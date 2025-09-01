Hôm nay,  

VN chưa thỏa thuận xong vụ Trump áp thuế: sợ gián đoạn kinh tế vì hàng Mỹ vào VN với 0% thuế suất; còn thảo luận với thuế suất 20% và 40%; phức tạp về năng lực xác minh nguồn gốc sản phẩm

Bài viết sau đây dịch từ bài "Research insights: bilateral gaps emerge as Vietnam treads carefully after Trump tariff order" trên ấn bản Thứ Hai, ngày 1 tháng 9 năm 2025 trên báo DIGITIMES Asia của hai nhà phân tích Yen Chou (từ Đài Bắc) và Elaine Chen.
 

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế mới - từ 10% đến 41% - đối với hàng nhập cảng từ 68 quốc gia và Liên minh Châu Âu (EU). Trong khi nhiều đối tác thương mại phải đối mặt với mức thuế mới, thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam vẫn không thay đổi: mức thuế 20% đối với hàng nhập cảng trực tiếp và mức thuế 40% đối với hàng trung chuyển. Đổi lại, Việt Nam đồng ý mở cửa hoàn toàn thị trường và xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng nhập cảng từ Mỹ.
 

Tuy nhiên, phản ứng chính thức của Việt Nam lại khá dè dặt. Ngày 3 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận rằng Tổng thống Trump đã điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm và thảo luận về thương mại, nhưng nhấn mạnh rằng "vẫn còn nhiều chi tiết cần được đàm phán và làm rõ". Bộ Công Thương Việt Nam, cơ quan quản lý chính sách thương mại, chưa công bố bất kỳ thông tin cụ thể nào về thỏa thuận này.
 

Theo nhà phân tích Yen Chou của DIGITIMES, các cơ quan truyền thông nhà nước lớn của Việt Nam, chẳng hạn như Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, đưa tin rất hạn chế, chỉ dành chưa đến 100 từ cho các bài viết tiếng Việt. Ngược lại, các phương tiện truyền thông khu vực và tư nhân - bao gồm Sài Gòn Giải Phóng, VietNamNet và VnEconomy - đưa tin rộng rãi hơn từ những người trong ngành và các nhà phân tích tài chính trong nước.
 

Ngành công nghiệp lạc quan thận trọng, nhưng vẫn cảnh giác:
Nhiều nhà phân tích trong nước thừa nhận rằng mức thuế 20% có lợi hơn so với mức 46% trước đó, điều này có thể giúp giảm bớt tác động tiêu cực cho các nhà xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, ông Chou lưu ý một số lo ngại tiềm ẩn từ các bên liên quan trong nước, thuộc ba lĩnh vực chính:
 
1) Gián đoạn kinh tế do dòng vốn "Thuế suất 0%" từ Hoa Kỳ.


Nếu Việt Nam thực sự áp dụng thuế suất 0% và tiếp cận thị trường đầy đủ cho tất cả hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, động thái này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các ngành công nghiệp trong nước, bao gồm nhà sản xuất ô tô VinFast, các đại gia bán lẻ Co.opmart và Bách Hóa Xanh, các nền tảng thương mại điện tử Tiki và Sendo, và các công ty thực phẩm và nông nghiệp như Vinamilk và Ba Huân. Các công ty này có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, đe dọa thị phần của họ.
 
2) Phạm vi chưa rõ ràng của mức thuế suất 20% và 40%.
Việc thiếu rõ ràng về việc sản phẩm nào của Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế suất 20% - hoặc hàng hóa nào bị chuyển hướng sẽ phải chịu mức thuế suất 40% - đã gây ra những lo ngại. Hiện vẫn chưa rõ Hoa Kỳ sẽ định nghĩa hàng hóa "sản xuất tại Việt Nam" như thế nào, liệu có yêu cầu về hàm lượng nội địa hay không, hoặc làm thế nào để phân biệt các sản phẩm bị chuyển hướng với hàng hóa thực sự trong nước. Những định nghĩa này có thể vẫn đang được đàm phán.
 
3) Việt Nam đối mặt với những thách thức về năng lực xác minh nguồn gốc.
Nếu được thực thi, thỏa thuận này sẽ yêu cầu Việt Nam phải chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu một cách nghiêm ngặt, đặc biệt là để phân biệt hàng hóa nội địa và hàng hóa chuyển hướng. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2025, Việt Nam đã chuyển việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ sang Bộ Công Thương theo tiêu chuẩn "chuyển đổi thực chất", yêu cầu các bước sản xuất có ý nghĩa để hàng hóa đủ điều kiện là sản xuất tại Việt Nam.
 

Tuy nhiên, những cải cách gần đây của chính phủ Việt Nam có thể làm phức tạp thêm việc thực thi. Vào tháng 2, Quốc hội đã thông qua một cuộc cải tổ toàn diện, giảm số lượng các bộ, ngành trung ương từ 22 xuống còn 17 và cắt giảm 63 chính quyền tỉnh xuống còn 34. Mặc dù Bộ Công Thương vẫn giữ nguyên, nhưng việc cắt giảm biên chế và tự động hóa hạn chế có thể cản trở khả năng của chính phủ trong việc thực hiện các cuộc kiểm tra thâm dụng lao động theo yêu cầu của thỏa thuận.
 

Hiện tại, tuyên bố táo bạo của Trump vẫn chưa được chuyển thành một thỏa thuận song phương cụ thể. Hiện tại, khoảng cách giữa sân khấu chính trị ở Washington và sự thận trọng có chừng mực ở Hà Nội cho thấy "thỏa thuận" được cho là vẫn còn phải đi xa đến đâu.
 



Tờ New York Times đưa tin vào cuối tuần rằng Donald Trump đã gác lại kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh Quad tại Ấn Độ, sau cuộc trao đổi gay gắt với Thủ tướng Narendra Modi. Các tiêu đề báo chí xuất hiện từ báo cáo mới nhất này, cộng với nhiều tháng căng thẳng Mỹ-Ấn, là lời nhắc nhở về việc chính Bộ Tứ Quad vẫn bị "cầm tù" bởi sự khó lường của chính trị Mỹ. Cách tiếp cận chính sách thất thường của Trump, từ việc hoãn các hội nghị thượng đỉnh đến các đe dọa về thuế quan trừng phạt, đều có cái giá của nó.

Đại bi, lòng thương rộng lớn, là nền tảng của hạnh bồ-tát, của tâm bồ-đề. Không có đại bi thì không có Bồ-tát, không có Phật. Tất cả dụng hạnh của Bồ-tát đều khởi đi từ đại bi; bởi vì đại bi là bản thể của phương tiện (1).

Bài viết sau đây dịch từ bài "U.S. National Security Is Being Attacked From Within" trong ấn bản hôm 1/9/2025 trên báo The Dispatch. Người viết là bình luận gia Kevin Carroll, người từng là cố vấn cấp cao cho Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly (2017-18) và có vấn cho chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Peter King (2011-13), và nguyên là sĩ quan CIA và Lục quân Hoa Kỳ.

J81. Surapana Jātaka -- Câu chuyện về Trưởng lão Sagata và sự nguy hiểm của chất kích thích Tóm tắt: Một vị sư, mặc dù sở hữu thần thông vĩ đại, đã bị hạ gục bởi rượu mạnh. Đức Phật kể lại rằng cả một nhóm tu sĩ khổ hạnh đáng kính trong quá khứ cũng đã mất đi thần thông vì rượu.

Little Saigon, CA – 31/8/2025 - Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức Đại Hội lần thứ 17 tại Little Sàigòn, California, Hoa Kỳ, vào ngày 31 tháng 8 năm 2025. Đại Hội quy tụ các thành viên đến từ nhiều địa phương. Số thành viên không tham dự được tại chỗ cũng đã được nối kết qua nền tảng hội họp trực tuyến Zoom.

Dân biểu Wu chỉ ra Đảng Cộng Hòa cần phải gian lận vì họ biết các chính sách của chính phủ Trump đang khiến giá cả tăng vọt trên diện rộng. Người dân đang mất việc làm. Du lịch giảm 50% ở nhiều khu vực. Nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động. Hoa Kỳ đang tiến đến một cuộc suy thoái có lẽ là tồi tệ nhất.

"Những người Canada gọi đến để hủy chuyến tham quan của họ đã nói rõ với tôi rằng đó là do các chính sách và hành vi của tổng thống hiện tại của chúng tôi," anh nói. Do lượng khách giảm 30% trong năm nay, Koenen đã phải trả lương cho nhân viên nhưng không trả lương cho bản thân. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ khi tiếp quản công ty du lịch vào năm 2021, anh phải bỏ tiền tiết kiệm của mình vào kinh doanh để duy trì hoạt động.

Lộc đã chết! Tích ngỡ ngàng khi nghe tin đó. Chàng không tin vào tai mình. Làm sao Lộc có thể chết được? Mình mới gặp anh ấy có tuần trước thôi mà! Trông anh còn khỏe mạnh, tự tin, tràn đầy sức sống. Vậy mà bây giờ anh đã không còn nữa. Cái chết của anh có cái gì đó không thật. Và có lẽ đó là lần đầu tiên Tích đứng trước nhận thức trực tiếp và thâm sâu về tính chất phi lý của một sự kiện quá bình thường trên đất nước chiến tranh này.

Ngày Lễ Lao Động 1 tháng 9 năm 2025 sẽ trở thành một ngày biểu tình quy mô lớn khắp nước Mỹ, với khẩu hiệu Workers Over Billionaires – nghĩa là đặt lợi ích của người lao động lên trên giới tỷ phú. Theo dữ liệu của Public Citizen, tính đến cuối tháng 8 đã có gần 1.000 sự kiện được đăng ký — từ New York đến Houston, từ Chicago đến Midland, Michigan. Phong trào do AFL-CIO, liên đoàn công đoàn lớn nhất nước, khởi xướng cùng nhiều tổ chức lao động và chính trị tiến bộ như American Federation of Teachers, National Education Association, MoveOn, Indivisible, Public Citizen, Working Families Party và liên minh May Day Strong. Mục tiêu, theo ban tổ chức, không chỉ là phản đối chính sách cụ thể mà còn nhằm xây dựng sức mạnh thật sự cho giới lao động: “Đây không chỉ là chuyện chính sách — mà là cuộc vận động từ gốc rễ, dựng nên phong trào do người thật, việc thật dẫn dắt.”

Bản tin The Hill và AP chiều Thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2025 cho biết Kari Lake, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đã thông báo vào tối thứ Sáu rằng 532 vị trí đã bị cắt giảm tại USAGM và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.

- Đội Tuần Tra Xa Lộ California Bảo Vệ Harris - Giám Đốc Dữ Liệu SSA Từ Chức - Melania Trump ‘Không Có Thời Gian Chụp Hình Bìa Cho Vanity’ - Thống Đốc Missouri ‘Nối Gót’ Texas Dưới Áp Lực Của Trump - Hãng Hàng Không Spirit Airlines Khai Phá Sản - Phí Thị Thực Mới $250 Làm Ngành Du Lịch Mỹ Tệ Hơn - Mỹ Từ Chối Cấp Thị Thực Cho Lãnh Đạo Palestine Hợp LHQ - Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine, Một Người Chết, Hàng Chục Người Bị Thương - FDA Thu Hồi Thêm 2 Nhãn Hiệu Tôm Đông Lạnh Khi Nhiễm Phóng Xạ - Hàng Trăm Lá Thư Của Cuộc Tình Thời Đệ Nhị Thế Chiến - Chánh Án Chặn Việc Trục Xuất Nhanh Của Chính Quyền Trump

Theo tin AP hôm Thứ Sáu 29/8/2025. Tổng thống Donald Trump đã từng táo bạo tuyên bố có quyền lực gần như vô hạn để bỏ qua Quốc hội và áp đặt các loại thuế sâu rộng đối với hàng hóa nước ngoài. Bây giờ, một tòa kháng án liên bang đã chận lại, đặt một chướng ngại vật trên con đường của ông. Tòa kháng án Hoa Kỳ Khu vực Liên bang đã phán quyết hôm thứ Sáu rằng Trump đã đi quá xa

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã công khai gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một “tài sản của Nga,” chỉ trích ông đã tỏ ra mềm mỏng với Moscow trong khi Ukraine vẫn đang gắng sức chống trả cuộc xâm lược của Nga. Theo CNN Portugal, De Sousa phát biểu tại một sinh hoạt thanh niên của đảng trung hữu PSD: “Người lãnh đạo tối cao của siêu cường số một thế giới, khách quan mà nói, là một tài sản/tay sai của Liên Xô, hay của Nga. Ông ta hoạt động như một công cụ.” Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Trump “chỉ muốn thương lượng” với Moscow, thay vì duy trì thế đứng đồng minh như trước. Nhận định này xuất hiện sau hội nghị tại Alaska đầu tháng, nơi Trump trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về hòa bình. Putin – người đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã về tội ác chiến tranh – đã bị cấm nhập cảnh nhiều quốc gia Âu Châu, nhưng vẫn được Washington tiếp đón.

J71. Varana Jātaka -- Truyện về Trưởng lão Tissa, con trai của một vị điền chủ Tóm tắt: Một vị sư, đáng lẽ phải đang nỗ lực, đã ngủ quên và bị gãy xương đùi sau khi ngã. Đức Phật kể một câu chuyện từ kiếp trước, trong đó chính vị sư này đã ngủ quên trong giờ làm việc, và khi thức dậy, mắt bị thương và mang về một khúc gỗ xanh, khiến các bạn đồng hành không được ăn.
