tại các nhà máy thịt, công trường và nông trại. Những cuộc bố ráp thường diễn ra ngay giữa giờ làm việc, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng. Đối với di dân, đó là cảnh bị giam giữ, gia đình ly tán, và cuối cùng là bị trục xuất. Đối với các công ty xí nghiệp, đó là bất ngờ bị thiếu người làm, xoay sở không kịp nên có nhiều chỗ phải đóng cửa, ngừng hoạt động.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi đăng quang, Giáo hoàng Leo XIV đã thẳng thắn bàn về những vấn đề lớn của thời đại: bất bình đẳng thu nhập, sự chia rẽ trong xã hội và nhu cầu khẩn thiết của hòa bình. Nhân loại có tiềm năng vượt thắng bạo lực và hận thù vốn đang xé nát chúng ta,” ngài nói. “Sự phân cực nay thành đặc điểm của thời đại, nhưng nó chẳng đem lại ích lợi cho số đông, ngoài một thiểu số hưởng lợi, còn phần lớn nhân loại tiếp tục khổ đau.”

Theo Viện Giáo Dục Quốc Tế, đơn vị theo dõi các chương trình dành cho sinh viên nước ngoài, trong năm học 2023-2024 có hơn 1.1 triệu sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ. Hơn một nửa trong số đó đến từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ. Nhưng những chính sách hạn chế người nhập cư thuộc mọi thành phần (trong đó có sinh viên) của chính quyền Trump đang làm giảm đáng kể con số này. NAFSA (Hiệp Hội Các Nhà Giáo Dục Quốc Tế) và JB International (một công ty công nghệ giáo dục vì lợi nhuận) ước tính số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2025 dự kiến sẽ giảm 30% đến 40% so với năm ngoái, tương đương khoảng 150,000 sinh viên. Lý do là vì các hạn chế visa mới; nhiều cuộc hẹn xin visa bị hủy bỏ tại các tòa đại sứ và lãnh sự Hoa Kỳ ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Nigeria, Nhật Bản.

Chính quyền Trump hiện đang liên tục mở rộng việc sử dụng các công cụ giám sát, thường dưới danh nghĩa chống gian lận, ngăn chặn tội phạm, phát hiện di dân không có giấy tờ. Nhưng những công cụ đó, từ việc truy cập dữ liệu DMV, nhận dạng khuôn mặt, khám xét điện thoại di động, thỏa thuận chia sẻ dữ liệu… hiện đang vượt xa những gì mà chính quyền mô tả là “thực thi luật nhập cư.” Mạng lưới kiểm soát kỹ thuật số này đặt mọi công dân Hoa Kỳ dưới sự giám sát chưa từng có. Bằng cách thu thập và liên kết chéo thông tin cá nhân, người dân có nguy cơ bị chính quyền theo dõi vì mục tiêu chính trị, đánh cắp danh tính và dữ liệu cá nhân. Bắt đầu với cái cớ giám sát di dân bất hợp pháp, nhưng tương lai có thể là tất cả mọi người. Trong một buổi họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào đầu tháng 9, các chuyên gia đã bàn thảo về những nguy cơ mà người dân Hoa Kỳ đang phải đối mặt.

Trong chương trình Giáo Dục Cộng Đồng (Community Education), các lớp Thiền Thực Nghiệm được trường University of the West (Đại Học Tây Lai) công nhận là lớp học “Non-Credit” theo hệ mở rộng ngoại khoá cho cộng đồng người Việt do giảng viên Thích Thiện Trí giảng dạy.

Hầu hết các đảng viên Cộng hòa và nhiều quan chức chính quyền Trump tin rằng cuộc cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc có ý nghĩa gần như sự tồn vong. Nhưng thấy rõ là, Donald Trump không nằm trong số đó.

Một phúc trình mới của Đại học Yale vừa đưa ra bằng chứng cho thấy mạng lưới trại cải tạo trẻ em Ukraina do Nga điều hành rộng lớn hơn nhiều so với những gì trước đây các nhà điều tra ước lượng, với cả chương trình huấn luyện quân sự tại các trường thiếu sinh quân và cơ sở dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên. “Các em được huấn luyện quân sự thật sự như việc ném lựu đạn, và trong một trường hợp chúng tôi biết có trẻ em còn tham gia chế tạo máy bay không người lái,” Nathaniel Raymond, giám đốc phòng nghiên cứu, nói trong một cuộc phỏng vấn với NPR.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.