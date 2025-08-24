Hôm nay,  

Bản Tin Cà-phê Sáng Chủ Nhật 24 tháng 8

24/08/2025
GettyImages-2231048457
24 tháng 8, 2025, Hamburg, Đức: Những người tham gia cuộc biểu tình nhân ngày Quốc khánh Ukraine hát trên đường Kirchenallee, trước nhà ga trung tâm. Ảnh: Georg Wendt/dpa (Georg Wendt/picture alliance via Getty Images)


- Zelensky kỷ niệm Quốc khánh kêu gọi hòa bình
- Học Sinh Đối Diện Với Quy Định Mới Về Điện Thoại Di Động Tại 17 Tiểu Bang. 
- “Thiên đường da trắng” giữa Arkansas.
- Trump xét duyệt toàn bộ 55 triệu ngoại kiều có visa Mỹ để tìm vi phạm.
- Washington trong tay Trump: thành phố giữa mùa Hè và quân đội.

*

Zelensky kỷ niệm Quốc khánh kêu gọi hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chủ tọa lễ Quốc khánh tại quảng trường Maidan ở Kyiv hôm Chủ Nhật, nhắc lại rằng đất nước đang chiến đấu cho tự do và bày tỏ hy vọng một ngày nào đó con cháu sẽ mừng Quốc khánh “trong hòa bình.”

Trong ngày lễ, Ông hội kiến Thủ tướng Canada Mark Carney và dự kiến gặp đặc sứ của Tổng thống Donald Trump, tướng Keith Kellogg. Cả hai cùng dự lễ duyệt binh ở trung tâm Kyiv. Ông Carney loan báo Canada sẽ viện trợ quân sự trị giá 1 tỉ đô-la Canada trong tháng 9, bao gồm máy bay không người lái, đạn dược và xe thiết giáp. Na Uy và Đức cũng cam kết giao cho Ukraine hai hệ thống phòng không Patriot.

Những nỗ lực ngoại giao do Tổng thống Trump thúc đẩy – bao gồm cuộc gặp với Vladimir Putin ở Alaska – vẫn mờ mịt. Nga đòi Kyiv rút khỏi các vùng lãnh thổ hiện đang kiểm soát, điều ông Zelensky bác bỏ và đa số người Ukraine phản đối. Giới phân tích ở Kyiv cho rằng Moscow không hề có ý định thực sự đi đến hòa bình, mà chỉ dùng đàm phán như công cụ cho chiến tranh.

Trong khi đó, giao tranh tiếp diễn: Nga tuyên bố bắn hạ 150 máy bay không người lái Ukraine trên 10 khu vực, còn Kyiv cho hay đêm qua Nga tấn công 72 drone cùng một hỏa tiễn đạn đạo vào các thành phố Ukraine. Lãnh đạo Đức Friedrich Merz ví con đường hòa bình như “cuộc chạy 10 cây số mà chúng ta mới đi được 200 mét.”

Zelensky, giữa vòng vây đồng minh phương Tây, kêu gọi thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ukraine để “ngày Quốc khánh mai sau sẽ là ngày hội trong hòa bình.”


Học Sinh Đối Diện Với Quy Định Mới Về Điện Thoại Di Động Tại 17 Tiểu Bang

 

Năm học mới khởi đầu với làn sóng hạn chế điện thoại tại trường học trên khắp Hoa Kỳ. Mười bảy tiểu bang cùng với Đặc khu Columbia vừa ban hành quy định mới, nâng tổng số lên 35 tiểu bang có luật hoặc nội quy giới hạn việc dùng điện thoại và thiết bị điện tử của học sinh, theo NPR News.

Phong trào này lan nhanh chỉ trong hai năm, sau khi Florida khởi đầu năm 2023. Đến nay, cả phía Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều ủng hộ, với lý do điện thoại gây phân tán và ảnh hưởng tâm thần trẻ em, dù một số nhà nghiên cứu cho rằng tác động chưa hẳn rõ ràng.

Tại trường Doss High ở Louisville, Kentucky, học sinh Jamel Bishop nhận thấy lớp học yên tĩnh và tập trung hơn. Thầy cô nay có nhiều thì giờ kèm riêng cho những học sinh thật sự cần giúp đỡ. Một dân biểu Cộng Hòa ở Georgia bình luận: “Khi cả California lẫn Florida đều thông qua cùng một loại luật, tức là ta đang chạm đến một điều khá được lòng dân.”

 

“Thiên đường da trắng” giữa Arkansas

Theo ký giả Debra Kamin viết trên báo New York Times ngày 19 tháng 8 năm 2025, trong dãy núi Ozark, Arkansas, một nhóm người đang xây dựng cộng đồng có tên 'Return to the Land' với điều kiện tuyển chọn duy nhất: phải là người da trắng, thuần chủng, và có “gốc da trắng châu Âu.” Ứng viên phải trải qua phỏng vấn, xét lý lịch tư pháp, trả lời bảng câu hỏi về tổ tiên, thậm chí nộp hình ảnh thân nhân để được chấp nhận.

Hai sáng lập viên, Eric Orwoll và Peter Csere, đều có quá khứ đầy tai tiếng: một người từng livestream phim khiêu dâm, người kia bị bắt ở Ecuador vì nghi đâm người. Họ tuyên bố đang tận dụng kẽ hở của luật Liên bang để hợp pháp hóa mô hình phân biệt chủng tộc này. Orwoll nói thẳng: “Nếu trông không giống người da trắng, chúng tôi sẽ không chấp nhận.”

Các chuyên gia pháp lý phản bác ngay. Giám đốc chương trình công lý chủng tộc của ACLU, ReNika Moore, khẳng định: “Luật Liên bang và tiểu bang, kể cả Đạo luật Nhà Ở Công Bằng 1968, cấm tuyệt đối phân biệt chủng tộc trong nhà ở. Gọi đó là câu lạc bộ tư cũng không che giấu được sự vi phạm.” Luật sư John Relman nhận định đây là “một trường hợp kỳ thị hiển nhiên,” chắc chắn có thể bị kiện dựa trên cả luật 1968 lẫn Đạo luật Dân Quyền 1866.

Nhưng Return to the Land tin rằng thời cơ đã đến. Trong bối cảnh chính quyền Trump thu hồi chính sách đa dạng, nhân quyền, và nới tay với các nhóm cực hữu, họ công khai vận động gây quỹ, đã thu được gần 90.000 Mỹ kim. Nhà xã hội học Peter Simi cảnh báo: “Họ tin rằng mình có bạn đồng minh trong Bạch Ốc và trong các cơ quan quyền lực.”

Hiện cộng đồng có khoảng 40 cư dân, gồm cả trẻ em được cha mẹ dạy học tại nhà, sống trong những căn nhà dựng tạm với hệ thống điện mặt trời, máy phát và chuồng dê. Orwoll khoe đây sẽ là mô hình cho hàng loạt cộng đồng da trắng mới trải dài từ Ozarks đến Appalachia.

Từ một thị trấn hẻo lánh chỉ có quán thịt nướng và bức tượng quạ bên đường, Ravenden đang trở thành nơi thử lửa cho cuộc đối đầu giữa luật pháp Hoa Kỳ và tham vọng của những kẻ muốn hồi sinh chế độ phân biệt chủng tộc trong hình hài thế kỷ 21.

 

Trump xét duyệt toàn bộ 55 triệu ngoại kiều có visa Mỹ để tìm vi phạm

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm vừa qua đã công bố việc rà soát hơn 55 triệu người nước ngoài hiện có visa hợp lệ vào Hoa Kỳ, nhằm phát hiện bất kỳ vi phạm nào có thể dẫn tới trục xuất. Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt đối với người ngoại quốc được phép ở lại đất Mỹ, theo AP News.

Bộ Ngoại Giao trong văn bản trả lời câu hỏi của AP cho biết tất cả những người mang visa Mỹ, kể cả khách du lịch từ nhiều quốc gia, đều đang nằm trong diện “giám sát liên tục.” Nếu phát hiện thông tin cho thấy đương sự không còn hội đủ điều kiện nhập cảnh hoặc lưu trú, visa sẽ bị hủy và nếu họ đang có mặt tại Hoa Kỳ, sẽ phải đối diện với lệnh trục xuất.

Từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, chính quyền đã tập trung mạnh vào việc trục xuất di dân bất hợp pháp cũng như siết chặt đối với visa du học và trao đổi sinh viên. Ngôn từ mới của Bộ Ngoại Giao cho thấy quy trình giám sát thường trực, vốn bị thừa nhận là tốn kém thời gian, nay áp dụng rộng rãi hơn và có thể khiến cả những người vốn được chấp thuận cũng đột ngột mất quyền lưu trú.

Theo Bộ Nội An, năm ngoái có 12,8 triệu người mang thẻ xanh và 3,6 triệu người đang ở Mỹ bằng visa tạm thời. Chính quyền Trump khẳng định mọi trường hợp đều có thể bị rà soát và nếu cần, bị hủy bỏ ngay tức thì.

 

Washington trong tay Trump: thành phố giữa mùa Hè và quân đội


Mười một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt quyền kiểm soát chưa từng có tiền lệ lên lực lượng cảnh sát địa phương tại Washington, D.C., thủ đô Hoa Kỳ đang sống trong cảnh song hành kỳ lạ: một bên là quân đội và xe thiết giáp đóng khắp các công viên, đại lộ; một bên vẫn là những buổi chiều người dân chơi bóng, dắt chó đi dạo, du khách chụp ảnh quanh National Mall, theo tờ The New Yorker.

Trump tự ra ngoài “tuần tra,” nhưng chỉ ghé trụ sở Cảnh sát Công viên, đọc bài diễn văn pha trò với lính và cảnh sát, rồi để lại pizza và hamburger trước khi quay về Bạch Ốc. Trong khi đó, Vệ binh Quốc gia từ sáu tiểu bang Cộng Hòa được điều tới, bất chấp việc các tiểu bang này vốn đang đối diện tỉ lệ tội phạm cao và nhu cầu khẩn cấp như mùa bão ở Louisiana.

Người dân thủ đô phản ứng bằng những cuộc biểu tình, graffiti mang tính chế giễu, khẩu hiệu “Free D.C.!” trên sân bóng đá. Một thăm dò của Washington Post cho thấy tám trên mười cư dân phản đối việc chính quyền liên bang tiếp quản cảnh sát và đưa quân đội xuống đường. Dù vậy, các cơ quan liên bang vẫn gia tăng hiện diện: ICE dựng trạm kiểm soát, bắt giữ người giữa phố, tháo băng rôn phản đối và công khai thái độ thách thức, chẳng hạn trường hợp tài xế giao hàng bị một nhóm mặc áo ghi chữ “Police” quật ngã và đưa đi, nhưng giới chức thành phố cũng không được thông báo ông ta bị giam ở đâu.

Giới chức địa phương coi đây là sự lấn át nghiêm trọng quyền tự trị của thủ đô. Nhiều chuyên gia pháp lý so sánh việc dùng quân đội cho cảnh sát thường nhật với giai đoạn Tái thiết hậu Nội chiến – điều gần như chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ. Bộ Quốc Phòng nay đã cho phép Vệ binh mang vũ khí khi tuần tra, càng làm dấy lên lo ngại hình ảnh “quân đội trấn giữ góc phố” sẽ trở thành thường nhật.

Trump khoe rằng Washington đã “an toàn chỉ trong bốn ngày,” nhưng thống kê cho thấy số lượng người đi ăn ngoài sụt giảm, còn tai nạn xe thiết giáp gây thương vong dân sự đã xảy ra. Đối với nhiều cư dân, thiệt hại đã rõ rệt: việc quân sự hóa đời sống thủ đô đang biến nơi này thành sân khấu chính trị của Tổng thống, và mở ra tiền lệ nguy hiểm cho những thành phố khác do Dân Chủ kiểm soát.

Trong khi đó Bạch Ốc đang lên kế hoạch triển khai quân đội liên bang tới Chicago theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, theo Washington Post, chính quyền có thể huy động vài nghìn Vệ binh Quốc gia ngay từ tháng 9. Thống đốc Illinois J.B. Pritzker bác bỏ, cho rằng không có khẩn cấp nào cần quân đội và tố cáo Trump “dựng khủng hoảng để đánh lạc hướng.” Thị trưởng Chicago Brandon Johnson cảnh báo việc đưa quân vào là “không cần thiết và sai lầm,” nêu rõ tội phạm bạo lực tại thành phố đã giảm mạnh trong năm qua. Điều này nối tiếp việc Trump cho đưa quân tới Los Angeles và Washington, D.C., bất chấp dữ liệu cho thấy tội phạm ở những nơi đó đang giảm xuống mức thấp nhất nhiều thập niên.

 

 

Oslo, 24-8 – Một phụ nữ khoảng 35 tuổi đã bị sát hại trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật, tại thủ đô Oslo. Cảnh sát Na Uy cho biết đây là một vụ giết người tàn bạo và có động cơ chính trị, theo tin từ nhật báo SVD, Thụy điển.

(PARIS, ngày 24 tháng 8, Reuters) – Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết hôm Chủ Nhật rằng họ đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp Charles Kushner. Nguyên nhân là vì Kushner đã viết thư gửi Tổng Thống Emmanuel Macron, chê trách chính quyền Pháp chưa có hành động đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng bạo lực nhắm vào người Do Thái.

PHẢN CÔNG: Các tiểu bang xanh: New York phải sửa Hiến Pháp mới được vẽ lại; Maryland và Illinois khó vẽ; riêng California sẽ trưng cầu dân ý tháng 11/2025 để bầu cử 11/2026 theo bản đồ vẽ lại (Dân Chủ thêm 5 ghế).

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J41. Losaka Jātaka -- Chuyện về nhà sư trọn đời thiếu ăn, trừ ngày cuối đời. Tóm tắt: Trưởng lão Xá Lợi Phất gặp một cậu bé nghèo và truyền giới cho cậu. Bất chấp những bất hạnh trong cuộc sống tại gia và sự đấu tranh không ngừng để có đủ thức ăn, cuối cùng cậu đã đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật kể lại một câu chuyện quá khứ, trong đó một người đàn ông đã ngăn cản một vị A La Hán nhận thức ăn. Kết quả là, trong mỗi kiếp sống tiếp theo, vị ấy đều gặp bất hạnh. Tuy nhiên, trong kiếp sống cuối cùng, nhờ thiền định về ba đặc tính, ngài đã đạt được sự giải thoát

- Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump. - Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới. - Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư. - Ghislaine Maxwell: ‘Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein’. - DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”. - Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang. - Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45. - Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần. - Nổ nhà máy dầu ở Louisiana.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J31. Kulavaka Jātaka -- Truyện về Lòng từ bi và năm giới Tóm tắt: Một vị sư, vì khát nước, đã giết hại chúng sinh bằng cách uống nước chưa lọc, điều này trái với quy định của giáo đoàn. Khi nghe chuyện này, Đức Phật kể một câu chuyện về việc Sakka, Vua của chư Thiên, đã tránh làm hại chúng sinh và nhờ đó đã chiến thắng cuộc chiến giữa chư Thiên và A-tu-la.

- FBI Đột Kích Nhà John Bolton – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump. - Liên Hiệp Quốc Chính Thức Tuyên Bố Nạn Đói Ở Gaza. - Fed Có Thể Giảm Lãi Suất Khi Thị Trường Việc Làm Suy Yếu. - Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt. - Ngoại Trưởng Nga: Không Có Hội Nghị Thượng Đỉnh Putin-Zelenskyy. - Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngừng Xây Dựng Alligator Alcatraz. - Trump ‘Thị Sát’ DC. - Hồ Sơ Epstein Được Gửi Lên Quốc Hội. - Sáu Thi Thể Trong Trại Bò Sữa Ở Colorado. - Việt Nam: Diễn Binh 2/9 Có Việt Kiều Yêu Nước Tham Dự.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ “lãnh đạo một phong trào” loại bỏ cả hai hình thức bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu bằng máy, thay vào đó chỉ kiểm phiếu bỏ vào thùng tại chỗ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, theo ký giả Ashley Lopez viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025. Ông Trump cho hay Ông đang cho soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cấm các tiểu bang dùng phiếu bầu qua thư và có thể cấm cả một số loại máy bỏ phiếu. Ông khẳng định – không đưa ra chứng cứ – rằng máy bỏ phiếu “rất thiếu chính xác, đắt đỏ và kém tin cậy hơn so với kiểm phiếu giấy.” Trong buổi họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc hôm thứ hai, ông nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt bỏ phiếu qua thư vì nó gian trá. Đã đến lúc Cộng Hòa phải cứng rắn và ngăn chặn, bởi Dân Chủ cần nó. Đó là cách duy nhất họ có thể thắng cử.”

Một câu hỏi lớn đang được đặt ra trên chính trường Hoa Kỳ: Liệu Tổng thống có toàn quyền điều động Vệ Binh Quốc Gia và kiểm soát lực lượng cảnh sát ở bất kỳ thành phố nào trên đất Mỹ không? Vấn đề này đã trở thành tâm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức nắm quyền chỉ huy Sở Cảnh Sát Washington, D.C., mở đầu cho chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn. Ngay lập tức, 800 lính Vệ Binh Quốc Gia cùng các viên chức liên bang đã được triển khai khắp thủ đô. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ trên toàn quốc hoang mang, bất an: Liệu thành phố của họ có phải là nơi tiếp theo?

Một buổi sáng nọ tại văn phòng ở Đại học Harvard, Dylan Carlson Sirvent León nhận được hàng loạt tin nhắn hoảng hốt từ các đồng nghiệp: dữ liệu về môi trường trên các trang web của chính phủ liên bang đang dần “bốc hơi.” Thời điểm ấy là tháng Giêng, Tổng thống Trump vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Giới khoa học ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một số thông tin có thể sẽ bị gỡ, giống như những gì từng diễn ra trong nhiệm kỳ đầu. Ngay sau kỳ bầu cử tháng 11, nhiều nhóm nghiên cứu ở Harvard đã cẩn trọng lưu lại dữ liệu về khí thải nhà kính và chất lượng không khí. Nhưng nay, tình hình ngày càng xấu đi.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Hội đồng Lập pháp California đã tạo thật sự “tháo găng tay” khi thực hiện những thay đổi trong dự luật ACA 8. Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Năm 21/8, chỉ vài phút trước khi tranh luận và chọn biện pháp bỏ phiếu về bản đồ khu vực mới cho cử tri trong cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào ngày 4/11.
