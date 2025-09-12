Các giám mục Công giáo Mỹ lên án Trump đột kích dân nhập cư, làm đảo lộn đời sống nhà thờ



Bản tin sau đây của AP, ngày 12 tháng 9 năm 2025: Một nhóm các giám mục và nữ tu Công giáo hàng đầu của Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu trong cuộc xung đột về nhập cư của đất nước đã lên án các chính sách cứng rắn của chính quyền Trump vì đã chia cắt các gia đình, gây ra nỗi sợ hãi và đảo lộn đời sống nhà thờ Mỹ.



Trong khi chỉ trích chính phủ liên bang, các nhà lãnh đạo Công giáo cũng giải thích tại một buổi thảo luận vào hôm thứ Năm tại Đại học Georgetown về cách họ đang hỗ trợ những người nhập cư đang lo lắng. Với chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump và việc tăng cường thực thi luật di trú, họ cho biết nhiều gia đình lo ngại khi đưa con đến trường, đi làm hoặc đi lễ nhà thờ vì sợ bị bắt giữ và trục xuất.



"Cách các chính sách nhập cư đang được thực thi hiện nay không chỉ gây bất ổn cho cuộc sống của người nhập cư cụ thể đó, mà còn cho cả gia đình, doanh nghiệp, cuộc sống của trẻ em, toàn bộ cộng đồng, khu dân cư," Đức Giám mục Phụ tá Evelio Menjivar-Ayala của thủ đô Washington, D.C. cho biết. "Những gì tôi thấy trong mắt mọi người là nỗi đau và sự bối rối sâu sắc. Chúng ta sẽ đi đâu từ đây nếu không được chào đón?"



Thêm vào những lo ngại đó là một thay đổi được thực hiện vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của Trump, cho phép các nhân viên nhập cư có nhiều quyền tự do hơn để bắt giữ tại các trường học và nơi thờ phượng – những nơi từ lâu đã được coi là không được phép. Điều này đang bị các giáo viên và các nhóm tôn giáo kiện ra tòa.



"Đối với tôi, điều này rất cá nhân vì tôi là người lạ và bạn đã chào đón tôi," Đức Giám mục Phụ tá Menjivar-Ayala nói. Ngài đã vượt biên trái phép vào Mỹ vào năm 1990 sau khi rời El Salvador quê hương trong cuộc nội chiến của đất nước. Hiện là công dân Hoa Kỳ, ngài trở thành giám mục người Salvador đầu tiên tại Hoa Kỳ.



Sơ Norma Pimentel, một nhà hoạt động hàng đầu về quyền của người di cư dọc biên giới Mỹ-Mexico, người đã phát biểu tại buổi tọa đàm, cho biết việc giúp duy trì hy vọng cho các gia đình đang gặp khó khăn là một phần quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ. Sơ điều hành Catholic Charities of the Rio Grande Valley, một trung tâm nghỉ ngơi cho những người di cư khốn khổ ở thị trấn McAllen, Texas.



Sơ nhớ lại việc đã đến thăm các gia đình người nhập cư tại một trung tâm giam giữ trong "tình trạng khủng khiếp" và đã xúc động đến rơi nước mắt.

"Tôi thấy các đặc vụ tuần tra biên giới nhìn chúng tôi, và họ cũng xúc động, họ cũng khóc," sơ nói. Khi tôi bước ra khỏi đó, viên sĩ quan quay sang tôi và nói: "Cảm ơn Sơ đã giúp chúng tôi nhận ra rằng họ cũng là con người."



Các quan chức Bộ An ninh Nội địa đã khẳng định sẽ không có không gian an toàn cho những người ở trong nước bất hợp pháp, đã phạm tội hoặc cố gắng phá hoại việc thực thi luật di trú. Họ luôn khẳng định những nỗ lực của họ nhằm bảo vệ an toàn công cộng và an ninh quốc gia.



Các nhà lãnh đạo Công giáo bất đồng với Trump về vấn đề nhập cư. Các nhà lãnh đạo Công giáo tuân theo giáo lý cốt lõi của nhà thờ chống lại việc phá thai và hôn nhân đồng giới, những ưu tiên mà họ chia sẻ với nhiều người bảo thủ chính trị. Nhưng họ đã bất đồng với chính quyền Trump về vấn đề nhập cư.



Đầu năm nay, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã thông báo chấm dứt nửa thế kỷ hợp tác với chính phủ liên bang để phục vụ người tị nạn và trẻ em di cư, cho biết quyết định "đau lòng" này được đưa ra sau khi chính quyền Trump đột ngột ngừng tài trợ.



Vào tháng 2, cố Giáo hoàng Francis cũng đã đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ đối với kế hoạch trục xuất hàng loạt người di cư của chính quyền Trump, cảnh báo rằng việc cưỡng ép trục xuất người dân chỉ vì tình trạng bất hợp pháp của họ sẽ tước đi phẩm giá vốn có của họ.



Tại buổi thảo luận, Tổng Giám mục Thomas Wenski của Miami đã nhấn mạnh những đóng góp của người nhập cư vào nền kinh tế của đất nước.



"Nếu bạn hỏi những người làm trong ngành nông nghiệp, bạn hỏi những người làm trong ngành dịch vụ, bạn hỏi những người làm trong ngành chăm sóc sức khỏe, bạn hỏi những người làm trong ngành xây dựng, họ sẽ nói với bạn rằng một số công nhân giỏi nhất của họ là người nhập cư," Tổng Giám mục Wenski, người từng là thành viên của ủy ban di cư của USCCB, cho biết. Việc thực thi luôn là một phần của bất kỳ chính sách nhập cư nào, nhưng chúng ta phải hợp lý hóa và nhân đạo hóa nó.



Tổng Giám mục Wenski tham gia vào "Hiệp sĩ trên xe máy", một sáng kiến do Hiệp sĩ Columbus dẫn đầu nhằm thu hút sự chú ý đến nhu cầu tinh thần của những người bị giam giữ tại các trung tâm giam giữ người nhập cư, bao gồm cả trại tù di dân ở Everglades Florida, được mệnh danh là nhà tù "Alcatraz Cá sấu". Ngài nhớ lại việc cầu kinh Mân Côi với những người đi xe máy dưới cái nóng thiêu đốt bên ngoài tường của nhà thờ. Vài ngày sau, ngài được phép cử hành Thánh lễ bên trong cơ sở giam giữ.



"Việc chúng tôi mời những người bị giam giữ này cầu nguyện, ngay cả trong tình huống phi nhân tính này, là một cách để nhấn mạnh và tôn vinh phẩm giá của họ," ngài nói. Quan trọng hơn là Chúa đã không quên họ."



Tổng giáo phận Los Angeles chịu thiệt hại sau các cuộc đột kích của lực lượng di trú. Tại Quận Los Angeles, việc chính quyền Trump tăng cường bắt giữ những người bị nghi ngờ sống bất hợp pháp trong nước đã đảo lộn cuộc sống của hàng chục nghìn người. Khoảng một phần ba trong số 10 triệu cư dân của quận là người nước ngoài, và nhiều người hiện đang cố gắng sống mà không bị chú ý.



Tổng Giám mục Los Angeles José Gomez cho biết tại buổi thảo luận rằng tác động gây sợ hãi của các cuộc đột kích di cư đã làm giảm số người tham dự Thánh lễ và ảnh hưởng đến các chương trình nhà thờ quý giá chủ yếu phục vụ người nhập cư. Tổng giáo phận đang hỗ trợ những người bị giam giữ và đối mặt với việc trục xuất bằng sự hỗ trợ pháp lý và tài chính.



"Mọi người thực sự sợ ra khỏi nhà," Tổng Giám mục Gomez, người Latinh đầu tiên giữ chức chủ tịch USCCB, cho biết. "Nhiều linh mục ở tổng giáo phận này nói với tôi rằng ít nhất 30% số người tham dự Thánh lễ không còn đến nhà thờ nữa."



Các thành viên trong hội đồng cảnh báo về những hậu quả từ việc trấn áp nhập cư. Hội đồng, bao gồm các học giả và chuyên gia pháp lý, đã bày tỏ sự thương tiếc trước nỗi đau của những đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ. Chuyên gia pháp lý Ashley Feasley, thuộc Trường Luật Columbus của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã chỉ ra hàng triệu trẻ em là công dân Hoa Kỳ nhưng có cha mẹ và các thành viên gia đình khác đang cư trú bất hợp pháp tại nước này.



"Khi chúng ta nghĩ về mức độ thực thi đang bắt đầu, đang diễn ra và sẽ tăng cường... chúng ta phải nghĩ đến những gia đình này. Họ sẽ làm gì? Họ sẽ xử lý thế nào nếu một trong hai phụ huynh bị bắt giữ?" Giáo sư Feasley nói.



Trump đã mô tả sự tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang của ông ở Washington là tập trung vào việc giải quyết tội phạm. Nhưng dữ liệu từ chiến dịch liên bang, được phân tích bởi The Associated Press, cho thấy hơn 40% số vụ bắt giữ trong chiến dịch kéo dài một tháng thực tế liên quan đến vấn đề nhập cư.



"Tổng thống nói rằng ông đang thực thi các chính sách này để làm cho các thành phố của chúng ta an toàn hơn, nhưng nếu người nhập cư, nếu mọi người sợ tương tác với cơ quan thực thi pháp luật, với cảnh sát, báo cáo tội phạm, thì rõ ràng họ sẽ trở thành mục tiêu của tội phạm," Đức Giám mục Phụ tá Menjivar-Ayala nói.



Điều này sẽ không giúp làm cho đường phố, cộng đồng của chúng ta an toàn hơn. Mark Seitz, giám mục của El Paso, Texas, cho biết điều quan trọng là phải tiếp tục thông báo cho cộng đồng người nhập cư về quyền của họ.



"Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện," GM Seitz, chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói với hội đồng. "Cầu nguyện thúc đẩy chúng ta hành động, và đó là điều chúng ta nên làm – kiên định với sự hỗ trợ, tình yêu và sự đồng hành của mình, bằng cách hiện diện với những người đã bị khủng bố bởi hành động của chính phủ."



Vào cuối buổi thảo luận, Tổng Giám mục Gomez nói rằng điều quan trọng là phải nhớ rằng Hoa Kỳ là một quốc gia của những người nhập cư. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cải cách nhập cư rất sớm. Đó là lời cầu nguyện và ước mơ của tôi - rằng cuối cùng chúng ta có thể hoàn thành một điều gì đó, như một giải pháp cho những thách thức này," ngài nói.