Nhận được tin buồn Bác Sĩ Đào Trọng Thể, Nhà văn: Đào Như, Sinh tại Ấp Hà Thanh - Thành Phố Phan Rang - Tỉnh Ninh Thuận - Việt Nam. Đã từ trần ngày 31 tháng 7 năm 2025 tại Ohio Hoa Kỳ . (Nhằm ngày mùng 7 tháng 6 năm Ất Tỵ). Hưởng Thọ 90 Tuổi. Xin thành thật chia buồn cùng Bà Quả Phụ Đào Trọng Thể nhủ danh Đào Lý Lan Hương cùng toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Ông Đào Trọng Thể sớm tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu - Trần Dạ Từ-Nhã Ca, Phan Tấn Hải, Huỳnh Kim Quang, Trịnh Y Thư, Hòa Bình và toàn thể ban biên tập Việt Báo.