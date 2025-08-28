Hôm nay,  

Giá Sữa, Rau Tăng Gấp 2 Lần: Báo Động Tăng Giá Hàng Chợ

28/08/202511:01:00(Xem: 318)
GIÁ SỮA, RAU TĂNG GẤP 2 LẦN: Báo động tăng giá hàng chợ
 

Theo bản tin của báo Fortune Magazine hôm Thứ . Giá sữa tăng vọt từ 7 đô la lên 14 đô la, dâu tây (strawberries) bỗng thành mặt hàng xa xỉ, và chuyển sang thực phẩm chế biến sẵn: Đây là dự báo 6 tháng mà các nhà kinh tế nghiên cứu về lao động và nông nghiệp đưa ra cho người tiêu dùng Hoa Kỳ.
 

Tuy nhiên, những người tiêu dùng này "không hề biết chuyện gì đang xảy ra", Raymond Robertson, một nhà kinh tế lao động tại Trường Chính phủ Bush của Đại học Texas A&M, người đã tư vấn cho các cơ quan chính phủ Mỹ về chính sách thương mại và lao động, nói với Fortune.
 

Thay vào đó, Robertson cho biết, cử tri bị phân tâm bởi những ồn ào chính trị từ các chính sách của Tổng thống Donald Trump, trong khi những yếu tố thực sự thúc đẩy tình trạng tăng giá thực phẩm—tình trạng thiếu lao động và thuế quan—vẫn tiếp tục thắt chặt. Việc trục xuất đã làm thưa thớt các cánh đồng và tước đi những người lao động không có giấy tờ làm việc, những người chiếm "phần lớn" lực lượng lao động nông nghiệp. Đồng thời, các mức thuế mới đối với các mặt hàng chủ lực như cà chua, cà phê và nước cam đang đẩy chi phí nhập cảng lên cao, khiến người tiêu dùng ít có lựa chọn giá cả phải chăng.
 

"Tác động là không thể nhầm lẫn," Gordon Hanson, nhà kinh tế và chuyên gia về thương mại Mexico tại Trường Harvard Kennedy School, nói với Fortune. Áp lực tăng lên đối với những mức giá đó.

Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Fortune.
 

Câu hỏi duy nhất, Hanson nói thêm, là nông dân, công ty bán buôn và hệ thống tiệm bán lẻ có thể chịu đựng bao nhiêu đau khổ trước khi nó đổ lên các kệ hàng tạp hóa và vào giỏ hàng của người tiêu dùng.
 

Mùa đông lạnh giá khi đi mua sắm
Đợt tăng giá hàng tạp hóa đầu tiên có khả năng sẽ diễn ra vào mùa đông này. Roberson dự đoán giá nông sản có thể tăng từ 50% đến 100% vào đầu năm tới khi hàng tồn kho cạn kiệt và các hợp đồng mới có hiệu lực. Và không giống như những thập niên trước, khi Washington sẽ âm thầm nới lỏng việc thực thi biên giới để giữ cho các cánh đồng có người làm, môi trường chính trị hiện tại không cho thấy sự kiểm soát nào như vậy.
 

"Điều này giống như khi bạn thấy lũ đang đến, sóng thần đang ập vào và nước đã dâng lên hai inches," Robertson cảnh báo.

Lý do thiếu lao động là vì những người sinh ra ở Mỹ đơn giản là không muốn làm công việc lao động chân tay với mức lương thường được trả cho những người nhập cư không có giấy tờ, Robertson nói. Những người lao động không có giấy tờ thường được trả khoảng 18 đô la một giờ để hái dâu tây – mức lương mà công dân Mỹ có thể kiếm được khi làm việc tại một cửa hàng kem.
 

Robertson cho biết, bạn sẽ phải trả cho công dân Mỹ "25 đến 30 đô la một giờ" để họ ra đồng, một chi phí không khả thi đối với hầu hết các nhà sản xuất nông nghiệp.
 

Tình trạng thiếu hụt đã có thể thấy rõ trên thực tế. Tại Dover, Florida, Matt Parke của Parkesdale Farms nói với The Daily Adda rằng doanh nghiệp gia đình của ông đang dựa nhiều vào chương trình thị thực H-2A—được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ lao động nông nghiệp nước ngoài—để lấp đầy những khoảng trống.
 

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng chương trình này quá nhỏ và quá cồng kềnh để tự giải quyết cuộc khủng hoảng. Hanson lưu ý rằng mặc dù chương trình H-2A đã mở rộng trong những năm gần đây, nhưng người lao động thời vụ vẫn chỉ chiếm "một phần nhỏ trong tổng số" lực lượng lao động nông nghiệp.
 

"Nó sẽ phải lớn hơn rất nhiều, lên đến hàng triệu nhân công thay vì hàng trăm nghìn, để đáp ứng nhu cầu của Mỹ," Hanson nói.

Visa cũng hết hạn mỗi mùa, đòi hỏi người lao động phải nộp đơn nhiều lần, chịu chi phí nhà ở và đi lại cho mỗi người.

"Nếu bạn muốn thuê cùng một công nhân đó trong năm năm liên tiếp, bạn phải có năm loại thị thực khác nhau," Hanson nói thêm.
 

Robertson đồng ý, nhưng cho rằng chính quyền Trump có thể dễ dàng mở rộng đáng kể chương trình H-2A để đáp ứng năng lực, đặc biệt là với những đổi mới của công nghệ nhận dạng khuôn mặt và các biện pháp an ninh khác.

"Tôi không thể tin được là họ không làm điều này," Robertson nói.
 

Thuế quan tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan
Nhập cảng, từng là phương án dự phòng khi cây trồng của Mỹ thiếu hụt, giờ đây không còn mang lại sự cứu trợ. Mexico có lợi thế về cơ cấu trong các loại cây trồng như bơ và cà chua – trồng các loại cây này quanh năm – nhưng thuế quan của Trump đã khiến chúng trở nên đắt hơn một cách mặc định.

"Mexico sản xuất nhiều quả bơ hơn chúng ta rất nhiều," Hanson nói. Không phải là bạn có thể trồng cây bơ mới và thu hoạch thêm một vụ vào năm sau.

Hanson cũng cho biết người mua sắm sẽ cảm nhận được thuế quan trong khoảng sáu tháng nữa.
 

Người tiêu dùng sẽ không thấy toàn bộ thuế quan được chuyển vào giá sản phẩm, nhưng họ có thể sẽ thấy ít nhất 50%.

Đối với người tiêu dùng, tình thế tiến thoái lưỡng nan của việc trục xuất và thuế quan có thể sớm định hình lại việc mua sắm tạp hóa. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng sản phẩm tươi sống và sữa là những mặt hàng dễ bị ảnh hưởng nhất, và nhiều gia đình sẽ buộc phải chuyển sang các loại thực phẩm chế biến rẻ hơn.
 

"Khi giá rau củ cứ tăng lên không ngừng, mọi người sẽ chỉ thay thế bằng những loại thực phẩm siêu chế biến, rất nóng này, điều này cuối cùng sẽ có tác động tiêu cực đến sức khỏe của họ," Robertson nói.
 

Theo quan điểm của Hanson, điều duy nhất mà các nhà hoạch định chính sách có thể làm là khuyến khích "giảm thuế quan".

"Đơn giản thôi," Hanson nói. Nếu chúng ta có thể tạo ra dòng lao động nông nghiệp hợp pháp lớn hơn và giảm thuế quan, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Bất kỳ chính sách nào khác cố gắng khắc phục những thiệt hại của một chính sách hiện có đều vô nghĩa.
 

Những cuộc chiến này không phải là mới, anh nói. Thuế quan và nhập cư là những chủ đề mà Mỹ đã có những cuộc tranh cãi chính trị định kỳ kể từ những năm 1950s, và môi trường hiện tại là một "biểu hiện rất gay gắt" của những xung đột đó. Nhưng lịch sử cho thấy rằng một khi giá cả tăng vọt, cử tri sẽ buộc các nhà lập pháp phải hành động. Giờ đây, Trump đang gây áp lực lên Quốc hội để duy trì lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư. Nhưng sau đó, khi bạn đến gần cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, người tiêu dùng lại phản ứng dữ dội trước giá cả cao hơn, và lập trường cứng rắn của bạn bắt đầu suy yếu, ông giải thích.

"Đó chỉ là cách chính trị vận hành," Hanson nói.




Bản tin The Hill và AP chiều Thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2025 cho biết Kari Lake, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đã thông báo vào tối thứ Sáu rằng 532 vị trí đã bị cắt giảm tại USAGM và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.

- Đội Tuần Tra Xa Lộ California Bảo Vệ Harris - Giám Đốc Dữ Liệu SSA Từ Chức - Melania Trump ‘Không Có Thời Gian Chụp Hình Bìa Cho Vanity’ - Thống Đốc Missouri ‘Nối Gót’ Texas Dưới Áp Lực Của Trump - Hãng Hàng Không Spirit Airlines Khai Phá Sản - Phí Thị Thực Mới $250 Làm Ngành Du Lịch Mỹ Tệ Hơn - Mỹ Từ Chối Cấp Thị Thực Cho Lãnh Đạo Palestine Hợp LHQ - Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine, Một Người Chết, Hàng Chục Người Bị Thương - FDA Thu Hồi Thêm 2 Nhãn Hiệu Tôm Đông Lạnh Khi Nhiễm Phóng Xạ - Hàng Trăm Lá Thư Của Cuộc Tình Thời Đệ Nhị Thế Chiến - Chánh Án Chặn Việc Trục Xuất Nhanh Của Chính Quyền Trump

Theo tin AP hôm Thứ Sáu 29/8/2025. Tổng thống Donald Trump đã từng táo bạo tuyên bố có quyền lực gần như vô hạn để bỏ qua Quốc hội và áp đặt các loại thuế sâu rộng đối với hàng hóa nước ngoài. Bây giờ, một tòa kháng án liên bang đã chận lại, đặt một chướng ngại vật trên con đường của ông. Tòa kháng án Hoa Kỳ Khu vực Liên bang đã phán quyết hôm thứ Sáu rằng Trump đã đi quá xa

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã công khai gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một “tài sản của Nga,” chỉ trích ông đã tỏ ra mềm mỏng với Moscow trong khi Ukraine vẫn đang gắng sức chống trả cuộc xâm lược của Nga. Theo CNN Portugal, De Sousa phát biểu tại một sinh hoạt thanh niên của đảng trung hữu PSD: “Người lãnh đạo tối cao của siêu cường số một thế giới, khách quan mà nói, là một tài sản/tay sai của Liên Xô, hay của Nga. Ông ta hoạt động như một công cụ.” Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Trump “chỉ muốn thương lượng” với Moscow, thay vì duy trì thế đứng đồng minh như trước. Nhận định này xuất hiện sau hội nghị tại Alaska đầu tháng, nơi Trump trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về hòa bình. Putin – người đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã về tội ác chiến tranh – đã bị cấm nhập cảnh nhiều quốc gia Âu Châu, nhưng vẫn được Washington tiếp đón.

J71. Varana Jātaka -- Truyện về Trưởng lão Tissa, con trai của một vị điền chủ Tóm tắt: Một vị sư, đáng lẽ phải đang nỗ lực, đã ngủ quên và bị gãy xương đùi sau khi ngã. Đức Phật kể một câu chuyện từ kiếp trước, trong đó chính vị sư này đã ngủ quên trong giờ làm việc, và khi thức dậy, mắt bị thương và mang về một khúc gỗ xanh, khiến các bạn đồng hành không được ăn.

- Trump Thu Hồi Quyền Mật Vụ Bảo Vệ Của Kamala Harris - Labor Day: Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình ‘Người Lao Động Giá Trị Hơn Tài Phiệt’ - Trump Đối Diện Cuộc Chiến Pháp Lý Trong Mưu Đồ Kiểm Soát Fed - Newsom Phản Công Trump Về Tội Phạm: “Hãy Nhìn Vào Louisiana Trước Đã” - Giám Đốc Tình Báo Lộ Tên Chuyên Gia CIA Đang Hoạt Động Trên X - Kilmar Abrego Garcia Xin Tòa Lệnh Bịt Miệng Chống Lại Bondi, Noem - Thủ Tướng Thái Bị Phế Truất - Điện Kremlin: Vẫn Có Khả Năng Diễn Ra Đàm Phán Hòa Bình - Trump Đề Nghị Căn Cứ Quân Sự Chicago Hỗ Trợ Bố Ráp Di Dân - Hai Nhân Viên Cứu Hỏa Bị Bắt Vì Cáo Buộc Nhập Cư Bất Hợp Pháp - CDC Thay Quyền Lãnh Đạo Giữa Cơn Chao Đảo - Chấm Dứt Miễn Thuế “De Minimis”: Hàng Triệu Kiện Hàng Nhỏ Nay Chịu Thuế - Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành: Giới chuyên gia lo ngại hạ tầng chưa sẵn sàng

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.

Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.

Dự luật hòa giải năm 2025, được gọi là Đạo luật Đẹp và Lớn, hiện đã được ban hành. Đạo luật thay đổi các quy tắc và điều kiện dành cho các chương trình quan trọng như Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và các chương trình y tế thông qua Đạo luật Chăm Sóc Giá cả Phải Chăng. Trong chuyên mục Hỏi & Đáp dưới đây sẽ giải thích những gì đang thay đổi, khi nào bắt đầu và những gì quý vị cần làm để cập nhật thông tin và duy trì quyền lợi của mình.

Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Hạ viện. Mục tiêu của ông là bảo vệ thế đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, và theo các chuyên gia chính trị, bước đi này có thể mở đường cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện trong nhiều thập niên tới, theo Reuters.

Ngày 25 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp quy định những ai đốt quốc kỳ Hoa Kỳ có thể bị phạt tù một năm, theo Grant Bromley tường thuật trên báo Newsweek, đăng ngày 25 tháng 8 năm 2025. Trong buổi ký lệnh tại bàn Resolute ở Bạch Ốc, Trump nhấn mạnh quốc kỳ là biểu tượng tối cao của tự do Mỹ, với màu đỏ tượng trưng cho máu và sự hy sinh của những thế hệ đã chiến đấu để bảo vệ quốc gia. Ông nói: “Nếu bạn đốt cờ, bạn sẽ bị một năm tù. Việc đốt cờ sẽ chấm dứt ngay lập tức.” Sắc lệnh giao Bộ Tư pháp điều tra và truy tố các hành vi đốt cờ nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Nhất. Văn bản còn cho phép cơ quan di trú từ chối, hủy bỏ chiếu khán, thẻ thường trú hay tiến trình nhập tịch, và có thể trục xuất ngoại kiều tham gia hành vi này.

Trong bảy tháng qua, đời sống khoa học tại Hoa Kỳ trở nên căng thẳng hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Bài viết của Katherine J. Wu, viết trên tạp chí The Atlantic ngày 23 tháng 8, 2025 chỉ ra việc chính quyền Trump đã sa thải cố vấn vaccine, chấm dứt nhiều ngân khoản nghiên cứu, phủ nhận sự hiện hữu của giới tính, buộc tội các nhà khoa học liên bang tham nhũng và công khai hạ thấp công trình của họ. Thông điệp được đưa ra rất rõ: khoa học chỉ được tồn tại trong khuôn khổ mà chính quyền cho phép,

Một cuộc khủng hoảng thầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm đang diễn ra trong bộ máy chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Các bộ dữ liệu trọng yếu, được xây dựng từ tiền thuế của người dân và là nền tảng cho vô số quyết định từ đời sống hàng ngày đến an ninh quốc gia, đang bị xóa sổ, chỉnh sửa hoặc không ai được xem.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu, tổng thống Trump đã cho thấy lập trường rõ rệt của mình: ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ, phủ nhận nguy cơ biến đổi khí hậu. Không có gì ngạc nhiên khi từ những ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai, chính phủ Trump bắt đầu xóa bỏ mọi chính sách khuyến khích sử dụng xe điện của chính phủ tiền nhiệm, đưa xe xăng trở lại vị thế không cần thay đổi như cách đây vài thập niên. Nước Mỹ nay rơi vào tình trạng không những chậm phát triển về kỹ thuật, mà còn lạc hậu về cách nhìn về công nghệ kỹ thuật xe điện tiên tiến mà cả thế giới đang theo đuổi.

Khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump khiến cuộc sống của người Mỹ trở nên kém khả năng chi trả và ít dự đoán hơn, chúng cũng đang đe dọa làm cho nó kém sáng tạo hơn. Các cửa hàng thủ công của Mỹ đang phải vật lộn để theo kịp các chính sách thương mại luôn thay đổi, khiến các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài mà họ bày bán trở nên đắt hơn và khó tiếp cận hơn. Nhiều công ty cung cấp vật liệu thủ công nước ngoài hiện không thể vận chuyển đến người tiêu dùng Mỹ.
