Adidas, Walmart, Home Depot và các thương hiệu lớn khác cho biết thuế quan của Trump đang buộc họ phải tăng giá



Báo Business Insider: Thuế quan của Trump đã khiến một số công ty tuyên bố rằng họ có kế hoạch tăng giá. Ngay cả trước "Ngày Giải phóng" được gọi là của Trump, các công ty đã cảnh báo rằng họ sẽ chuyển chi phí cho người mua sắm.

Giá cả dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi nhiều công ty báo hiệu kế hoạch tăng giá để đối phó với hàng loạt thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù các công ty tăng giá vì nhiều lý do, nhưng một số đã nói tăng giá là do thuế quan từ lâu trước "Ngày Giải phóng" 2 tháng 4 của Trump. Đó là khi Trump tuyên bố mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập cảng từ hầu hết các quốc gia, trừ Canada và Mexico, và một loạt các loại thuế "đối ứng" khác.

Tình hình đang diễn biến phức tạp, khi các quốc gia khác nhau tiếp tục đàm phán các thỏa thuận thương mại tiềm năng với Mỹ. Một số nhà kinh tế đã nói rằng thuế quan của Trump — và sự không chắc chắn trong chính sách thương mại tổng thể của ông — có thể khiến các công ty tăng giá hàng hóa họ sản xuất. Dưới đây là các công ty đã thực hiện hoặc cảnh báo tăng giá trong những tháng gần đây.

Adidas

Adidas cho biết sẽ tăng giá tại Mỹ do bị ảnh hưởng hàng chục triệu euro từ thuế quan trong quý 2 và dự kiến sẽ chịu thêm 200 triệu euro, tương đương khoảng 218 triệu USD, chi phí từ thuế trong nửa cuối năm.

Việt Nam, chiếm 27% tổng khối lượng của nhà bán lẻ Đức vào năm 2024, sẽ phải đối mặt với mức thuế 20% từ ngày 1 tháng 8. Indonesia sản xuất 19% sản phẩm của Adidas và sẽ phải đối mặt với mức thuế 19%. CEO Bjørn Gulden cho biết trong một tuyên bố đi kèm với kết quả mới nhất của Adidas rằng công ty không biết "tác động gián tiếp đến nhu cầu của người tiêu dùng sẽ là gì nếu tất cả các mức thuế này gây ra lạm phát lớn".

AutoZone

Philip Daniele, Giám đốc điều hành của công ty phụ tùng ô tô AutoZone, đã nói với các nhà phân tích trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào tháng 9 rằng các chính sách thuế quan đã "thay đổi theo thời gian", và nếu Trump áp dụng thêm thuế quan, "chúng tôi sẽ chuyển chi phí thuế quan đó cho người tiêu dùng."

"Chúng tôi thường tăng giá trước thời điểm đó," Daniele nói, đồng thời cho biết giá sẽ dần ổn định theo thời gian. "Vậy là, về mặt lịch sử, chúng ta đã làm như vậy," ông nói. Thuế quan 25% đối với xe nhập dự kiến sẽ làm tăng chi phí sản xuất từ 4.000 đến 12.000 USD.

Best Buy

Giám đốc điều hành của Best Buy, Corie Barry, cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 3 của công ty rằng kế hoạch thuế quan của Trump có khả năng sẽ làm tăng giá. Thương mại có tầm quan trọng sống còn đối với doanh nghiệp và ngành công nghiệp của chúng tôi. "Chuỗi cung ứng điện tử tiêu dùng có tính toàn cầu, kỹ thuật và phức tạp cao," Barry nói. Chúng tôi dự kiến các nhà cung cấp trên toàn bộ danh mục sản phẩm của chúng tôi sẽ chuyển một phần chi phí thuế quan cho các nhà bán lẻ, khiến khả năng tăng giá cho người tiêu dùng Mỹ là rất cao.

Các nhà sản xuất máy ảnh Nikon, Canon và Leica

Một số nhà cung cấp thiết bị nhiếp ảnh lớn đã thông báo tăng giá riêng của họ. Do thuế quan gần đây, việc điều chỉnh giá cần thiết cho các sản phẩm sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 6 năm 2025. "Chúng tôi sẽ theo dõi cẩn thận mọi diễn biến về thuế quan và có thể điều chỉnh giá khi cần thiết để phản ánh điều kiện thị trường đang thay đổi," Nikon cho biết trong một thông báo vào tháng 5.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên, Canon cho biết sẽ tăng giá nhưng vẫn "đang trong quá trình ước tính thời gian và mức độ tăng". Tại Leica, việc tăng giá trên một số dòng sản phẩm đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5. "Đây không phải là việc Leica tăng giá, mà là kết quả của các mức thuế mới được ban hành, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 đối với các sản phẩm nhập khẩu, điều này đang ảnh hưởng đáng kể đến chi phí hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả thiết bị nhiếp ảnh và ống kính," Nathan Kellum-Pathe, Giám đốc Tiếp thị Thương mại và Truyền thông Sản phẩm của Leica USA, cho biết trong một tuyên bố gửi tới Digital Camera World vào tháng 4.

Conagra

Giám đốc điều hành của Conagra Brands, Sean Connolly, nói với Reuters vào ngày 3 tháng 4 rằng công ty thực phẩm này có thể phải tăng giá để bù đắp chi phí thuế quan đối với các nguyên liệu như ca cao, dầu ô liu, dầu cọ và một loại thép được sử dụng cho các sản phẩm đóng hộp của họ.



Connolly cho biết Conagra, công ty sản xuất các sản phẩm như tương cà Hunt's, nhập khẩu thép lá thiếc cho các sản phẩm đóng hộp và cà chua từ Mexico. Ông nói rằng còn quá sớm để biết mức tăng giá đối với các sản phẩm thực phẩm của công ty sẽ lớn đến mức nào.

Columbia Sportswear

Tim Boyle, Giám đốc điều hành của Columbia Sportswear, đã nói với các nhà phân tích trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào tháng 10 rằng công ty "rất lo ngại về việc áp đặt thuế quan". Ông nói rằng trong khi ông coi Columbia là người có khả năng quản lý thuế quan, "chiến tranh thương mại không tốt và không dễ thắng."

Boyle cũng nói với The Washington Post vào tháng 10 rằng công ty "sắp tăng giá". "Sẽ rất, rất khó để giữ cho sản phẩm có giá cả phải chăng đối với người Mỹ," ông nói. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 với CNBC, ông nói rằng "chúng tôi cần một số đảm bảo về những gì sẽ xảy ra" trước khi thực hiện thay đổi giá.

Macy's

Trong báo cáo thu nhập quý 1 được công bố vào ngày 28 tháng 5, Macy's đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm dự báo lợi nhuận cho năm do một số yếu tố, bao gồm thuế quan cao hơn và người tiêu dùng giảm chi tiêu tùy ý. Trong một cuộc họp sau báo cáo thu nhập, Giám đốc điều hành của Macy's, Tony Spring, cho biết thêm rằng chuỗi cửa hàng bách hóa sẽ tăng giá một số mặt hàng để bù đắp cho mức thuế cao hơn. Spring cho biết "giá cao hơn đang từ từ thấm vào hệ thống", đồng thời nói thêm: "Đó là lý do tại sao chúng tôi có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với dự báo năm nay."

Giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của công ty, Adrian Mitchell, đã tiếp lời bình luận của Spring. "Chúng tôi không chỉ tăng giá một cách chung chung," ông nói. Chúng tôi đang rất cẩn trọng trong việc xử lý tình hình thuế quan. Ông nói thêm: "Chúng tôi đang tăng giá có chọn lọc ở các thương hiệu có chọn lọc, các danh mục có chọn lọc. Vì vậy, một phần tác động đến lợi nhuận gộp của chúng tôi trong năm nay sẽ là do thuế quan.

Tin tức này đến vào thời điểm Macy's đang có kế hoạch đóng khoảng 150 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trên khắp đất nước vào năm 2027, khi hãng tập trung mở rộng các thương hiệu cao cấp, bao gồm cửa hàng bách hóa cao cấp Bloomingdale's và chuỗi làm đẹp Bluemercury.

Walmart

Ngày 15 tháng 5, các giám đốc điều hành của Walmart cho biết giá cả có khả năng sẽ tăng cao hơn nữa, đổ lỗi cho cuộc chiến thương mại đang diễn ra của Trump. "Ngay cả ở mức thuế quan thấp hơn, thuế quan cao hơn vẫn sẽ dẫn đến giá cao hơn," Giám đốc điều hành Doug McMillon cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên của công ty.

Doanh số bán hàng tại Mỹ tăng vọt nhờ người mua muốn tránh tăng giá liên quan đến thuế quan — nhưng bất chấp kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ, giám đốc tài chính của Walmart, John David Rainey, cho biết chi phí phát sinh quá lớn để công ty có thể gánh vác mà không chuyển một phần gánh nặng sang người tiêu dùng. "Chúng tôi được thiết kế để có giá thấp hàng ngày, nhưng mức tăng này lớn hơn bất kỳ nhà bán lẻ nào có thể hấp thụ," ông nói. Trong khi đó, nhân viên Walmart đã chia sẻ ảnh chụp các mặt hàng trong cửa hàng bị tăng giá.

Target

Giám đốc điều hành của Target, Brian Cornell, đã nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 rằng kế hoạch thuế quan 25% của Trump đối với hàng hóa từ Mexico và Canada có khả năng sẽ dẫn đến tăng giá các sản phẩm nông nghiệp. "Đó là những danh mục mà chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ giá, nhưng người tiêu dùng có thể sẽ thấy giá tăng trong vài ngày tới," Cornell nói. Một số mặt hàng trong cửa hàng đã tăng giá.

Ford

Ford đã tăng giá vào tháng 5 đối với một số mẫu xe sản xuất tại Mexico, Reuters đưa tin dựa trên thông báo gửi đến các đại lý. Bloomberg cũng đưa tin rằng nhà sản xuất ô tô này có kế hoạch tăng giá xe xăng và xe điện mới bắt đầu từ tháng 5, trừ khi Trump giảm bớt thuế quan cho ngành công nghiệp này.

Ford, trong một bản ghi nhớ gửi cho các đại lý mà Bloomberg đã xem, cho biết công ty dự kiến "sẽ cần điều chỉnh giá xe trong tương lai, điều này dự kiến sẽ xảy ra với sản xuất tháng 5". Giá sẽ không thay đổi đối với các xe đang có sẵn trong kho ngay bây giờ. Vào ngày 14 tháng 4, Trump nói với các phóng viên rằng ông đang cân nhắc miễn thuế tạm thời đối với ô tô để cho các nhà sản xuất thêm thời gian chuyển sản xuất sang Mỹ — nhưng chưa có việc miễn thuế toàn diện nào được thực hiện.

Home Depot

Home Depot cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 8 rằng thuế quan sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến một số giá cả trong những tháng tới. "Sẽ có một số biến động giá khiêm tốn ở một số danh mục, nhưng sẽ không diễn ra trên diện rộng," William Bastek, phó chủ tịch điều hành bộ phận hàng hóa của chuỗi cửa hàng cải thiện nhà cửa, cho biết.

Bastek cho biết, phần lớn sản phẩm của Home Depot được lấy từ trong nước Mỹ, điều này có nghĩa là chúng không phải chịu thuế quan. Tuy nhiên, về một số mặt hàng nhập cảng của công ty, ông nói: "Thuế suất cao hơn đáng kể so với khi chúng tôi nói chuyện vào tháng 5", ám chỉ cuộc họp công bố kết quả kinh doanh trước đó của công ty.

Công ty vẫn đặt mục tiêu giữ chi phí cho một chuyến mua sắm tổng thể ở mức thấp. "Khách hàng của chúng tôi thường mua sắm cho toàn bộ dự án — bạn nghĩ về một dự án lát sàn nhỏ, gạch, vữa, bồn tắm và tủ lavabo trong một dự án phòng tắm," ông nói. Và vì vậy, chúng tôi tập trung cao độ vào việc bảo vệ chi phí của toàn bộ dự án.

Nike

Nike đang có kế hoạch tăng giá để bù đắp chi phí thuế quan tăng thêm dự kiến là 1 tỷ USD trong năm tài chính 2026, công ty cho biết với các nhà đầu tư trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 26 tháng 6. "Những mức thuế này đại diện cho một trở ngại chi phí mới và đáng kể," Giám đốc Tài chính Matthew Friend cho biết trong cuộc họp với các nhà phân tích về năm tài chính 2025 của Nike.

Công ty cho biết họ có kế hoạch thực hiện "tăng giá có chọn lọc" bắt đầu từ mùa thu này tại Mỹ, với "thực hiện theo từng giai đoạn". Công ty chưa tiết lộ những sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng, hoặc giá sẽ tăng bao nhiêu.

Shein và Temu

Hai nhà bán lẻ Trung Quốc đã đưa ra thông báo gần như giống hệt nhau vào ngày 16 tháng 4, cả hai đều có nội dung: "Do những thay đổi gần đây trong quy tắc và thuế quan thương mại toàn cầu, chi phí hoạt động của chúng tôi đã tăng lên."

"Để tiếp tục cung cấp các sản phẩm bạn yêu thích mà không ảnh hưởng đến chất lượng, chúng tôi sẽ điều chỉnh giá bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2025," thông báo của Shein cho biết.

Shein, một nhà bán lẻ thời trang nhanh, và Temu, một thị trường trực tuyến bán mọi thứ từ đồ gia dụng đến đồ điện tử, đã hứa với khách hàng Mỹ của họ 8 ngày cuối cùng mua sắm giá thấp.

Ngoài việc tăng thuế đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc, Trump còn siết chặt lỗ hổng thương mại "de minimis" cho phép các bưu kiện nhỏ dưới 800 USD được nhập vào Mỹ mà không phải chịu thuế. Shein và Temu là những hãng được hưởng lợi lớn từ lỗ hổng này.

Stanley Black & Decker

Donald Allan, Giám đốc điều hành của công ty sản xuất Stanley Black & Decker, cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào tháng 2: "Cách tiếp cận của chúng tôi đối với bất kỳ kịch bản thuế quan nào sẽ là bù đắp tác động bằng sự kết hợp các hành động về chuỗi cung ứng và giá cả, có thể chậm hơn 2 đến 3 tháng so với thời điểm chính thức áp dụng thuế quan."

Allan trước đó đã nói với các nhà phân tích trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào tháng 10 rằng công ty đã đánh giá "nhiều kịch bản khác nhau" để chuẩn bị cho các mức thuế mới dưới thời Trump.

"Và rõ ràng, ngay từ đầu, sẽ có những đợt tăng giá liên quan đến thuế quan mà chúng tôi đưa ra thị trường," Allan nói thêm rằng "thường có một số loại chậm trễ do quy trình mà khách hàng của chúng tôi có liên quan đến việc thực hiện tăng giá."

Volkswagen

Theo một bản ghi nhớ được Automotive News đưa tin đầu tiên, Volkswagen cho biết họ sẽ áp đặt phí nhập cảng đối với các xe được sản xuất ngoài Mỹ để đáp ứng với mức thuế 25% của Trump đối với xe nhập cảng. Kjell Gruner, giám đốc điều hành Volkswagen khu vực Bắc Mỹ, gần đây cho biết nhà sản xuất ô tô sẽ giữ giá ổn định đến cuối tháng 5 nhưng giá có thể tăng vào tháng 6.