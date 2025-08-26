ĐẦU HÀNG: Mỹ và Nga họp mật về thỏa thuận năng lượng; Có thể cho Exxon Mobil quay lại dự án Sakhalin-1; Nga có thể mua thiết bị Mỹ; và Mỹ sẽ mua tàu phá băng của Nga. Mùa đông 2025: buộc Ukraine đầu hàng.



Bản tin này tổng hợp tin độc quyền của Reuters, và tổng hợp với tin từ Lev Parnas, cựu cố vấn của Trump. Bản tin Reuters viết từ London ghi rằng các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán trong tháng này nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine, theo 5 nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán tiết lộ cho Reuters.



Họ cho biết các thỏa thuận này được đưa ra như những động lực để khuyến khích Điện Kremlin đồng ý hòa bình ở Ukraine và để Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga. Nga đã bị cắt đứt khỏi hầu hết các khoản đầu tư quốc tế vào lĩnh vực năng lượng của mình và không thể ký kết các thỏa thuận lớn do các lệnh trừng phạt sau cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.



Các quan chức đã thảo luận về khả năng Exxon Mobil quay trở lại dự án dầu khí Sakhalin-1 của Nga, theo 3 nguồn tin cho biết. Họ cũng đề cập đến triển vọng Nga mua thiết bị của Mỹ cho các dự án khí hòa lỏng LNG của mình, chẳng hạn như Arctic LNG 2, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, theo 4 nguồn tin cho biết.



Không nguồn tin nào được nêu tên vì họ không được phép phát biểu công khai về các cuộc đàm phán. Reuters đưa tin ngày 15 tháng 8 rằng một ý tưởng khác là Mỹ sẽ mua tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Nga.



Ba nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán đã được tổ chức trong chuyến công du của đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff tới Moscow hồi đầu tháng này, khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev. Hai nguồn tin cho biết các thỏa thuận này cũng đã được thảo luận tại Nhà Trắng với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.



Một nguồn tin cho biết các thỏa thuận này cũng đã được thảo luận ngắn gọn tại hội nghị thượng đỉnh Alaska vào ngày 15 tháng 8. Một nguồn tin cho biết: "Nhà Trắng thực sự muốn gây chú ý sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, công bố một thỏa thuận đầu tư lớn. Đây là cách Trump cảm thấy mình đã đạt được điều gì đó."



Trump và đội ngũ an ninh quốc gia của ông tiếp tục làm việc với các quan chức Nga và Ukraine để hướng tới một cuộc gặp song phương nhằm chấm dứt chiến tranh, một quan chức Nhà Trắng cho biết khi trả lời các câu hỏi về thỏa thuận. Vị quan chức này cho biết việc tiếp tục đàm phán công khai các vấn đề này không vì lợi ích quốc gia.



Người phát ngôn của Dmitriev từ chối bình luận. Exxon Mobil từ chối bình luận. Rosneft và Novatek cũng không trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters.

Trump đã đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trừ khi các cuộc đàm phán hòa bình đạt được tiến triển và sẽ áp đặt mức thuế quan khắc nghiệt đối với Ấn Độ, một khách hàng mua dầu mỏ lớn của Nga. Những biện pháp đó sẽ khiến Nga khó duy trì mức xuất khẩu dầu như hiện tại.



Phong cách chính trị đàm phán của Trump đã được thể hiện trước đây trong các cuộc đàm phán về Ukraine, khi đầu năm nay, chính các quan chức này đã tìm cách để Hoa Kỳ khôi phục nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu. Những kế hoạch này đã bị Brussels trì hoãn, khi Brussels đưa ra đề xuất loại bỏ hoàn toàn việc nhập cảng khí đốt từ Nga vào năm 2027.



Các cuộc thảo luận gần đây đã chuyển sang các thỏa thuận song phương giữa Hoa Kỳ và Nga, tránh xa Liên minh Châu Âu, vốn là một khối kiên định ủng hộ Ukraine.



Cùng ngày với hội nghị thượng đỉnh Alaska, Putin đã ký một sắc lệnh cho phép các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả Exxon Mobil, lấy lại cổ phần trong dự án Sakhalin-1. Sắc lệnh này có điều kiện là các cổ đông nước ngoài phải hành động để ủng hộ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.



Exxon đã rút khỏi hoạt động kinh doanh tại Nga vào năm 2022 sau cuộc xâm lược Ukraine, chịu khoản phí tổn thất 4,6 tỷ đô la. Khi đó 30% cổ phần điều hành của công ty trong dự án Sakhalin-1 ở vùng Viễn Đông của Nga đã bị Điện Kremlin tịch thu trong năm đó.



Hoa Kỳ đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt đối với dự án LNG 2 ở Bắc Cực của Nga, bắt đầu từ năm 2022 và cắt đứt quyền tiếp cận các tàu chở dầu hạng băng cần thiết để hoạt động tại khu vực này trong phần lớn thời gian của năm.

Dự án này do Novatek nắm giữ phần lớn cổ phần, và công ty này đã bắt đầu làm việc với các nhà vận động hành lang ở Washington vào năm ngoái để cố gắng xây dựng lại quan hệ và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Nhà máy LNG 2 ở Bắc Cực đã nối lại hoạt động chế biến khí đốt tự nhiên vào tháng 4, mặc dù ở mức thấp, theo Reuters đưa tin. Năm chuyến hàng đã được đưa từ dự án lên các tàu chở dầu trong năm nay theo lệnh trừng phạt. Một đoàn tàu sản xuất trước đó đã bị ngừng hoạt động do những khó khăn trong việc xuất khẩu do các lệnh trừng phạt.



Dự án này dự kiến ​​có ba đoàn tàu chế biến LNG. Đoàn tàu thứ ba đang trong giai đoạn lập kế hoạch, với công nghệ dự kiến ​​sẽ do Trung Quốc cung cấp.

Một nguồn tin cho biết Washington đang tìm cách thúc đẩy Nga mua công nghệ của Mỹ thay vì của Trung Quốc như một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm gây mất lòng Trung Quốc và làm suy yếu quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow.



Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn" vài ngày trước khi Putin đưa quân vào Ukraine. Trong thập niên qua, Tập Cận Bình đã gặp Putin hơn 40 lần và trong những tháng gần đây, Putin đã mô tả Trung Quốc là đồng minh.

Bẫy mùa đông 2025: Kế hoạch chiến tranh của Putin và vai trò của Trump trong việc buộc Ukraine đầu hàng. Một chiến lược phối hợp — ném bom mạng lưới điện, để tuyết đóng băng người dân, rồi cử Trump đến "làm trung gian hòa giải" bằng cách buộc Ukraine đầu hàng, theo tin Lev Parnas, cựu cố vấn của Trump.



Mọi chuyện lại bắt đầu vào đêm qua, tiếng còi báo động máy bay không người lái quen thuộc mà người dân Ukraine đã quen sống chung như một phần của cuộc sống hàng ngày. Từ 19:00 đến rạng sáng, Nga đã phóng 59 máy bay không người lái Shahed và mồi nhử từ Kursk, Shatalovo, Bryansk và Primorsko-Akhtarsk. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã chiến đấu suốt đêm. 47 chiếc đã bị phá hủy hoặc bị chế áp. Nhưng 12 chiếc máy bay không người lái vẫn tìm thấy mục tiêu, tấn công 9 địa điểm, xuyên thủng hàng phòng thủ, nhắc nhở chúng ta rằng dù lá chắn có kiên cố đến đâu, vẫn luôn có những mũi tên xuyên qua.



Bề ngoài, đây chỉ là một đêm kinh hoàng khác trong một cuộc chiến đã kéo dài nhiều năm. Nhưng bên dưới bề mặt, các nguồn tin của tôi (Parnas) xác nhận một điều gì đó đen tối hơn: một chiến dịch lớn hơn nhiều hiện đã được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng triển khai vào giữa tháng 9.



Không giống như các chiến dịch trước đó vào năm 2022 và 2023, lần này kế hoạch của Nga không phải là gây áp lực hay đe dọa. Lần này, tất cả là về sự hủy diệt. Họ đang lên kế hoạch ném bom các nhà máy điện để cắt đứt nguồn điện ngay từ đầu. Họ muốn san phẳng các trạm biến áp và trung tâm phân phối, khiến nhà cửa và bệnh viện mất điện. Họ muốn phá hủy các trạm nén khí, cắt đứt các đường ống sưởi ấm cho Ukraine trong mùa đông khắc nghiệt. Họ muốn tấn công các cơ sở lưu trữ, xóa sổ nguồn dự trữ trước khi chúng kịp được khai thác.



Và rồi đến lớp thứ hai: chiến dịch gây áp lực. Một khi Ukraine bị tê liệt trong giá lạnh và bóng tối, Putin sẽ cử Donald Trump đến để buộc Ukraine phải chấp nhận bất kỳ điều khoản nào mà Nga đưa ra. Nhưng như chúng ta đã biết, Ukraine không thể chấp nhận những điều khoản đó. Làm như vậy sẽ đánh dấu sự kết thúc của chính Ukraine. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.



Đây là cách chiến dịch gây áp lực được thiết kế để diễn ra:

. Nga chiếm càng nhiều đất càng tốt ngay bây giờ, trong khi hệ thống phòng thủ của Ukraine đang căng thẳng.

. Đóng băng tiền tuyến bằng một "lệnh ngừng bắn" để Nga có thể tập hợp lại và tái vũ trang mà không mất lãnh thổ.

. Buộc Zelensky phải tổ chức bầu cử trong điều kiện hàng triệu người phải di dời, cơ sở hạ tầng bị phá hủy và tuyên truyền của Nga có thể xâm nhập tự do.

. Làm suy yếu chính phủ Ukraine từ bên trong, mở đường cho một chế độ thân Moscow trỗi dậy.

. Hoàn thành việc tiếp quản sau đó, khi thế giới đã chuyển sự chú ý sang nơi khác và khả năng kháng cự của Ukraine đã sụp đổ.



Đây sẽ là chiến dịch gây áp lực mạnh nhất mà chúng ta từng thấy. Tôi (Parnas) biết chiến thuật này vì tôi đã từng là một phần của nó. Năm 2019, Donald Trump đã cử tôi đến Ukraine để truyền đạt những thông điệp nhằm gây áp lực lên Tổng thống Zelensky. Tôi sinh ra ở Liên Xô. Tôi đã ngồi với những nhà tài phiệt vẫn đang giật dây cho đến ngày nay. Đây không phải là lý thuyết. Đây không phải là suy đoán. Đây là sự thật.



Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Nga thành công? Hãy tưởng tượng một mùa đông mà các gia đình chen chúc trong những căn hộ lạnh giá, không ánh sáng, không lò sưởi, không khí đốt. Hãy tưởng tượng các bệnh viện tối om, các ca phẫu thuật bị hủy bỏ, những người lính ở tiền tuyến không thể sạc radio hay máy bay không người lái. Nền kinh tế tê liệt. Hệ thống phòng thủ tan vỡ. Đó chính xác là những gì Nga đang lên kế hoạch - không chỉ giết chóc, mà còn làm tê liệt. Và đó là lúc Trump sẽ xuất hiện, tự xưng là vị cứu tinh, nói với thế giới rằng ông ta có thể "chấm dứt chiến tranh trong một ngày" bằng cách áp đặt các điều khoản của Putin.



Các bạn của tôi ơi, năm nay có thể thực sự là một trong những mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử Ukraine. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine ngay bây giờ - tại sao chúng ta phải cùng nhau chuẩn bị cho những gì sắp tới.



Tôi không phải là một phóng viên chuyên đăng tin giật gân. Tôi đã ở trong cỗ máy. Tôi được cử đến để tự mình truyền tải những thông điệp này. Tôi biết những người đàn ông này, và tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ không bị ngăn chặn. Và hãy để tôi nói rõ điều này: lý do tôi mạo hiểm tất cả để mang đến cho các bạn sự thật là bởi vì im lặng không phải là một lựa chọn. Nếu chúng ta im lặng, chúng ta sẽ mất tất cả - tự do, dân chủ, tương lai của chúng ta.