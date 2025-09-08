

Truy tố TGĐ Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (thương hiệu vàng miếng quốc gia) chèn nguyên liệu bên ngoài' vào 6.255 lượng vàng miếng khi gia công vàng bóp méo cho Ngân hàng Nhà nước



Báo VnExpress hôm 8/9 có bản tin: Cựu Tổng giám đốc SJC chèn nguyên liệu bên ngoài' vào 6.255 lượng vàng miếng khi gia công vàng bóp méo cho Ngân hàng Nhà nước. Giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Song với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Hằng đã chỉ đạo các cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng. Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, dưới sự chỉ đạo của bà Hằng, ba đơn vị trên đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 5,7 tỷ đồng. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị duy nhất được phép sản xuất vàng miếng, chọn SJC làm thương hiệu vàng miếng quốc gia.



Bản tin báo Tuổi Trẻ ngày 8/9/2025 có nhan đề: "Cựu tổng giám đốc SJC chỉ đạo đưa nguyên liệu bên ngoài để sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng." Bản tin viết: Trong hai đợt được cấp 10 tấn vàng nguyên liệu, bà Lê Thúy Hằng khi đương chức tổng giám đốc SJC đã chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng. Bà Hằng còn chỉ đạo cấp dưới đưa nguyên liệu bên ngoài vào gia công vàng móp méo, hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.



Báo VNEconomy viết: Thủ đoạn sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng tại SJC. Quá trình sản xuất, gia công vàng móp méo, các bị can mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC, thu lời bất chính hơn 74 tỷ đồng... Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố với 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Theo đó, bị can Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh trên còn có bị can Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng Tân Thuận)…



Báo Tiền Phong ghi nhận: Cũng ở hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định tại Quyết định số 204/QĐ-NS-CTY ngày 26/12/2011 của Tổng Giám đốc SJC, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 15,1 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng. Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) và Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung); Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC), chỉ bán một phần vàng "bình ổn giá" cho khách hàng, phần còn lại giữ "bán ra ngoài" với giá cao hơn niêm yết, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng, cá nhân Hằng hưởng lợi thêm 2,8 tỷ đồng.



Hồ sơ truy tố chỉ ghi các tội phạm từ giữa năm 2024, không rõ vì sao không điều tra và truy tố các sai trái từ nhiều năm trước?