

AmCham: 122 hãng Mỹ tại TQ (48% hãng Mỹ ở TQ) xin Trump xóa toàn bộ thuế quan đối với hàng TQ vì hãng Mỹ thê thảm 2 đầu.// Phóng viên kinh tế NYT. Lulu Garcia-Navarro: Mỹ bên bờ suy thoái.// Hãng thiết bị nông nghiệp Mỹ John Deere: lợi nhuận quý 3 giảm 26%, doanh số cũng giảm 9% vì thuế quan // Dân Mỹ trả nợ xe hơi không nổi: tịch thu xe trễ nợ tăng vọt 43% trong 2 năm 2022-24 // Xưởng đóng chai Coca-Cola ở Northampton sẽ đóng cửa cuối năm 2025, sẽ mất 300 việc làm



---- Trump đối mặt với sự phản đối từ các tập đoàn khi 122 công ty Mỹ tại Trung Quốc yêu cầu giảm thuế quan trong bối cảnh doanh thu biến động. Theo một cuộc khảo sát mới do Phòng Thương mại Mỹ (American Chamber of Commerce) tại Thượng Hải công bố, gần một nửa số công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc đang kêu gọi Tổng thống Donald Trump loại bỏ tất cả các loại thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc.



Báo cáo kinh doanh thường niên về Trung Quốc của phòng thương mại, dựa trên phản hồi từ 254 công ty được khảo sát từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, cho thấy 122 đại diện các công ty được hỏi, chiếm 48%, muốn loại bỏ hoàn toàn thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, Nikkei đưa tin.



Trump đã công bố thuế quan "có đi có lại" vào tháng 4, leo thang lên hơn 100% thuế đối với các sản phẩm của Trung Quốc sau khi Trung Quốc trả đũa. Mặc dù cả hai bên đã đồng ý giảm thuế tạm thời vào tháng 5, kéo dài đến tháng 8, nhưng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc vẫn cao hơn 30% so với mức tháng 1.

Sự biến động thương mại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại song phương. Lượng hàng xuất cảng của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 33,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, trong khi lượng hàng nhập cảng của Mỹ vào Trung Quốc giảm 16%. Báo cáo của AmCham nêu rõ: "Sự biến động của quan hệ thương mại song phương đã tạo ra sự bất định to lớn cho các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Trung Quốc."

Gần hai phần ba (2/3) số viên chức các hãng được khảo sát dự kiến căng thẳng thuế quan sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của họ tại Trung Quốc, với các lĩnh vực hóa chất, hậu cần và sản xuất công nghiệp phải đối mặt với rủi ro cao nhất. "Một số công ty bị ảnh hưởng cả hai chiều," Eric Zheng, chủ tịch AmCham Thượng Hải, cho biết, đề cập đến các công ty nhập cảng hàng trung gian từ Mỹ sang Trung Quốc trước khi xuất khẩu thành phẩm trở lại Mỹ.

---- Trump đối mặt với 'những vấn đề thực sự' khi dữ liệu cho thấy Mỹ 'có thể sắp' rơi vào suy thoái: phóng viên kinh tế NYT. Lulu Garcia-Navarro, cộng tác viên của CNN và người dẫn chương trình podcast của New York Times, đã cảnh báo hôm thứ Ba rằng Tổng thống Donald Trump đang sử dụng một con dao "hai lưỡi" đối với nền kinh tế, bằng chứng là số liệu việc làm mới nhất.

Bộ Lao động đã công bố dữ liệu vào thứ Ba, trong đó điều chỉnh giảm số lượng việc làm của quý trước xuống còn 900.000, mức điều chỉnh giảm lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này. Việc sửa đổi diễn ra khoảng một tháng sau khi Trump sa thải người đứng đầu Cục Thống kê Lao động vì cơ quan này công bố dữ liệu mà ông mô tả là không đáng tin cậy.

Dữ liệu này cũng làm tăng thêm sự hoài nghi ngày càng lớn về tình trạng của nền kinh tế Mỹ. Trump đã nhiều lần khẳng định nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng tốt, mặc dù một số chuyên gia như Giám đốc điều hành J.P. Morgan Jamie Dimon lại có những nghi ngờ. "Tôi nghĩ nền kinh tế đang suy yếu," Dimon nói với CNBC hôm thứ Ba. "Dù đang trên đà suy thoái hay chỉ là suy yếu, tôi cũng không biết."

Garcia-Navarro cho biết một phần sự suy yếu kinh tế là do chi tiêu liên bang giảm. "Bạn đang thấy một con dao hai lưỡi ở đây, nơi họ thực sự đang hạn chế nền kinh tế theo hai cách khác nhau mà đang bộc lộ," bà nói thêm. Tôi nghĩ từ "suy thoái" là một từ mà chúng ta đã không thấy trong một thời gian, nhưng có lẽ chúng ta sắp phải đối mặt với nó.

---- Thương hiệu thiết bị nông nghiệp Mỹ John Deere đang chứng kiến giá và chi phí tăng, trong khi lợi nhuận giảm – và thuế quan của Trump đang làm cho tình hình tồi tệ hơn. John Deere và các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp của Mỹ khác sẽ hy vọng tránh được sự sụt giảm lợi nhuận trong năm nay khi họ cố gắng hấp thụ tác động của thuế quan song song với hoạt động kinh doanh chậm lại do giá cây trồng.

Công ty, nhà cung cấp thiết bị nông nghiệp hàng đầu tại Hoa Kỳ, hiện đang ở tình trạng tài chính tồi tệ hơn so với một năm trước. Trong báo cáo thu nhập quý 3, John Deere cho biết lợi nhuận ròng của họ đã giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số cũng giảm 9%. Điều đó, một phần, là do thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Theo báo cáo của công ty, thuế quan đối với thép và nhôm đã khiến việc sản xuất thiết bị trở nên tốn kém hơn, mặc dù John Deere lắp ráp 80% thiết bị tại Mỹ và chỉ 25% linh kiện được nhập cảng. "Chi phí thuế quan trong quý này là khoảng 200 triệu USD, nâng tổng chi phí thuế quan từ đầu năm đến nay lên khoảng 300 triệu USD", Josh Beal, giám đốc quan hệ nhà đầu tư, nói với tờ Wall Street Journal vào tháng 8.

Công ty dự kiến sẽ phải chịu thêm 300 triệu USD chi phí thuế quan vào cuối năm. Hiện tại, công ty có hơn 60 cơ sở tại Hoa Kỳ và sử dụng hơn 30.000 nhân viên, trong đó có 450 cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Nhưng ý định của Trump chỉ phát huy tác dụng khi nông dân mua thiết bị nông nghiệp mới – và hiện tại, họ không làm vậy. Nông dân Mỹ có xu hướng mua thiết bị mới khi lợi nhuận cao, điều này thường trùng với giá cây trồng cao hơn. Nhưng hiện tại giá nông sản đang giảm.

Thuế quan của Trump cũng dường như đang gây tổn hại cho thị trường nông sản. Theo Farm Bureau, một ấn phẩm thương mại, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, Mỹ thâm hụt thương mại nông sản 19,7 tỷ USD do nhập nhiều hơn xuất cảng.

Thuế trả đũa từ các quốc gia khác đối với Mỹ đã khiến các loại cây trồng của Mỹ, vốn thường có chi phí cao hơn do chi phí lao động cao, trở nên kém hấp dẫn hơn để mua. Lấy Trung Quốc làm ví dụ. Trong nửa đầu năm, xuất cảng nông sản của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường nông sản chậm chạp đã buộc nông dân Mỹ phải sử dụng những chiếc máy kéo cũ kỹ mà họ đang sở hữu, mua máy kéo đã qua sử dụng hoặc thậm chí thuê máy móc, theo New York Times.

---- Trả nợ xe hơi không nổi, dân Mỹ bị siết xe kỷ lục (tăng 43% trong 2 năm). Theo một báo cáo mới của một tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, chi phí ngày càng tăng để mua và bảo dưỡng xe hơi – trầm trọng hơn do lạm phát và thuế quan – đang dẫn đến tình trạng vỡ nợ và thu hồi các khoản vay mua xe ngày càng tăng, đồng thời tạo ra một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn cho người tiêu dùng Mỹ, những người không được chính phủ liên bang bảo vệ. Liên đoàn Người tiêu dùng Mỹ (CFA: Consumer Federation of America) cảnh báo số lượng vỡ nợ kỷ lục là dấu hiệu cảnh báo cho các vấn đề kinh tế quy mô lớn.



Theo một báo cáo của CFA, đơn vị đã cung cấp cho USA TODAY cái nhìn đầu tiên độc quyền, các khoản nợ quá hạn, vỡ nợ và thu hồi tài sản đã tăng vọt trong những năm gần đây và có vẻ giống một cách đáng báo động với các xu hướng đã xuất hiện trước cuộc Đại suy thoái.

Theo báo cáo của CFA, "Driven to Default: The Economy-Wide Risks of Rising Auto Loan Delinquencies" (Rủi ro trên toàn nền kinh tế từ việc tăng số lượng khoản vay xe hơi quá hạn), giá xe hơi hiện nay đắt hơn bao giờ hết. Báo cáo cho biết, một chiếc xe trung bình được bán với giá gần 50.000 USD và gần 20% người mua xe mới đang trả 1.000 USD trở lên mỗi tháng. Gần 1/5 người mua xe mới trong quý đầu năm 2025 có khoản vay kéo dài 7 năm. CFA cho biết giá xe đã qua sử dụng cũng tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 6 năm 2025.

Báo cáo cho biết người Mỹ đang nợ hơn 1,66 nghìn tỷ đô la tiền vay mua xe và một cuộc khủng hoảng đang xảy ra "ngay khi các cơ quan giám sát liên bang của quốc gia chúng ta – Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB: Consumer Financial Protection Bureau) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) – đã có những bước lùi đáng kể trong việc giám sát và thực thi các hành vi cho vay cắt cổ trên thị trường xe hơi".

Báo cáo cho biết, số lượng tịch thu xe trễ nợ đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 và tăng vọt ước tính 43% từ năm 2022 đến năm 2024, trích dẫn dữ liệu từ Cox Automotive Market Insights and Outlook.

---- Nhà máy đóng chai của Coca-Cola ở Northampton, Massachusetts, từng là biểu tượng của ngành công nghiệp địa phương, giờ đây đang đối mặt với tương lai bất định: hoạt động sẽ ngừng vào cuối năm 2025, khiến 300 việc làm bị ảnh hưởng.