PHOTO: Trích từ YouTube, đoạn video do người dân cung cấp cho đài truyên hình nhà nước VTV1.





Đà Nẵng: Công Dân Mỹ Dale James, 29 tuổi, Cướp Tiệm Vàng, Chạy Trốn, Hôm Sau Bị Bắt



Theo tin tổng hợp từ nhiều báo trong Việt Nam: Vào hôm Thứ Tư 27/8/2025, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Dale James, sinh năm 1996, quốc tịch Mỹ – nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường vào tối 26/8.



Theo công an, Dale James vừa nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 6-2025. Trước đó, ngày 21/8, người này từng mua một chiếc búa tại TP. Sài Gòn rồi ra Đà Nẵng thuê căn hộ lưu trú.



Đặc biệt, số trang sức nghi phạm người nước ngoài cướp được tại tiệm vàng trị giá lên đến 800 triệu đồng (= 30,337.50 USD).



Dale James bị bắt lúc 10 giờ sáng Thứ Tư khi đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu (phường An Hải, TP Đà Nẵng). Trước khi gây án, nghi phạm thuê một xe máy rồi tháo biển số để đi lại.



Sau khi dùng búa đập tủ kính, cướp trang sức, đối tượng lên xe máy tẩu thoát qua nhiều tuyến phố, rồi mang tang vật về phòng trọ cất giấu và nghe ngóng tình hình. Khi bị cảnh sát gõ cửa phòng trọ, James tìm cách bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Vụ cướp tiệm vàng sơ lược như sau: khoảng 20 giờ 51 tối Thứ Ba 26-8, một thanh niên mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng trên đường Núi Thành, dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp nhiều trang sức. Sau khi bị bảo vệ và người dân tri hô, đối tượng chỉ kịp lấy đi khoảng 20 món trang sức gồm hoa tai, vòng đeo tay bằng vàng, kim cương… rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trên đường bỏ chạy về căn hộ thuê, hắn giấu một số tang vật trong túi và vứt bỏ ba lô nhằm xóa dấu vết.

Các bản tin nói, nghi phạm đã tiếp cận từ phía sau, dùng vật giống thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu nam bảo vệ đang ngồi phía trước, khiến người này không kịp phản kháng. Sau đó, hắn gom số trang sức bỏ vào balo, xô cửa thoát ra ngoài bất chấp người dân tìm cách chặn lại.



Báo Người Đưa Tin ghi nhận: "Người dân sống trên đường Phạm Tu cho biết, thỉnh thoảng có nhìn thấy Dale James. Người này khá hòa đồng, vui vẻ. Khi được chào hỏi, hắn cũng cười tươi trả lời."

.