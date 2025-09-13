Hôm nay,  

Bí ẩn: Jeffrey Epstein sống nghèo trong thập niên 90s, rồi giàu đột ngột với các phi vụ ngân hàng cả tỷ đô, cả vài trăm triệu đô

Bí ẩn: Jeffrey Epstein sống nghèo trong thập niên 90s, rồi giàu đột ngột với các phi vụ ngân hàng cả tỷ đô, cả vài trăm triệu đô
 

Báo The Guardian hôm Thứ Bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2025 có bài viết nhan đề "Jeffrey Epstein was linked to the upper echelons of wealth and politics – but where did he get his fortune?" (Jeffrey Epstein liên hệ với giới thượng lưu giàu có và quyền lực nhất – nhưng y đã kiếm được tài sản của mình từ đâu?" Bài báo ghi nhận: Kẻ phạm tội tình dục này có giá trị 600 triệu đô la khi qua đời, nhưng chính xác làm thế nào hắn có được khối tài sản này vẫn còn là một bí ẩn.
 

Jeffrey Epstein là một người rất giàu có, nhưng chính xác giàu đến mức nào và số tiền đó đến từ đâu vẫn còn là một bí ẩn. Các email mới được khai quật tuần trước đã làm sáng tỏ vai trò của Epstein trong việc phát triển khách hàng tự do, đóng vai trò là cầu nối giữa các nhân vật chính trị và các ông trùm kinh doanh, cung cấp cho những người đầu tiên lối sống mà họ không đủ khả năng chi trả và cho những người sau những con đường để có được ảnh hưởng chính trị.
 

Việc tiết lộ kênh thông tin đó đã kết thúc sự nghiệp của Peter Mandelson, đại sứ Anh tại Mỹ, gây ra một cuộc khủng hoảng trong chính phủ Công đảng Anh, sau khi các email cho thấy Lord Mandelson đã hướng một thỏa thuận ngân hàng trị giá 1 tỷ USD (a $1bn banking deal) về phía Epstein và bày tỏ sự đồng cảm với bản án năm 2008 của Epstein vì tội mua dâm trẻ em.

Các email do Bloomberg và những người khác thu thập được còn đi xa hơn, cho thấy những nhân vật trong mạng lưới tỷ phú, chính trị gia, người nổi tiếng, hoàng gia và trí thức của Epstein đã được tập hợp thành các kế hoạch gây ảnh hưởng.

"Jeffrey là một kẻ thích quan hệ với người nổi tiếng," một người quen nói với tờ Guardian vào tuần trước. Bất cứ ai mà ông ta nghĩ có ảnh hưởng, ông ta đều cố gắng thêm vào bộ sưu tập của mình. Mandelson là người xảo quyệt và bị ấn tượng bởi tiền bạc, nên Jeffrey thích điều đó.

Các khu vực ảnh hưởng mà Epstein tạo ra, theo email cho thấy, đồng thời dựa vào việc tiếp cận và quà tặng. Bloomberg đã có được một bảng tính chi phí, trong đó một số trường hợp dường như khớp với các email giữa Epstein và bạn gái cũ kiêm đồng phạm của ông, Ghislaine Maxwell, đồng phạm bị kết tội buôn bán tình dục của nhà tài chính.
 

Một khoản chi, ngày 21 tháng 12 năm 2005, cho thấy một chiếc đồng hồ trị giá 35.000 đô la cho "DB" - cùng ngày Maxwell và Epstein thảo luận trong email về việc tặng Doug Band, phụ tá của Bill Clinton, một chiếc Audemars Piguet có cùng giá trị. Band đã chối, phủ nhận việc nhận bất kỳ chiếc đồng hồ nào.
 

Tổng cộng, các email bao gồm một bảng tính liệt kê gần 2.000 món quà, vật phẩm xa xỉ và các khoản thanh toán tổng cộng 1,8 triệu USD.
 

Nhưng những câu hỏi về nguồn gốc tài sản của Epstein vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ông có giá trị gần 600 triệu đô la khi qua đời, chủ yếu nhờ vào hai khách hàng tỷ phú giàu có – Les Wexner, người sáng lập Victoria's Secret, và sau đó là Leon Black, đồng sáng lập Apollo Global Management – cũng như Elizabeth “Libet” Johnson, người thừa kế của công ty Johnson & Johnson, em gái của cựu đại sứ Mỹ tại Anh Woody Johnson.
 

Theo di sản của ông, Epstein sở hữu gần 380 triệu USD tiền mặt và đầu tư, bao gồm bộ sưu tập những ngôi nhà xa hoa ở New York, Palm Beach và Paris, hai hòn đảo tư nhân ở Caribbean, hai máy bay phản lực và một trực thăng.
 

Tài sản đó đến một cách bất ngờ. Theo những người quen biết, cho đến cuối những năm 90s, Epstein sống trong một căn hộ hai phòng ngủ ở khu Upper East Side của Manhattan (New York), gần sông. Chỉ khi Maxwell đến từ London thì phong cách sống của ông mới được nâng cao đáng kể.

Epstein chuyển đến một ngôi nhà phố trên Phố 68 St. và sau đó đến một biệt thự rộng 28.000 feet vuông trên Phố 71 St., sau này được Wexner chuyển nhượng cho ông vào năm 2011.

Steven Hoffenberg, cựu đối tác kinh doanh của Epstein và đã bị kết tội điều hành một vụ lừa đảo Ponzi, tuyên bố rằng cha của Maxwell, ông Robert Maxwell, một ông trùm báo chí đã bị thất sủng, đã giới thiệu con gái mình với Epstein vào cuối những năm 1980s.
 

Một bài điều tra năm 2022 của Miami Herald đã tiết lộ các giao dịch phức tạp của gia đình Maxwell thông qua các công ty ở Jersey, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Panama, mà bài báo gọi là "phương thức hoạt động lừa đảo tài chính kéo dài hàng thập niên".


 

Trong một hồ sơ công ty năm 2013, Epstein tự mô tả mình là "một nhà tài chính và doanh nhân giàu kinh nghiệm và thành công", một "doanh nhân đã xây dựng một số công ty có lợi nhuận cao" và "một trong những người tiên phong trong đầu tư chứng khoán dựa trên "derivative and option-based investing" (đầu tư phái sinh và quyền chọn)".
 

Theo báo cáo tài chính do New York Times thu thập, trong số hơn 800 triệu đô la doanh thu mà Wexner và Black mang lại từ năm 1999 đến năm 2018, Epstein – người không phải là luật sư thuế được cấp phép cũng không phải là kế toán công chứng được chứng nhận – đã thu ít nhất 490 triệu đô la phí.

 
Theo Forbes, hai doanh nhân này đã cung cấp gần 75% thu nhập phí của Epstein trong giai đoạn đó. Hồ sơ tòa án từ một vụ kiện năm 2022 chống lại một trong các ngân hàng của Epstein, JPMorgan Chase, cho thấy các công ty của Epstein có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là các công ty "tạo doanh thu" duy nhất của ông từ năm 1999 cho đến khi ông qua đời vào năm 2019. Theo chương trình phát triển kinh tế của các lãnh thổ, Epstein ước tính đã tiết kiệm được 300 triệu đô la tiền thuế từ năm 1999 đến năm 2018.
 

Một báo cáo năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện lúc đó là Ron Wyden, cho thấy Black đã trả cho Epstein 170 triệu USD "để được tư vấn về thuế và lập kế hoạch tài sản". Black chưa bị cáo buộc làm sai. Ông nói trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh năm 2020 rằng ông "vô cùng hối hận" về mối quan hệ của mình với Epstein. Một báo cáo từ công ty luật toàn cầu Dechert cho thấy "không có bằng chứng nào cho thấy Black... có bất kỳ liên quan nào đến các hoạt động tội phạm của Epstein".

Wexner tuyên bố sau khi Epstein bị bắt vào năm 2019 rằng Epstein đã "chiếm đoạt" hơn 46 triệu đô la tài sản cá nhân của ông và trong một bức thư gửi nhân viên L Brand, ông nói: "Bây giờ tôi biết rằng sự tin tưởng của tôi vào ông ấy là hoàn toàn sai lầm và tôi vô cùng hối hận vì đã từng gặp ông ấy."

Nhưng đến năm 2006, khi sự bảo trợ của Wexner chấm dứt, Công ty ủy thác tài chính của Epstein, từng tạo ra 300 triệu đô la phí, chỉ tạo ra chưa đến 5 triệu đô la trong 5 năm. Bản án năm 2008 của ông đã giáng một đòn nữa và ông trở lại New York để cứu vãn danh tiếng và công việc kinh doanh của mình.

Tờ New York Times đưa tin tuần trước rằng bất chấp những dấu hiệu đáng ngờ về việc rút và chuyển tiền mặt, JPMorgan Chase vẫn coi Epstein là một khách hàng quý giá với hơn 200 triệu đô la trong tài khoản. Có lẽ quan trọng hơn, ông đã không chính thức làm nhà phát triển khách hàng cho bộ phận quản lý tài sản tư nhân.

JPMorgan Chase đã mô tả mối quan hệ của mình với Epstein là "một sai lầm". Epstein đã giới thiệu các giám đốc ngân hàng với một số nhân vật sau này trở thành khách hàng, bao gồm đồng sáng lập Google Sergey Brin, và với các nhà lãnh đạo toàn cầu, như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bill Gates, Elon Musk và tỷ phú người Emirati Sultan Ahmed bin Sulayem.

Epstein đã nhận được khoản phí 15 triệu USD để giúp thương vụ bán cổ phần trị giá 1,3 tỷ USD trong quỹ phòng hộ Highbridge Capital Management trị giá 7 tỷ USD của Glenn Dubin cho ngân hàng được suôn sẻ. Các mối quan hệ của Epstein lúc đó còn có giá trị hơn cả tài sản của ông.

Mối liên hệ chính của Epstein với ngân hàng là Jes Staley, người sau này là CEO của Barclays, người đã bị các cơ quan quản lý của Anh phát hiện là đã đánh lừa họ về mối quan hệ của ông với Epstein.

Các thuyết âm mưu cho rằng Epstein đang tống tiền những người quen giàu có của mình, bẫy họ bằng những "bẫy mỹ nhân kế" có sự tham gia của các người mẫu được đưa đến Mỹ, bao gồm cả những người do Jean-Luc Brunel, người sáng lập công ty quản lý người mẫu MC2, đưa đến. Brunel, giống như Epstein, đã chết trong tù khi đang chờ xét xử vì tội phạm tình dục. Tuy nhiên, những thuyết âm mưu này đã không chứng tỏ thành hiện thực.

Nhưng dù vụ sì căng đan Epstein đi đến đâu tiếp theo, và dù nó kéo theo những ai khác, thì Epstein vẫn di chuyển như một thây ma qua các tầng lớp cao nhất của sự giàu có và chính trị. "Ông ấy điều hành một mạng lưới với nhiều điểm vào," người quen nói, "nhưng bây giờ ông ấy giống như một quả cầu phá hoại lăn qua các quốc gia."

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Charlie Kirk đang dẫn dắt gia đình mình về theo Giáo hội Công giáo; đặc biệt là lời kêu gọi công khai của ông về việc tôn kính Đức Mẹ

Bản tin sau đây của AP, ngày 12 tháng 9 năm 2025: Một nhóm các giám mục và nữ tu Công giáo hàng đầu của Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu trong cuộc xung đột về nhập cư của đất nước đã lên án các chính sách cứng rắn của chính quyền Trump vì đã chia cắt các gia đình, gây ra nỗi sợ hãi và đảo lộn đời sống nhà thờ Mỹ.

Dân biểu Derek Tran (CA-45) đã bỏ phiếu chống lại dự luật H.R. 3486, còn gọi là Stop Illegal Entry Act of 2025. “Là con trai của người tị nạn, tôi thất vọng trước biện pháp cực đoan này, trong khi phía đa số tại Hạ Viện lại phớt lờ những giải pháp thực sự để cải thiện hệ thống di trú,” Tran tuyên bố. Ông cho rằng dự luật “khuyến khích thủ đoạn mang tính kỳ thị chủng tộc mà không tăng cường việc thi hành luật di trú một cách ý nghĩa.”

Matthew Robinson, cha của can phạm Tyler Robinson, là cựu sĩ quan kỳ cựu, có 27 năm phục vụ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington. Ông được cho là người nhận ra con trai qua hình ảnh do FBI phổ biến và chủ động liên lạc nhà chức trách để đưa con ra đầu thú.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nghiêm trọng về kinh tế, chính trị và công nghệ, toàn cầu hoá – vốn từng được xem là động lực chính thúc đẩy cho tăng trưởng và thịnh vượng – đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Tiến trình công nghiệp hoá và toàn cầu hoá đã đem lại nhiều thành tựu vượt bậc trong suốt thời gian dài qua, từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI, đặc biệt là thông qua sự chuyên môn hoá, tự do thương mại và tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, các cuộc khủng hoảng tài chính, đại dịch toàn cầu, chiến tranh và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đã khiến mô hình toàn cầu hoá truyền thống bộc lộ nhiều tình trạng bất ổn...

Nhưng một nhân vật như Kirk có lẽ chỉ có thể tồn tại trong bối cảnh độc đáo của Đảng Cộng hòa dưới thời Trump. Trong suốt sự nghiệp của mình, siêu năng lực thực sự của Kirk là khả năng trực giác – và khéo léo khai thác – sự rỗng tuếch về thể chế của Đảng Cộng hòa dưới thời Trump.

Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.

Ai cũng muốn tận dụng tối đa giá trị đồng tiền giải trí của mình. Pechanga Resort Casino nay giới thiệu chương trình Ghép đồng Hạng Thẻ (Tier Matching) hoàn toàn mới, cho phép khách hàng được hưởng các quyền lợi tốt nhất từ hầu hết các khu nghỉ dưỡng/song bài ở Nam California mà họ đã có thẻ và hạng thành viên. Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, bất kỳ hội viên mới hay hiện tại của Pechanga Club sẽ được tự động ghép đồng hạng theo thứ hạng mà họ đang có tại bất kỳ sòng bài nào trong số 16 sòng bài khu vực.

Khảo sát kỳ vọng tiêu dùng của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York công bố đầu tháng 9 cho thấy niềm tin của người Mỹ vào khả năng tìm được việc làm mới rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu năm 2013. Tỉ lệ “khả năng tìm việc mới” trung bình trong tháng 8 giảm 5,8 điểm, còn 44,9%. Đồng thời, lo ngại thất nghiệp gia tăng: gần 40% số người được hỏi dự đoán tỉ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn trong vòng một năm tới.

Kết quả mới công bố từ Bài khảo sát Quốc gia về Tiến bộ Giáo dục (NAEP) cho thấy học sinh lớp 12 tại Hoa Kỳ có điểm đọc thấp nhất kể từ năm 1992, và điểm toán thấp nhất từ năm 2005. Khoảng một phần ba số học sinh được khảo sát không đạt kỹ năng đọc căn bản, trong khi gần một nửa rớt dưới mức cơ bản ở toán – đồng nghĩa với việc không nắm vững những khái niệm thực tế như tính phần trăm, theo tờ The New York Times.

Cuối tháng 8 năm 2025, phái đoàn cấp cao của Quốc Hội Hoa Kỳ đã có chuyến công du 10 ngày tới khu vực Ấn Độ–Thái Bình Dương. Tại đây, họ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Thái Bình Dương trong Thế Chiến II, và cũng trùng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác song phương với Papua New Guinea. Trở về từ chuyến đi, họ mang theo một thông điệp cấp bách: Washington cần hành động quyết liệt hơn để củng cố vị thế của mình trước tham vọng trở thành cường quốc thống trị thế giới vào năm 2049 của Bắc Kinh, và điểm khởi đầu chính là khu vực chiến lược này.

Southern University and A&M College tại Baton Rouge, Louisiana sẽ đóng cửa đến hết cuối tuần sau khi ban quản trị trường sáng thứ Năm ra lệnh phong tỏa vì bị “đe dọa.” Ít nhất bảy trường đại học da đen lịch sử (Historically Black Colleges and Universities – HBCUs) khác ở miền Nam cũng nhận cảnh cáo đe dọa. Nhiều trường trong số này đã hủy bỏ lớp học và sinh hoạt trong vài ngày tới trong khi nhà chức trách tiến hành điều tra.

Theo Newsweek ngày 11 tháng 9, 2025, cảnh sát Tampa đang điều tra một vụ nổ súng tại khu chung cư vào rạng sáng thứ Năm, khiến sáu người bị thương. Cảnh sát cho biết sau khi nhận cuộc gọi 911 lúc hơn 1 giờ sáng, họ tìm thấy ba nạn nhân bị bắn, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Ít lâu sau, hai người khác cùng khu nhà tự tìm cách đến bệnh viện, và một nạn nhân thứ sáu cũng nhập viện với thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.
