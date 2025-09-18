Thông báo chiêu sinh lớp Thiền Thực Nghiệm

Hệ Giáo Dục Cộng Đồng Trường Đại Học University of the West



Trong chương trình Giáo Dục Cộng Đồng (Community Education), các lớp Thiền Thực Nghiệm được trường University of the West (Đại Học Tây Lai) công nhận là lớp học “Non-Credit” theo hệ mở rộng ngoại khoá cho cộng đồng người Việt do giảng viên Thích Thiện Trí giảng dạy.



Giảng viên Thích Thiện Trí từng là cựu giảng viên đại học Xavier và Loyola New Orleans_Louisiana và hiện là giảng viên tại trường đại học West (Rosemead_California).



Các lớp Thiền Thực Nghiệm đã trải qua 2 năm tại Miền Nam California và hiện đang sinh hoạt tại Trung Tâm Thiền Phật giáo Lanka, TP Anaheim.



Đây là pháp học và pháp hành theo phương pháp thiền Vipassana (Thân-Thọ-Tâm và Pháp).Trong hai năm Thầy đã đào tạo được gần 200 Thiền sinh, trong đó có 30 sinh viên xuất sắc đã hoàn tất xong lớp cuối của Thiền Nghiên Cứu.

Hiện tại, các lớp học được sắp xếp học vào mỗi cuối tuần và tiếp tục chiêu sinh. Những thiền sinh đăng ký phải từ 18 tuổi trở lên và mỗi lớp chỉ giới hạn từ 15 đến 20 học viên.



Quý vị muốn đăng ký các lớp học Thiền từ lớp Căn Bản đến lớp Nâng Cao, xin liên lạc về:



Gia Đình Thiền Thực Nghiệm:

2780 W Lincoln Ave, Anaheim, CA 92801



1. Tel:714-724-0623 hoặc 626-866-1653 (Thiền Sinh hỗ trợ)

2. Email: [email protected]

3. Web: thientrilieuuwest.education