PHOTO: Hình cô Mary Kirk (em gái Charlie Kirk) bắt tay Thượng nghị sĩ cực tả Bernie Sanders, trên Facebook, đăng lại ở OK Magazine.



Charlie Kirk cực hữu ủng hộ Trump, có cô em gái ruột là Mary Kirk ủng hộ ứng cử viên cực tả Berni Sanders



Bài này sẽ dịch theo bài viết của Rebecca Friedman trên báo OK Magazine hôm 16/9/2025, nhan đề "Who Is Charlie Kirk's 'Secret Sister' Mary? Everything to Know About Conservative Activist's Bernie Sanders-Loving Sibling" ("Em gái bí mật" của Charlie Kirk là ai? Mọi điều cần biết về người em gái yêu quý của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk nhưng lại ủng hộ Bernie Sanders).



Charlie Kirk có một "em gái bí mật", người dường như có quan điểm hoàn toàn trái ngược với anh trai cô - người đã bị ám sát ở tuổi 31 vào thứ Tư, ngày 10 tháng 9, khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley.



Em gái của nhà hoạt động chính trị cánh hữu, Mary Kirk, 29 tuổi, không công khai quan điểm của mình như Charlie, tuy nhiên, trước đây cô đã lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ Bernie Sanders thông qua tài khoản Facebook mà cô dùng bí danh.



Mặc dù không rõ Charlie và Mary là anh em ruột vào thời điểm anh qua đời, nhưng người dẫn chương trình podcast đã đề cập đến việc có một người em gái trong một trong những cuộc tranh luận gây tranh cãi của anh. Em gái Mary của Charlie Kirk có quan điểm hoàn toàn khác biệt so với người anh trai cánh hữu



Theo trang cá nhân trên mạng xã hội của cô, được Daily Mail tìm ra, Mary là một giám tuyển nghệ thuật tại Chicago, người luôn ủng hộ Bernie Sanders — một thượng nghị sĩ cấp tiến đến từ Vermont.

.

"#Tbt" [Nhớ lại] kể từ khi tôi gặp Bernie một năm trước và không biết ông ấy là ai, và giờ đây ông ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi", Mary bày tỏ trong một bài đăng trên Facebook năm 2016 kèm theo bức ảnh cô và Bernie bắt tay nhau.

Mặc dù Mary dường như có khuynh hướng thiên tả trong suốt thập niên qua, nhưng có lúc cô dường như cũng có phần đồng tình với quan điểm của Charlie.Theo hãng tin này, Mary là thành viên của tổ chức Wheeling Young Republicans ở ngoại ô Chicago — một nhóm mà Charlie từng lãnh đạo khi còn học trung học tại tiểu bang Illinois.Em gái Mary Kirk của Charlie Kirk đã phản đối chính quyền TrumpVào năm 2015, cô dường như đã thay đổi quan điểm chính trị và bắt đầu chia sẻ ảnh của Bernie, đồng thời khuyến khích những người theo dõi mình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang.Một số điều Mary ủng hộ hoàn toàn đi ngược lại những điều Charlie cố gắng bác bỏ — bao gồm cả Đồn điền Whitney Plantation ở Louisiana, một bảo tàng phi lợi nhuận chuyên giáo dục công chúng về chế độ nô lệ.Mary kêu gọi người hâm mộ quyên góp cho bảo tàng sau khi chính quyền Trump cắt giảm ngân sách liên bang."Đồn điền Whitney là một ví dụ đầy cảm hứng về việc giáo dục chế độ nô lệ nên như thế nào ở Hoa Kỳ. Hãy ủng hộ nếu bạn có thể!", cô tuyên bố, trong khi anh trai cô phản đối cái mà anh ta gọi một cách gây tranh cãi là "giáo dục lấy người da đen làm trung tâm".Em gái của Charlie cũng ủng hộ Liên minh Bảo tàng Hoa Kỳ (American Alliance of Museums) và kêu gọi những người khác cùng cô gây sức ép lên Quốc hội để bảo vệ ngân sách cho Viện Dịch vụ Bảo tàng và Thư viện (Institute of Museum and Library Services) sau khi số phận của viện này bị chính quyền Trump đe dọa.Những người bạn thân của gia đình Kirk khẳng định với Daily Mail rằng quan điểm chính trị trái ngược nhau của Charlie và Mary không gây ra bất kỳ chia rẽ nào trong gia đình họ.Cha mẹ của họ, kiến ​​trúc sư Robert Kirk, 73 tuổi, và cố vấn sức khỏe tâm thần Kathryn Kirk, 68 tuổi, được cho là ôn hòa và không quá đam mê chính trị.