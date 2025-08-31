

THÊ THẢM: Du lịch Mỹ sẽ mất 12,5 tỷ USD tiền du khách quốc tế xài trong năm 2025. Seattle sẽ mất hơn 1/4 số du khách quốc tế năm nay. Las Vegas mất 8% du khách.



Bản tin CNN gọi đó là "Vết thương tự gây ra" đối với ngành du lịch Mỹ đang khiến một số người Mỹ tức giận và thất vọng. Đầu tiên là nơi Seattle: Joe Koenen đã không thấy một chiếc mũ bóng chày Toronto Blue Jays nào suốt mùa hè.



Thông thường, người Canada sẽ đổ xô ra đường phố Seattle vào mùa hè, nhưng Koenen, người điều hành Seattle Free Walking Tours (nơi mọi người trả tiền tùy theo khả năng), cho biết khách du lịch Canada gần như không còn. Đường phố trông vắng hơn đối với anh.



"Những người Canada gọi đến để hủy chuyến tham quan của họ đã nói rõ với tôi rằng đó là do các chính sách và hành vi của tổng thống hiện tại của chúng tôi," anh nói.



Do lượng khách giảm 30% trong năm nay, Koenen đã phải trả lương cho nhân viên nhưng không trả lương cho bản thân. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ khi tiếp quản công ty du lịch vào năm 2021, anh phải bỏ tiền tiết kiệm của mình vào kinh doanh để duy trì hoạt động.



"Tôi đang giận sôi máu. Tôi cũng thất vọng, nhưng tôi buồn hơn... "Đó là một vết thương tự gây ra," Koenen nói.

Một nhà điều hành tour du lịch khác ở Seattle, John Brink, cho biết "thường thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền vào cuối tuần đó", ý chỉ loạt trận đấu thường niên vào tháng 5 giữa đội Toronto Blue Jays và Seattle Mariners. Nhưng lượng người qua lại năm nay không có. Blue Jays là đội bóng chày chuyên nghiệp duy nhất của Canada, vì vậy mặc dù đội có trụ sở tại Toronto (Canada), nhiều người hâm mộ từ miền Tây Canada vẫn nhiệt tình mặc đồ Blue Jays khi họ đến Seattle mỗi mùa hè.



Công ty Tasty Tours của Brink, chuyên hướng dẫn du khách tham quan các quầy hàng thực phẩm tại Chợ Pike Place lịch sử, đã chứng kiến sự sụt giảm 50% lượng khách hàng Canada.



Nhiều người Canada đã tẩy chay các chuyến đi đến Mỹ và mua sản phẩm của Mỹ kể từ mùa xuân. Đó là khi Tổng thống Trump đưa ra những tuyên bố sai lệch và những bình luận coi thường Canada trong bối cảnh chiến tranh thương mại.



Sự vắng mặt của người Canada đã được cảm nhận sâu sắc ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở các thành phố như Seattle gần biên giới phía bắc. Và người Canada không phải là du khách quốc tế duy nhất bỏ qua Mỹ. Một số du khách quốc tế khác cũng cho biết các chính sách gần đây về thuế quan và nhập cư là lý do họ không đến.



Sau khi công ty phân tích Tourism Economics đưa ra dự báo đầy hứa hẹn vào tháng 12 rằng Mỹ sẽ chứng kiến tăng trưởng khoảng 9% về tổng số lượt khách quốc tế vào năm 2025, triển vọng cập nhật của công ty hiện ước tính giảm 8,2%, dẫn đầu là việc số lượng khách Canada đến Mỹ từ tháng 1 đến tháng 7 giảm khoảng một phần tư so với cùng kỳ năm 2024.



Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, một tổ chức vận động du lịch toàn cầu, dự báo vào tháng 5 rằng Hoa Kỳ sẽ mất 12,5 tỷ USD chi tiêu của du khách quốc tế vào năm 2025, là quốc gia duy nhất trong số 184 nền kinh tế mà hội đồng phân tích sẽ chứng kiến sự sụt giảm trong năm nay.



Và nỗi đau đó có thể kéo dài sang năm sau. Rob Hawkins, đến từ Vương quốc Anh, đã thay đổi kế hoạch cho chuyến đi 20 ngày vào mùa xuân năm 2026 đến Mỹ cùng vợ để thay vào đó đến Hàn Quốc và Nhật Bản.



"Đối với tôi, nước Mỹ là rock 'n roll, NASA, tốc độ, jazz, ngựa, bourbon, hip hop, khiêu vũ, MTV (bản gốc), Hollywood, huy chương vàng, sự đổi mới, sức mạnh, sự tôn trọng (sic) và bánh táo," Hawkins nói với CNN trong một email. "Không phải quân đội trên đường phố và sự chia rẽ cực đoan đang diễn ra hiện nay," ông nói, đề cập đến sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia ở Los Angeles trong các cuộc đột kích nhập cư và ở thủ đô Washington D.C. để kiểm soát lực lượng cảnh sát địa phương.





Quyết định của gia đình Hawkins tạm thời tránh Mỹ là quyết định được nhiều người trên khắp thế giới chia sẻ trên mạng xã hội.

"Chưa từng có," Didier Arino, tổng giám đốc công ty tư vấn du lịch Protourisme ở Pháp, nói về sự sụt giảm chưa từng có trong sự quan tâm đến việc đi du lịch đến Mỹ.



"Điều này đã từng xảy ra trước đây ở một quốc gia đang có chiến tranh, ở một quốc gia có nguy cơ an ninh hoặc nguy cơ khủng hoảng sức khỏe, nhưng trong tình huống bình thường, chúng tôi chưa từng thấy sự thay đổi đột ngột như thế này," Arino nói với CNN vào mùa xuân.



Ngoài việc viện dẫn nỗi sợ bị thẩm vấn tại biên giới, hoặc sự phản đối chung đối với các chính sách của chính quyền Trump, du khách từ một số quốc gia hiện đang phải đối mặt với chi phí trả trước bổ sung là 250 đô la cho "phí toàn vẹn thị thực" (visa integrity fee) mới.



Đây là lời cảnh tỉnh cho chính phủ Mỹ. "Nền kinh tế Du lịch & Lữ hành lớn nhất thế giới đang đi sai hướng, không phải vì thiếu cầu, mà vì không hành động," Julia Simpson, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, cho biết trong một tuyên bố.



Trong khi các quốc gia khác đang trải thảm đỏ chào đón, thì chính phủ Mỹ lại treo biển "đóng cửa"... "Đây là về sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ — điều này có thể thực hiện được, nhưng cần sự lãnh đạo từ Washington," Simpson nói.



Đối với Brink, chủ sở hữu của Tasty Tours ở Seattle, hành khách tàu du lịch Mỹ đến thành phố đã phần nào bù đắp cho sự sụt giảm số lượng khách du lịch quốc tế.



Tuy nhiên, "Cá nhân tôi nghĩ rằng nếu không có thuế quan, những lời lẽ hùng biện và tất cả những điều vô nghĩa đó, tất cả chúng ta đã kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều trong năm nay," Brink nói.



Adam Duford, chủ sở hữu của Surf City Tours ở Santa Monica, California, cũng đang cảm nhận nỗi đau từ sự suy thoái của ngành du lịch.

"Kỳ nghỉ xuân chưa bao giờ xảy ra," Duford nói. "Lễ Ngày Tưởng niệm (Memorial Day) cũng không diễn ra."



Hoạt động kinh doanh của Duford, chuyên tổ chức các tour du lịch bằng xe van 13 chỗ qua Hollywood, Malibu và Venice (3 thị trấn Nam California), đã sụt giảm trong năm nay do các yếu tố địa chính trị, cháy rừng thảm khốc và thông tin sai lệch.



Ông nói với CNN rằng khách hàng đang gọi để hủy vì họ đã xem một hình ảnh giả mạo trên mạng xã hội về biển hiệu Hollywood bị cháy. (Nó — và cả Hollywood — vẫn còn ở đó.) Duford chỉ ra thông tin sai lệch về các vụ cháy ở Los Angeles vào tháng 1, và sau đó là sự hiểu lầm rằng các cuộc biểu tình về các cuộc đột kích nhập cư đã chiếm lĩnh toàn bộ thành phố, như những ví dụ về lý do tại sao một số người tránh xa.



Nhìn chung, doanh thu của ông đã giảm 49% trong năm nay. Duford nghĩ rằng đây có thể là một vấn đề riêng của các sự kiện ở Los Angeles. Nhưng ông cũng nhận thấy rằng lượng khách hàng Canada điển hình đến vào kỳ nghỉ xuân của họ đã không xuất hiện trong năm nay và biết được rằng các doanh nghiệp ở các thành phố khác cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề do thiếu khách du lịch.



"Thật khó để tức giận, vì không chỉ mình tôi," ông nói. "Mặc dù có nhiều lời hứa về một nền kinh tế tốt đẹp — và có lẽ mọi người đã nghĩ, 'chúng ta sẽ hy sinh một số vấn đề trong cuộc chiến văn hóa vì nền kinh tế tốt đẹp sắp đến từ chính quyền này.' Dường như điều đó không xảy ra."



Trước những thách thức mới nhất, du lịch quốc tế đến Hoa Kỳ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Theo Văn phòng Du lịch và Lữ hành Quốc gia Hoa Kỳ, năm ngoái, 72,4 triệu du khách từ các quốc gia khác chiếm 91% so với con số năm 2019 trước đại dịch.



Kinh tế du lịch, đơn vị theo dõi dữ liệu về du lịch trong nước và quốc tế, hiện dự báo rằng sự phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch sẽ không xảy ra cho đến năm 2029 – muộn hơn ba năm so với dự báo ban đầu.



Theo Tourism Economics, du lịch nội địa chưa đủ mạnh để bù đắp cho sự sụt giảm.



Việc người Canada quay lưng lại với Mỹ đặc biệt đáng lo ngại. Theo Văn phòng Du lịch và Lữ hành Quốc gia, nhiều người Canada đến thăm Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Người Canada chiếm khoảng 28% tổng số du khách quốc tế đến vào năm 2024.



Thay vì đến Hoa Kỳ, "chúng tôi đang thấy du lịch Canada bắt đầu hướng sang Mexico, vùng Caribbean, thậm chí cả châu Âu trong dữ liệu gần đây", Adam Sacks, chủ tịch của Tourism Economics, cho biết.

Tôi nghĩ rằng khi chúng ta bước vào những tháng lạnh hơn... sẽ khó duy trì mức giảm này. Tôi nghĩ sẽ có một chút phục hồi. Nhưng chừng nào còn những lời lẽ xung quanh vấn đề này – như việc Canada trở thành tiểu bang thứ 51 – chừng nào điều đó còn tiếp diễn, tôi nghĩ bạn sẽ thấy phản ứng khá liên tục từ người Canada.



Các hãng hàng không đã điều chỉnh bằng cách thay đổi các tuyến bay đến Mỹ. Theo dữ liệu từ Cirium, một công ty phân tích hàng không, có khoảng 90.200 ghế máy bay ít hơn để đặt từ Canada đến Mỹ từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái.



Không có gì ngạc nhiên khi Koenen và Brink thấy rất ít người Canada ở Seattle: Kinh tế du lịch ước tính Seattle sẽ mất hơn 1/4 số du khách quốc tế trong năm nay, chủ yếu do người Canada không đến.



Đó thực sự là một điều khó khăn. Tôi nghĩ cơ hội của chúng ta là chỉ cần đứng yên và sẵn sàng chào đón bạn bè từ Canada trở lại khi thời điểm thích hợp. "Thời điểm chưa thích hợp," Michael Woody, giám đốc chiến lược của Visit Seattle, cho biết.



Mike Mondello, chủ sở hữu các cửa hàng "Made in Washington" ở khu vực Seattle trưng bày sản phẩm của các nghệ sĩ và nhà sản xuất địa phương, cho biết ông nhận ra trong chu kỳ tin tức mùa xuân rằng "đây sẽ là một năm khác biệt."



Không nghi ngờ gì nữa, ông nói rằng "sự suy yếu" của hoạt động kinh doanh tại cửa hàng trung tâm thành phố của ông là điều đáng thất vọng. Nhưng Mondello nói "thời gian chữa lành mọi thứ".



Bạn sẽ không thức dậy vào thứ Hai và nói, 'Wow, mọi thứ đã thay đổi.' "Tôi khá chắc là nó sẽ cứ từ từ quay trở lại," Mondello nói.



Woody tin rằng có một cơ hội với FIFA World Cup vào năm 2026, khi đội tiếp thị của ông ở Seattle sẽ hợp tác với Destination Vancouver. Seattle và Vancouver là cặp thành phố chủ nhà FIFA gần nhau thứ hai về mặt địa lý, và lịch thi đấu đã được sắp xếp để khán giả có thể dễ dàng di chuyển đến xem các trận đấu ở cả hai bên biên giới.



Woody dự kiến khoảng 750.000 người sẽ ra vào Seattle trong suốt ba tuần diễn ra các trận đấu đó.



Tuy nhiên, Sacks từ Tourism Economics cảnh báo rằng trên khắp nước Mỹ, sự tăng trưởng dự kiến về số lượng du khách World Cup vào năm 2026 sẽ không đủ để bù đắp những thiệt hại đã gây ra trong năm nay.



Người Canada cũng đã rút lui khỏi các điểm đến yêu thích khác trên khắp đất nước, bao gồm Orlando, nơi có cụm công viên giải trí lớn nhất quốc gia.

Theo Casandra Matej, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Visit Orlando, lượng khách đến Orlando bằng đường hàng không từ Canada đã giảm trong tháng 5 và số lượng đặt phòng khách sạn trước đã chậm lại đáng kể kể từ tháng 4. Nhưng những du khách khác đến từ Anh, Brazil và Mexico vẫn tiếp tục đến với số lượng ổn định.



Steve Hill, Giám đốc điều hành của Cơ quan Hội nghị và Du khách Las Vegas, nói với CNN rằng ông vừa trở về từ một chuyến công tác bán hàng ở Vancouver. Đây là những chuyến đi thường lệ đối với đội của ông, nhưng Hill cho biết ông đích thân muốn tham dự lần này để nghe hơn 100 nhà điều hành tour và đại lý du lịch chia sẻ về tình hình ở Canada.



Những gì anh ấy nghe được không có gì đáng ngạc nhiên: Một bộphận người Canada sẽ không đến thăm Mỹ ngay bây giờ vì nguyên tắc.



"Cố gắng khiến họ vượt qua điều đó một cách đáng kể, tôi không nghĩ là hiệu quả lắm," Hill nói. Điều chúng tôi nói với họ là, các bạn biết đấy, chúng tôi ở đây khi các bạn sẵn sàng. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ sớm sẵn sàng.



Las Vegas đã chứng kiến sự sụt giảm cả về lượng khách du lịch trong nước và quốc tế. Dữ liệu mới nhất của Cơ quan Hội nghị và Du khách Las Vegas, có sẵn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2025, cho thấy tổng lượng khách giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.



Hill cho biết các du khách quốc tế khác vẫn đến với số lượng tương đối ổn định. Ông cũng tin rằng sẽ có nhiều người Canada trở lại vào mùa thu và mùa đông, khi họ có xu hướng tránh cái lạnh và tận hưởng mùa khúc côn cầu ở Las Vegas.



Cả Kinh tế Du lịch và một số cục du lịch của các thành phố đều nói với CNN rằng họ rất cần Quốc hội cấp kinh phí đầy đủ cho Brand USA, một quan hệ đối tác công tư dẫn đầu nỗ lực tiếp thị phối hợp toàn cầu để quảng bá Mỹ là điểm đến du lịch hàng đầu. Vào tháng 7, Quốc hội đã giảm quỹ đối ứng liên bang cho Brand USA từ 100 triệu đô la xuống còn 20 triệu đô la.



Hawkins, người dân London đã quyết định hủy chuyến đi vào năm tới, cho biết ông hy vọng tình hình sẽ cải thiện để ông và vợ vẫn có thể đến Yellowstone và Las Vegas vào năm 2027.



"Tôi nhìn những người Mỹ chăm chỉ giống như tôi nhìn những chủ doanh nghiệp địa phương ở đây tại Vương quốc Anh," Hawkins viết cho CNN, đồng thời cho biết ông "sẽ rất buồn khi thấy họ phải chịu đựng" vì các quyết định của chính phủ.



Tôi sẽ không quan tâm chủ sở hữu thuộc đảng phái chính trị nào, vì tôi thấy nếu bạn loại bỏ chính trị khỏi bất kỳ cuộc trò chuyện nào (điều mà tôi thường làm), bạn sẽ có khá nhiều điểm chung tốt đẹp với mọi người.