Du lịch Mỹ năm nay sẽ mất 30 tỷ đô, giảm 13 triệu du khách. Thuế quan làm mất việc tăng đều. Hãng dầu ConocoPhillips cắt 25% nhân viên, chưa rõ bao nhiêu tại Mỹ.



Ngành dầu hỏa tăng việc làm thời Biden, bây giờ giảm việc thời Trump. Công ty sản xuất dầu hàng đầu tại Alaska đang lên kế hoạch sa thải hàng loạt, theo báo Alaske Beacon. Trong một loạt tuyên bố, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ ConocoPhillips cho biết sẽ sa thải từ 20% đến 25% lực lượng lao động toàn cầu, khoảng 13.000 người. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có từ 2.600 đến 3.250 người bị sa thải trên toàn thế giới.



“Chúng tôi luôn tìm cách sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có. Trong khuôn khổ quy trình này, chúng tôi đã thông báo với nhân viên rằng dự kiến ​​sẽ cắt giảm từ 20% đến 25% lực lượng lao động toàn cầu, bao gồm cả nhân viên và nhà thầu. Phần lớn các đợt cắt giảm này sẽ diễn ra vào năm 2025”, Rebecca Boys, giám đốc đối ngoại của ConocoPhillips Alaska, cho biết hôm thứ Năm.



Boys từ chối tiết lộ số lượng nhân viên mà công ty tuyển dụng tại Alaska, nhưng các tài liệu trước đây do công ty công bố cho biết công ty có “khoảng 1.000 nhân viên tại Alaska”, và trong số đó, khoảng 80% sống tại tiểu bang này.



Theo thống kê của tiểu bang, tính đến tháng 7, ngành dầu khí đã tuyển dụng tổng cộng 8.800 người tại Alaska. Nếu ConocoPhillips sa thải một phần tư lực lượng lao động tại Alaska, điều này có thể đảo ngược xu hướng tăng trưởng của ngành dầu khí tại đây. Kể từ khi chạm đáy ở mức 6.100 người vào tháng 11 năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, số lượng nhân viên làm việc trong ngành dầu khí đã tăng lên trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. ConocoPhillips là công ty sản xuất dầu lớn nhất tại khu vực North Slope và sở hữu diện tích cho thuê dầu khí lớn thứ hai trong tiểu bang.



Trong khi đó, CNBC cho biết Hoa Kỳ sẽ giảm bớt, mất 13 triệu du khách trong năm nay. Và Hoa Kỳ có thể mất khoảng 30 tỷ đô la từ du lịch quốc tế trong năm nay, do môi trường chính trị và đồng đô la mạnh của nước này tiếp tục cản trở du khách nước ngoài đến thăm.



Đầu năm 2025, Hiệp hội Lữ hành Hoa Kỳ dự kiến ​​chi tiêu du lịch nước ngoài sẽ tăng lên 200,8 tỷ đô la trong năm nay. Tuy nhiên, nhận thấy lượng khách đến giảm "mạnh và lan rộng", Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới vào tháng 5 đã dự đoán chi tiêu của du khách quốc tế sẽ giảm xuống còn 169 tỷ đô la trong năm.



Doanh thu bị mất sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia khác - đặc biệt là Canada và Mỹ Latinh - khi du khách tìm kiếm các điểm đến khác hoặc quyết định ở lại quốc gia hoặc khu vực của họ. Theo Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong nửa đầu năm 2025, lượng khách Canada đến Hoa Kỳ đã giảm gần 18% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với mức giảm hơn 1.750.000 lượt khách.



Nhiều người Canada đang chuyển sang du lịch nội địa, điều này đã giúp đẩy tỷ lệ lấp đầy khách sạn của đất nước lên 77,6% trong tháng 7, mức cao nhất kể từ năm 2019, theo nhà cung cấp dữ liệu bất động sản CoStar. Chính phủ đã báo cáo trong tuần này rằng "Canada Strong Pass" - một sáng kiến ​​du lịch mùa hè được đánh dấu là sự tôn vinh sức mạnh và sự đoàn kết của đất nước - đã thúc đẩy sự gia tăng các chuyến thăm đến các bảo tàng, di tích lịch sử và công viên quốc gia của Canada.



Theo công ty nghiên cứu Tourism Economics, những người Canada khác vẫn tiếp tục mạo hiểm về phía nam, bay qua, thay vì đến, Hoa Kỳ. "Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều người Canada đến Mexico, Mỹ Latinh và Caribe", Adam Sacks, chủ tịch công ty, cho biết.



Ít hơn 13 triệu du khách: Theo dữ liệu của chính phủ, trong nửa đầu năm 2025, Hoa Kỳ đã đón ít hơn khoảng 1 triệu du khách quốc tế so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, so với năm 2019, dự kiến ​​lượng du khách quốc tế sẽ giảm 13 triệu vào cuối năm nay, Sacks cho biết.



Đồng thời, lượng khách du lịch đến các quốc gia khác cũng đang tăng lên. "Các quốc gia được dự báo sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng lớn nhất về lượng khách du lịch quốc tế so với năm 2019 là Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ", ông nói, với dự kiến ​​sẽ đón thêm lần lượt 16,5 triệu, 14,5 triệu và 14 triệu du khách.





Sacks cho biết, thị phần du lịch quốc tế toàn cầu của Hoa Kỳ đã giảm từ 8,4% năm 1996 xuống còn 4,9% vào năm 2024, khi các thị trường khác phát triển và các thị trường mới tham gia vào cuộc cạnh tranh.



Trong khi đó, báo Fortune cho biết thất nghiệp vì thuế quan đang tăng đều. Báo cáo việc làm mới nhất cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ tăng thêm 22.000 việc làm trong tháng Tám, với những điều chỉnh so với các tháng trước cho thấy tháng Sáu thực sự đã chứng kiến ​​sự sụt giảm. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên mức cao nhất trong bốn năm là 4,3%.



Trong một ghi chú hôm thứ Bảy, Torsten Sløk, nhà kinh tế trưởng tại Apollo Global Management, nhận thấy tăng trưởng việc làm trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi thuế quan là tiêu cực, trong khi những lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi thuế quan có mức tăng trưởng chậm hơn nhưng vẫn ở mức tích cực.



Trong tất cả các ngành bị ảnh hưởng bởi thuế quan, biên chế đã giảm ròng 90.100 sau tháng Hai - tháng cuối cùng trước chiến tranh thương mại. Ngược lại, biên chế tổng thể đã tăng 385.000 trong khoảng thời gian đó, do các ngành chăm sóc sức khỏe và khách sạn, vốn ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan, là động lực chính của tăng trưởng việc làm.



Nhưng ngay cả trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi thuế quan, một số lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều hơn những lĩnh vực khác. Ví dụ, ngành sản xuất đã mất 41.000 việc làm và ngành bán buôn mất 34.000 việc làm.