Bánh mì đời, em một miếng, anh một miếng

Minh họa: Duy Thanh

Người thế hệ trước xem đời như củ khoai, vợ chồng mình xem đời như ổ bánh mì.

Vì tình yêu như bơ trét giữa ổ bánh. Trét ít thì khô. Trét nhiều thì nhão. Trét đúng phận người, vừa trơn vừa thơm, hương vị mỗi miếng tình.

Thịt nguội, chả lụa, em đừng để dành quá lâu, dễ bị hỏng.

Dưa leo, thái mỏng, thêm đồ chua, rau xanh làm hấp dẫn đời, sống thường xuyên cần nhiều chất tươi, nước miếng trào ra kích thích thèm muốn, hạnh phúc nồng nàn khi thích thú lẫn nhau.

Đừng quên chút ớt, chút xì dầu, ít muối tiêu, không thể quên những mảnh đời rất nhỏ. Sống nhạy từng bước đi, thưởng thức từng cảm tình.

Bánh mì thịt nên ăn nhẹ nhàng, nhai từ tốn, nuốt như mỗi lần hôn. Em à, vội vàng chi, việc nhà không bao giờ hết.

Mình ăn chung ổ bánh mì.

Rủi ớt cay hay xì dầu mặn.

Quan tâm làm gì cho xót lòng nhau?

Điều không vừa ý mọc nhiều hơn cỏ dại.

Rủi đồ chua úng hay chả đổi mùi hôi.

Rủi xã hội vây khốn hay trương mục trống rỗng.

Cầm tay nhau sẽ có bốn bàn tay.

Đời mầu nhiệm như ổ bánh mì thịt.

Đừng nhả ra khi đã cắn vào.

Anh một miếng. Đến phiên em, một miếng.

Sẽ qua nhanh một ổ bánh mì đời.

Khi cuối cùng, uống cạn ly nước, cho sạch lòng hấp hối.

Hết bánh mì rồi, em à, anh rất nhớ em.



Ngu Yên