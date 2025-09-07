Hình trên từ video: bọn cướp xông vào ông cụ chủ tiệm vàng đang ở trần.



San Jose: Xe Tông Cửa Tiệm Vàng Kim Hưng, Cả Chục Tên Xông vào Cướp



SAN JOSE (VB) -- Theo tin cảnh sát, một tiệm vàng trong khu thương mại đã bị khoảng 10 tên xông vào đập tủ kính và cướp, sau khi dùng xe hơi tông vỡ cửa kính giữa ban ngày.



Một chủ tiệm vàng 88 tuổi đã bị tấn công trong một vụ cướp táo tợn ở San Jose, cảnh sát cho biết. Vụ này xảy ra vào thứ Sáu tại tiệm trang sức Kim Hưng trên đường Aborn, khu 1900.



Video cho thấy một chiếc xe hơi lùi lại, đâm xuyên qua mặt tiền cửa tiệm vàng. Ngay sau đó, hơn chục tên cướp đã đập vỡ tủ trưng bày, vơ vét và cướp đồ trang sức.





Một tên cướp đã đẩy chủ cửa hàng lớn tuổi xuống đất. Theo các nguồn tin quen biết chủ cửa hàng, ông cụ bị đột quỵ và bị thương do mảnh kính vỡ. Hiện ông cụ đang hồi phục.



Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng nhiều xe. Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Chưa có thông tin về giá trị của số trang sức bị đánh cắp.

Sở Cảnh sát San Jose xác nhận đang điều tra một vụ "cướp có vũ trang" xảy ra tại cửa hàng Kim Hung Jewelry trên dãy nhà 1900 đường Aborn lúc 2:09 chiều thứ Sáu.

Ít nhất một trong các tên cướp mang theo súng, theo cảnh sát nói với tờ San Francisco Chronicle. Sở cảnh sát không bình luận về giá trị của những món đồ bị đánh cắp.



Đoạn phim giám sát được lan truyền trực tuyến dường như cho thấy hơn một chục người đã đột nhập vào cửa hàng, đập vỡ tủ trưng bày trang sức và lấy cắp đồ bên trong. Đoạn phim cho thấy hai nhân viên có mặt trong suốt vụ cướp. Cảnh sát đã không trả lời câu hỏi về việc liệu có ai bị thương trong vụ việc hay không, với lý do sở cảnh sát "không có bất kỳ thông tin chi tiết nào để cung cấp vào lúc này".



Bất kỳ ai có thông tin về vụ việc này được khuyến khích liên hệ với Đơn vị Chống Cướp của Sở Cảnh sát Sanjoseca.gov theo địa chỉ email [email protected]

Video dài 59 giây đồng hồ:



https://www.youtube.com/watch?v=fsEadA_AVko