Du lịch Mỹ năm nay sẽ mất 30 tỷ đô, giảm 13 triệu du khách. Thuế quan làm mất việc tăng đều. Hãng dầu ConocoPhillips cắt 25% nhân viên, chưa rõ bao nhiêu tại Mỹ.

Ngành dầu hỏa tăng việc làm thời Biden, bây giờ giảm việc thời Trump. Công ty sản xuất dầu hàng đầu tại Alaska đang lên kế hoạch sa thải hàng loạt, theo báo Alaske Beacon. Trong một loạt tuyên bố, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ ConocoPhillips cho biết sẽ sa thải từ 20% đến 25% lực lượng lao động toàn cầu, khoảng 13.000 người. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có từ 2.600 đến 3.250 người bị sa thải trên toàn thế giới.

“Chúng tôi luôn tìm cách sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có. Trong khuôn khổ quy trình này, chúng tôi đã thông báo với nhân viên rằng dự kiến ​​sẽ cắt giảm từ 20% đến 25% lực lượng lao động toàn cầu, bao gồm cả nhân viên và nhà thầu. Phần lớn các đợt cắt giảm này sẽ diễn ra vào năm 2025”, Rebecca Boys, giám đốc đối ngoại của ConocoPhillips Alaska, cho biết hôm thứ Năm.

Boys từ chối tiết lộ số lượng nhân viên mà công ty tuyển dụng tại Alaska, nhưng các tài liệu trước đây do công ty công bố cho biết công ty có “khoảng 1.000 nhân viên tại Alaska”, và trong số đó, khoảng 80% sống tại tiểu bang này.

Theo thống kê của tiểu bang, tính đến tháng 7, ngành dầu khí đã tuyển dụng tổng cộng 8.800 người tại Alaska. Nếu ConocoPhillips sa thải một phần tư lực lượng lao động tại Alaska, điều này có thể đảo ngược xu hướng tăng trưởng của ngành dầu khí tại đây. Kể từ khi chạm đáy ở mức 6.100 người vào tháng 11 năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, số lượng nhân viên làm việc trong ngành dầu khí đã tăng lên trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. ConocoPhillips là công ty sản xuất dầu lớn nhất tại khu vực North Slope và sở hữu diện tích cho thuê dầu khí lớn thứ hai trong tiểu bang.

Trong khi đó, CNBC cho biết Hoa Kỳ sẽ giảm bớt, mất 13 triệu du khách trong năm nay. Và Hoa Kỳ có thể mất khoảng 30 tỷ đô la từ du lịch quốc tế trong năm nay, do môi trường chính trị và đồng đô la mạnh của nước này tiếp tục cản trở du khách nước ngoài đến thăm.

Đầu năm 2025, Hiệp hội Lữ hành Hoa Kỳ dự kiến ​​chi tiêu du lịch nước ngoài sẽ tăng lên 200,8 tỷ đô la trong năm nay. Tuy nhiên, nhận thấy lượng khách đến giảm "mạnh và lan rộng", Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới vào tháng 5 đã dự đoán chi tiêu của du khách quốc tế sẽ giảm xuống còn 169 tỷ đô la trong năm.

Doanh thu bị mất sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia khác - đặc biệt là Canada và Mỹ Latinh - khi du khách tìm kiếm các điểm đến khác hoặc quyết định ở lại quốc gia hoặc khu vực của họ. Theo Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong nửa đầu năm 2025, lượng khách Canada đến Hoa Kỳ đã giảm gần 18% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với mức giảm hơn 1.750.000 lượt khách.
 

Nhiều người Canada đang chuyển sang du lịch nội địa, điều này đã giúp đẩy tỷ lệ lấp đầy khách sạn của đất nước lên 77,6% trong tháng 7, mức cao nhất kể từ năm 2019, theo nhà cung cấp dữ liệu bất động sản CoStar. Chính phủ đã báo cáo trong tuần này rằng "Canada Strong Pass" - một sáng kiến ​​du lịch mùa hè được đánh dấu là sự tôn vinh sức mạnh và sự đoàn kết của đất nước - đã thúc đẩy sự gia tăng các chuyến thăm đến các bảo tàng, di tích lịch sử và công viên quốc gia của Canada.
 

Theo công ty nghiên cứu Tourism Economics, những người Canada khác vẫn tiếp tục mạo hiểm về phía nam, bay qua, thay vì đến, Hoa Kỳ. "Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều người Canada đến Mexico, Mỹ Latinh và Caribe", Adam Sacks, chủ tịch công ty, cho biết.
 

Ít hơn 13 triệu du khách: Theo dữ liệu của chính phủ, trong nửa đầu năm 2025, Hoa Kỳ đã đón ít hơn khoảng 1 triệu du khách quốc tế so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, so với năm 2019, dự kiến ​​lượng du khách quốc tế sẽ giảm 13 triệu vào cuối năm nay, Sacks cho biết.
 

Đồng thời, lượng khách du lịch đến các quốc gia khác cũng đang tăng lên. "Các quốc gia được dự báo sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng lớn nhất về lượng khách du lịch quốc tế so với năm 2019 là Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ", ông nói, với dự kiến ​​sẽ đón thêm lần lượt 16,5 triệu, 14,5 triệu và 14 triệu du khách.

Sacks cho biết, thị phần du lịch quốc tế toàn cầu của Hoa Kỳ đã giảm từ 8,4% năm 1996 xuống còn 4,9% vào năm 2024, khi các thị trường khác phát triển và các thị trường mới tham gia vào cuộc cạnh tranh.
 

Trong khi đó, báo Fortune cho biết thất nghiệp vì thuế quan đang tăng đều. Báo cáo việc làm mới nhất cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ tăng thêm 22.000 việc làm trong tháng Tám, với những điều chỉnh so với các tháng trước cho thấy tháng Sáu thực sự đã chứng kiến ​​sự sụt giảm. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên mức cao nhất trong bốn năm là 4,3%.

Trong một ghi chú hôm thứ Bảy, Torsten Sløk, nhà kinh tế trưởng tại Apollo Global Management, nhận thấy tăng trưởng việc làm trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi thuế quan là tiêu cực, trong khi những lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi thuế quan có mức tăng trưởng chậm hơn nhưng vẫn ở mức tích cực.

Trong tất cả các ngành bị ảnh hưởng bởi thuế quan, biên chế đã giảm ròng 90.100 sau tháng Hai - tháng cuối cùng trước chiến tranh thương mại. Ngược lại, biên chế tổng thể đã tăng 385.000 trong khoảng thời gian đó, do các ngành chăm sóc sức khỏe và khách sạn, vốn ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan, là động lực chính của tăng trưởng việc làm.

Nhưng ngay cả trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi thuế quan, một số lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều hơn những lĩnh vực khác. Ví dụ, ngành sản xuất đã mất 41.000 việc làm và ngành bán buôn mất 34.000 việc làm.




(SEOUL, ngày 9 tháng 9, Reuters) – Theo bản tin của KCNA hôm thứ Ba, Tập Cận Bình đang muốn tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác chặt chẽ hơn với Bắc Hàn. KCNA cho biết Tập đã gửi điện mừng tới Kim Jong Un trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Bắc Hàn. Trong đó, Tập cho biết: “Phía TQ sẵn sàng chung tay cùng phía DPRK (Bắc Hàn) để phát triển tình hữu nghị TQ-Bắc Hàn và thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai quốc gia, thông qua trao đổi chiến lược, đẩy mạnh các chuyến thăm và mở rộng hợp tác.”

(HOA KỲ, ngày 8 tháng 9, Reuters) – Viện Hàn Lâm của Bác Sĩ Gia Đình (American Academy of Family Physicians, AAFP) hôm Thứ Hai khuyến nghị tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi, cùng với trẻ em và phụ nữ đang mang thai, nên chích ngừa COVID-19. Điều này trái ngược với chính sách mới của chính phủ liên bang.

Tổng thống Donald Trump luôn mạng mẽ khẳng định “tôi không bao giờ vẽ tranh, tôi không thích vẽ tranh” và “lá thư mừng sinh nhật đó là ‘hoax’”. Thậm chí, Trump đã đệ đơn kiện tờ The Wall Street Journal đòi bồi thường $10 tỷ đô la để có bài báo về bức thư bị cáo buộc này. Sáng nay Thứ Hai 8/9, các thành viên Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đã công bố bức thư đầy hình ảnh “gợi cảm" gửi Jeffrey Epstein, có chữ ký của Donald Trump trên đó.

Giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Song với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Hằng đã chỉ đạo các cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Trong nhiều thập niên, Doug Wilson là một mục sư tương đối vô danh ở Idaho, bị đẩy ra lề của chủ nghĩa Tin Lành Phúc Âm vì những giáo lý cực đoan của ông. Giờ đây, ông là một tiếng nói có ảnh hưởng trong cánh hữu Cơ đốc giáo. Sự thay đổi về tầm ảnh hưởng đó đã rõ ràng trong tuần qua khi ông đi một vòng ăn mừng chiến thắng qua thủ đô Washington, chia sẻ sân khấu với các quan chức chính quyền Trump

Chính phủ của Thủ tướng François Bayrou, mới nhậm chức chưa đầy chín tháng, đã sụp đổ hôm thứ Hai sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với kết quả 364 chống và 194 thuận tại Hạ viện, tờ New York Times đưa tin. Đây là lần thứ tư trong vòng 20 tháng nước Pháp thay thủ tướng, cho thấy tình trạng bất ổn chính trị thường trực trong khi quốc gia phải đối diện gánh nặng tài chính chồng chất. Bayrou kêu gọi tiết kiệm 51 tỉ Mỹ kim mỗi năm để đối phó nợ công, cảnh báo "sự thống trị của chủ nợ cũng dẫn đến mất tự do," nhưng đề nghị thắt lưng buộc bụng bị cả cực hữu lẫn cánh tả bác bỏ.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép Tổng thống Donald Trump bãi nhiệm một ủy viên của Ủy hội Thương mại Liên bang (FTC), bất chấp luật liên bang hạn chế quyền kiểm soát cơ quan này của Bạch Ốc. Lệnh do Chánh án John Roberts ban hành đã tạm ngưng phán quyết của một thẩm phán liên bang vốn phục hồi chức vụ cho Rebecca Kelly Slaughter, trong khi vụ kiện tiếp tục được xét xử, theo NBC News.

Tòa Tối Cao Hoa Kỳ với đa số bảo thủ 6–3 đã cho phép Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tiếp tục truy quét tại Los Angeles dựa trên yếu tố ngoại hình, ngôn ngữ hay nơi làm việc, hủy bỏ tạm thời lệnh cấm của tòa cấp dưới. Phán quyết cho phép hoạt động này nối lại trong khi vụ kiện vẫn được xét xử, nhưng ngay lập tức làm dấy lên phản đối dữ dội.

(SYDNEY, ngày 8 tháng 9, Reuters) – Hôm thứ Hai, Erin Patterson, một phụ nữ ở Úc Đại Lợi bị kết tội giết hại ba thân nhân cao niên bên nhà chồng cũ bằng nấm độc và đã bị tòa tuyên án 33 năm tù giam. Thẩm phán cho biết Patterson không hề tỏ ra thương xót gia đình chồng khi dọn ra món Beef Wellington có trộn nấm tử thần (death cap) cho họ ăn.

(WASHINGTON, ngày 7 tháng 9, Reuters) – Giới chức Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật cho biết đang điều tra một vụ tấn công mạng bằng email giả mạo, mạo danh Dân biểu Cộng Hòa John Moolenaar. Email này chứa mã độc, bị nghi liên quan đến nhóm tin tặc Trung Quốc APT41, nhằm thu thập thông tin về các cuộc đàm phán thương mại giữa chính quyền Trump và Bắc Kinh.

SAN JOSE (VB) -- Theo tin cảnh sát, một tiệm vàng trong khu thương mại đã bị khoảng 10 tên xông vào đập tủ kính và cướp, sau khi dùng xe hơi tông vỡ cửa kính giữa ban ngày. Một chủ tiệm vàng 88 tuổi đã bị tấn công trong một vụ cướp táo tợn ở San Jose, cảnh sát cho biết. Vụ này xảy ra vào thứ Sáu tại tiệm trang sức Kim Hưng trên đường Aborn, khu 1900.

"Trong các lớp học ở Texas, chúng tôi muốn Lời Chúa được mở ra, Mười Điều Răn được trưng bày và những lời cầu nguyện được dâng lên," Paxton nói trong một tuyên bố hôm thứ Ba, khuyến khích học sinh đọc "Kinh Lạy Cha, như Chúa Giê-su Christ đã dạy".

Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị West Point loan báo sẽ không tổ chức lễ vinh danh diễn viên Tom Hanks, người được chọn là khôi nguyên giải thưởng danh giá Sylvanus Thayer năm nay, theo NPR News. Buổi lễ, vốn dự trù ngày 25 tháng 9 với diễn hành và tiệc chính thức, bị hủy bỏ, nhưng Hanks vẫn được trao giải. Lý do không được công bố.

J111. Gadrabha-Panha -- Bài Kiểm Tra Trí Tuệ Tóm tắt: Trong quá khứ, Mahosadha đã chứng minh trí tuệ của mình bằng cách giải quyết nhiều vấn đề, khiến nhà vua phải triệu ông đến làm cố vấn. Cố vấn trưởng của nhà vua, Senaka, lại đưa ra một vấn đề nữa cho Mahosadha giải quyết, lần này liên quan đến một con lừa.
