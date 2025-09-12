Hôm nay,  

Các giám mục Công giáo Mỹ lên án Trump đột kích dân nhập cư, làm đảo lộn đời sống nhà thờ

12/09/202512:09:00(Xem: 75)
blank 

Các giám mục Công giáo Mỹ lên án Trump đột kích dân nhập cư, làm đảo lộn đời sống nhà thờ
 

Bản tin sau đây của AP, ngày 12 tháng 9 năm 2025: Một nhóm các giám mục và nữ tu Công giáo hàng đầu của Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu trong cuộc xung đột về nhập cư của đất nước đã lên án các chính sách cứng rắn của chính quyền Trump vì đã chia cắt các gia đình, gây ra nỗi sợ hãi và đảo lộn đời sống nhà thờ Mỹ.
 

Trong khi chỉ trích chính phủ liên bang, các nhà lãnh đạo Công giáo cũng giải thích tại một buổi thảo luận vào hôm thứ Năm tại Đại học Georgetown về cách họ đang hỗ trợ những người nhập cư đang lo lắng. Với chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump và việc tăng cường thực thi luật di trú, họ cho biết nhiều gia đình lo ngại khi đưa con đến trường, đi làm hoặc đi lễ nhà thờ vì sợ bị bắt giữ và trục xuất.
 

"Cách các chính sách nhập cư đang được thực thi hiện nay không chỉ gây bất ổn cho cuộc sống của người nhập cư cụ thể đó, mà còn cho cả gia đình, doanh nghiệp, cuộc sống của trẻ em, toàn bộ cộng đồng, khu dân cư," Đức Giám mục Phụ tá Evelio Menjivar-Ayala của thủ đô Washington, D.C. cho biết. "Những gì tôi thấy trong mắt mọi người là nỗi đau và sự bối rối sâu sắc. Chúng ta sẽ đi đâu từ đây nếu không được chào đón?"
 

Thêm vào những lo ngại đó là một thay đổi được thực hiện vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của Trump, cho phép các nhân viên nhập cư có nhiều quyền tự do hơn để bắt giữ tại các trường học và nơi thờ phượng – những nơi từ lâu đã được coi là không được phép. Điều này đang bị các giáo viên và các nhóm tôn giáo kiện ra tòa.
 

"Đối với tôi, điều này rất cá nhân vì tôi là người lạ và bạn đã chào đón tôi," Đức Giám mục Phụ tá Menjivar-Ayala nói. Ngài đã vượt biên trái phép vào Mỹ vào năm 1990 sau khi rời El Salvador quê hương trong cuộc nội chiến của đất nước. Hiện là công dân Hoa Kỳ, ngài trở thành giám mục người Salvador đầu tiên tại Hoa Kỳ.
 

Sơ Norma Pimentel, một nhà hoạt động hàng đầu về quyền của người di cư dọc biên giới Mỹ-Mexico, người đã phát biểu tại buổi tọa đàm, cho biết việc giúp duy trì hy vọng cho các gia đình đang gặp khó khăn là một phần quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ. Sơ điều hành Catholic Charities of the Rio Grande Valley, một trung tâm nghỉ ngơi cho những người di cư khốn khổ ở thị trấn McAllen, Texas.
 

Sơ nhớ lại việc đã đến thăm các gia đình người nhập cư tại một trung tâm giam giữ trong "tình trạng khủng khiếp" và đã xúc động đến rơi nước mắt.

"Tôi thấy các đặc vụ tuần tra biên giới nhìn chúng tôi, và họ cũng xúc động, họ cũng khóc," sơ nói. Khi tôi bước ra khỏi đó, viên sĩ quan quay sang tôi và nói: "Cảm ơn Sơ đã giúp chúng tôi nhận ra rằng họ cũng là con người."
 

Các quan chức Bộ An ninh Nội địa đã khẳng định sẽ không có không gian an toàn cho những người ở trong nước bất hợp pháp, đã phạm tội hoặc cố gắng phá hoại việc thực thi luật di trú. Họ luôn khẳng định những nỗ lực của họ nhằm bảo vệ an toàn công cộng và an ninh quốc gia.
 

Các nhà lãnh đạo Công giáo bất đồng với Trump về vấn đề nhập cư. Các nhà lãnh đạo Công giáo tuân theo giáo lý cốt lõi của nhà thờ chống lại việc phá thai và hôn nhân đồng giới, những ưu tiên mà họ chia sẻ với nhiều người bảo thủ chính trị. Nhưng họ đã bất đồng với chính quyền Trump về vấn đề nhập cư.
 

Đầu năm nay, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã thông báo chấm dứt nửa thế kỷ hợp tác với chính phủ liên bang để phục vụ người tị nạn và trẻ em di cư, cho biết quyết định "đau lòng" này được đưa ra sau khi chính quyền Trump đột ngột ngừng tài trợ.
 

Vào tháng 2, cố Giáo hoàng Francis cũng đã đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ đối với kế hoạch trục xuất hàng loạt người di cư của chính quyền Trump, cảnh báo rằng việc cưỡng ép trục xuất người dân chỉ vì tình trạng bất hợp pháp của họ sẽ tước đi phẩm giá vốn có của họ.
 

Tại buổi thảo luận, Tổng Giám mục Thomas Wenski của Miami đã nhấn mạnh những đóng góp của người nhập cư vào nền kinh tế của đất nước.
 

"Nếu bạn hỏi những người làm trong ngành nông nghiệp, bạn hỏi những người làm trong ngành dịch vụ, bạn hỏi những người làm trong ngành chăm sóc sức khỏe, bạn hỏi những người làm trong ngành xây dựng, họ sẽ nói với bạn rằng một số công nhân giỏi nhất của họ là người nhập cư," Tổng Giám mục Wenski, người từng là thành viên của ủy ban di cư của USCCB, cho biết. Việc thực thi luôn là một phần của bất kỳ chính sách nhập cư nào, nhưng chúng ta phải hợp lý hóa và nhân đạo hóa nó.
 

Tổng Giám mục Wenski tham gia vào "Hiệp sĩ trên xe máy", một sáng kiến do Hiệp sĩ Columbus dẫn đầu nhằm thu hút sự chú ý đến nhu cầu tinh thần của những người bị giam giữ tại các trung tâm giam giữ người nhập cư, bao gồm cả trại tù di dân ở Everglades Florida, được mệnh danh là nhà tù "Alcatraz Cá sấu". Ngài nhớ lại việc cầu kinh Mân Côi với những người đi xe máy dưới cái nóng thiêu đốt bên ngoài tường của nhà thờ. Vài ngày sau, ngài được phép cử hành Thánh lễ bên trong cơ sở giam giữ.
 

"Việc chúng tôi mời những người bị giam giữ này cầu nguyện, ngay cả trong tình huống phi nhân tính này, là một cách để nhấn mạnh và tôn vinh phẩm giá của họ," ngài nói. Quan trọng hơn là Chúa đã không quên họ."
 

Tổng giáo phận Los Angeles chịu thiệt hại sau các cuộc đột kích của lực lượng di trú. Tại Quận Los Angeles, việc chính quyền Trump tăng cường bắt giữ những người bị nghi ngờ sống bất hợp pháp trong nước đã đảo lộn cuộc sống của hàng chục nghìn người. Khoảng một phần ba trong số 10 triệu cư dân của quận là người nước ngoài, và nhiều người hiện đang cố gắng sống mà không bị chú ý.
 

Tổng Giám mục Los Angeles José Gomez cho biết tại buổi thảo luận rằng tác động gây sợ hãi của các cuộc đột kích di cư đã làm giảm số người tham dự Thánh lễ và ảnh hưởng đến các chương trình nhà thờ quý giá chủ yếu phục vụ người nhập cư. Tổng giáo phận đang hỗ trợ những người bị giam giữ và đối mặt với việc trục xuất bằng sự hỗ trợ pháp lý và tài chính.
 

"Mọi người thực sự sợ ra khỏi nhà," Tổng Giám mục Gomez, người Latinh đầu tiên giữ chức chủ tịch USCCB, cho biết. "Nhiều linh mục ở tổng giáo phận này nói với tôi rằng ít nhất 30% số người tham dự Thánh lễ không còn đến nhà thờ nữa."
 

Các thành viên trong hội đồng cảnh báo về những hậu quả từ việc trấn áp nhập cư. Hội đồng, bao gồm các học giả và chuyên gia pháp lý, đã bày tỏ sự thương tiếc trước nỗi đau của những đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ. Chuyên gia pháp lý Ashley Feasley, thuộc Trường Luật Columbus của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã chỉ ra hàng triệu trẻ em là công dân Hoa Kỳ nhưng có cha mẹ và các thành viên gia đình khác đang cư trú bất hợp pháp tại nước này.
 

"Khi chúng ta nghĩ về mức độ thực thi đang bắt đầu, đang diễn ra và sẽ tăng cường... chúng ta phải nghĩ đến những gia đình này. Họ sẽ làm gì? Họ sẽ xử lý thế nào nếu một trong hai phụ huynh bị bắt giữ?" Giáo sư Feasley nói.
 

Trump đã mô tả sự tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang của ông ở Washington là tập trung vào việc giải quyết tội phạm. Nhưng dữ liệu từ chiến dịch liên bang, được phân tích bởi The Associated Press, cho thấy hơn 40% số vụ bắt giữ trong chiến dịch kéo dài một tháng thực tế liên quan đến vấn đề nhập cư.
 

"Tổng thống nói rằng ông đang thực thi các chính sách này để làm cho các thành phố của chúng ta an toàn hơn, nhưng nếu người nhập cư, nếu mọi người sợ tương tác với cơ quan thực thi pháp luật, với cảnh sát, báo cáo tội phạm, thì rõ ràng họ sẽ trở thành mục tiêu của tội phạm," Đức Giám mục Phụ tá Menjivar-Ayala nói.
 

Điều này sẽ không giúp làm cho đường phố, cộng đồng của chúng ta an toàn hơn. Mark Seitz, giám mục của El Paso, Texas, cho biết điều quan trọng là phải tiếp tục thông báo cho cộng đồng người nhập cư về quyền của họ.
 

"Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện," GM Seitz, chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói với hội đồng. "Cầu nguyện thúc đẩy chúng ta hành động, và đó là điều chúng ta nên làm – kiên định với sự hỗ trợ, tình yêu và sự đồng hành của mình, bằng cách hiện diện với những người đã bị khủng bố bởi hành động của chính phủ."
 

Vào cuối buổi thảo luận, Tổng Giám mục Gomez nói rằng điều quan trọng là phải nhớ rằng Hoa Kỳ là một quốc gia của những người nhập cư. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cải cách nhập cư rất sớm. Đó là lời cầu nguyện và ước mơ của tôi - rằng cuối cùng chúng ta có thể hoàn thành một điều gì đó, như một giải pháp cho những thách thức này," ngài nói.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Charlie Kirk đang dẫn dắt gia đình mình về theo Giáo hội Công giáo; đặc biệt là lời kêu gọi công khai của ông về việc tôn kính Đức Mẹ

Dân biểu Derek Tran (CA-45) đã bỏ phiếu chống lại dự luật H.R. 3486, còn gọi là Stop Illegal Entry Act of 2025. “Là con trai của người tị nạn, tôi thất vọng trước biện pháp cực đoan này, trong khi phía đa số tại Hạ Viện lại phớt lờ những giải pháp thực sự để cải thiện hệ thống di trú,” Tran tuyên bố. Ông cho rằng dự luật “khuyến khích thủ đoạn mang tính kỳ thị chủng tộc mà không tăng cường việc thi hành luật di trú một cách ý nghĩa.”

Matthew Robinson, cha của can phạm Tyler Robinson, là cựu sĩ quan kỳ cựu, có 27 năm phục vụ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington. Ông được cho là người nhận ra con trai qua hình ảnh do FBI phổ biến và chủ động liên lạc nhà chức trách để đưa con ra đầu thú.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nghiêm trọng về kinh tế, chính trị và công nghệ, toàn cầu hoá – vốn từng được xem là động lực chính thúc đẩy cho tăng trưởng và thịnh vượng – đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Tiến trình công nghiệp hoá và toàn cầu hoá đã đem lại nhiều thành tựu vượt bậc trong suốt thời gian dài qua, từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI, đặc biệt là thông qua sự chuyên môn hoá, tự do thương mại và tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, các cuộc khủng hoảng tài chính, đại dịch toàn cầu, chiến tranh và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đã khiến mô hình toàn cầu hoá truyền thống bộc lộ nhiều tình trạng bất ổn...

Nhưng một nhân vật như Kirk có lẽ chỉ có thể tồn tại trong bối cảnh độc đáo của Đảng Cộng hòa dưới thời Trump. Trong suốt sự nghiệp của mình, siêu năng lực thực sự của Kirk là khả năng trực giác – và khéo léo khai thác – sự rỗng tuếch về thể chế của Đảng Cộng hòa dưới thời Trump.

- Nghi Can Bắn Chết Charlie Kirk, Tyler Robinson - 22 Tuổi, Bị Bắt Ở Utah, Trump Đòi Án Tử Hình. - Trump Thề Sẽ Trừng Phạt Những Người Chỉ Trích Sau Khi Charlie Kirk Bị Giết. - Từ “Nội Chiến” Tràn Ngập Mạng Sau Khi Charlie Kirk Bị Ám Sát. - Ba Lan Nói Nga Xâm Phạm Không Phải Lỗi Nhầm, Sau Khi Trump Nêu Giả Thuyết. - Cựu Tổng Thống Brazil Bolsonaro Lãnh Án 27 Năm Tù Vì Âm Mưu Đảo Chính. - Cộng Hòa Đổi Luật Thượng Viện, Mở Đường Xác Nhận Hàng Loạt Ứng Viên Của Trump. - California Thông Qua Luật Cấm Cảnh Sát Che Mặt Khi Thi Hành Công Vụ. - Bảo Hiểm Y Tế Tăng Vọt Vì Giá Thuốc Và Thuế Quan, Đe Dọa Cộng Hòa Trước Bầu Cử 2026. - Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ Bị Phong Tỏa Vì Báo Động An Ninh. - Chính Quyền Trump Muốn FDA Bỏ Tham Khảo Chuyên Gia Khi Duyệt Thuốc Mới. - Tối Cao Pháp Viện Chuẩn Bị Thảo Luận Hàng Loạt Chính Sách Của Trump. - Công Nhân Nam Hàn Bị Bắt Ở Mỹ Trở Về Nước Trong Nước Mắt Đón Chào. - Người Mẹ Nam Hàn Thú Nhận Giết Hai Con, Thi Thể Bỏ Trong Va Li Ở New Zealand.

Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.

Ai cũng muốn tận dụng tối đa giá trị đồng tiền giải trí của mình. Pechanga Resort Casino nay giới thiệu chương trình Ghép đồng Hạng Thẻ (Tier Matching) hoàn toàn mới, cho phép khách hàng được hưởng các quyền lợi tốt nhất từ hầu hết các khu nghỉ dưỡng/song bài ở Nam California mà họ đã có thẻ và hạng thành viên. Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, bất kỳ hội viên mới hay hiện tại của Pechanga Club sẽ được tự động ghép đồng hạng theo thứ hạng mà họ đang có tại bất kỳ sòng bài nào trong số 16 sòng bài khu vực.

Khảo sát kỳ vọng tiêu dùng của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York công bố đầu tháng 9 cho thấy niềm tin của người Mỹ vào khả năng tìm được việc làm mới rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu năm 2013. Tỉ lệ “khả năng tìm việc mới” trung bình trong tháng 8 giảm 5,8 điểm, còn 44,9%. Đồng thời, lo ngại thất nghiệp gia tăng: gần 40% số người được hỏi dự đoán tỉ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn trong vòng một năm tới.

Kết quả mới công bố từ Bài khảo sát Quốc gia về Tiến bộ Giáo dục (NAEP) cho thấy học sinh lớp 12 tại Hoa Kỳ có điểm đọc thấp nhất kể từ năm 1992, và điểm toán thấp nhất từ năm 2005. Khoảng một phần ba số học sinh được khảo sát không đạt kỹ năng đọc căn bản, trong khi gần một nửa rớt dưới mức cơ bản ở toán – đồng nghĩa với việc không nắm vững những khái niệm thực tế như tính phần trăm, theo tờ The New York Times.

Cuối tháng 8 năm 2025, phái đoàn cấp cao của Quốc Hội Hoa Kỳ đã có chuyến công du 10 ngày tới khu vực Ấn Độ–Thái Bình Dương. Tại đây, họ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Thái Bình Dương trong Thế Chiến II, và cũng trùng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác song phương với Papua New Guinea. Trở về từ chuyến đi, họ mang theo một thông điệp cấp bách: Washington cần hành động quyết liệt hơn để củng cố vị thế của mình trước tham vọng trở thành cường quốc thống trị thế giới vào năm 2049 của Bắc Kinh, và điểm khởi đầu chính là khu vực chiến lược này.

Southern University and A&M College tại Baton Rouge, Louisiana sẽ đóng cửa đến hết cuối tuần sau khi ban quản trị trường sáng thứ Năm ra lệnh phong tỏa vì bị “đe dọa.” Ít nhất bảy trường đại học da đen lịch sử (Historically Black Colleges and Universities – HBCUs) khác ở miền Nam cũng nhận cảnh cáo đe dọa. Nhiều trường trong số này đã hủy bỏ lớp học và sinh hoạt trong vài ngày tới trong khi nhà chức trách tiến hành điều tra.

Theo Newsweek ngày 11 tháng 9, 2025, cảnh sát Tampa đang điều tra một vụ nổ súng tại khu chung cư vào rạng sáng thứ Năm, khiến sáu người bị thương. Cảnh sát cho biết sau khi nhận cuộc gọi 911 lúc hơn 1 giờ sáng, họ tìm thấy ba nạn nhân bị bắn, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Ít lâu sau, hai người khác cùng khu nhà tự tìm cách đến bệnh viện, và một nạn nhân thứ sáu cũng nhập viện với thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

- Hoa Kỳ tưởng niệm 24 năm ngày 11/9 với lễ trang trọng và hoạt động thiện nguyện. - Charlie Kirk Bị Bắn Chết Tại Utah, Hung Thủ Vẫn Đang Lẩn Trốn. - Cộng Hòa chặn nỗ lực của Schumer buộc Thượng viện bỏ phiếu về hồ sơ Epstein. - Tối Cao Pháp Viện Giữ Nguyên Lệnh Tạm Cho Học Sinh Chuyển Giới Dùng Phòng Vệ Sinh. - Hạ Viện Thông Qua Luật Quốc Phòng 892.6 tỉ Kèm Các Điều Khoản Gây Tranh Cãi. - Hạ Viện Bỏ Phiếu Hủy Ủy Quyền Chiến Tranh Iraq. - Trump Dọa Kiện New York Times Vì “Tờ Ghi Chú Epstein”. - California Chấm Dứt Đặc Quyền Carpool Cho Xe Điện. - Bài Diễn Văn Của Trump Sau Vụ Charlie Kirk Gây Tranh Cãi. - Nasa Cấm Công Dân Trung Hoa Tham Gia Chương Trình Không Gian. - Harvard Được Khôi Phục Một Phần Tài Trợ Nghiên Cứu, Nhưng Trận Chiến Chưa Dứt. - Trump Đề Nghị Hủy Quy Định Bảo Vệ Đất Công Thời Biden. - Lạm phát tại Mỹ tăng, Fed rơi vào thế khó - Trung Hoa Củng Cố Vị Thế Ở Thái Bình Dương - Anh cách chức đại sứ tại Mỹ Peter Mandelson ...

J131. Asampadana Jātaka -- Người bạn vô ơn Tóm tắt: Các nhà sư bàn luận về việc Đề Bà Đạt Đa thiếu lòng biết ơn. Đức Phật kể lại rằng, trong một kiếp trước, Ngài đã từng là ân nhân của Đề Bà Đạt Đa, nhưng khi Ngài yêu cầu được đền đáp, Đề Bà Đạt Đa lại khinh thường Ngài. Nghe vậy, nhà vua đã hành động để khôi phục tình hình.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.