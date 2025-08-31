‘Workers Over Billionaires’: Cuộc Xuống Đường Của Người Lao Động Chống Giới Tỷ Phú Vào Lễ Lao Động







Ngày Lễ Lao Động 1 tháng 9 năm 2025 sẽ trở thành một ngày biểu tình quy mô lớn khắp nước Mỹ, với khẩu hiệu Workers Over Billionaires – nghĩa là đặt lợi ích của người lao động lên trên giới tỷ phú. Theo dữ liệu của Public Citizen, tính đến cuối tháng 8 đã có gần 1.000 sự kiện được đăng ký — từ New York đến Houston, từ Chicago đến Midland, Michigan.





Phong trào do AFL-CIO, liên đoàn công đoàn lớn nhất nước, khởi xướng cùng nhiều tổ chức lao động và chính trị tiến bộ như American Federation of Teachers, National Education Association, MoveOn, Indivisible, Public Citizen, Working Families Party và liên minh May Day Strong. Mục tiêu, theo ban tổ chức, không chỉ là phản đối chính sách cụ thể mà còn nhằm xây dựng sức mạnh thật sự cho giới lao động: “Đây không chỉ là chuyện chính sách — mà là cuộc vận động từ gốc rễ, dựng nên phong trào do người thật, việc thật dẫn dắt.”





Đối tượng phản kháng là các biện pháp của chính quyền Trump bị coi là tấn công trực diện vào người lao động: hủy bỏ quyền thương lượng tập thể với hơn một triệu công chức liên bang, cắt giảm mức lương tối thiểu trong hợp đồng liên bang từ 17,75 xuống 13,30 đô-la/giờ, loại bỏ các bảo vệ lương và giờ làm thêm cho khoảng 3,7 triệu nhân viên chăm sóc trẻ em và người già, và gỡ bỏ yêu cầu mức lương tối thiểu cho người khuyết tật. Các lãnh đạo công đoàn coi đây là đợt triệt hạ công đoàn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên, một chính sách có lợi cho giới tỷ phú và tập đoàn, trong khi đẩy người lao động vào thế yếu.





Các sự kiện chính diễn ra tại nhiều thành phố. Ở New York City, hàng ngàn nhân viên nhà hàng sẽ tụ tập trước Trump Tower từ 2 đến 4 giờ chiều, dựng một “restaurant in the street” và phát taco, biến chữ viết tắt TACO thành câu châm biếm “Trump Always Chickens Out.” Tại Chicago, cuộc tuần hành bắt đầu 11 giờ sáng từ Haymarket Memorial, đi qua khu Loop, phản đối kế hoạch triển khai Vệ binh Quốc gia và bảo vệ các chương trình xã hội như Medicaid. Ở Midland, Michigan, nhóm Women of Michigan Action Network tổ chức biểu tình trước tòa án hạt từ 1 giờ trưa. Tại Houston, Texas, liên minh May Day Strong tập trung tại khu Galleria từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, nhấn mạnh thông điệp chống “billionaire takeover,” đồng thời phản đối kế hoạch cắt giảm 39 tỷ đô-la ngân sách Medicaid của tiểu bang.





Riêng tại miền Nam California, nhiều cuộc tập hợp được tổ chức ở Los Angeles, Long Beach, Wilmington, Torrance, San Pedro, Lakewood và Culver City. Đặc biệt tại Orange County, sẽ có buổi tập hợp sáng ngày 1 tháng 9 tại 641 Camino De Los Mares, cũng như sự kiện “pre-game” vào Chủ Nhật 31 tháng 8 tại Irvine City Hall.





Phong trào lần này nối dài các cuộc xuống đường Hands Off hồi tháng 4 và May Day 2025 hồi đầu tháng 5. Theo thăm dò gần đây, 55% người Mỹ ủng hộ công đoàn, tỷ lệ này cao hơn mức ủng hộ dành cho cả hai đảng chính trị lớn. Ngày Lao Động 2025, vì thế, không chỉ là dịp nghỉ lễ, mà trở thành màn tập hợp lực lượng lớn nhất của giới lao động, hô vang khẩu hiệu Workers Over Billionaires như lời tuyên chiến với bất công xã hội và quyền lực của giới siêu giàu.





Trong bối cảnh chính quyền Trump đang thúc đẩy chính sách cắt giảm quyền lợi lao động và mở rộng ảnh hưởng của tập đoàn, cuộc xuống đường này mang ý nghĩa chính trị rõ rệt: cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa chính quyền tại Bạch Ốc và quần chúng lao động. Nếu tiếng hô Workers Over Billionaires lan rộng, đây có thể trở thành điểm khởi đầu cho một phong trào xã hội lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến cả chính trường và các kỳ bầu cử sắp tới.





Lịch sử từng chứng kiến những cuộc biểu tình Ngày Lao Động đầu thế kỷ 20, khi công nhân xuống đường đòi ngày làm tám giờ và điều kiện lao động căn bản. Chính những phong trào đó đã đặt nền móng cho quyền lợi mà ngày nay người lao động được hưởng. Cuộc xuống đường năm 2025, với khẩu hiệu Workers Over Billionaires, là sự lặp lại tinh thần ấy trong thời đại mới: khi khoảng cách giàu nghèo phình to, tiếng nói của lao động một lần nữa phải vang lên để giành lại vị trí chính đáng trong xã hội.







Ngày / Giờ Lịch Biểu Biểu Tình

‘Workers Over Billionaires’ –

Ngày Lao Động 2025

Thành phố / Tiểu bang







Địa điểm

Ghi chú Chủ Nhật 31/8, 2–4 pm Irvine, Orange County Irvine City Hall Buổi mở màn “pre-game” Thứ Hai 1/9, 10 am Orange County 641 Camino De Los Mares Biểu tình chính tại OC Thứ Hai 1/9, 2–4 pm New York City Trước Trump Tower “Restaurant in the street”, taco (TACO) Thứ Hai 1/9, 11 am Chicago, IL Haymarket Memorial → Loop Tuần hành, phản đối triển khai Vệ binh Thứ Hai 1/9, 1 pm Midland, MI Tòa án hạt Midland Women of Michigan Action Network Thứ Hai 1/9, 10 am–2 pm Houston, TX Khu Galleria Chống “billionaire takeover” Thứ Hai 1/9, 9:30 am–4 pm Long Beach, CA City Hall, thêm Ocean Blvd (10–12 pm) Biểu tình lớn, sát OC Thứ Hai 1/9, 8 am–2:30 pm Wilmington, CA 510 Broad St. Biểu tình kéo dài, đáp ứng ADA Thứ Hai 1/9, 10 am–12 pm Torrance, CA Torrance City Hall Buổi sáng Thứ Hai 1/9, 12–1:30 pm San Pedro, CA Maritime Museum, East 6th St & Harbor Blvd Giữa trưa



