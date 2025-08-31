Hôm nay,  

Kari Lake tuyên bố sa thải 532 nhân viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA để tăng khả năng chống các chính phủ Cộng sản (nhưng tắt làn sóng tiếng Nga, tiếng Việt)

31/08/202500:19:00(Xem: 103)
blank 

Kari Lake tuyên bố sa thải 532 nhân viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA để tăng khả năng chống các chính phủ Cộng sản (nhưng tắt làn sóng tiếng Nga, tiếng Việt)
 

Bản tin nhiều bản tin, trong đó có The Hill và AP chiều Thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2025 cho biết Kari Lake, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đã thông báo vào tối thứ Sáu rằng 532 vị trí đã bị cắt giảm tại USAGM và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.
 

Trong một bài đăng trên X, Lake cho biết việc cắt giảm nhân sự được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Trump "nhằm giúp giảm bớt bộ máy hành chính liên bang, cải thiện dịch vụ của cơ quan và tiết kiệm thêm chi phí cho người dân Mỹ".
 

Việc cắt giảm nhân sự tại USAGM "có thể sẽ cải thiện khả năng hoạt động và cung cấp sự thật cho người dân trên khắp thế giới đang sống dưới các chính phủ Cộng sản tàn bạo và các chế độ chuyên chế khác", Lake nói thêm. "Tôi mong muốn thực hiện thêm các bước trong những tháng tới để cải thiện hoạt động của một cơ quan đang rất yếu kém và đảm bảo tiếng nói của nước Mỹ được lắng nghe ở nước ngoài, nơi mà nó quan trọng nhất."
 

Một tài liệu tòa án hôm thứ Năm cho thấy Lake đã lên kế hoạch sa thải 46 nhân viên của USAGM và 486 nhân viên của VOA, đồng thời dự định giữ lại 158 nhân viên của USAGM và 108 nhân viên của VOA.
 

Thông báo của Lake được đưa ra ngay sau khi một thẩm phán liên bang cấm chính quyền Trump cách chức giám đốc VOA, Michael Abramowitz. Phán quyết hôm thứ Năm của Thẩm phán Liên bang Royce Lamberth nêu rõ rằng Abramowitz, người được thông báo sẽ "bị sa thải" kể từ ngày 31 tháng 8, chỉ có thể bị cách chức giám đốc bằng đa số phiếu của Hội đồng Cố vấn Phát thanh Truyền hình Quốc tế.
 

Phán quyết này đã giáng một đòn mạnh vào Lake và chính quyền Trump, vốn đang tìm cách chuyển đổi đài phát thanh tiếng Anh này thành một kênh truyền thông "Nước Mỹ trên hết". Chính quyền đã nỗ lực thu hẹp quy mô của VOA trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc khởi xướng các đợt sa thải quy mô lớn tương tự vào tháng 6, nhưng đã bị hủy bỏ một tuần sau đó.
 

Paula Hickey, chủ tịch công đoàn đại diện cho nhân viên VOA, đã phản đối việc sa thải trong một tuyên bố gửi tờ New York Times, nói rằng "cách thức thực hiện cho thấy sự coi thường của chính quyền này đối với nhân viên liên bang và pháp quyền."
 

Một nhóm nhân viên của VOA đã kiện để ngăn chặn việc loại bỏ VOA, cho biết động thái của Lake sẽ khiến các đồng nghiệp của họ phải nghỉ việc 30 ngày trước khi hết lương và phúc lợi.
 

"Chúng tôi thấy những cuộc tấn công liên tục của Lake vào cơ quan của chúng tôi là đáng ghê tởm", họ nói trong một tuyên bố. "Chúng tôi mong chờ lời khai của bà ấy để xem liệu kế hoạch giải thể VOA của bà ấy có được thực hiện theo quy trình đánh giá nghiêm ngặt mà Quốc hội yêu cầu hay không. Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về điều đó."
 

VOA cũng là nơi trước đây đặt trụ sở của Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do, Đài Châu Á Tự do, Mạng lưới Phát thanh Trung Đông và Đài Marti (Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks and Radio Marti). Radio Marti là nơi phát sóng tin tức tiếng Tây Ban Nha vào Cuba. Các mạng lưới này, với tổng số người tiếp cận ước tính khoảng 427 triệu người, có từ thời Chiến tranh Lạnh và là một phần của mạng lưới các tổ chức do chính phủ tài trợ nhằm mục đích mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ và chống lại chủ nghĩa độc tài.
 

Trước đây, VOA phục vụ khán thính giả quốc tế bằng hàng chục ngôn ngữ—từng phát sóng trong 49 ngôn ngữ với hàng trăm triệu người tiếp cận mỗi tuần. Nhưng kể từ khi bắt đầu sa thải từ đầu năm 2025, VOA đã cắt giảm mạnh hoạt động. Một phán quyết của tòa án yêu cầu VOA duy trì các chương trình tối thiểu theo luật, và theo đó, VOA chỉ giữ lại bốn ngôn ngữ: Farsi, Mandarin, Dari và Pashto. Đây là những dịch vụ ngôn ngữ “tối thiểu theo luật” mà chính quyền Trump (qua cố vấn Kari Lake của USAGM) đang duy trì.
 

Theo New York Times, và Politico, đài VOA từ vài chục ngôn ngữ bây giờ chỉ còn phát sóng 4 ngôn ngữ. Đó là tiếng Farsi (Ba Tư): vẫn giữ phát sóng; Tiếng Mandarin (Quan Thoại): vẫn giữ phát sóng; hai ngôn ngữ Dari và Pashto (hai ngôn ngữ chính tại Afghanistan) cũng tiếp tục hoạt động. Không còn tiếng Nga hay tiếng Ukraine.




Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- Đội Tuần Tra Xa Lộ California Bảo Vệ Harris - Giám Đốc Dữ Liệu SSA Từ Chức - Melania Trump ‘Không Có Thời Gian Chụp Hình Bìa Cho Vanity’ - Thống Đốc Missouri ‘Nối Gót’ Texas Dưới Áp Lực Của Trump - Hãng Hàng Không Spirit Airlines Khai Phá Sản - Phí Thị Thực Mới $250 Làm Ngành Du Lịch Mỹ Tệ Hơn - Mỹ Từ Chối Cấp Thị Thực Cho Lãnh Đạo Palestine Hợp LHQ - Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine, Một Người Chết, Hàng Chục Người Bị Thương - FDA Thu Hồi Thêm 2 Nhãn Hiệu Tôm Đông Lạnh Khi Nhiễm Phóng Xạ - Hàng Trăm Lá Thư Của Cuộc Tình Thời Đệ Nhị Thế Chiến - Chánh Án Chặn Việc Trục Xuất Nhanh Của Chính Quyền Trump

Theo tin AP hôm Thứ Sáu 29/8/2025. Tổng thống Donald Trump đã từng táo bạo tuyên bố có quyền lực gần như vô hạn để bỏ qua Quốc hội và áp đặt các loại thuế sâu rộng đối với hàng hóa nước ngoài. Bây giờ, một tòa kháng án liên bang đã chận lại, đặt một chướng ngại vật trên con đường của ông. Tòa kháng án Hoa Kỳ Khu vực Liên bang đã phán quyết hôm thứ Sáu rằng Trump đã đi quá xa

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã công khai gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một “tài sản của Nga,” chỉ trích ông đã tỏ ra mềm mỏng với Moscow trong khi Ukraine vẫn đang gắng sức chống trả cuộc xâm lược của Nga. Theo CNN Portugal, De Sousa phát biểu tại một sinh hoạt thanh niên của đảng trung hữu PSD: “Người lãnh đạo tối cao của siêu cường số một thế giới, khách quan mà nói, là một tài sản/tay sai của Liên Xô, hay của Nga. Ông ta hoạt động như một công cụ.” Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Trump “chỉ muốn thương lượng” với Moscow, thay vì duy trì thế đứng đồng minh như trước. Nhận định này xuất hiện sau hội nghị tại Alaska đầu tháng, nơi Trump trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về hòa bình. Putin – người đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã về tội ác chiến tranh – đã bị cấm nhập cảnh nhiều quốc gia Âu Châu, nhưng vẫn được Washington tiếp đón.

J71. Varana Jātaka -- Truyện về Trưởng lão Tissa, con trai của một vị điền chủ Tóm tắt: Một vị sư, đáng lẽ phải đang nỗ lực, đã ngủ quên và bị gãy xương đùi sau khi ngã. Đức Phật kể một câu chuyện từ kiếp trước, trong đó chính vị sư này đã ngủ quên trong giờ làm việc, và khi thức dậy, mắt bị thương và mang về một khúc gỗ xanh, khiến các bạn đồng hành không được ăn.

- Trump Thu Hồi Quyền Mật Vụ Bảo Vệ Của Kamala Harris - Labor Day: Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình ‘Người Lao Động Giá Trị Hơn Tài Phiệt’ - Trump Đối Diện Cuộc Chiến Pháp Lý Trong Mưu Đồ Kiểm Soát Fed - Newsom Phản Công Trump Về Tội Phạm: “Hãy Nhìn Vào Louisiana Trước Đã” - Giám Đốc Tình Báo Lộ Tên Chuyên Gia CIA Đang Hoạt Động Trên X - Kilmar Abrego Garcia Xin Tòa Lệnh Bịt Miệng Chống Lại Bondi, Noem - Thủ Tướng Thái Bị Phế Truất - Điện Kremlin: Vẫn Có Khả Năng Diễn Ra Đàm Phán Hòa Bình - Trump Đề Nghị Căn Cứ Quân Sự Chicago Hỗ Trợ Bố Ráp Di Dân - Hai Nhân Viên Cứu Hỏa Bị Bắt Vì Cáo Buộc Nhập Cư Bất Hợp Pháp - CDC Thay Quyền Lãnh Đạo Giữa Cơn Chao Đảo - Chấm Dứt Miễn Thuế “De Minimis”: Hàng Triệu Kiện Hàng Nhỏ Nay Chịu Thuế - Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành: Giới chuyên gia lo ngại hạ tầng chưa sẵn sàng

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.

Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.

Dự luật hòa giải năm 2025, được gọi là Đạo luật Đẹp và Lớn, hiện đã được ban hành. Đạo luật thay đổi các quy tắc và điều kiện dành cho các chương trình quan trọng như Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và các chương trình y tế thông qua Đạo luật Chăm Sóc Giá cả Phải Chăng. Trong chuyên mục Hỏi & Đáp dưới đây sẽ giải thích những gì đang thay đổi, khi nào bắt đầu và những gì quý vị cần làm để cập nhật thông tin và duy trì quyền lợi của mình.

Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Hạ viện. Mục tiêu của ông là bảo vệ thế đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, và theo các chuyên gia chính trị, bước đi này có thể mở đường cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện trong nhiều thập niên tới, theo Reuters.

Ngày 25 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp quy định những ai đốt quốc kỳ Hoa Kỳ có thể bị phạt tù một năm, theo Grant Bromley tường thuật trên báo Newsweek, đăng ngày 25 tháng 8 năm 2025. Trong buổi ký lệnh tại bàn Resolute ở Bạch Ốc, Trump nhấn mạnh quốc kỳ là biểu tượng tối cao của tự do Mỹ, với màu đỏ tượng trưng cho máu và sự hy sinh của những thế hệ đã chiến đấu để bảo vệ quốc gia. Ông nói: “Nếu bạn đốt cờ, bạn sẽ bị một năm tù. Việc đốt cờ sẽ chấm dứt ngay lập tức.” Sắc lệnh giao Bộ Tư pháp điều tra và truy tố các hành vi đốt cờ nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Nhất. Văn bản còn cho phép cơ quan di trú từ chối, hủy bỏ chiếu khán, thẻ thường trú hay tiến trình nhập tịch, và có thể trục xuất ngoại kiều tham gia hành vi này.

Trong bảy tháng qua, đời sống khoa học tại Hoa Kỳ trở nên căng thẳng hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Bài viết của Katherine J. Wu, viết trên tạp chí The Atlantic ngày 23 tháng 8, 2025 chỉ ra việc chính quyền Trump đã sa thải cố vấn vaccine, chấm dứt nhiều ngân khoản nghiên cứu, phủ nhận sự hiện hữu của giới tính, buộc tội các nhà khoa học liên bang tham nhũng và công khai hạ thấp công trình của họ. Thông điệp được đưa ra rất rõ: khoa học chỉ được tồn tại trong khuôn khổ mà chính quyền cho phép,

Một cuộc khủng hoảng thầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm đang diễn ra trong bộ máy chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Các bộ dữ liệu trọng yếu, được xây dựng từ tiền thuế của người dân và là nền tảng cho vô số quyết định từ đời sống hàng ngày đến an ninh quốc gia, đang bị xóa sổ, chỉnh sửa hoặc không ai được xem.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu, tổng thống Trump đã cho thấy lập trường rõ rệt của mình: ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ, phủ nhận nguy cơ biến đổi khí hậu. Không có gì ngạc nhiên khi từ những ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai, chính phủ Trump bắt đầu xóa bỏ mọi chính sách khuyến khích sử dụng xe điện của chính phủ tiền nhiệm, đưa xe xăng trở lại vị thế không cần thay đổi như cách đây vài thập niên. Nước Mỹ nay rơi vào tình trạng không những chậm phát triển về kỹ thuật, mà còn lạc hậu về cách nhìn về công nghệ kỹ thuật xe điện tiên tiến mà cả thế giới đang theo đuổi.

Khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump khiến cuộc sống của người Mỹ trở nên kém khả năng chi trả và ít dự đoán hơn, chúng cũng đang đe dọa làm cho nó kém sáng tạo hơn. Các cửa hàng thủ công của Mỹ đang phải vật lộn để theo kịp các chính sách thương mại luôn thay đổi, khiến các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài mà họ bày bán trở nên đắt hơn và khó tiếp cận hơn. Nhiều công ty cung cấp vật liệu thủ công nước ngoài hiện không thể vận chuyển đến người tiêu dùng Mỹ.

Theo tin của Scott Nover, báo The Washington Post, ấn bản Thứ Năm 28/8/2025: Thẩm phán đã ngăn cản Kari Lake, người được giao nhiệm vụ giải thể VOA, không cho sa thải giám đốc của cơ quan này.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.