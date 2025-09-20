Trump thúc giục Bondi truy tố hình sự đối thủ: Không thể trì hoãn nữa... đặc biệt đòi truy tố hình sự TNS Adam Schiff (Dem-CA), cựu Giám đốc FBI James Comey và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James



Sau đây là bản dịch bản tin "‘We can’t delay any longer’: Trump urges Bondi to prosecute his rivals" của phóng viên Kyle Cheney trên báo POLITICO hôm Thứ Bảy 29/9/2025.

Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào hôm thứ Bảy, nói rằng việc thiếu các cáo buộc hình sự đối với những đối thủ hàng đầu đang “hủy hoại danh tiếng và uy tín của chúng ta”.



“Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa”, Trump đăng trên Truth Social trong một thông điệp gửi đến “Pam”. “CÔNG LÝ PHẢI ĐƯỢC THỰC THI, NGAY BÂY GIỜ!!!” Ông đặc biệt than thở về việc thiếu các cáo buộc hình sự đối với Thượng nghị sĩ Adam Schiff (Dân chủ-California), cựu Giám đốc FBI James Comey và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, ba trong số những đối thủ chính trị nổi bật nhất của ông.



Trump đã dành phần lớn bài đăng để chỉ trích Erik Siebert, cựu công tố viên liên bang từ Khu Vực Đông Virginia, người mà ông đã buộc phải từ chức hôm thứ Sáu giữa những báo cáo cho rằng Siebert không tin rằng có đủ bằng chứng để truy tố James về tội gian lận thế chấp [khi mua nhà].



Trump dường như đã xác nhận những bản tin đó, cáo buộc Siebert nói rằng “chúng ta không có bằng chứng [để truy tố James]”.



"Đây là một VỤ ÁN TUYỆT VỜI", Trump nói.



Trump dường như cũng đề cử Lindsey Halligan, cựu luật sư riêng của mình - hiện là trợ lý Nhà Trắng, người đã xem xét các tài liệu trong bảo tàng Smithsonian để đảm bảo chúng phù hợp với chương trình nghị sự của Trump - đảm nhận một vai trò trong cuộc điều tra các đối thủ của mình.



"Lindsey Halligan là một luật sư thực sự giỏi, và rất quý mến cô [Pam Bondi]", Trump viết. Sau đó, ông đăng bài rằng ông dự định đề cử Halligan vào vị trí này, mặc dù vẫn chưa rõ liệu ông có muốn Bondi ngay lập tức bổ nhiệm bà Halligan vào vị trí này trên cơ sở tạm thời hay không.



Đó là một thông điệp công khai đáng chú ý gửi đến quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của quốc gia, liên kết những bất bình cá nhân của ông về các vụ truy tố hình sự của chính mình và các vụ luận tội của Quốc hội với một quyết định tiềm tàng của các công tố viên liên bang về việc đưa ra các cáo buộc hình sự đối với các đối thủ của ông. Ông cho biết sự thất vọng của Trump một phần xuất phát từ "30 tuyên bố và bài đăng" từ các đồng minh phàn nàn rằng "không có gì được thực hiện" để trừng phạt các đối thủ lâu năm của ông.

Trump đã nhấn mạnh bài đăng của mình trong một cuộc trò chuyện ngắn với các phóng viên vào tối thứ Bảy, nói rằng bài đăng không nhằm mục đích chỉ trích Bondi mà là "chúng ta phải hành động nhanh chóng"."Dù thế nào đi nữa. Họ có tội, họ không có tội. Chúng ta phải hành động nhanh chóng", Trump nói. "Nếu họ không có tội, thì cũng không sao. Nếu họ có tội, hoặc nếu họ cần bị xét xử, thì họ nên bị xét xử. Và chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ."Trump từ lâu đã cáo buộc Comey, Schiff và James về hành vi phạm tội mà không có bằng chứng. Trump đã sa thải Comey khỏi vị trí giám đốc FBI vào năm 2017 trong bối cảnh bất bình về cuộc điều tra về các liên hệ của chiến dịch tranh cử của ông với Nga. Schiff đã dẫn dắt phiên tòa luận tội đầu tiên của Trump về quyết định cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine do yêu cầu chính phủ Ukraine điều tra các đối thủ chính trị của ông. Và Trump đã chỉ trích James về vụ kiện tụng phức tạp của bà chống lại đế chế kinh doanh của ông, dẫn đến một phán quyết dân sự lớn chống lại ông.Bộ Tư pháp đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận [từ báo Politico].Thông điệp này được đưa ra sau khi tờ POLITICO đưa tin rằng Bondi đã đề bạt công tố viên ít tên tuổi Mary “Maggie” Cleary lên kế nhiệm Siebert, đảm nhận vị trí quyền công tố viên liên bang trong bối cảnh có nhiều nghi vấn về cuộc điều tra James.Trump khép lại thông điệp của mình với Bondi bằng cách cáo buộc đảng Dân chủ luận tội ông hai lần và truy tố ông năm lần “vì những lý do không đâu”. Năm 2023, Trump bị buộc tội trong các vụ án hình sự cáo buộc ông tìm cách phá hoại cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, làm sai lệch quy trình bầu cử của tiểu bang Georgia, tích trữ thông tin mật tại Mar-a-Lago sau nhiệm kỳ đầu tiên và che đậy một kế hoạch chi trả tiền bịt miệng [nữ nhân].Chỉ có vụ án tiền bịt miệng, do các công tố viên Manhattan khởi kiện, được đưa ra bồi thẩm đoàn, và kết luận Trump phạm 34 tội danh trọng tội. Hai trong số các vụ án, do công tố viên đặc biệt Jack Smith khởi kiện, đã bị hủy bỏ sau khi Trump thắng cử năm 2024. Và vụ án ở Georgia vẫn đang sa lầy trong tình trạng rối loạn chức năng trước khi xét xử, với công tố viên chính Fani Willis gần đây bị loại vì xung đột lợi ích.