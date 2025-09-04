Hôm nay,  

Báo The Daily Beast: TV nhà nước của Putin nói rằng Trump và Tulsi Gabbard đang làm theo lệnh của Putin

04/09/202510:24:00(Xem: 120)
blank
Báo The Daily Beast: TV nhà nước của Putin nói rằng Trump và Tulsi Gabbard đang làm theo lệnh của Putin


 

Chuyên gia tuyên truyền của Điện Kremlin tuyên bố rằng bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia, đã đột ngột tước quyền an ninh của 37 quan chức CIA hiện tại và trước đây, trực tiếp là kết quả của cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump ở Alaska vào tháng trước.
 

Bản tin này dịch theo báo The Daily Beast: "Putin’s State TV Mouthpieces Brag that Trump and Tulsi Gabbard Were Just Following His Orders."

Một trong những chương trình ủng hộ Putin hàng đầu đã ca ngợi tác động của hội nghị thượng đỉnh sau khi một sĩ quan CIA bí mật và một số chuyên gia hàng đầu về Nga bị mất quyền truy cập vào tình báo Mỹ. "Trong những ngày sau cuộc họp ở Anchorage, hàng chục người đã mất chức vụ và giấy phép an ninh của họ," một chuyên gia truyền hình khoe khoang.
 

Hôm Thứ Ba tuần trước, Trump đã khen ngợi Gabbard về hành động của bà, nói rằng: "Cô đã tìm thấy một số điều thú vị, Tulsi. Cô ấy ngày càng trở thành một ngôi sao lớn hơn."
 

Sự nhiệt tình của Trump được chia sẻ rộng rãi ở Nga, nơi Gabbard trước đây từng bị mô tả là "tài sản nằm vùng" thân Nga trong phe đối địch. Giới thiệu các thành viên trong chính quyền mới của Trump vào tháng 11 năm ngoái, người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Evgeny Popov nhận xét: "Không ai trong số họ là bạn của Nga, ngoại trừ Tulsi Gabbard."

Năm 2022, người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Vladimir Solovyov đã mô tả Gabbard là "bạn gái của chúng ta" và trả lời khẳng định câu hỏi của một người tham gia khác rằng liệu cô ấy có phải là "đặc vụ của Putin" hay không. Vào tháng 1, Solovyov đã gọi Kash Patel và Tulsi Gabbard là "chàng trai và cô gái của chúng ta". Tháng 12 năm ngoái, người đứng đầu RT Margarita Simonyan nhận xét: "Đúng là cô ấy [Gabbard] đã thường xuyên đến gặp chúng tôi."

Những việc làm mới nhất của bà không gây bất ngờ cho ai ở Moscow. Ngược lại, chúng được coi là một dấu tích khác trong danh sách mong muốn của Putin, đúng như nhiều nhà phân tích, chuyên gia và nhà bình luận đã dự đoán. Xuất hiện trong chương trình truyền hình nhà nước "Buổi tối với Vladimir Solovyov" (The Evening With Vladimir Solovyov) phát sóng vào thứ Hai, nhà tiểu sử của Trump, Kirill Benediktov – người từng nhận nhiều giải thưởng văn học và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình nhà nước – cho biết hành động của Gabbard là kết quả trực tiếp từ cuộc gặp gần đây giữa Putin và Trump ở Alaska.
 

Ông nói: "Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở Anchorage giữa Putin và Trump. Chúng ta không biết họ đã nói gì, và có lẽ sẽ không biết trong vài năm tới, nhưng chúng ta biết một số điều. Cuộc họp diễn ra vào ngày 15 tháng 8, và bốn ngày sau đó, vào ngày 19 tháng 8, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã soạn thảo một bản ghi nhớ. Thật kỳ lạ, bà đã đăng nó lên X, trước đây là Twitter. Đó là về việc sa thải 37 đặc vụ của các cơ quan tình báo, bao gồm cả CIA, và tước bỏ giấy phép an ninh của họ."
 

Benediktov đặc biệt phấn khích về một nhà phân tích kỳ cựu, người mà Gabbard công khai danh tính và tước quyền an ninh, hiệu quả là chấm dứt sự nghiệp của một chuyên gia tình báo dày dạn kinh nghiệm, người được cho là đã tham gia vào một nhiệm vụ bí mật và thực hiện hầu hết công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin. Ông cũng hài lòng với việc sa thải ba nhà phân tích về Nga, mỗi người trong số họ đều có ít nhất 15 năm kinh nghiệm, khỏi vị trí của họ tại Bộ Ngoại giao.



Benediktov hào hứng ghi nhận: "Trong những ngày sau cuộc họp ở Anchorage, hàng chục người đã mất chức vụ và giấy phép an ninh, bao gồm cả những người làm việc cho các cơ quan tình báo, Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia."

Hầu hết họ đã tham gia vào các đánh giá tình báo liên quan đến nỗ lực được ghi nhận rõ ràng của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
 

Ông nói thêm: "Sau đó, Trump giữ vị thế trung lập, ngừng đổ lỗi cho Nga về các cuộc tấn công vào Ukraine và nói rằng mọi người đều có lỗi - bao gồm cả Zelensky."
 

Benediktov đoán, "Chuyện gì đã xảy ra ở Anchorage (Alaska)? Trump nhận ra rằng ông đã bị lừa dối trong những tháng trước đó. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta tin vào tổng thống của chúng ta thay vì tình báo của chính Hoa Kỳ. Lần đầu tiên điều này xảy ra là vào năm 2018, tại Helsinki... Bây giờ nó dường như đã xảy ra lần thứ hai. Rõ ràng, tại Anchorage, Vladimir Putin đã cho Trump xem những dữ liệu không thể bác bỏ, hoàn toàn trái ngược với thông tin mà các cơ quan tình báo Mỹ cung cấp cho Trump."
 

Tháng 12 năm ngoái, người đứng đầu đài phát thanh RT Margarita Simonyan tuyên bố rằng Putin sẽ có thể gây ảnh hưởng đến Trump hiệu quả nhất nếu họ gặp nhau trực tiếp.
 

Một phát ngôn viên của Tulsi Gabbard cho biết không có sự thật nào trong bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra trên truyền hình nhà nước Nga. "Không, tuyên truyền của Nga không đúng sự thật. Và việc tôi phải nói rõ điều này thật sự rất đáng xấu hổ cho cô," cô nói.
 

Tuy nhiên, các cựu phụ tá của Gabbard trước đây đã nói rằng bà thường xuyên tự mình đọc và phổ biến tài liệu từ cơ quan truyền thông nhà nước Nga RT.   "Chỉ có tờ Deranged Daily Beast mới đăng tải tuyên truyền của Nga và đưa tin đó là tin tức 'thật'," phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle nói.

 

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, truyền hình nhà nước Nga—vốn do bộ máy của Điện Kremlin kiểm soát chặt chẽ—đột nhiên ngừng chế nhạo Trump. Cả người dẫn chương trình và các chuyên gia đều bắt đầu ca ngợi tổng thống Mỹ là một người đàn ông khôn ngoan, giàu kinh nghiệm và học thức. Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước nổi tiếng Vladimir Solovyov đã giả vờ phủ nhận việc từng chế nhạo Trump.
 

Solovyov khoe rằng những dự đoán của ông đang trở thành sự thật. Ông nhận xét: "Kirill và tôi luôn tin vào đồng chí Trump." Sau đó, ông nói thêm: "Trump đã thể hiện sự linh hoạt và dễ tiếp thu thông tin mới đáng kinh ngạc. Sau cuộc họp ở Anchorage, không có tối hậu thư nào và không có yêu cầu phải làm cái này hay cái kia trước ngày 1 tháng 9, nếu không ông ấy sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt khủng khiếp. Không có tuyên bố nào về lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Đột nhiên, không cần ngừng bắn nữa. Solovyov đoán rằng: "Có điều gì đó đang diễn ra ở một cấp độ hoàn toàn khác, trong một mô hình hoàn toàn khác."
 

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, Trump đã chia sẻ thêm một chút về cuộc trò chuyện của ông với Putin. Tôi đã học được những điều rất thú vị. "Tôi nghĩ trong vài ngày tới quý vị sẽ biết thôi," Trump nói.
 

Video dài 7:14 phút ghi nhận định từ Nga:


https://www.youtube.com/watch?v=VCXr-Tix9j4 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- Bộ Trưởng Y Tế Kennedy Điều Trần, Muốn ‘Thay Máu’ CDC. - Ba Tiểu Bang Dân Chủ Lập Liên Minh Chăm Sóc Sức Khỏe Bảo Vệ Quyền Chích Vaccine. - California: Nhân Viên Chăm Sóc Khẩn Cấp Bị Sa Thải Vì Chế Giễu Bệnh Nhân. - Trump Mượn Chiến Tranh Ukraine Áp Lực TCPV Vụ Kiện Thuế Quan. - Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Ở Mỹ Tăng. - Bồ Đào Nha Tuyên Bố Quốc Tang Sau Vụ Tai Nạn Tàu Điện. - Chủ Tịch Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam Là Nghi Can Vụ Buôn Ma Túy Vào Úc. - Nga Lên Án Mỹ Vụ Không Kích Tàu Venezuela. - Washington Kiện Chính Quyền Trump Về Việc Đưa Vệ Binh Quốc Gia Vào Thành Phố. - Tin Tặc Trung Quốc Có Thể Đã Đánh Cắp Dữ Liệu Của Gần Như Mọi Người Mỹ, - Fed Cảnh Báo Lạm Phát Hàng Hóa Tăng Do Thuế, Kinh Tế Mỹ Đối Diện Nhiều Sức Ép. - MAGA Biến Căng Thẳng Mỹ–Ấn Thành Cuộc Chiến Văn Hóa. - Biểu Tượng Thời Trang Ý Giorgio Armani Qua Đời.

(HOA KỲ, ngày 3 tháng 9, Reuters) – Thượng Viện California hôm thứ Tư đã biểu quyết và thông qua luật cho phép bán loại xăng pha ethanol ở mức cao hơn, với hy vọng sẽ giúp người dân bớt khổ sở với giá xăng.

(HOA KỲ, ngày 4 tháng 9, NYTimes) – Hôm Thứ Tư, Thẩm phán Allison D. Burroughs (Tòa Án Liên Bang tại Boston) ra phán quyết rằng chính phủ Trump đã phạm luật khi lấy lý do chống chủ nghĩa bài Do Thái để đóng băng hàng tỷ MK quỹ nghiên cứu liên bang của Đại học Harvard.

Florida tuyên bố sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ bãi bỏ toàn bộ quy định bắt buộc tiêm chủng, kể cả đối với học sinh, đi ngược lại một chính sách mà giới y tế công cộng từ nhiều thập niên nay xem là biện pháp hữu hiệu để ngăn bệnh truyền nhiễm.

Bản tin Reuters gho biết sản xuất của Mỹ đã giảm tháng thứ sáu liên tiếp vào tháng 8 khi các nhà máy phải đối mặt với hậu quả từ thuế quan nhập cảng của chính quyền Trump, với một số nhà sản xuất mô tả môi trường kinh doanh hiện tại "tồi tệ hơn nhiều so với cuộc Đại suy thoái".

Gina chọn sống ở Bồ Đào Nha vì muốn tìm một nơi sống mới với các giá trị cốt lõi của bà không chỉ được chấp nhận mà còn được trân trọng. Bà muốn một nền văn hóa có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống; không bị chủ nghĩa tiêu thụ chi phối; cảm thấy an toàn với ít bạo lực súng đạn.

• Bắc Kinh: Tập, Putin Và Kim Cùng Xuất Hiện Trong Duyệt Binh Quân Sự, Gửi Thông Điệp Thách Thức Washington • Newsom Khởi Kiện Mới Chống Lại Trump Về Quyền Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia • California, Oregon Và Washington Thành Lập Liên Minh Y Tế Về Vaccine, Bỏ Chính Sách Của Kennedy • Tòa Kháng Án: Trump Không Thể Dùng AEA Trục Xuất Thành Viên Băng Đảng Venezuela • Các Nhà Khoa Học Lên Án Báo Cáo Khí Hậu Của Chính Phủ Trump Là “Trò Hề Khoa Học” • Thị Trưởng DC Ra Lệnh Hành Pháp Chào Đón Trump Kiểm Soát Cảnh Sát Thủ Đô • Tòa Phúc Thẩm Khôi Phục Ủy Viên FTC Rebecca Slaughter Sau Khi Bị Trump Sa Thải • Google Thoát Vụ Chia Tách Trị Giá $2,5 Ngàn Tỷ Đô La • Đức không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine để đảm bảo an ninh • Mỹ Không Kích Tàu Chở Ma Túy Từ Venezuela, 11 Người Chết • Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine Giữa Bối Cảnh Châu Âu Thúc Đẩy Hòa Bình

(WASHINGTON, ngày 2 tháng Chín, AP News) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Ba 2 tháng Chín cho biết ông sẵn sàng ra lệnh cho các cơ quan liên bang huy động lực lượng để trấn áp tội phạm ở Chicago và Baltimore, cho dù nhiều DB cùng đông đảo người dân ở cả hai thành phố đều phản đối quyết liệt.

Ngày 2 tháng 9, 2025, quân đội Israel chính thức mở màn chiến dịch bộ binh quy mô lớn tại Gaza City, thành phố được coi là trung tâm của Hamas. Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir tuyên bố lực lượng Israel đã “gia tăng và mở rộng các đợt tấn công, đồng thời bắt đầu chiến dịch trên bộ,” khi ông trực tiếp nói chuyện với các binh sĩ trừ bị vừa được gọi nhập ngũ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong một thông điệp riêng gửi quân đội, gọi đây là “trận quyết định,” bày tỏ niềm tin vào binh sĩ và khẳng định “toàn dân đang cùng các anh em sát cánh.” Chính phủ Israel đã chuẩn thuận kế hoạch đánh chiếm Gaza City từ tháng trước, sau nhiều tháng oanh kích dữ dội. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh cáo nếu Hamas không chấp nhận các điều kiện ngưng chiến, Gaza City sẽ “trở thành Rafah và Beit Hanoun mới” – những địa danh đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Càng lớn tuổi chừng nào, thì người ta lại thường hay nhớ tới những kỷ niệm trong dĩ vãng của mình nhiều bấy nhiêu. Nhất là những người cao niên đã về hưu, không còn bị ràng buộc bởi những công việc làm thường ngày của mình như trước kia, nên có nhiều thì giờ rảnh rỗi ngồi ở nhà một mình, để hồi tưởng lại những kỷ niệm buồn vui khó quên trong cuộc đời mình, rồi để có những lúc tâm sự cho nhau nghe lại những kỷ niệm khó quên này, trong những dịp tiệc tùng họp mặt bạn bè.

Bản tin trên báo Daily Mail nhan đề "21,000 American casualties, millions of civilians trapped, and the world on the brink of war" (21.000 người Mỹ thương vong, hàng triệu dân thường bị mắc kẹt và thế giới đứng trước bờ vực chiến tranh) hôm Thứ Ba 2/9/2025 đưa ra dự đoán theo các cuộc tập trận của viện Center for Strategic and International Studies (CSIS).

- Tòa Liên Bang Cấm Trump Khai Triển Quân Đội Ở L.A - Putin Và Tập Thắt Chặt Tình ‘Hữu Nghị” Thời Chiến Tại Bắc Kinh - Quốc Hội Trở Lại, Hồ Sơ Epstein Và Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ - Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình Chống Trump Và Tài Phiệt Ngày Labor Day - Cộng Hòa Lo Ngại Về Lạm Phát Trước Bầu Cử Giữa Kỳ 2026 - Trump Yêu Cầu Các Hãng Dược Giải Trình Hiệu Quả Thuốc Điều Trị COVID - Tòa Tối Cao Brazil Xử Tổng Thống Bolsonaro Dưới Sự Giám Sát Của Trump - Taliban Kêu Gọi Quốc Tế Hỗ Trợ Sau Trận Động Đất Hơn 1,000 Người Chết - Thị Trưởng Chicago: ‘Không Có Quân Đội Liên Bang Nào Ở Thành Phố Này’ - Kraft Heinz ‘Ly Dị’, Chia Thành Hai Công Ty - Nestlé Sa Thải CEO Do Vụng Trộm Tình Cảm Với Nhân Viên - Houston: Bắt Giam Hung Thủ Nổ Súng Giết Bé 11 Tuổi Chơi Bấm Chuông Phá

Tờ New York Times đưa tin vào cuối tuần rằng Donald Trump đã gác lại kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh Quad tại Ấn Độ, sau cuộc trao đổi gay gắt với Thủ tướng Narendra Modi. Các tiêu đề báo chí xuất hiện từ báo cáo mới nhất này, cộng với nhiều tháng căng thẳng Mỹ-Ấn, là lời nhắc nhở về việc chính Bộ Tứ Quad vẫn bị "cầm tù" bởi sự khó lường của chính trị Mỹ. Cách tiếp cận chính sách thất thường của Trump, từ việc hoãn các hội nghị thượng đỉnh đến các đe dọa về thuế quan trừng phạt, đều có cái giá của nó.

Đại bi, lòng thương rộng lớn, là nền tảng của hạnh bồ-tát, của tâm bồ-đề. Không có đại bi thì không có Bồ-tát, không có Phật. Tất cả dụng hạnh của Bồ-tát đều khởi đi từ đại bi; bởi vì đại bi là bản thể của phương tiện (1).
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.